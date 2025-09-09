Nintendo Switch 2 vs Steam Deck OLED. Битва портативных консолей

С выходом первого Switch, Nintendo вернула моду на портативные консоли. Причем настолько сильно, что за 7 лет продала более 150 миллионов консолей. Не бывалый успех, не так ли? Другие производители посмотрели на открытие забытого рынка и задумались о создании своих «портативок».

Первым вышла компания Valve с Steam Deck предложив собственную оболочку SteamOS на базе ArchLinux. Геймеры и энтузиасты, которые не очень хотели терять свою коллекцию игр, начали развивать платформу. Через несколько лет вышла обновленная версия Steam Deck OLED с новым качественным 90 Гц дисплеем и увеличенной батареей.

Nintendo не отставала несколько месяцев назад выпустив новое поколение Switch 2. Новое «железо» с технологией DLSS стало значительно мощнее первого поколения. Увеличили размеры консоли ради лучшей эргономики. 120 Гц FullHD экран должен показывать плавное изображение в играх. Сделали магнитные джойконы ради большего удобства.

Напрашивалась единая битва за потенциальных покупателей. Сегодня сравним две самые любимые портативные консоли геймеров по всему миру: Nintendo Switch 2 и Steam Deck OLED.

Технические характеристики Nintendo Switch 2 и Steam Deck OLED

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Процессор 8-ядерный ARM Cortex-A78C AMD APU, Zen2, 4 ядра / 8 потоков, 2.4-3.5 ГГц Видеокарта NVIDIA Ampere 8 RDNA 2 CU, до 1,6 ГГц ОЗП 12 ГБ LPDDR5X 16 ГБ LPDDR5 ПЗП 256 ГБ UFS 3.1 512 ГБ NVME SSD Экран 7,9 дюйма LCD (279 ppi), 120 Гц, HDR10, VRR, 97,6% P3, 400 нит 7,4 дюйма OLED (204 ppi), 90 Гц, HDR, 110% P3, 1000 нит Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Проводные интерфейсы 2 x USB 3.2 Type-C, 1 x аудиоразъем 3,5 мм 1 x USB 3 gen2 Type-C, 1 x аудиоразъем 3,5 мм Проводные интерфейсы док-станции 2 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.1, Gigabit Ethernet Можно приобрести отдельно Батарея 5,220 мА*ч (19,74 Вт*ч) 50 Вт*ч Блок питания и кабель

60 Вт, 1,3 м 45 Вт, 2,5 м Операционная система Nintendo OS SteamOS Размеры 272 x 116 x 13,9 мм 298 x 117 x 49 мм Вес 534 г 640 г

Глядя на характеристики каждая из консолей имеет свои преимущества. Switch 2 прежде всего выделяется увеличенным дисплеем, его частотой и разрешением. Steam Deck берет качеством OLED матрицы.

Корпуса двух консолей имеют пластиковый корпус. Также на них почти не видны следы пользования. Единственный элемент, который сразу собирает отпечатки пальцев — глянцевая поверхность дисплея. Лучше приобрести пленку для минимальной защиты.

Количество встроенной памяти важно для пользователей: чем больше памяти, тем больше игр поместится. Deck предлагает 512 ГБ или 1 ТБ. Switch 2 имеет 256 ГБ, что больше чем у Switch 1 (64 ГБ), но не выглядит killer-особенностью. Можно использовать физические картриджи, однако далеко не на всех из них будет установлена игра.

Основным преимуществом Switch 2 оказываются значительно меньшие размеры, по сравнению с Deck. Сняв оба Joy-Con кажется, что перед нами не консоль, а обычный маленький планшет. Вес также меньше на 100 граммов, что должно дать преимущество над более тяжелым противником. На самом ли деле, это так сравним в следующем разделе.

Комплектации у обеих консолей существенно отличаются. Deck поставляется с прочной темной сумкой для хранения и зарядным устройством, тогда как комплект Switch 2 выглядит разнообразнее: два аксессуара для обоих Joy-Con, блок питания, HDMI кабель, док-станция для подключения к ТВ/монитору.

Дизайн и эргономика

Портативные консоли — отдельный вид электроники для геймеров. Именно они основные покупатели. Только для каждого из них удобство в пользовании будет разным, поэтому производители должны «угадать» желания покупателей. Как видите, Nintendo и Valve пошли разными путями.

Nintendo Switch 2 продолжает идею своего предшественника — тонкое и удобное устройство для ношения с собой. Размеры консоли составляют 272x116x13.9 мм. Да, она стала значительно больше, но глядя на другие портативные устройства все еще кажется не очень громоздкой. Без джойконов, консоль напоминает толстоватый по современным меркам планшет.

Steam Deck OLED показал совсем другой дизайн — идея расширения привычного консольного геймпада. В общем, Valve решила увеличить первый Switch для размещения достаточной производительности начинки, аккумулятора, заменить Joy-Con значительно более удобным хватом для геймпадов. Плюс добавили задние клавиши как у Pro-контроллеров и два тачпада для удобства в стратегиях или пользовании ОС.

Вес Switch 2 составляет 534 грамма. В руках она не ощущается тяжелой, в отличие от 640 граммов у Steam Deck OLED и размерами 298х117х49 мм. По первым ощущениям, обе консоли кажутся несколько тяжелыми по причине разного хвата руками. Берем Deck в руки, ощущаем тяжесть в руках, но без ощущения центральной части. У Switch 2 ситуация противоположная: два Joy-Con легкие сами по себе, однако «планшет» тянет вниз. Простыми словами — точка силы тяжести у них разная, поэтому к каждой нужно привыкать. Детям точно лучше подойдет Nintendo Switch 2.

Система вентиляции в консолях состоит из одного вентилятора и медной трубки. Берется воздух для каждой из них в разном месте: Switch 2 на нижнем торце, а Steam Deck OLED — на задней части. Оба решения покрывают разные сценарии забора воздуха. Размещение на торце позволит без проблем класть консоль на кровать. Проблема возникнет, если положить консоль вертикально благодаря встроенной подставке. Тогда тканью можно закрыть отверстия для взятия воздуха. Расположение воздухозаборника на задней части — не очень хорошее решение. Тем не менее Steam Deck OLED имеет хорошую высоту благодаря боковым держателям для рук, поэтому проблемы с охлаждением быть не должно.

На верхней части расположены элементы управления консолями и отверстия для вывода тепла. Небольшое внимание при пользовании возникают в момент нажатия клавиши Сон. Switch 2 она находится возле регулировки громкости, поэтому можете случайно нажать одну из них. В Steam Deck нажимаешь на разъем USB, без изменения хвата пальцами не дотянуться до нее.

Два джойкона можно объединить в единую конструкцию, напоминающую геймпад. Насладиться такой конструкцией очень трудно. Ладони хватаются за удобную для них нижнюю часть, но элементы управления находятся выше и необходимо лишний раз тянуться большим пальцем. Лучше просто держать их в отдельных руках, помогут в этом комплектные насадки с ремешками.

Джойконы прячут в себе секрет — полноценную компьютерную мышь в каждой руке. Этот вариант подойдет как для правшей, так и левшей. Насадки использовать не обязательно, но некоторое удобство они дают. Применение мыши вместо стиков приносит большое удовольствие в шутерах. Тачпады в Steam Deck OLED крутые и имеют отличную вибрацию, но против даже неудобной мыши им не устоять в полноценной борьбе в игре.

В Fortnite сразу видно игроков с мышами. Такой себе легальный чит против игроков с первым Switch.

К качеству стиков или клавиш в Steam Deck OLED трудно придраться: все хорошо сделано и почти не люфтит. Стики повторяют привычный многим геймпад Xbox/Windows. Да, понадобится некоторое время для адаптации. Однако если были или есть геймпады, вы привыкнете быстро.

Чего не скажешь об обоих Joy-Con. Во-первых, RZ и LZ — это клавиши, а не привычные триггеры. Они отвечают за привычный ЛКМ в режиме мыши. Во-вторых, RZ, LZ, R, L очень люфтят, хотя все остальные клавиши нет. В-третьих, привычное расположение клавиш на геймпадах у Switch 2 изменено. Это хорошо видно на фото. Поэтому будущим пользователям придется долго привыкать, если параллельно играют на других платформах.

Поговорим о док-станции. Необходима она для поддержки 4К телевизоров или мониторов. Позволяет разблокировать от 10 Вт производительности. Главный ее минус — она очень маркая как снаружи (пластик), так и внутри (глянец). В охлаждении консоли участия не принимает, потому что встроенный в неё вентилятор охлаждает только внутреннюю начинку станции. Вставляйте свою консоль правильно в специальные пазы (даже так не стоит «намертво») и осторожно, внутри нет резиновых демпферов или других мягких материалов для защиты дисплея от царапин.

Возможности операционных систем

На Steam Deck OLED установлена операционная система SteamOS на базе ArchLinux. Система скажем так делится на две среды: аналог Steam Big Picture и полноценный Десктопный режим. В первом вы устанавливаете, запускаете официально купленные игры и общаетесь с друзьями благодаря платформе Steam. Десктопный режим позволяет полноценно пользоваться Linux: устанавливать программы (офисные, редактирования фото или видео, полноценные браузеры и другие) и модификации, читать и записывать файлы с внешних дисков или «флешек», запускать эмуляторы других консолей или игры с других платформ (Epic или GoG). В итоге получим полноценный ПК, который меньше и легче ноутбука.

Установка Windows через Dual Boot не должна быть проблемой. Valve предлагает установить все необходимые Драйверы.

В Nintendo Switch 2 устанавливается собственная проприетарная ОС. Создана она прежде всего для запуска игр (картридж, онлайн магазин), общения между игроками и защиты платформы от взлома. Попробовали подключить мышь и клавиатуру через USB-хаб — не работают. Даже в игре Apex Legends они не заработали, хотя игра есть на ПК. Система подходит для одного простого действия: включил Switch 2 и запустил нужную игру. Большего требовать не стоит.

Youtube, Crunchroll пока не работают на Switch 2. Даже спустя два месяца после релиза.

Скриншоты, запись игры и их передача. Во время игры могут происходить определенные случайные события, которые пользователь захочет заснять. Разберем этот вопрос на обеих платформах.

В Steam Deck OLED для создания скриншотов необходимо нажимать клавиши Steam + R1. Существует два подхода к записи, которые нужно самостоятельно выбирать в Настройках:

Фоновая запись — автоматическая запись игры и хранение последних 120 мин геймплея;

Запись по требованию — нажали и начал записываться абсолютно весь игровой процесс. Запись геймплея осуществляется благодаря Steam + A. Для остановки снова их нажать.

Посмотреть отснятые материалы можно во вкладке Мультимедиа, после чего можно отправить скриншоты и записи (до 60 сек) на стационарный ПК или смартфон благодаря приложению Steam. При желании «залить» видео на Youtube или другую соцсеть необходимо перейти в Режим рабочего стола, открыть Steam, найти клавиши Вид — Записи и снимки экрана и экспортировать в любую папку (например, Video).

В Nintendo Switch 2 можно делать скриншоты и запись клипов последних 30 сек геймплея. Для этого предусмотрена отдельная клавиша Кружочек на синем Joy-Con. Ничего сложного: нажал один раз сохраняется снимок экрана или держит 2-3 сек — клип. Для просмотра отснятых материалов используется встроенный Альбом, где можно просматривать, удалять и отправлять на смартфон с приложением Nintendo Switch App (iOS / Android) или карты памяти.

Использование Nintendo Switch App для передачи геймплея имеет определенные ограничения: до 100 загруженных файлов и хранение в течение 30 дней. Имейте в виду, что из самого Switch 2 они не удаляются. Клипы Fortnite и Daemon x Machina: Titanic Scion консоль записала в 1080р 30 FPS.

Nintendo Switch App не доступна для установки на iOS/Android устройства, если у вас есть аккаунт из Украины. Придется временно «переехать» в Европу или США.

Игры Nintendo Switch 2 и Steam Deck OLED

Один из самых важных разделов для геймеров. Нужно понять, во что именно вы хотите играть. Если хотите играть в игры Nintendo, тогда Nintendo Switch 2 ваш выбор. Эмуляция этой консоли вряд ли будет в ближайшее время. Если Mario, Pokemon, Tamagotchi, Kirby, Animal Crossing, Bayonetta или другие японские бренды вас не интересуют — Steam Deck OLED.

Следующий вопрос заключается в следующем — играете ли вы в мультиплеерные игры не от самой Valve: Fortnite, PUBG, Apex Legends и другие? Некоторые из игр можно загрузить в Nintendo eShop (PUBG и Call of Duty нет), однако античиты большинства онлайн-игр не будут работать на SteamOS. Хотя это выглядит минусом, но запрета на установку Windows на Steam Deck OLED нет. Именно тогда исчезает этот «недостаток».

Установка Windows решает еще одну проблему SteamOS — существуют определенные проблемы с запуском игр. Например, Silent Hill 2 Remake желательно запускать в режиме DirectX 11 (команда запуска -dx11) или DirectX 12 (-dx12). Hades при первом запуске предложит выбрать DirectX или Vulkan (выбираем именно его). В известной Clair Obscur: Expedition 33 без разблокировки графических настроек игра будет выглядеть ужасно и неправильно работать свет. В Killer is Dead придется править файлы конфигураций ради исправления багов с видео и разблокировки 60 фпс. С обычными консолями таких проблем нет.

Принцип консолей «Купи и играй» хорошо работает именно на Nintendo Switch 2. На Steam Deck OLED нужно «пошаманить».

А что с ценами на игры? В Nintendo все стабильно и достаточно дорого. Региональных цен считай нет, регион Украина тем более. Цены на старые обновленные игры для Switch 2 составляют 70 долларов или евро (от 2900 гривен). Покупка картриджей особо не спасает поскольку цены на них у нас около 4000 гривен. Предлагаем рассмотреть определенные цены и сравнить. Скидки на игры от Nintendo обычно составляют до 30%, даже на старые игры. Если это хитовые игры, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild необходимо будет добавить средства на обновленную версию для Switch 2. Или сразу заплатить 70 долларов/евро.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 2900 гривен (70 долларов) 1930 гривен Hogwarts Legacy Deluxe (версия для Switch 2) 2900 гривен (70 долларов) 1850 гривен S.T.A.L.K.E.R.: Legends of Zone (версия для Switch 1) 1660 гривен (40 долларов) 930 гривен Crysis Remastered Trilogy (Switch 1) 2070 гривен (50 долларов) 680 гривен Hades (Switch 1) 1035 гривен (25 долларов) 515 гривен BioShock: The Collection (Switch 1) 2070 гривен (50 долларов) 770 гривен Furi (Switch 1) 830 гривен (20 долларов) 415 гривен Batman: Arkham Trilogy (Switch 1) 2480 гривен (60 долларов) 749 гривен Nier: Automata (Switch 1) 1660 гривен (40 долларов) 466 гривен

Чего пока не может предложить Nintendo в своей консоли — новые или популярные игры от более мощных «братьев». А именно: новый Silent Hill f (обновленная вторая часть отсутствует также), Resident Evil 9, Battlefield 6, MGS Delta: Snake Eater, Clair Obscur: Expedition 33, Forza Horizon 5, Alan Wake 2, Helldivers 2, Gears of War: Reloaded. Римейков Resident Evil у Nintendo считай нет. Все они запускаются через Cloud. Этот список можно долго продолжать. Со Steam Deck OLED пользователь имеет все шансы в них поиграть.

Посмотрим на определенные игры и как они идут на Nintendo Switch 2. И выберем еще одну, которая запускается на обеих консолях.

Fortnite загружается через Nintendo eShop отдельной версией для Switch 2. Игра весит около 30 ГБ. Это означает, что текстуры и модели еще с первого Switch. Игра прекрасно смотрится на дисплее в 1080р 60 fps. Потребляет как в портативном, так и с док станцией 10-13 Вт. Лучше играть с мышкой в Joy-Con, поэтому в настройках включите поддержку этого режима.

Fortnite для обеих Switch и других платформ отличается. При переносе или синхронизации данных могут быть проблемы при переносе или синхронизации.

Apex Legends весит солидные 80 ГБ в версии для Switch 2 (30 ГБ для Switch 1). Игра потребляет 10 Вт в портативе и 20 Вт в док станции. Из-за этого получим большую температуру и повышенный шум вентилятора консоли (60-63 децибела). Существует определенный эффект размытости окружающей среды, когда игрок видит другого персонажа в игре. Также доступно включить режим мыши.

Демо Daemon x Machina: Titanic Scion (20 ГБ) сравним на обеих консолях одновременно. Игра выходит на обе платформы, из-за этого интересно попробовать найти разницу в разных аспектах. Графику обеспечивает Unreal Engine 4.

Начнем с Nintendo Switch 2. Игра идет в 1080р 30 fps с DLSS. Выглядит достаточно хорошо для портативного режима. А вот с док станцией на телевизоре хотелось бы иметь лучшую картинку. Причина довольно проста — потребляет консоль в этой игре 8-11 Вт. Можно играть и на стиках, поскольку добавлен захват цели.

С Steam Deck OLED возникли первая проблема при запуске. Необходимо написать в параметры запуска -dx12 иначе игра не запускается и выдает ошибку UE. В этой игре видим недостаток малого разрешения экрана: высокая пикселизация, текст и клавиши прочитать очень трудно. При этом имеем 720р 30 fps на 10 Вт. Поэтому придется настроить графику.

В игре на Deck можно выставить лимит с 30 fps до 60 fps. Изображение становится значительно плавнее, платим за это дополнительными 5 Вт (с базовых 10 до 15).

Самое простое, что можно сделать — увеличить качество рендеринга. Поэтому под TSR Max выберем Quality. Или вообще выберем Native и поставим значение 80, 90 или 100. К сожалению, игра или игровой движок не сильно приспособлены под разрешение 720р. Из-за этого изображение без апскейлеров выглядит как будто с графическими артефактами. Поэтому оставляем TSR Max ради сглаживания «квадратов» и уменьшения потребления системы.

Внимательные читатели могут увидеть сразу два момента, которые отличаются для обеих консолей: дальность видимости и качество текстур. Для версии игры на Switch 2 они ощутимо ниже, чем для Steam Deck и компьютеров в целом.

Звук динамиков и шум

У обеих консолей стоят довольно хорошие динамики. Их уровня будет достаточно для неприхотливого меломана или для простой игры в Hades. В целом разница в том, что у Steam Deck OLED динамики громче при обоих вариантах громкости.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Динамики: 50% громкости 69-73 дБ 68-74 дБ Динамики: 100% громкости 80-83 дБ 80-87 дБ Шум (10 Вт, Портативный режим) до 40 дБ до 40 дБ Шум (20 Вт, Док станция) 60-64 дБ 55 дБ

С шумом ситуация почти одинаковая у них обоих. Nintendo Switch 2 потребляет в handheld режиме до 10 Вт, поэтому вентилятора не слышно. И только с док станцией в сложной игре будет потреблять 20 Вт, из-за чего уровень поднимется выше 60 децибел. В связи с тем, что Steam Deck OLED «сам себе станция», уровень шума немного ниже, чем у конкурента. Подробнее в таблице выше.

Автономность и энергопотребление

В Steam Deck OLED стоит аккумулятор на 50 Вт*ч, тогда как у Nintendo Switch 2 — 19,74 Вт*ч. Малый размер устройства представляет собой очень простое объяснение такого объема аккумулятора. Инженерам Nintendo пришлось уменьшать аппетиты своей консоли, чтобы как-то получить более двух с половиной часов работы в портативном режиме.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Зарядка 1-100% 2 часа 1 мин 1-95%: 1 час 55 мин;

1-100%: 2 ч 30 мин; Потребление от розетки во время зарядки и игры до 22 Вт до 49,9 Вт

Во время первого запуска и настроек консоли Nintendo было замечено быстрое падение заряда батареи. Но это можно было объяснить невидимыми процессами или загрузкой игр по WiFi. Только через несколько дней ситуация не изменилась, консоль потребляла 8 Вт в «простое» и 10 Вт в играх. Другой теорией было включение 120 Гц дисплея в интерфейсе ОС. Вот только анимации воспроизводились на уровне 60 Гц. Самостоятельно так и не удалось узнать причины.

В отличие от Steam Deck OLED, консоль может загружать игры во время сна. Через некоторое время выключается для сохранения уровня батареи.

В Steam Deck с энергопотреблением довольно просто — их контролирует покупатель консоли. Не нужны 90 Гц? Ставите 60 Гц. Потребляет много? Ручное управление TDP и частотой встроенной видеокарты. Как в системе SteamOS, так в играх. К тому же для каждой из них можно задать отдельный профиль с необходимыми настройками.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Fortnite (режим мыши, 10 Вт) 2 часа 31 мин — Daemon x Machina: Titanic Scion (стандартные настройки) 3 часа 7 минут 4 часа 40 минут Daemon x Machina: Titanic Scion (TSR Max Quality, 30 фпс) — 4 часа 13 минут Daemon x Machina: Titanic Scion (TSR Max Quality, 60 фпс) — 2 часа 30 минут

Разница между аккумуляторами ощутима. Простой пример из демо Daemon x Machina: Titanic Scion с 50% яркости, включенные WiFi и Bluetooth. На обеих консолях потребление равно 10 Вт. Switch 2 проживает три часа, то на Deck (значение графики по умолчанию) получаем результат почти в 5 часов. Такие результаты будут во всех 2D играх (Hades). В старых 3D (F.E.A.R., Prince of Persia, 8-9 Вт) получим около 6 часов работы от батареи.

В общем, аккумулятора Nintendo Switch 2 достаточно для коротких поездок. Нужно больше? Steam Deck OLED. В остальных случаях поможет качественный павербанк.

Сравнение цены консолей

Цена Steam Deck OLED 512 ГБ начинается с Steam Deck OLED 512 ГБ от 25728 гривен. При желании иметь 1 ТБ памяти с матовым дисплеем необходимо заплатить от 29699 гривен. За эту цену получаем несколько большую по размерам, но полноценную игровую платформу с возможностями не только играть в игры.

Стоимость Nintendo Switch 2 составляет от 22099 гривен. При этом, на сайте Click.ua можно приобрести за 22199 гривен. За комплект с игрой Mario Kart World придется отдать 22599 гривен. Это явно выгоднее, чем покупать игру отдельно. Цены на консоль выглядят умеренными, поскольку игры раскрывают функциональные возможности консоли.

Заключение

Две консоли принадлежат к разным мирам. Nintendo Switch 2 продолжает расширять тренды, которые задали первое поколение Switch — играй где угодно, но платишь большую цену игр. В то же время получаешь игры с затягивающим или уникальным геймплеем для всей семьи, который больше почти нигде не получишь. Switch 2 скорее представляет собой устройство, которое дополняет вашу коллекцию игр эксклюзивами, чем заменителем традиционных ПК или больших консолей.

Steam Deck OLED представляет совершенно другое — игры, в которые ты играл всю жизнь на обычных компьютерах или ноутбуках. Да, она не совсем удобна для постоянных путешествий. Однако имеет несколько непосредственных плюсов и минусов, что нивелируются одним фактором — ваша библиотека игр в Steam, которую вы накапливали годами, физически в ваших руках. Steam Deck OLED может быть кем угодно в руках пользователя. Это как привлекает, так может и оттолкнуть.

Другие современные «портативные монстры» имеют лучшую внутреннюю начинку, чем оба героя обзора, но они имеют свой плюс и минус: лучшая производительность ценой малой жизни от аккумулятора. Вдобавок, цены у них выше. Именно поэтому Steam Deck OLED и Nintendo Switch 2 являются фаворитами среди пользовательских портативных консолей.

