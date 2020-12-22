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Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00

Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00

Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00


Не так давно у нас уже был обзор ультраширокого монитора Philips, предназначенного в первую очередь для работы – но если кому-то покажется недостаточно тридцати четырех дюймов, у компании есть модель еще больше — Philips 439P9H/00 с диагональю целых 43 дюйма.

Philips 439P9H/00
Мониторы на
от 33 882 грн
Предложений: 4
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Дизайн

При такой диагонали монитор просто физически не может быть «небольшим» — в конце концов, только экран у него больше метра в ширину, так что это надо учитывать при покупке и убедиться, что свободного места на рабочем столе будет достаточно для его установки. Но при этом в остальном Philips 439P9H/00 оказывается настолько «компактным», насколько это возможно: например, размеры основания у него всего 40х30 см, при этом оно не сплошное, как это обычно бывает у других моделей, а в виде сравнительно тонкой рамки – так что при желании внутри нее можно располагать какие-нибудь мелкие предметы, например, смартфон или чашку с чаем.

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Корпус выполнен из практичного черного матового пластика, подставка металлическая, графитового цвета – в целом, весь дизайн выполнен в строгом, офисном стиле, при этом монитор выглядит достаточно «дорого», чтобы вписаться в любой интерьер. Экран выполнен в безрамочном дизайне, при котором в выключенном состоянии защитное стекло обрамляет лишь тонкая линия боковой грани корпуса; после включения проявляется небольшая дополнительная рамка вокруг изображения, примерно 6 мм по бокам и сверху.

На верхней грани находится выдвижной модуль с веб-камерой – в неактивном состоянии он утоплен в корпус и «смотрит» вверх, для приведения в рабочее положение на него нужно нажать, это отщелкнет зажим, после чего модуль поднимется наверх и его можно будет «положить» горизонтально. У камеры есть поддержка функции Windows Hello, что позволяет входить в Windows с ее помощью.

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«Нога» позволяет регулировать высоту экрана над уровнем стола (ход 130 мм), поворачивать его вправо-влево (-/+ 20°) и изменять угол наклона (-5~10°). Если ее снять, можно получить доступ к VESA-совместимому креплению (100х100) для монтажа монитора на стену.

Все разъемы находятся в нише под креплением «ноги» к дисплею и ориентированы вниз. Здесь можно найти следующие видеовходы: два DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b и два USB Type-C 3.2: один 2 поколения (с подачей питания до 90 Вт) и еще один – первого. Также здесь есть USB-концентратор на 4 порта USB 3.2 (один с функцией быстрой зарядки), мини-джек для подключения наушников и гигабитный Ethernet-порт. Кроме того, на нижней грани расположены динамики (2х5 Вт).

Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00

 

Меню

Управление монитором выполнено в классическом стиле – с помощью четырех аппаратных кнопок, расположенных на нижней боковой грани справа, рядом с кнопкой включения. Условные обозначения нанесены на нижней рамке напротив кнопок, они хорошо читаются в типичных офисных условиях, однако из-за отсутствия подсветки их оказывается непросто разобрать при слабом освещении.

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В главном меню первыми пунктами идут активация режима с пониженной долей синего в подсветке и ручное переключение между пятью видеовходами. В пункте «Изображение» можно настроить основные параметры вроде яркости/контраста/гаммы и формата изображения, выбрать HDR-режим, включить адаптивную частоту обновления и т.д. В меню PBP можно задействовать режим «кадр-в-кадре» и настроить параметры его работы (выбрать источник второго сигнала, размер его кадра и положение на экране). Пункт «Аудио» позволяет выбрать источник звука и изменить его громкость, в «Цвете» находятся дополнительные настройки изображения – выбор цветовой температуры и переключение в режим sRGB. «Язык» и «Настройка меню» содержат параметры экранного меню и выбор языка интерфейса, USB Settings настраивает работу USB-концентратора, а в «Настройке» находится несколько системных настроек (включение уведомления о смене разрешения, отображение информации о текущем видеорежиме и сброс на заводские установки).

Кроме того, настраивать основные параметры работы монитора можно с помощью фирменной утилиты Philips SmartControl:

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Функциональность

В Philips 439P9H/00 используется 10-битная (8 бит + FRC) VA-панель с диагональю 43 дюйма, соотношением сторон 32:10 и разрешением 3840х1200 точек (плотность пикселей составляет ~93,5 PPI — размер точки примерно такой же, как у Full HD монитора с диагональю 23,5”). Максимальная частота обновления — 100 Гц; как и у предыдущей модели Philips, побывавшей не так давно у нас на обзоре, здесь также есть поддержка адаптивной регулировки частоты обновления. В плане соотношения сторон этот монитор является аналогом двух обычных мониторов с пропорциями 16:10, которые достаточно много пользователей считают более подходящими для офисной работы, чем модели с «мультимедийным» соотношением 16:9. В итоге Philips 439P9H/00 может эффективно заменить пару таких мониторов при двухоконном режиме работы (или при подключении двух систем с помощью функции picture-by-picture).

Экран у этой модели изогнутый, радиус кривизны 1800 мм. С обычного расстояния до монитора искривленность практически незаметна и ощутимо улучшает восприятие информации по краям экрана – если бы этот дисплей был плоским, то при такой его ширине картинка по краям находилась бы заметно дальше от глаз пользователя, и смотреть на нее приходилось бы под довольно большим углом, так что субъективно с расстояния в полметра-метр плоский экран таких размеров и пропорций казался бы, наоборот, выпуклым.

Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00

В плане возможностей по подключению периферийных устройств эта модель также аналогична Philips 346B1C – у нее есть встроенная док-станция с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания, так что к нему можно подключать и ноутбук (который при этом будет подзаряжаться) и клавиатуру/мышь для его управления. Также здесь имеется KVM-переключатель, что позволяет подключить к монитору два компьютера, один комплект из клавиатуры/мыши и быстро переключаться между системами.

 

Качество изображения Philips 439P9H/00

Заявленное время отклика монитора – 4 мс (GtG), в настройках есть возможность разгона панели, пункт SmartResponse в меню Picture. Доступно три степени разгона плюс полное его отключение. При частоте обновления 100 Гц смазы в движении умеренные, все три режима овердрайва незначительно отличаются друг от друга, при максимальном разгоне появляются едва заметные артефакты в виде шлейфов, тянущихся за движущимися объектами.

Тест на время отклика (SmartResponse: Off, Fastest):

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В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00

Равномерность черного очень хорошая, особенно как для такой большой площади дисплея. На тестовом фото (равномерный черный фон при максимальной яркости) можно разглядеть незначительные отклонения в виде двух крупных более темных пятен в левой и правой частях экрана, однако в целом по этому параметру Philips 439P9H/00 выглядит заметно лучше большинства других мониторов.

Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00

Glow-эффект достаточно типичный как для SVA-панели: серебристо-голубое свечение при взгляде сверху под различными углами весьма умеренное и гораздо слабее, чем у IPS-моделей.

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В плане углов обзора ситуация также традиционна для панели, выполненной по этой технологии: при отклонении в сторону изображение чуть теплеет, заметно снижаются яркость и контрастность, а черный цвет становится темно-серым, что визуально «высветляет» глубокие тени на изображении.

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Минимальная яркость составляет 50 кд/м², это достаточно низкий уровень, при такой яркости экрана можно комфортно работать даже при слабом внешнем освещении. Максимальная яркость находится на уровне 460 кд/м², это очень высокий показатель как для десктопного монитора; такая яркость, а также 10-битный цвет и расширенный цветовой охват позволили монитору получить сертификацию VESA DisplayHDR 400. Статическая контрастность составляет 2230:1 – очень хороший результат, хоть и не рекордный для VA-панелей, и очень близкий к тому, что в свое время мы видели у Philips 346B1C. Неравномерность подсветки сравнительно небольшая, разница между самой яркой и самой темной зонами составляет около 60 кд/м² при максимальной яркости – для экрана таких размеров это немного. В настройках есть режим компенсации неравномерности подсветки, его включение несколько снижает общую яркость (минимальная – 40 кд/м², максимальная – 340 кд/м²), однако в целом на ситуацию влияет незначительно. Для регулировки яркости в этом мониторе не используется ШИМ, так что изображение у него не мерцает на всем диапазоне яркости, включая минимальное значение.

Полный цветовой охват Philips 439P9H/00 покрывает 123% пространства sRGB (91% Adobe RGB, 95% DCI-P3), есть режим эмуляции sRGB, доступный в меню настройки цветовой температуры. Монитор проходит заводскую калибровку этого режима, в итоге точность цветопередачи «из коробки» оказывается достаточно высокой (среднее значение delta E на уровне 1,25), чтобы за ним можно было работать без дополнительной калибровки. Цветовой охват в этом режиме заметно уменьшается и составляет ~98% пространства sRGB.

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В отдельном меню SmartImage есть ряд видеорежимов для разных задач (чтение, фото, игра и т.д.). Например, в EasyRead изображение становится черно-белым, поднимается максимальная яркость и немного усиливается контраст, плюс повышается температура, что делает картинку более холодной. Остальные режимы по большей части отличаются настройками яркости, кривой гаммы и температуры.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Огромный экран; хорошее качество изображения, насыщенные цвета и высокая статическая контрастность; 100 Гц; встроенный KVM-переключатель и док-станция USB Type-C; 5 видеовходов
Минусы: Стоимость; режим SmartUniformity незначительно снижает неравномерность подсветки
Вывод: Если 34-дюймовый Philips 346B1C кому-то казался «недостаточно большим», то эта модель явно должна удовлетворить любые запросы. Экран Philips 439P9H/00 в ширину оказывается почти как офисный стол, а его пропорции позволяют с успехом заменить два монитора с соотношением сторон 16:10, что делает его отличным вариантом для использования вместо двухмониторной конфигурации. Он отлично подходит в качестве общего экрана для двух систем благодаря встроенному KVM-переключателю и док-станции USB Type-C, а в свободное от работы время на нем можно с удовольствием поиграть – частота обновления 100 Гц и поддержка адаптивной частоты превращают его в неплохую игровую модель.

Технические характеристики

Обзор 43-дюймового монитора Philips 439P9H/00 Philips 439P9H/00
33 882 − 33 892 грн
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ТипЖК монитор
Диагональ экрана, дюймов43,4
Тип ЖК-матрицыVA
Формат изображения32:10 
Разрешение, точек3840х1200
Шаг точек, мм0,274
Время реакции, мс4
Угол обзора, гор / верт178/178
Тип системы подсветкиWLED
Максимальная яркость, кд/м2450
Контрастность (динамическая контрастность)3000:1 (80000000:1)
Покрытие экранаантибликовое
Изогнутый экран+
Частота обновления, Гц100
DisplayPort+
USB Type-C (DisplayPort Alt Mode)+
HDMI+
Thunderbolt-
DVI-
VGA (D-sub)-
Функция MHL-
Аналоговые и другие видеовходы-
Средства мультимедиа2х5 Вт, аудио выход 3,5 мм
Концентратор USB+ (1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 1, 4xUSB 3.2)
ТВ-тюнер-
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм)+ (130)
Поворотный экран+
Потребляемая мощность, Вт41,8/0,4
Размеры, мм1058x460x303
Вес, кг14,37
Поддержка VESA-креплений+ (VESA 100)
ПримечанияPower Delivery 90W. Наклон эрана от -5 до +10°. Встроенная веб-камера 2 Мп. Без мерцания. Улучшение изображения: SmartImage. sRGB. EasyRead. Режим LowBlue. DisplayHDR 400. RJ45.
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