Обзор Nintendo Switch 2: обновление проверенной формулы

Восемь лет назад Nintendo Switch изменила представление о портативном гейминге, предложив уникальное сочетание домашней и портативной консоли. С момента выхода в 2017 году она стала третьим по популярности игровым устройством в истории — уступив лишь PlayStation 2 и Nintendo DS. Более 152 миллионов проданных консолей объясняют, почему впервые в своей истории Nintendo решила выпустить прямую преемницу с номером в названии, а не совершенно новый продукт. Во многих аспектах Nintendo Switch 2 выглядит как безопасное продолжение уже проверенной формулы. Удалось ли компании сохранить ту же «магию» первой модели и в то же время ответить на вызовы современного рынка?

Nintendo Switch 2

Плюсы: Большой дисплей в 1080p; превосходный звук; качественная сборка и материалы; увеличенные Joy-Con с новым сценарием использования; производительность на уровне PS4 и Xbox One; обратная совместимость игр.

Минусы: Автономность существенная хуже, чем у первой Switch; LCD-экран, хоть и качественный, но уступает OLED; стоимость на уровне современного поколения консолей; скромная стартовая линейка игр.

8 /10 Оценка

Технические характеристики Nintendo Switch 2

Процессор 8-ядерный ARM Cortex-A78C Видеокарта NVIDIA Ampere (1.72 TFLOPS в портативном режиме; 3.09 TFLOPS в док-станции) ОЗП 12 ГБ LPDDR5X ПЗП 256 GB UFS 3.1 Экран 7,9 дюйма LCD (279 ppi) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 Bluetooth Проводные интерфейсы консоли 2 x USB 3.2 Type-C 1 x аудиоразъем 3,5 мм Проводные интерфейсы док-станции 2 x USB 2.0 1 x HDMI 2.1 Gigabit Ethernet Батарея 5,220 мАч OS Nintendo Switch Размеры 272 x 116 x 13.9 мм вес 534 г

Комплектация Nintendo Switch 2

В коробке Nintendo Switch 2 — сама консоль, пара Joy-Con 2, ремешки для них, док-станция, кабели HDMI и USB-C, адаптер питания, а также базовая инструкция пользователя. HDMI-кабель, правда, оказался довольно коротким — это стоит учесть при подключении к телевизору. Кроме того, как и раньше, в комплекте есть грип-держатель для Joy-Con 2, который фиксирует контроллеры в форме геймпада.

Все элементы аккуратно запакованы в прозрачную пленку. В общем комплектация соответствует традициям Nintendo, но, если вы хотите получить максимальный комфорт и функциональность, стоит сразу учесть дополнительные расходы на аксессуары: геймпад Nintendo Switch Pro 2, дополнительные Joy-Con для кооперативных игр в большой компании, отдельную камеру и, защитный чехол и пленку для экрана. Всего этого в комплекте, конечно, нет.

Дизайн Nintendo Switch 2

Joy-Con стали несколько больше и тяжелее, но благодаря новому магнитному креплению их удобно снимать и ставить — для этого достаточно нажать соответствующие кнопки с внутренней стороны. Контроллеры держатся достаточно крепко, что исключает случайные отрывы даже от неаккуратного обращения.

Также у новых Joy-Con есть режим мыши. Для его активации нужно отсоединить Joy-Con и положить его на плоскую поверхность — он сразу превращается в мышь, а на экране появится курсор, который работает так же как на ПК. В этом режиме можно управлять интерфейсом и играть в определенные игры, которые его поддерживают. Переход между режимами происходит плавно, а движения точно отображаются на экране. Однако именно от разработчиков зависит, насколько интересно они смогут применить новый метод управления.

Расположение основных кнопок и стиков практически не изменилось, но их тактильный отклик стал приятнее. Сверху консоль получила второй USB-C-порт, поэтому во время зарядки играть стало удобнее.

Док-станция получила обновленный вид с более плавными формами, что облегчает вставку консоли. Теперь она оснащена дополнительными USB-портами и более надежной задней крышкой.

Экран Nintendo Switch 2

Внешне Nintendo Switch 2 — знакомая концепция, но увеличенная в масштабе. Экран увеличен до 7,9 дюйма с разрешением 1920×1080 и широкой цветовой гаммой с поддержкой HDR. Соотношение сторон экрана — 16:9, плотность пикселей — 279 ppi. Поддержка частоты обновления до 120 Гц в портативном режиме делает движение более плавным и дает немного больше времени на реакцию, особенно в динамичных играх.

Хотя OLED заменили на LCD, визуально это почти незаметно при игре в помещении. А вот на ярком солнце LCD уже сильно уступает предшественнику с OLED, ведь максимальная яркость дисплея ту составляет примерно 400 нит, чего достаточно для комфортной игры в помещении, но этого уже мало для прямых солнечных лучей.

LCD-панель не способна воспроизводить идеально глубокие черные оттенки, как это делал OLED, поэтому темные сцены выглядят более серыми, а контрастность ниже. Однако увеличенная диагональ, более высокая четкость и широкая цветовая гамма делают изображение более насыщенным и детализированным.

Желание дождаться неизбежной OLED-версии через два-три года выглядит вполне оправданным.

Звук

Nintendo Switch 2 получила существенное обновление звука благодаря специально разработанной системе пространственного аудио, которую поддерживают динамики, расположенные как в верхней, так и в нижней части консоли. Теоретически это позволяет создать более объемное и насыщенное звучание даже без подключения наушников, что особенно заметно во время портативной игры.

Больше всего впечатляет то, что для такого компактного устройства звук получился неожиданно чистым и сбалансированным. Динамики лишены характерного для первой модели плоского звучания, а голоса, музыка и эффекты звучат четко и выразительно.

Интерфейс

Интерфейс Nintendo Switch 2 остался почти без изменений по сравнению с предшественником. Иконки теперь имеют закругленные края, что придает им более современный и аккуратный вид, однако общая структура меню и расположение опций остались почти идентичными тем, что пользователи видят уже более восьми лет.

Хотя интерфейс удобный, быстрый и знакомый, он не поражает новизной или смелыми дизайнерскими решениями. Nintendo выбрала безопасный путь, который позволяет плавно перейти в новую экосистему без лишних осложнений, но в то же время оставляет ощущение, что можно было бы предложить что-то более свежее и увлекательное.

Производительность Nintendo Switch 2 производительность Nintendo Switch 2

Производительность — бесспорно главный аргумент в пользу Nintendo Switch 2. В портативном режиме консоль способна запускать игры в разрешении 1080p при 120 кадрах в секунду, а в док-станции — до 4K при 60fps. Некоторые проекты поддерживают технологию масштабирования NVIDIA DLSS, позволяющую повысить производительность без значительной потери качества изображения. Есть и поддержка переменной частоты обновления (VRR), благодаря которой уменьшаются рывки и разрывы кадров — правда, работает она только на встроенном дисплее.

Благодаря новому чипу Nvidia Tegra T239 и сочетанию энергоэффективной архитектуры с современными графическими технологиями, Switch 2 по мощности соответствует уровню консолей прошлого поколения, а в некоторых оптимизированных проектах — даже превосходит их в портативном формате. Это открыло двери для более требовательных проектов, в частности Cyberpunk 2077 вместе с дополнением Phantom Liberty. Да, он здесь выглядит не так хорошо, как на мощном ПК или PS5, но графика вполне приличная. К тому же игра выдает стабильные 40+ FPS в портативном режиме.

Если уже сегодня на Switch 2 появляются полноценные AAA-проекты, есть все основания ожидать, что со временем их количество будет только расти.

Приятным улучшением стал и обновленный опыт использования eShop: теперь он работает плавно, страницы загружаются быстро. Благодаря новому процессору и скоростному накопителю время запуска игр и загрузки заметно сократилось. К этому добавляется увеличенный объем внутренней памяти — 256 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карт памяти microSD Express.

Автономность Nintendo Switch 2

Автономность Nintendo Switch 2 стала одной из самых дискуссионных черт новой консоли. В самых требовательных сценариях — например, во время Breath of the Wild: NS2 Edition или Cyberpunk 2077 — батарея держится около 2,5 часов. В более легких проектах, вроде The Legend of Zelda: Link’s Awakening, консоль продержится без зарядки около четырех часов, что все равно не дотягивает до уровня автономности OLED-версии первого Switch. И это при том, что тестировалось совершенно новое устройство, так что со временем эти показатели, вероятно, снизятся.

Хотя результат лучше, чем у мощных, но прожорливых портативных консолей вроде Asus ROG Ally, шаг назад по сравнению с предыдущим поколением Switch разочаровывает.

При этом уменьшение яркости экрана существенно не продлевает время автономности. Время зарядки тоже далеко от того, что хотелось бы: как верхний, так и нижний USB-C порты полностью заряжают батарею за чуть более чем 2 часа, так что в случае с требовательными играми консоль может заряжаться почти столько же, сколько работает.

А что по играм?

Одной из приятных особенностей Switch 2 является возможность безболезненно перенести весь свой профиль со старой консоли. Это можно сделать, просто разместив устройства рядом, подключив их к зарядке и следуя простой инструкции на экране. Правда, опцию переноса вашего профиля на новую консоль предлагают только раз при первом запуске. Затем такой возможности не будет.

Почти вся библиотека игр с первой Switch доступна по обратной совместимости и на новой консоли. Поэтому даже без всякой новой покупки владельцы предыдущей Switch будут иметь, во что играть, ведь получат доступ к своей библиотеке. Часть старых проектов получила улучшения — например, Breath of the Wild и Tears of the Kingdom теперь доступны в специальных версиях для Switch 2 с повышенным разрешением, стабильными 60 FPS и более быстрой загрузкой. Для владельцев копий этих игр для первой Switch апгрейд обойдется в 10$. Следует отметить, что и оригинальные версии этих игр показывают лучший результат на Switch 2, предлагая более плавную картинку, отсутствие проседания кадров и более быструю загрузку.

Главной игрой на старте является Mario Kart World — новый масштабный взгляд на серию с мультиплеером на 24 игроков и открытым миром, где можно свободно кататься. Второй важный релиз — Donkey Kong Bananza, 3D-платформер, в котором вы разрушаете все на своем пути, собирая бананы в ярких подземных мирах.

Также есть Nintendo Switch 2 Welcome Tour — технодемка, которая демонстрирует все возможности новой консоли. И хотя по логике эта игра должна быть доступна всем покупателям Switch 2, но вместо этого продается отдельно за $10.

Опыт использования

Новая консоль Nintendo ощущается как взрослая версия оригинального Switch — с более качественной сборкой и современным дизайном. Особенно впечатляет экран: 7,9 дюйма с разрешением 1080p и поддержкой HDR, что дает лучшую картинку по сравнению с первой моделью. Также заметно улучшились динамики консоли и вибрация в Joy-Con контроллерах — ощущение погружения в игры стало более насыщенным.

Магнитное присоединение новых Joy-Con — маленький, но очень удобный апгрейд. Отсоединять и снова присоединять контроллеры теперь очень легко, а сам магнит держит их надежно. При этом консоль выглядит и ощущается в руках достаточно дорогой, со сборкой высокого качества, что добавляет ощущение премиальности. Плюс, в отличие от оригинала, Joy-Con теперь имеют уникальную функцию — режим мыши, что открывает новые возможности для игр.

Switch 2 стал немного больше и тяжелее, чем оригинал — это ощущается во время длительных игровых сессий в портативном режиме. Большая часть проблемы заключается в том, что передние края корпуса и контроллеров теперь острые и резкие вместо плавно закругленных, как у предшественника. Из-за этого Joy-Con неприятно врезаются в ладони при держании, вызывая дискомфорт при длительной игре. Поэтому в плане эргономики второе поколение Switch существенно проигрывает предыдущему.

Цены и конкуренты

Цена Nintendo Switch 2 стартует от 22 200 гривен. В магазинах, которые предлагают гарантию на два года, цена составляет 25 000 гривен. Учитывая то, что первое поколение консоли с OLED-экраном сейчас можно взять за 11 000 гривен, Switch 2 отпугивает своим ценником. К тому же на рынке портативных консолей в последние годы появилось много достойных конкурентов.

Например, тот же Steam Deck, который по своей мощности не сильно проигрывает новой консоли Nintendo, можно приобрести за 18 400 гривен, получив OLED-экран и доступ ко всей вашей библиотеке Steam. Более мощная в портативном режиме Asus ROG Ally стоит от 29 600 гривен и работает на Windows 11, давая больше сценариев использования. Настоящий монстр производительности Lenovo Legion Go обойдется от 31 000 гривен.

8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 В требовательных играх аккумулятора хватит на 2,5 часа. Экран 8 Большой FullHD-экран с насыщенными цветами и поддержкой HDR и 120 Гц, но яркость и контрастность уступает предшественнику с OLED. Дизайн, эргономика 7.5 Знакомая форма стала больше, но острые края Joy-Con 2 могут вызывать дискомфорт при долгой игре. Качество сборки, материалы 10 Консоль собрана качественно, без люфтов, материалы приятные на ощупь. В руках Switch 2 ощущается как премиум-девайс. Программное обеспечение 8 Интерфейс остался почти изменений, что лишает ощущения новизны. Работает все быстро и плавно. Игровая производительность 8 Лучшая графика и более высокий FPS с поддержкой новых технологий вроде VRR. По мощности консоль догнала PS4 и Xbox One, а в некоторых сценариях даже превзошла их. Цена 6 Дороже предшественницы. За цену Switch 2 (≈23 000 грн) можно приобрести мощную домашнюю консоль. Звук 9 Динамики громкие, звук чистый. Эффект пространственного аудио улучшает эффект погружения в игру.

Вывод: Nintendo Switch 2 исправляет немало недостатков первой модели 2017 года, предлагая более удобные и надежные Joy-Con, графику и производительность, актуальную для 2025 года и увеличенный экран. Можно ли назвать ее идеальной? Не совсем. Автономность оставляет желать лучшего, а ее цена далеко не такая доступная, как у предыдущего поколения. Но, даже не будучи революцией уровня оригинальной Switch, новая модель остается наиболее уникальной и универсальной портативной консолью без прямых конкурентов — с уже доступными интересными проектами и еще более амбициозными релизами впереди. Она не переизобретает формулу, но Nintendo сумела сохранить магию оригинала и уверенно перенести ее в эпоху современного гейминга.

Благодарим магазин Click.ua за предоставленную для обзора портативную консоль Nintendo Switch 2.