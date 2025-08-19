Обзор Nintendo Switch 2: обновление проверенной формулы

Восемь лет назад Nintendo Switch изменила представление о портативном гейминге, предложив уникальное сочетание домашней и портативной консоли. С момента выхода в 2017 году она стала третьим по популярности игровым устройством в истории — уступив лишь PlayStation 2 и Nintendo DS. Более 152 миллионов проданных консолей объясняют, почему впервые в своей истории Nintendo решила выпустить прямую преемницу с номером в названии, а не совершенно новый продукт. Во многих аспектах Nintendo Switch 2 выглядит как безопасное продолжение уже проверенной формулы. Удалось ли компании сохранить ту же «магию» первой модели и в то же время ответить на вызовы современного рынка?
Технические характеристики Nintendo Switch 2
|Процессор
|8-ядерный ARM Cortex-A78C
|Видеокарта
|NVIDIA Ampere (1.72 TFLOPS в портативном режиме; 3.09 TFLOPS в док-станции)
|ОЗП
|12 ГБ LPDDR5X
|ПЗП
|256 GB UFS 3.1
|Экран
|7,9 дюйма LCD (279 ppi)
|Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|Проводные интерфейсы консоли
|2 x USB 3.2 Type-C
|1 x аудиоразъем 3,5 мм
|Проводные интерфейсы док-станции
|2 x USB 2.0
|1 x HDMI 2.1
|Gigabit Ethernet
|Батарея
|5,220 мАч
|OS
|Nintendo Switch
|Размеры
|272 x 116 x 13.9 мм
|вес
|534 г
Комплектация Nintendo Switch 2
В коробке Nintendo Switch 2 — сама консоль, пара Joy-Con 2, ремешки для них, док-станция, кабели HDMI и USB-C, адаптер питания, а также базовая инструкция пользователя. HDMI-кабель, правда, оказался довольно коротким — это стоит учесть при подключении к телевизору. Кроме того, как и раньше, в комплекте есть грип-держатель для Joy-Con 2, который фиксирует контроллеры в форме геймпада.
Все элементы аккуратно запакованы в прозрачную пленку. В общем комплектация соответствует традициям Nintendo, но, если вы хотите получить максимальный комфорт и функциональность, стоит сразу учесть дополнительные расходы на аксессуары: геймпад Nintendo Switch Pro 2, дополнительные Joy-Con для кооперативных игр в большой компании, отдельную камеру и, защитный чехол и пленку для экрана. Всего этого в комплекте, конечно, нет.
Дизайн Nintendo Switch 2
Joy-Con стали несколько больше и тяжелее, но благодаря новому магнитному креплению их удобно снимать и ставить — для этого достаточно нажать соответствующие кнопки с внутренней стороны. Контроллеры держатся достаточно крепко, что исключает случайные отрывы даже от неаккуратного обращения.
Также у новых Joy-Con есть режим мыши. Для его активации нужно отсоединить Joy-Con и положить его на плоскую поверхность — он сразу превращается в мышь, а на экране появится курсор, который работает так же как на ПК. В этом режиме можно управлять интерфейсом и играть в определенные игры, которые его поддерживают. Переход между режимами происходит плавно, а движения точно отображаются на экране. Однако именно от разработчиков зависит, насколько интересно они смогут применить новый метод управления.
Расположение основных кнопок и стиков практически не изменилось, но их тактильный отклик стал приятнее. Сверху консоль получила второй USB-C-порт, поэтому во время зарядки играть стало удобнее.
Док-станция получила обновленный вид с более плавными формами, что облегчает вставку консоли. Теперь она оснащена дополнительными USB-портами и более надежной задней крышкой.
Экран Nintendo Switch 2
Внешне Nintendo Switch 2 — знакомая концепция, но увеличенная в масштабе. Экран увеличен до 7,9 дюйма с разрешением 1920×1080 и широкой цветовой гаммой с поддержкой HDR. Соотношение сторон экрана — 16:9, плотность пикселей — 279 ppi. Поддержка частоты обновления до 120 Гц в портативном режиме делает движение более плавным и дает немного больше времени на реакцию, особенно в динамичных играх.
Хотя OLED заменили на LCD, визуально это почти незаметно при игре в помещении. А вот на ярком солнце LCD уже сильно уступает предшественнику с OLED, ведь максимальная яркость дисплея ту составляет примерно 400 нит, чего достаточно для комфортной игры в помещении, но этого уже мало для прямых солнечных лучей.
LCD-панель не способна воспроизводить идеально глубокие черные оттенки, как это делал OLED, поэтому темные сцены выглядят более серыми, а контрастность ниже. Однако увеличенная диагональ, более высокая четкость и широкая цветовая гамма делают изображение более насыщенным и детализированным.
Желание дождаться неизбежной OLED-версии через два-три года выглядит вполне оправданным.
Звук
Nintendo Switch 2 получила существенное обновление звука благодаря специально разработанной системе пространственного аудио, которую поддерживают динамики, расположенные как в верхней, так и в нижней части консоли. Теоретически это позволяет создать более объемное и насыщенное звучание даже без подключения наушников, что особенно заметно во время портативной игры.
Больше всего впечатляет то, что для такого компактного устройства звук получился неожиданно чистым и сбалансированным. Динамики лишены характерного для первой модели плоского звучания, а голоса, музыка и эффекты звучат четко и выразительно.
Интерфейс
Интерфейс Nintendo Switch 2 остался почти без изменений по сравнению с предшественником. Иконки теперь имеют закругленные края, что придает им более современный и аккуратный вид, однако общая структура меню и расположение опций остались почти идентичными тем, что пользователи видят уже более восьми лет.
Хотя интерфейс удобный, быстрый и знакомый, он не поражает новизной или смелыми дизайнерскими решениями. Nintendo выбрала безопасный путь, который позволяет плавно перейти в новую экосистему без лишних осложнений, но в то же время оставляет ощущение, что можно было бы предложить что-то более свежее и увлекательное.
Производительность Nintendo Switch 2 производительность Nintendo Switch 2
Производительность — бесспорно главный аргумент в пользу Nintendo Switch 2. В портативном режиме консоль способна запускать игры в разрешении 1080p при 120 кадрах в секунду, а в док-станции — до 4K при 60fps. Некоторые проекты поддерживают технологию масштабирования NVIDIA DLSS, позволяющую повысить производительность без значительной потери качества изображения. Есть и поддержка переменной частоты обновления (VRR), благодаря которой уменьшаются рывки и разрывы кадров — правда, работает она только на встроенном дисплее.
Благодаря новому чипу Nvidia Tegra T239 и сочетанию энергоэффективной архитектуры с современными графическими технологиями, Switch 2 по мощности соответствует уровню консолей прошлого поколения, а в некоторых оптимизированных проектах — даже превосходит их в портативном формате. Это открыло двери для более требовательных проектов, в частности Cyberpunk 2077 вместе с дополнением Phantom Liberty. Да, он здесь выглядит не так хорошо, как на мощном ПК или PS5, но графика вполне приличная. К тому же игра выдает стабильные 40+ FPS в портативном режиме.
Если уже сегодня на Switch 2 появляются полноценные AAA-проекты, есть все основания ожидать, что со временем их количество будет только расти.
Приятным улучшением стал и обновленный опыт использования eShop: теперь он работает плавно, страницы загружаются быстро. Благодаря новому процессору и скоростному накопителю время запуска игр и загрузки заметно сократилось. К этому добавляется увеличенный объем внутренней памяти — 256 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карт памяти microSD Express.
Автономность Nintendo Switch 2
Автономность Nintendo Switch 2 стала одной из самых дискуссионных черт новой консоли. В самых требовательных сценариях — например, во время Breath of the Wild: NS2 Edition или Cyberpunk 2077 — батарея держится около 2,5 часов. В более легких проектах, вроде The Legend of Zelda: Link’s Awakening, консоль продержится без зарядки около четырех часов, что все равно не дотягивает до уровня автономности OLED-версии первого Switch. И это при том, что тестировалось совершенно новое устройство, так что со временем эти показатели, вероятно, снизятся.
Хотя результат лучше, чем у мощных, но прожорливых портативных консолей вроде Asus ROG Ally, шаг назад по сравнению с предыдущим поколением Switch разочаровывает.
При этом уменьшение яркости экрана существенно не продлевает время автономности. Время зарядки тоже далеко от того, что хотелось бы: как верхний, так и нижний USB-C порты полностью заряжают батарею за чуть более чем 2 часа, так что в случае с требовательными играми консоль может заряжаться почти столько же, сколько работает.
А что по играм?
Одной из приятных особенностей Switch 2 является возможность безболезненно перенести весь свой профиль со старой консоли. Это можно сделать, просто разместив устройства рядом, подключив их к зарядке и следуя простой инструкции на экране. Правда, опцию переноса вашего профиля на новую консоль предлагают только раз при первом запуске. Затем такой возможности не будет.
Почти вся библиотека игр с первой Switch доступна по обратной совместимости и на новой консоли. Поэтому даже без всякой новой покупки владельцы предыдущей Switch будут иметь, во что играть, ведь получат доступ к своей библиотеке. Часть старых проектов получила улучшения — например, Breath of the Wild и Tears of the Kingdom теперь доступны в специальных версиях для Switch 2 с повышенным разрешением, стабильными 60 FPS и более быстрой загрузкой. Для владельцев копий этих игр для первой Switch апгрейд обойдется в 10$. Следует отметить, что и оригинальные версии этих игр показывают лучший результат на Switch 2, предлагая более плавную картинку, отсутствие проседания кадров и более быструю загрузку.
Главной игрой на старте является Mario Kart World — новый масштабный взгляд на серию с мультиплеером на 24 игроков и открытым миром, где можно свободно кататься. Второй важный релиз — Donkey Kong Bananza, 3D-платформер, в котором вы разрушаете все на своем пути, собирая бананы в ярких подземных мирах.
Также есть Nintendo Switch 2 Welcome Tour — технодемка, которая демонстрирует все возможности новой консоли. И хотя по логике эта игра должна быть доступна всем покупателям Switch 2, но вместо этого продается отдельно за $10.
Опыт использования
Новая консоль Nintendo ощущается как взрослая версия оригинального Switch — с более качественной сборкой и современным дизайном. Особенно впечатляет экран: 7,9 дюйма с разрешением 1080p и поддержкой HDR, что дает лучшую картинку по сравнению с первой моделью. Также заметно улучшились динамики консоли и вибрация в Joy-Con контроллерах — ощущение погружения в игры стало более насыщенным.
Магнитное присоединение новых Joy-Con — маленький, но очень удобный апгрейд. Отсоединять и снова присоединять контроллеры теперь очень легко, а сам магнит держит их надежно. При этом консоль выглядит и ощущается в руках достаточно дорогой, со сборкой высокого качества, что добавляет ощущение премиальности. Плюс, в отличие от оригинала, Joy-Con теперь имеют уникальную функцию — режим мыши, что открывает новые возможности для игр.
Switch 2 стал немного больше и тяжелее, чем оригинал — это ощущается во время длительных игровых сессий в портативном режиме. Большая часть проблемы заключается в том, что передние края корпуса и контроллеров теперь острые и резкие вместо плавно закругленных, как у предшественника. Из-за этого Joy-Con неприятно врезаются в ладони при держании, вызывая дискомфорт при длительной игре. Поэтому в плане эргономики второе поколение Switch существенно проигрывает предыдущему.
Цены и конкуренты
Цена Nintendo Switch 2 стартует от 22 200 гривен. В магазинах, которые предлагают гарантию на два года, цена составляет 25 000 гривен. Учитывая то, что первое поколение консоли с OLED-экраном сейчас можно взять за 11 000 гривен, Switch 2 отпугивает своим ценником. К тому же на рынке портативных консолей в последние годы появилось много достойных конкурентов.
Например, тот же Steam Deck, который по своей мощности не сильно проигрывает новой консоли Nintendo, можно приобрести за 18 400 гривен, получив OLED-экран и доступ ко всей вашей библиотеке Steam. Более мощная в портативном режиме Asus ROG Ally стоит от 29 600 гривен и работает на Windows 11, давая больше сценариев использования. Настоящий монстр производительности Lenovo Legion Go обойдется от 31 000 гривен.
