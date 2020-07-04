Microsoft 365: облачные инструменты для работы и жизни





Этой весной компания Microsoft представила новый этап в развитии сервиса Office 365 – Microsoft 365 – естественная эволюция, использующая возможности искусственного интеллекта и облачных вычислений, которая усовершенствовала работу с документами, презентациями, данными, дизайном и в целом предоставила пользователям больше качественных инструментов для работы и жизни.

Microsoft 365 – сервис, изначально предлагающий больше, чем просто работа с документами на текущий момент по сути является готовой экосистемой для общения, творчества и работы, которая позволяет использовать компьютеры и мобильные устройства всех популярных операционных систем: Windows, IOS, MacOS и Android, а также доступ через WEB интерфейс.

Для домашнего использования доступны версии Microsoft 365 персональный и Microsoft для семьи, которые включают в себя полный набор премиум версий Microsoft Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook, Publisher и Access, 1 Tb в облаке OneDrive и 60 минут в месяц для звонков с помощью сервиса Skype на мобильные и стационарные номера для 1-го или 6-ти пользователей соответственно. А версии для работы будут полезны вам такими сервисами, как Microsoft Teams, Share Point, электронная почта с собственным доменом и прочие важные составляющие, необходимые для успешного построения и ведения бизнес-процессов.

Одним из важных преимуществ подписки является всегда актуальная версия. Сервис изначально включает в себя более функциональные, премиальные офисные программы, по сравнению с теми, которые входят в состав пакетов с постоянной лицензией. Помимо этого, пользователь, получает регулярные функциональные обновления, а соответственно, всегда имеет доступ ко всем новинкам. А кроме возможностей программ, уже в ближайшее время ожидаются два новых сервиса: Microsoft Family Safety и Microsoft Teams для домашних пользователей.

Важно отметить, что подписка позволяет удобно объединить и наладить взаимодействие устройств, независимо от формата и операционной системы, а кроме этого, установить программы и сервисы на все устройства пользователя, мобильные и стационарные, даже если их 5 одновременно.

В семейном же варианте, такую возможность получают, каждый из 6-ти пользователей в равной степени, а именно — у каждого свой набор устройств, свой 1Tb в OneDrive и полностью автономное использование, после первой активации.

Безопасность, как лейтмотив сегодняшнего дня является важным приоритетов всех IT сервисов и значимым преимуществом подписки Microsoft 365. Сервис содержит инструменты для защиты от кибер угроз, вирусов, мошеннических действий и фишинга. Реализована возможность шифрования данных для защиты целостности, конфиденциальности информации и пользовательских данных, автоматическое сохранение изменений, резервное копирование и восстановление информации, а также оповещение пользователя о потенциальных угрозах. Ключевую роль играет облачный сервис OneDrive, в нем даже реализовано дополнительно защищенное пространство – Personal Vault – для загрузки и хранения разных типов документов. Доступ к пространству предполагает обязательную двухфакторную авторизацию и автоматическую блокировку по истечению заданного временного промежутка.



В целом облако, как одно из самых безопасных решений на сегодняшний день, является существенным аргументом в пользу выбора Microsoft 365. 1Tb для каждого пользователя, как правило, более чем достаточно для хранения всех типов данных и организации сценариев их использования на различных устройствах.

Кроме удобных инструментов и сервисов, подписку Microsoft 365 на сегодняшний день можно смело назвать библиотекой контента и креативных идей, которая отлично выручает и позволяет экономить на покупке необходимого контента. Подписка включает доступ к огромной коллекции шаблонов Word, Excel и Power Point на все случаи жизни: визитки, приглашения, договора, резюме, отчеты, презентации и прочее, которые удобно рассортированы по тематикам, готовы к печати или публикациям.

Для создания собственного проекта, документа или презентации Microsoft 365 предоставляет доступ к тысячам качественных стоковых изображений, векторным иконкам и инфографике, а также к сотням зацикленных видео, новым шрифтам и 3D контенту, которые уже готовы к использованию и позволят создать профессиональный документ без дополнительных затрат.

Стоит также отметить, что интеллектуальные сервисы не только предоставляют контент, но и в состоянии оформить его с учетом пожеланий пользователя. Функция Design Ideas автоматически выбирает стилистику, тему и необходимые составляющие в единую структуру и дизайн сразу в нескольких вариантах, пользователю остается только выбрать лучший.

Весеннее обновление коснулось и написания текстов. Новый сервис Editor в Microsoft Word и Outlook, работает, как встроенный профессиональный редактор, анализируя помимо грамотности, стиль написания, синонимичные аналоги и в целом делает написание качественных текстов доступным каждому. Пользователь Microsoft 365 может воспользоваться Editor также для онйлан коммуникации, установив одноименное расширение для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome

В целом возможности Microsoft 365 не ограничиваются только вышеописанными новинками и новым именем, они постоянно и динамично развиваются. Не лишним будет отметить также, что появление новых возможностей никак не сказалось на стоимости. Новое имя, новые возможности — прежняя цена.