Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00





Не так давно у нас уже был обзор ультраширокого монитора Philips, предназначенного в первую очередь для работы – но если кому-то покажется недостаточно тридцати четырех дюймов, у компании есть модель еще больше — Philips 439P9H/00 с диагональю целых 43 дюйма.

Дизайн

При такой диагонали монитор просто физически не может быть «небольшим» — в конце концов, только экран у него больше метра в ширину, так что это надо учитывать при покупке и убедиться, что свободного места на рабочем столе будет достаточно для его установки. Но при этом в остальном Philips 439P9H/00 оказывается настолько «компактным», насколько это возможно: например, размеры основания у него всего 40х30 см, при этом оно не сплошное, как это обычно бывает у других моделей, а в виде сравнительно тонкой рамки – так что при желании внутри нее можно располагать какие-нибудь мелкие предметы, например, смартфон или чашку с чаем.

Корпус выполнен из практичного черного матового пластика, подставка металлическая, графитового цвета – в целом, весь дизайн выполнен в строгом, офисном стиле, при этом монитор выглядит достаточно «дорого», чтобы вписаться в любой интерьер. Экран выполнен в безрамочном дизайне, при котором в выключенном состоянии защитное стекло обрамляет лишь тонкая линия боковой грани корпуса; после включения проявляется небольшая дополнительная рамка вокруг изображения, примерно 6 мм по бокам и сверху.

На верхней грани находится выдвижной модуль с веб-камерой – в неактивном состоянии он утоплен в корпус и «смотрит» вверх, для приведения в рабочее положение на него нужно нажать, это отщелкнет зажим, после чего модуль поднимется наверх и его можно будет «положить» горизонтально. У камеры есть поддержка функции Windows Hello, что позволяет входить в Windows с ее помощью.

«Нога» позволяет регулировать высоту экрана над уровнем стола (ход 130 мм), поворачивать его вправо-влево (-/+ 20°) и изменять угол наклона (-5~10°). Если ее снять, можно получить доступ к VESA-совместимому креплению (100х100) для монтажа монитора на стену.

Все разъемы находятся в нише под креплением «ноги» к дисплею и ориентированы вниз. Здесь можно найти следующие видеовходы: два DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b и два USB Type-C 3.2: один 2 поколения (с подачей питания до 90 Вт) и еще один – первого. Также здесь есть USB-концентратор на 4 порта USB 3.2 (один с функцией быстрой зарядки), мини-джек для подключения наушников и гигабитный Ethernet-порт. Кроме того, на нижней грани расположены динамики (2х5 Вт).

Меню

Управление монитором выполнено в классическом стиле – с помощью четырех аппаратных кнопок, расположенных на нижней боковой грани справа, рядом с кнопкой включения. Условные обозначения нанесены на нижней рамке напротив кнопок, они хорошо читаются в типичных офисных условиях, однако из-за отсутствия подсветки их оказывается непросто разобрать при слабом освещении.

В главном меню первыми пунктами идут активация режима с пониженной долей синего в подсветке и ручное переключение между пятью видеовходами. В пункте «Изображение» можно настроить основные параметры вроде яркости/контраста/гаммы и формата изображения, выбрать HDR-режим, включить адаптивную частоту обновления и т.д. В меню PBP можно задействовать режим «кадр-в-кадре» и настроить параметры его работы (выбрать источник второго сигнала, размер его кадра и положение на экране). Пункт «Аудио» позволяет выбрать источник звука и изменить его громкость, в «Цвете» находятся дополнительные настройки изображения – выбор цветовой температуры и переключение в режим sRGB. «Язык» и «Настройка меню» содержат параметры экранного меню и выбор языка интерфейса, USB Settings настраивает работу USB-концентратора, а в «Настройке» находится несколько системных настроек (включение уведомления о смене разрешения, отображение информации о текущем видеорежиме и сброс на заводские установки).

Кроме того, настраивать основные параметры работы монитора можно с помощью фирменной утилиты Philips SmartControl:

Функциональность

В Philips 439P9H/00 используется 10-битная (8 бит + FRC) VA-панель с диагональю 43 дюйма, соотношением сторон 32:10 и разрешением 3840х1200 точек (плотность пикселей составляет ~93,5 PPI — размер точки примерно такой же, как у Full HD монитора с диагональю 23,5”). Максимальная частота обновления — 100 Гц; как и у предыдущей модели Philips, побывавшей не так давно у нас на обзоре, здесь также есть поддержка адаптивной регулировки частоты обновления. В плане соотношения сторон этот монитор является аналогом двух обычных мониторов с пропорциями 16:10, которые достаточно много пользователей считают более подходящими для офисной работы, чем модели с «мультимедийным» соотношением 16:9. В итоге Philips 439P9H/00 может эффективно заменить пару таких мониторов при двухоконном режиме работы (или при подключении двух систем с помощью функции picture-by-picture).

Экран у этой модели изогнутый, радиус кривизны 1800 мм. С обычного расстояния до монитора искривленность практически незаметна и ощутимо улучшает восприятие информации по краям экрана – если бы этот дисплей был плоским, то при такой его ширине картинка по краям находилась бы заметно дальше от глаз пользователя, и смотреть на нее приходилось бы под довольно большим углом, так что субъективно с расстояния в полметра-метр плоский экран таких размеров и пропорций казался бы, наоборот, выпуклым.

В плане возможностей по подключению периферийных устройств эта модель также аналогична Philips 346B1C – у нее есть встроенная док-станция с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания, так что к нему можно подключать и ноутбук (который при этом будет подзаряжаться) и клавиатуру/мышь для его управления. Также здесь имеется KVM-переключатель, что позволяет подключить к монитору два компьютера, один комплект из клавиатуры/мыши и быстро переключаться между системами.

Качество изображения Philips 439P9H/00

Заявленное время отклика монитора – 4 мс (GtG), в настройках есть возможность разгона панели, пункт SmartResponse в меню Picture. Доступно три степени разгона плюс полное его отключение. При частоте обновления 100 Гц смазы в движении умеренные, все три режима овердрайва незначительно отличаются друг от друга, при максимальном разгоне появляются едва заметные артефакты в виде шлейфов, тянущихся за движущимися объектами.

Тест на время отклика (SmartResponse: Off, Fastest):

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность черного очень хорошая, особенно как для такой большой площади дисплея. На тестовом фото (равномерный черный фон при максимальной яркости) можно разглядеть незначительные отклонения в виде двух крупных более темных пятен в левой и правой частях экрана, однако в целом по этому параметру Philips 439P9H/00 выглядит заметно лучше большинства других мониторов.

Glow-эффект достаточно типичный как для SVA-панели: серебристо-голубое свечение при взгляде сверху под различными углами весьма умеренное и гораздо слабее, чем у IPS-моделей.

В плане углов обзора ситуация также традиционна для панели, выполненной по этой технологии: при отклонении в сторону изображение чуть теплеет, заметно снижаются яркость и контрастность, а черный цвет становится темно-серым, что визуально «высветляет» глубокие тени на изображении.

Минимальная яркость составляет 50 кд/м², это достаточно низкий уровень, при такой яркости экрана можно комфортно работать даже при слабом внешнем освещении. Максимальная яркость находится на уровне 460 кд/м², это очень высокий показатель как для десктопного монитора; такая яркость, а также 10-битный цвет и расширенный цветовой охват позволили монитору получить сертификацию VESA DisplayHDR 400. Статическая контрастность составляет 2230:1 – очень хороший результат, хоть и не рекордный для VA-панелей, и очень близкий к тому, что в свое время мы видели у Philips 346B1C. Неравномерность подсветки сравнительно небольшая, разница между самой яркой и самой темной зонами составляет около 60 кд/м² при максимальной яркости – для экрана таких размеров это немного. В настройках есть режим компенсации неравномерности подсветки, его включение несколько снижает общую яркость (минимальная – 40 кд/м², максимальная – 340 кд/м²), однако в целом на ситуацию влияет незначительно. Для регулировки яркости в этом мониторе не используется ШИМ, так что изображение у него не мерцает на всем диапазоне яркости, включая минимальное значение.

Полный цветовой охват Philips 439P9H/00 покрывает 123% пространства sRGB (91% Adobe RGB, 95% DCI-P3), есть режим эмуляции sRGB, доступный в меню настройки цветовой температуры. Монитор проходит заводскую калибровку этого режима, в итоге точность цветопередачи «из коробки» оказывается достаточно высокой (среднее значение delta E на уровне 1,25), чтобы за ним можно было работать без дополнительной калибровки. Цветовой охват в этом режиме заметно уменьшается и составляет ~98% пространства sRGB.

В отдельном меню SmartImage есть ряд видеорежимов для разных задач (чтение, фото, игра и т.д.). Например, в EasyRead изображение становится черно-белым, поднимается максимальная яркость и немного усиливается контраст, плюс повышается температура, что делает картинку более холодной. Остальные режимы по большей части отличаются настройками яркости, кривой гаммы и температуры.