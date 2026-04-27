Обзор Lenovo Legion Go 2: портативный монстр с нюансами

На прошлогодней выставке CES 2025 Lenovo представила прототип будущего Legion Go 2. Релиз на мировом рынке состоялся осенью и наконец-то долгожданная новинка добралась до Украины. Сегодня на обзоре бескомпромиссная и флагманская версия Lenovo Legion Go 2 во главе с AMD Ryzen Z2 Extreme, 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD.

Lenovo Legion Go 2 76999 грн. Плюсы: качественный и большой 8,8" дисплей; высокая производительность; громкий звук динамиков; большая батарея; два USB Type-C; лицензионная Windows 11 Home; тачпад и встроенная мышь; многофункциональные контроллеры; сумка в комплекте Минусы: высокая цена; размеры не совсем мобильного устройства; Windows плохо влияет на энергопотребление 8.8 /10 Оценка

Технические характеристики Lenovo Legion Go 2

Экран 8,8″, FullHD (1920×1200), OLED, 144 Гц, DCI-P3 100%, сенсорный, глянцевый, Gorilla Glass 3, яркость 500 нит (SDR), до 1100 нит (HDR), VRR (Variable Refresh Rate), DisplayHDR True Black 1000, Low Blue Light Процессор AMD Ryzen Z2 Extreme (8 ядер / 16 потоков, 3 ядра Zen5 + 5 ядер Zen5c, 3.3 / 5 ГГц, 8 МБ L2 / 16 МБ L3, AMD XDNA NPU до 50 TOPS) Оперативная память 32 ГБ LPDDR5X-8000 (распаянная) Накопитель 2 ТБ SSD NVMe M.2 2280, PCIe 4.0 Видеокарта AMD Radeon 890M (2 Гб видеопамяти стандартно выделяется от ОЗУ) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Проводные интерфейсы 2x USB 4.0 Type-C с поддержкой DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0; 1 x 3.5 мм комбинированный аудиоразъем;

1x UHS-II microSD; Блок питания 65 Вт, Type-C, длина кабеля 1,7 м Аккумулятор 74 Вт*ч, 4-элементы Li-ion Размеры 295,6 x 136,7 x 42,25 мм вес 920 г

Комплектация Lenovo Legion Go 2

Портативная консоль Lenovo Legion Go 2 поставляется в черной прямоугольной коробке с большой надписью LEGION и логотипом Lenovo.

Внутри найдем само устройство, чехол для удобного ношения, документацию, блок питания (65 Вт) с неотсоединяемым кабелем длиной 1,7 метра, круглую пластиковую подставку и заглушку на правый контроллер.

Дизайн, эргономика и материалы

Консоль Lenovo Legion Go 2 в начале кажется еще одним представителем портативного гейминга: большой экран по центру и система управления по краям. В отличие от других, детали раскрываются как только больше смотришь на нее.





Во-первых, немаленький высококачественный дисплей на 8,8 дюйма позволяет лучше видеть потенциально малые объекты или игроков в мультиплеерных баталиях. В дополнение, рамки вокруг дисплея одни из самых маленьких, что мне удавалось видеть среди «портативок».

Во-вторых, большая боковая часть контроллеров позволяет удобно и крепко держать всю конструкцию во время зажигательных игр. В-третьих, главная особенность среди других Windows-консолей, которую решили не убирать после релиза успешного. Первый легион пошел — полностью съемные контроллеры, один из которых позволяет пользоваться как полноценной мышью. Чтобы центральная часть не падала, на ее задней части расположена удобная подставка для установки на стол или другие поверхности.

Материалы и текстуры Lenovo Legion Go 2 на каждой из частей разные, чтобы лучше отвечать на потенциальные вызовы. Основная центральная часть сделана из софт-тач пластика. Небольшие следы использования на ней все же остаются, однако вытереть их не вызовет проблем у пользователя. Главное, что материал не ощущается дешевым.

Контроллеры Legion TrueStrike состоят из двух половинок. Передняя часть показывает спокойный взгляд и имитирует основной материал центральной части — софт-тач покрытие для лучшего внешнего вида. Для показа игровой принадлежности, вокруг магнитных стиков с эффектом Холла находится RGB-подсветка вокруг магнитных стиков с эффектом Холла. При желании изменения цветов или полного отключения, необходимо зайти в фирменное приложение Legion Space.

Задняя часть контроллеров имеет ребристое покрытие. Благодаря этому пользователи значительно лучше чувствуют и держат всю консоль во время игры. Как ни странно, следы использования на них вообще не видно.

Для снятия контроллеров от главной базы необходимо держать специально клавишу снизу и потянуть вниз. Это довольно просто. Вот для возврата их обратно необходимо четко попасть в направляющие с постепенным поднятием снизу вверх. Пристыковать вслепую довольно трудно даже через несколько дней. К сожалению, из-за такой конструкции возможен люфт. На тестовом устройстве левый контроллер снизу чуточку шатался, что вообще никак не влияло во время игровых сессий.

На левом контроллере найдем знакомые по Xbox компоновки стика, D-pad и верхних клавиш. Одна из них — запуск фирменного приложения Legion Space. Снизу найдем еще две функциональные клавиши. Их действия можно изменить в том же Legion Space (вкладка Настройки Контроллеров).

Правый контроллер также сохраняет фирменный стиль геймпадов Xbox с дополнительной клавишей запуска бокового меню Legion Space. Чуть ниже видим необычный элемент для портативных консолей — маленький тачпад. Он не то чтобы удобен как полноразмерный у ноутбуков, однако даже его присутствие радует.





Оба стика построены на основе датчиков Холла, которые применяются для измерения величины магнитного поля. Пользоваться стиками удобно и легко. Разницы между ними, геймпадом Xbox или Steam Deck OLED не почувствовал. Триггеры также не простые, можно самому задавать степень нажатия для быстрого или медленного срабатывания.

На нижней грани правого контроллера найдем переключатель режимов Gamepad и FPS. Первый используется по умолчанию для большинства игр, тогда как FPS задумывался разработчиком для применения в шутерах или стратегиях. Взяв комплектную круглую подставку вставляем контроллер в нее. Снизу увидим дополнительный замок, чтобы «часть геймпада» лучше держалась внутри. Магнит также присутствует.

Система охлаждения состоит из одного вентилятора и двух медных трубок. Забор воздуха происходит из стилизованных отверстий в тыловой части, чуть выше центра корпуса под надписью Legion. Отводится теплый воздух из верхней части. Благодаря подставке, дизайну охлаждения и боковым контроллерам консоль отлично справляется с вертикальным положением. Только лучше не класть задней частью на ткани или в кровать (отверстия забора воздуха могут закрыться).

На верхней части корпуса найдем: кнопку включения со встроенным сканером отпечатков пальцев, большой светодиод плана потребления процессора, один USB 4.0 Type-C, клавиши управления громкостью и два динамика. На нижней увидим еще один USB 4.0 Type-C, считыватель карт памяти UHS-II microSD и 3,5 мм джек для гарнитуры/наушников. Заряжать Lenovo Legion Go 2 можно от обоих USB Type-C, только не делайте это одновременно с обеих сторон.





Комплектная тканевая сумка темного цвета с заметным узором помогает переносить и хранить Lenovo Legion Go 2. Сумка визуально защищает от грязи и возможно от попадания воды. Твердых материалов нет, которые бы защищали консоль от падений. Внутри найдем два отделения для аксессуаров: одну пластиковую заглушку на контакты «джойстика» и круглую пластиковую подставку, о которой упоминали ранее. Хранить блок питания при поездках придется отдельно.

Размеры Lenovo Legion Go 2 составляют 295 x 136,7 x 42,25 мм, а вес составляет 920 г. Абсолютно все характеристики говорят о немалых габаритах: большая батарея, дисплей, производительное «железо» и охлаждение. В комплекте предусмотрена сумка, проблемы с транспортировкой вряд ли возникнут. Также желательно приобрести защитное стекло или пленку для экрана, чтобы случайно ничего серьезного не произошло.

Проводные и беспроводные интерфейсы

Проводные интерфейсы расположены на верхнем и нижнем торце основного корпуса: 3,5 мм комбинированный джек для гарнитур, картридер microSD, разнесенные два порта USB 4.0 Type C с поддержкой PowerDelivery 3.0 и DisplayPort 2.1. Вдобавок, порт зарядки USB Type C доступен на каждом из боковых контроллеров Legion Truestrike. Проблем с одновременным подключением обычного USB-хаба и работой внешнего SSD накопителя обнаружено не было.





Касательно беспроводных интерфейсов, Lenovo Legion Go 2 предлагает WiFi 6E 2х2 (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Пока загружались все тестовые игры (не одна сотня гигабайт), проблем с беспроводным интернетом обнаружено не было. Трудности с дальностью или звуком при соединении с TWS-гарнитурой обнаружено не было.

Звук Lenovo Legion Go 2

Консоль Lenovo Legion Go 2 получила два динамика по 2 Вт каждый. Хотя басы почти не ощущаются, общая громкость впечатляет: на 50% больше 88 децибел, а на 100% — максимальные 107 децибел. Средние значения составили 86 и 99 децибел соответственно. В целом, Lenovo Legion Go 2 можно без всяких проблем использовать как отдельную миниколонку для игр или кино.





Дисплей Lenovo Legion Go 2

Lenovo Legion Go 2 комплектуется большим сенсорным глянцевым 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением WUXGA 1920х1200 пикселей. Его соотношение сторон составляет 16:10, а плотность пикселей на уровне 257 PPI. Поэтому вы не будете видеть отдельных пикселей и изображение будет четким.

Максимальная частота составляет 144 Гц. И это очень хороший показатель, который позволяет достигать высокой плавности в работе интерфейса операционной системе и подходит для 2D или нетребовательных 3D игр. Вдобавок дисплей оснащен технологией Variable Refresh Rate (VRR) — синхронизация частоту обновления дисплея с количеством FPS для минимизации разрывов кадров или микрофризов. Диапазон частот VRR составляет 30-144 Гц. Как ни странно, 35 fps выглядят плавно в динамичных сценах в Morbid Metal.

Защищает дисплей от царапин стекло Corning Gorilla Glass 3. Производитель обещает значение покрытия цветовой гаммы DCI-P3 на уровне 100%. Максимальная яркость составляет 500 нит для SDR и пиковое значение 1100 нит для контента HDR. Благодаря этому поддерживается технология DisplayHDR True Black 1000.





Фирменное программное обеспечение

Портативная консоль Lenovo Legion Go 2 поставляется с лицензированной инсталлированной Windows 11 Home. При желании и необходимых навыках, пользователь сможет отдельно установить SteamOS (нет в списке поддерживаемых устройств). Производителем дополнительно устанавливаются необходимые приложения, главным из которых является Legion Space. Именно им вы будете пользоваться почти каждый день используя консоль.

Legion Space раскрывается в двух формах: полноценное приложение и боковая панель справа. Напомню, производитель даже выделил две отдельные клавиши под них. В «полной форме» существуют несколько вкладок, которые помогают не только выгодно приобрести игры, но и настроить лаунчеры (Steam, Epic Store и другие) и сами установленные игры, режимы производительности, настройки контроллеров (подсветка, триггеры, калибровка), руководство пользователя и многое другое. По моему мнению, необходимо запомнить следующие действия (их учат при первом запуске Legion Space):

Legion Space (левый) + LB — показ доступных комбинаций. Например, если забыли как делать скриншот;

Legion Space (левый) + X — сделать скриншот средствами Windows;

Legion Space (левый) + B — вызов экранной клавиатуры. Иногда Windows не включала ее автоматически;

Legion Space (правый) + Y3 — сделать скриншот средствами приложения Legion Space. Необходимо в случае, когда игра блокирует работу Print Screen.

На правом контроллере расположена еще одна клавиша для запуска Legion Space в виде бокового меню. Именно здесь для быстрого доступа даже в играх доступны: данные мониторинга, режимы производительности системы, разрешение, частота и яркость дисплея, громкость звука, управление WiFi и Bluetooth и другие вещи, которые могут понадобиться в редких ситуациях. Например, меню «Быстрые настройки системы» позволяет открыть Диспетчер задач, Файловый менеджер Проводник или нажать Win+D, Esc или Alt+Tab.





К большому сожалению, Legion Space ощущается слишком «тяжелым» и интуитивно неудобным приложением. Тяжесть проявляется в небыстром включении как самого большого приложения (примерно 5-10 сек), так и бокового меню (иногда включалось с большой задержкой). А неудобство — в самом выборе элементов. Быстрее нажать пальцем по сенсорному дисплею на необходимый пункт выбора, чем смотреть на маленькую стрелку и использовать стик для переключения по меню.

Производительность в играх Lenovo Legion Go 2

Портативная консоль Lenovo Legion Go 2 оснащена процессором AMD Ryzen Z2 Extreme. Выделяется он производительной встроенной графикой AMD Radeon 890M (RDNA 3,5; 16-ядерный; частота 2900 МГц) и высокой производительностью благодаря своей архитектуре: 8 ядер / 16 потоков с максимальной частотой 5,1 ГГц. Базовое TDP составляет 15-55 Вт.

Размер L2 и L3 кэша составляет 8 МБ и 16 МБ соответственно. Система охлаждения состоит из двух коротких медных трубок и одного вентилятора внутри материнской платы над APU. 32 ГБ RAM стандарта LPDDR5Х-8000 распаяна на материнской плате. Добавить памяти не удастся.





Производитель создал три удобных профиля для управления производительностью системы на выбор пользователя. Однако из названий не ясно, какое именно потребление в этих профилях. Согласно таблице ниже, «Тихая работа» идеальна для визуальных новелл, 2D игр и максимально 60 fps с ударом на долгую работу от аккумулятора, просмотр кино/сериалов/Youtube. «Баланс» подходит для нетребовательных 3D-игр. «Производительность» — для всех остальных случаев. Каждый из режимов отображается специальным цветом вокруг клавиши включения.

TDP AMD Ryzen AI Z2 Extreme, Вт Разрядка батареи всей системой, Вт Показатели потребления от розетки, Вт Тихая работа 8 13,5 х Тихая работа (от розетки) 15 х 28-30 Баланс 15 25-26 х Баланс (от розетки) 25 х 41-43 Производительность 20 30-32 х Производительность (от розетки) 34 х 51

По умолчанию, в BIOS выделяется лишь 2 ГБ под видеопамять из общих 32 ГБ RAM. Это слишком низкое значение для современных игр. Для увеличения необходимо:

Выключить консоль;

Включать ее, держа клавиши Power + Плюс (громкость), отпустить Power через 5-8 сек, но держать Плюс;

Появится меню выбора Novo. Найдите и выберите BIOS Setup и выберите BIOS Setup;

В меню слева находим Display Settings — UMA Frame Buffer Size, выбираем хотя бы 8 ГБ;

Сохраняемся и выходим.

Выбрав именно 8 ГБ видеопамяти, на RAM остается 24 ГБ. Если планируете подключать Lenovo Legion Go 2 к внешним 2К/4К мониторам, желательно изменить соотношение на 12 ГБ видео и 20 ГБ оперативной памяти.





В консоли Lenovo Legion Go 2 расположен лишь один слот М.2 размера 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4. Это производительный SSD, поэтому в тесте CrystalDiskMark показал очень хорошие результаты.

В большинстве игр применяется родное разрешение WUXGA (1920×1200, 16:10), 8 ГБ видеопамяти, с отключенными трассировкой лучей (Ray Tracing) и Blur-эффектами. В портативных консолях не особо важен высокий уровень графики, потому что просто не увидите её на встроенном дисплее. Необходим стабильный высокий fps и нативное разрешение (или близкое к нему). На скриншотах найдете также ориентировочное время игры от аккумулятора.

Hades II идет абсолютно хорошо в 60 fps в режиме «Тихая работа» от аккумулятора. Для более долгой работы от батареи необходимо будет включить дисплей на 60 Гц вместо стандартных 144 Гц. А уже для 144 fps придется включить режим «Баланс».

Hades II High Время работы от батареи Баланс 144 3 часа Баланс (от розетки) 144 x Тихая работа (60 fps, 60 Гц) 60 5 год институт

В Cyberpunk 2077 придется включать «Производительность» и без генератора кадров играть на низких настройках ради стабильных 40+ fps. С генератором можно надеяться на 50+ fps на высоких.

Cyberpunk 2077 FSR 3.0, Quality, High FSR 3.0, Balanced, High FSR 3.0, Quality, Low Производительность 30 33 47 Производительность (от розетки) 34 38 59

В бенчмарке Black Myth: Wukong видим UE5 во всей красе — нет 30 fps на средних настройках. Вывод: придется играть на низких с встроенным генератором кадров.

Black Myth: Wukong FSR 90%, Medium, FG OFF FSR 90%, Medium, FG ON FSR 75%, Low, FG ON Производительность 26 42 62 Производительность (от розетки) 28 47 70

Эстафету проверки UE5 передается Remnant II. Только «Производительность», FSR Performance и Frame Generation дадут 50+ fps в перестрелках с монстрами.

Remnant 2 FSR 3.0 Performance, Middle, FG OFF FSR 3.0 Performance, Middle, FG ON Производительность 30-45 54-70 Производительность (от розетки) 35-48 60-80

Движок Unity представляет недавний Morbid Metal. Даже на «минималках» в нативном разрешении будут просадки до 40 fps. Средние настройки графики — кинематографические 25 fps. Включение генератора кадров неизбежно.

Morbid Metal Middle Low Производительность 20-24 40-60 Производительность (от розетки) 22-25 45-60

В киберспортивной PUBG в целом лучшая ситуация чем ожидалось. С высокой дальностью прорисовки на «низких» особых проблем неощутимо. Ждем переход на UE5.

PUBG Low, Высокая дальность прорисовки Производительность 45-65 Производительность (от розетки) 50-70

З Tekken 8 упираемся в лимит кадров в самой игре. В зависимости от пользования (батарея или от розетки) выбираем FSR 2.0 Performance или Balanced соответственно.

Tekken 8 FSR 2.0 Balanced, Medium FSR 2.0 Performance , Medium Производительность 60 60 Производительность (от розетки) 60 60

В новом черно-белом Doom MOUSE: P.I. For Hire выбираем высокие настройки и получаем стабильные 60+ fps. Хотя в игре все еще существуют проблемы с производительностью (обработка света).

MOUSE: P.I. For Hire High Производительность 55-80 Производительность (от розетки) 80-120

Боевик Battlefield 6 хорошо идет на минимальных настройках графики, которые абсолютно достаточны для такого динамичного геймплея. Чтобы не терять fps в тяжелых боях желательно применить генератор кадров. Не надо бояться артефактов в главном меню — баг существует еще с релиза.

Battlefield 6 Low Производительность 35-50 Производительность (от розетки) 50-70

Новинка и «темная лошадка года» PRAGMATA от Capcom благодаря хорошо оптимизированному движку RE Engine прекрасно идет на слабых системах, что говорить о Lenovo Legion Go 2.

PRAGMATA Middle, FSR 3 Quality, FG OFF Middle, FSR 3 Quality, FG ON Производительность 37-50 56-80 Производительность (от розетки) 42-60 68-90

Автономность, температуры и шум

В Lenovo Legion Go 2 установлена батарея на 74 Втч. Это один из самых больших показателей на рынке. Консоль будет действительно долго работать от батареи в режиме «Тихая работа», но он не подходит к тяжелым 3D играм. Для них необходимо включать «Производительность» (общее потребление 30-32 Вт) и играть в течение 2:00-2:30 часов.

Настройка Автономность PRAGMATA WiFi, Bluetooth, яркость дисплея на 70%, 60 Гц, режим Производительность, 100% — 5% 2 часа 11 минут MOUSE: P.I. For Hire 2 часа 15 минут

Скорость зарядки аккумулятора зависит от действий с консолью. Если оставили ее на загрузку игр со Steam, тогда получим 2 ч ровно. Блок питания на 65 Вт, поэтому при высоком потреблении игрой (около 50+ Втч для Battlefield 6), заряжаться батарея будет значительно дольше. Из интересного, уровень зарядки 90-100% постепенно снижается до 15 Вт даже при выключенной консоли.

Система охлаждения состоит из одного вентилятора и двух малых медных трубок. Температуры в разных режимах не представляют большой угрозы благодаря интеллектуальной системе охлаждения от Lenovo. Задняя часть так обычно холодная, тепло изымается из верхней части, часть тепла передает дисплей.

PRAGMATA Температура, градусы Цельсия Производительность до 55 Производительность (от розетки) до 65

Уровень шума у Lenovo Legion Go 2 при работе от батареи почти отсутствует в «Тихая работа» (2D игра), либо ощутимо громкий. Например, в Battlefield 6 или Remnant II. Максимальный шум составляет 75 децибел при ручном включении максимальных оборотов кулера. Следует отметить, что держать консоль вы будете на определенные расстояния от ваших ушей. Тогда шум будет составлять 45 децибел. Звук динамиков поможет заглушить шум вентилятора.

Опыт использования Lenovo Legion Go 2

Сначала нужно поговорить за портативность Lenovo Legion Go 2. Я много слышал об огромных размерах. После первого взятия в руки понял — это не так. Возьмем и положим модель на обзоре и Steam Deck OLED. Да, разница, конечно, присутствует. Только не настолько катастрофическая, что необходимо звать Lenovo Legion Go 2 гигантской. Большим ощущается именно дисплей, что является несомненным преимуществом консоли.

У многих также возникает понятный вопрос насчет 920 граммов веса консоли. Да, это чувствуется со временем. Почти всегда я держу консоль упершись локтями: стол, компьютерное кресло или лежа в постели. У меня проблем не было. Для постоянного многочасового держания нужно иметь действительно сильные руки. Но это зависит именно от положения консоли во время игрового процесса. И от любой консоли после долгого держания без поддержки локтей будут болеть руки или отдельные пальцы. Зависит только от количества времени.

К сожалению, Windows 11 не сильно годится для нужд портативного консольного гейминга. Как и новое полноэкранное приложение Xbox или Legion Space. Если пользуетесь только магазином Steam — запускайте его в режиме Big Picture (напоминает SteamOS). Если же несколько игровых лаунчеров, тогда для запуска сохраняйте ярлыки игр на рабочем столе Windows.

Несколько слов о SteamOS. С одной стороны, это будет настоящий плюс по автономности для Lenovo Legion Go 2. Спорить с этим трудно. С другой — не все игры на ней идут. Прежде всего мультиплеерные с античитами. Вдобавок, официальной поддержки SteamOS, в отличие от Lenovo Legion Go S, до сих пор нет. В последней Бете 3.8.2 замечены улучшения для Go 2, но замечен баг с повышенным потреблением и гулом вентиляторов.

Решить проблему с автономностью и совместимостью игр удастся благодаря 2 ТБ SSD. Как именно? Через DualBoot. Хочешь поиграть в Battlefield 6 или PUBG? При включении выбираем Windows 11. Хочется подольше поиграть в Детектива Мауса или Hades II? Загружаемся в SteamOS. Памяти хватит.

Режим FPS оставляет после себя странные ощущения. Функционал присутствует и работает как задумано. Существует несколько моментов, которые пользователю необходимо решить самому. Сначала удобно для себя забиндировать клавиши. По умолчанию X,Y,A,B не имеют никаких функций после включения FPS режима. Надо задать вручную именно те, которые не часто используются. Например, открыть карту или инвентарь. Это надо найти место для Q, E или других необходимых клавиш. Для каждого шутера они свои, отсутствует хранение профилей под каждую игру.

Другой сложный момент — время привыкания к вертикальной «мыши». В детстве и юношестве я играл в аркадные «самолетики» или гонки (Need for Speed: Most Wanted, например) с нормальным большим джойстиком. С правым контроллером Legion TrueStrike произошел мой внутренний диссонанс старой механической памяти: я не вожу мышкой вправо или влево для срабатывания сенсора, а отклоняю весь контроллер. Комплектная подставка помогает решить проблему где-то за час-два.

Остается вопрос с вертикальным держанием контроллера. Как и с любой вертикальной мышью, необходимо время на адаптацию. Я так и не успел за тестовый период привыкнуть на все 100%, все еще сомневаюсь и имею низкую степень реакции. Конечно, для каждого пользователя это индивидуально. В итоге режим FPS я применял для игры MOUSE: P.I. For Hire, а в Battlefield 6 играл на геймпадном управлении (для выстрелов по технике много скилла не надо).

Цена и конкуренты

Официальная цена Lenovo Legion Go 2 с флагманскими характеристиками (AMD Z2 Extreme, 32 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) составляет 76999 гривен. Это действительно большая цена, которая сложилась из-за цен на оперативную и постоянную память. Это сыграло «злую шутку» с этой консолью и рынком компьютерной техники вообще.

Ближайший конкурент по «железу» — Asus ROG Xbox Ally X Обзор на ITC.ua. Ее цена составляет от 42449 гривен. Получаем меньший IPS-дисплей, меньше RAM и SSD, нет тачпада или «встроенной мыши». Однако большая батарея 80 Вт*ч и более удобная эргономика.

Нестареющий титан Steam Deck OLED продается от 36399 гривен за 1 ТБ SSD. Разница в цене слишком велика для прямого сравнения — Дека значительно слабее по «железу».

Не забываем про самую портативную консоль Nintendo Switch 2 (от 20000 гривен). Размеры значительно меньше, производительность слабее, батарея меньше. Магазина Steam нет, эксклюзивных игр все еще мало или не интересны обычным ПК-геймерам. На это все она отвечает мобильностью, легкостью и «магией Nintendo» обзор и сравнение со Steam Deck OLED уже были на сайте.

8.8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 В тяжелых 3D играх гарантированно получаем 2 часа игры. Производительность (БП) 9.5 Достаточная производительность для сложных игр. Производительность (АКБ) 9 Хватит для многих современных игр. Экран 10 Великолепный большой дисплей с последними технологиями. Дизайн, эргономика 9 Стильный дизайн, удачная эргономика как для такого большого устройства. Качество сборки, материалы 8.5 Хорошие материалы под премиум сегмент. Программное обеспечение 9.5 Windows является ультимативной платформой для запуска игр. Энергоэффективность, шум 7.5 Различные режимы потребления позволяют самостоятельно выбирать необходимые уровни энергоэффективности и производительности в зависимости от игр. Достаточно тихая, как для такого формфактора. Цена 7.5 Одна из самых мощных портативных консолей на рынке. Глобальный кризис памяти сильно влияет на цену. Звук 9.5 Громкие и качественные динамики, с легкостью перекроют шум от системы охлаждения.