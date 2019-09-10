Next@Acer на IFA 2019: Predator Triton 300/500, кресло Thronos Air и мониторы Nitro XV3

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Значительную часть презентации Next@Acer на IFA 2019 была посвящена игровым устройствам. Ассортимент производителя в этой категории систем очень широк и на осенней сессии показа новинок компании было чем удивлять даже самых взыскательных геймеров.

Predator Triton 300

Predator Triton 300 – младшая модель в именитой линейке Predator Triton. Стильный игровой среднеформатник в тонком алюминиевом корпусе с узнаваемым дизайном и общим весом порядка 2,3 кг.

Ноутбук получил IPS-экран диагональю 15,4” с разрешением Full HD, скоростью отклика 3 мс и частотой обновления 144 Гц. Для платформы используются процессоры Core i7-9750H/i5-9300H, до 16 ГБ DDR4 c возможностью апгрейда до 32 ГБ. Для хранения данных используются скоростные накопители M.2 NVMe емкостью до 1 ТБ или связка из пары таких SSD в RAID 0 общим объемом до 2 ТБ. Также ноутбук может комплектоваться 2,5” HDD на 1 ТБ.

На старте новая модель будет предлагаться с одной графической опцией – GeForce GTX 1650. В конструкции системы охлаждения используется пара вентиляторов AeroBlade 3D Fan с тонкими металлическими лопастями. Учитывая компоненты с умеренным энергопотреблением, можно ожидать, что Predator Triton 300 будет довольно тихо работать даже под игровой нагрузкой.

Все интерфейсные разъемы разместились на боковых гранях ноутбука. Справа расположен порт Ethernet (ура, ура), mini-DisplayPort и HDMI, один USB Type-C и пара классических USB 3.1. Слева – разъем для подключения БП, системные индикаторы, еще один USB Type-A и комбинированный аудиоджек. На этой же кромке виднеется решетка радиаторного блока.

Клавиатура ноутбука получила зональную RGB-подсветку, при этом группа WASD и блок курсорных кнопок имеют полупрозрачный обод по периметру для более эффектной иллюминации.

Над основным клавишным сегментом расположена отдельная кнопка Turbo для автоматического разгона системы. Predator Triton 300 получил полноценный цифровой блок, в правом верхнем углу которого расположена кнопка включения ноутбука. Из дополнительных можно выделить клавишу вызова системного приложения Predator Sens для настройки различных параметров системы.

В целом Predator Triton 300 выглядит как возможность приобщиться к семейству топовых игровых ноутбуков, заполучив строгую стилизованную модель за умеренную сумму. Устройства линейки Triton классом повыше стоят уже значительно дороже.

Внешне Predator Triton 300 очень напоминает Predator Helios 300, однако сходство поверхностно. Для этих моделей используются различные платформы. Корпус Helios 300 на несколько миллиметров толще, в конфигурациях предусмотрена более мощная графика, но и стоимость этой модели выше.

Что же касается Predator Triton 300, то ноутбуки этой линейки должны появиться в Украине в ноябре нынешнего года. Стартовая цена ожидается на уровне 35 000 грн (~$1390).

Predator Triton 500

Производитель также обновил линейку ноутбуков Predator Triton 500. Модели этой серии стали первыми устройствами, получившими IPS-матрицы с разрешением Full HD и частотой обновления 300 Гц.

Такие панели становятся опцией для тех, кому важна максимальная отзывчивость экрана с возможностью отображать такое количество кадров/c. В базовом варианте Predator Triton 500 предлагаются с матрицей 144 Гц.

Напомним, что летом модели этой линейки получили чипы Core 9-го поколения (Core i7-9750H/i5-9300H). Intel пока еще не представила 10-нанометровые процессоры следующей генерации H-серии.

Для графической подсистемы Triton 500 предлагаются GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 2070/2080 Max-Q. А в качестве накопителей предусмотрены лишь скоростные M.2 PCI-E до 1 ТБ.

Особенность моделей этой линейки – очень тонкий корпус как для системы такого класса. Общая толщина шасси с дисплейной крышкой – всего 17,9 мм. И это при весе в 2,1 кг.

Новые модификации Predator Triton 500 появятся в Украине в первом квартале 2020 года. На текущий момент ориентировочная цена стартовой комплектации заявлена на уровне 64 000 грн (~$2540).

Predator Thronos Air

Яркая история с ультимативным игровым троном получила свое продолжение. Acer представила модифицированную версию посадочного места для заядлого геймера – Predator Thronos Air.

Конструкция «воздушной» модели кабины имеет не так много общего с предшественницей. Сходство осталось разве что на уровне общего концепта. Новая версия была основательно переработана, при этом инженеры сделали акцент на модульную компоновку.

Идея осталась прежней. Thronos Air представляет собой массивную составную кабину, выполненную из стальных кронштейнов, которая имеет специальный «скорпионий» подвес для крепления монитора или даже набора экранов общей массой до 15 кг. Таким способом можно значительно расширить обзорную панораму.

Здесь также предусмотрен регулируемый столик для клавиатуры и мыши, а также подставка для ног. Боковые массивные дверки способствуют уединению. Общий вес стальной конструкции – 150 кг.

Важная часть платформы – эргономичное кресло с функцией массажа для расслабления после напряженной катки. Кресло отдельно весит 30 кг и готово принять в свои объятия игрока массой до 160 кг.

Место для размещения системного блока предусмотрено в кормовой части Thronos Air. Здесь расположен дополнительный поддон для корпуса с базовыми фиксаторами для укладки силовых и интерфейсных кабелей.

Тем, кому захочется занять Железный трон, придется запастись терпением и приготовить кругленькую сумму. В Украине Predator Thronos Air появится не ранее первого квартала 2020 года, а в базовой комплектации набор будет стоить около 250 000 грн. (~ $9900). Есть время подготовить отдельную комнату для оборудования игровой берлоги.

Мониторы Nitro XV3

Не делая особого акцента на презентации, производитель также представил несколько игровых мониторов линейки Acer Nitro XV3. Речь о паре 25-дюймовых моделей – Nitro XV253Q P и Nitro XV253Q X, а также двух экранах с диагональю 27” – Nitro XV273U S и Nitro XV273 X.

Все устройства имеют очень схожий внешний дизайн с V-образной подставкой, позволяющей регулировать высоту и угол наклона экрана, а также поворачивать дисплей в портретный режим. Мониторы оснащаются IPS-матрицами со скоростью отклика 5 мс и возможностью использовать режим OverDrive в котором отклик уменьшается до 1 мс. Для экранов заявлена яркость в 400 кд/м2. Цветовой охват Nitro XV273U S соответствует DCI-P3 90%, тогда как у трех других моделей – 99% sRGB. Все модели поддерживают адаптивную синхронизацию FreeSync и имеют заявленную совместимость с NVIDIA G-Sync.

Старшая модель стоит особняком и в плане оснащения. Для Nitro XV273U S используется матрица с разрешением 2560×1440 со штатным обновлением 144 Гц, при этом панель можно разогнать до 165 Гц. Еще одна особенность – сегментная RGB-подсветка с линейкой светодиодов на нижней части рамки дисплея. В теории свечение может динамически повторять палитру отображаемых цветов в нижней части изображения на экране. Функция требует более детальной проверки на практике, также наверняка есть возможность отключить эту фронтальную иллюминацию.

Для трех оставшихся моделей используются матрицы с разрешением 1920х1080. При этом мониторы с индексом «Х» в конце наименования позволяют обновлять картинку на экране с частотой 240 Гц, а для младшей модели Nitro XV253Q P предполагается 144 Гц.

Что касается доступности, то старшая Acer Nitro XV273U S появится нашем рынке в январе 2020 года по цене порядка 18 500 грн (~$740). Младшие модели будут доступны еще в ноябре нынешнего года. Ожидаемая стоимость: Acer Nitro XV273 X – 14 500 грн (~$580), Acer Nitro XV253Q X – 11 700 грн (~$470), Acer Nitro XV253Q P – 9200 грн. (~$370).

Predator PowerGem

На берлинской презентации Acer также анонсировала разработку, позволяющую значительно улучшить отвод тепла от центрального процессора.

Предположительно пластинка из материала, состав которого не раскрывается, будет контактировать с кристаллом CPU без термопасты. При этом обещана очень высокая теплопроводнось. По заявлению производителя, она в 4 раза выше, чем у меди. Звучит очень амбициозно, надеемся, что речь действительно идет о серьезном техническом прогрессе, а не очередной маркетинговой уловке.

Разработка получила название Predator PowerGem. Технических подробностей здесь пока очень мало. В реальных продуктах Acer материал будет использоваться уже нынешней зимой.

Впервые новый термоинтерфейс будет задействован в десктопах Predator Orion 9000 и ноутбуках Predator Helios 700. Ну что же, наберемся терпения, раз уж мы на пороге технологического прорыва.