Обзор AOC Q27G3XMN: настоящий народный HDR

Монитор AOC Q27G3XMN — попытка совместить достойные технические характеристики с привлекательной ценой. Самое интересное здесь — подсветка Mini‑LED с 336 зонами и сертификатом VESA DisplayHDR 1000, которая обеспечивает настоящий HDR‑эффект с глубоким черным и насыщенными цветами. Теоретически это конфигурация, которая сразу устраняет слабые стороны обычных VA‑панелей и делает его привлекательным выбором для геймеров, которые хотят всё и сразу. В нашем редакционном обзоре мы узнаем, оправдывает ли он оказанное доверие на практике.

AOC Q27G3XMN 13 999 грн. Плюсы: Глубокий черный и высокая статическая контрастность; VESA DisplayHDR 1000, что дает новый игровой опыт; быстрое время отклика для VA панели — 1 мс GtG; Adaptive-Sync и низкий Input Lag; широкий цветовой охват; антибликовое покрытие и удобная, универсальная диагональ 27″; адекватная ценовая точка входа в мир HDR. Минусы: 180 Гц ограничивают хардкорных 300+ Гц геймеров; повышенное энергопотребление в HDR-режиме; нет USB-хаба. 8.8 /10 Оценка

Технические характеристики AOC Q27G3XMN

Диагональ 27″ Тип панели Fast Va (Mini-LED, матовая антибликовая, 336 зон) Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178°/ 178° Шаг пикселя 0.23 мм Разрешающая способность 2560×1440 (QHD) Плотность пикселей 108.8 ppi Яркость (типичная) 600 кд/м², 1156 кд/м² (Пик HDR) Динамический контраст 80М до 1 Статическая контрастность 4000 до 1 Глубина цвета 10 бит (8 bit+FRC) Цветовой охват 137.5% sRGB, 98.5% DCI-P3, 95.5% Adobe RGB Delta E <2 Время отклика 1 мс (мин. GTG) Порты 2x HDMI 2.0 (4K, 160 Гц), 1x DisplayPort 1.4, Headphone (3.5 мм) Регулирование Поворот в вертикальную ориентацию: от -90° ±2° до +90° ±2° Вращение влево/вправо: от -30° ±2°до +30° ±2° Наклон: от 3.5° … 21.5° По высоте: 130 мм Другое VESA DisplayHDR 1000, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, Anti-Flicker Блок питания Внутренний Энергопотребление 54 Вт Размеры 614,4 × 403,3-533,3 × 302,6 мм Крепление VESA 100 x 100 мм Вес (с подставкой) 8.2 кг

Комплектация и упаковка AOC Q27G3XMN

Монитор приезжает к нам на редакционный стол в довольно крупной коробке 805 × 480 × 162 мм, и уже с первого взгляда понятно, что производитель старается подчеркнуть эффект новенького устройства: упаковка глянцевая, яркая и выглядит довольно премиально, не превращая распаковку в обыденную техническую процедуру.

Внутри все знакомо. Монитор зафиксирован в пенопластовом каркасе. Монтажная ножка и основание отдельно. Сам AOC Q27G3XMN без подставки весит 5,43 кг.

Собранный комплект с подставкой занимает 614,4 × 403,3-533,3 × 302,6 мм, поэтому места на столе надо достаточно. Если же планируете крепить его на кронштейн (а это неплохая идея!) — предусмотрена классическая схема 100×100 мм, а габариты AOC Q27G3XMN без подставки (614,4 × 365,6 × 71,8 мм) позволяют без проблем установить его.

По кабелям: первым достаём HDMI-кабель длиной 1,8 м. Далее DisplayPort, тоже 1,8 м, и это приятно: производитель не поскупился и положил всё что нужно. Ну и кабель питания, конечно.

Подставку AOC Q27G3XMN придется собрать, но процесс настолько прост, что и отвертка не нужна. Основание и «нога» крепятся винтом с ручкой, который можно затянуть пальцами. Сама же «ножка» заходит в слот дисплея с четким щелчком, и механизм фиксации выглядит надежно.

В комплект входит небольшой пакет с документацией: краткая инструкция и гарантийный талон. Ничего избыточного, но и не формально: инструкция действительно поможет человеку, который впервые покупает монитор. А гарантия, кстати, составляет 36 месяцев. Это, безусловно, плюс.

Блок питания AOC Q27G3XMN вмонтирован в корпус, поэтому кабель здесь обычный, без внешнего «кирпичика».

В целом упаковка дает правильное ощущение, что перед вами вещь, которую не делали «лишь бы было». Отсутствие откровенно дешевых материалов, грамотное расположение элементов, полноценный набор кабелей. Все это формирует положительное первое впечатление еще до того, как монитор коснется стола.

Дизайн, эргономика AOC Q27G3XMN

AOC Q27G3XMN выглядит солидно. Линии корпуса сдержанные, без лишних выступов или «крыльев драконов», а черный матовый пластик почти не собирает отпечатки пальцев. Рамки вокруг экрана тонкие по трем сторонам, и хоть нижняя немного шире, это не портит общего восприятия. Все ровное и симметричное.

Массивное основание не позволяет AOC Q27G3XMN шататься даже при энергичных движениях стола (дети, коты и т.д.). В то же время она не занимает половину площади рабочей поверхности, поэтому даже на небольшом столе останется пространство для клавиатуры, планшета или чашки кофе, которая, по традиции, должна стоять именно в том месте, где не надо.

Эргономика является одной из сильных сторон AOC Q27G3XMN. Регулировка высоты доступна в пределах 130 мм, что достаточно, чтобы комфортно выставить экран под любой сценарий. Наклон широкий: от -3.5° до 21.5°, так что и низко, и высоко сидеть одинаково удобно.

Есть и вращение влево/вправо в диапазоне ±30°, которое помогает развернуть монитор для совместного просмотра, а также полноценный поворот в портретный режим — ±90°. Для VA-панели это полезно не менее, чем для IPS, особенно когда нужно работать с текстом, кодом или загружать вертикальные фотографии. Есть VESA 100×100, так что монитор без проблем ставится на кронштейн или стойку.

Материалы корпуса AOC Q27G3XMN простые, но качественные. Пластик не скрипит и не хрустит. Единственные декоративные акценты — симметричные красные вставки на задней части и на нижней рамке дисплея. Они сдержанные, не отвлекают и не делают монитор похожим на игрушку. Это скорее намек на игровое происхождение.

Интерфейсы и звук AOC Q27G3XMN

Набор портов у AOC Q27G3XMN выглядит достаточно продуманно. Монитор не пытается быть универсальной док-станцией, но дает именно тот минимум, который нужен игроку или пользователю, работающему с QHD-контентом.

Два HDMI-порта поддерживают стандарт достаточный для 1440p и высокой частоты, но главный герой здесь — DisplayPort. Именно он даст доступ к полным 180 Гц без компромиссов по цветам и адаптивной синхронизации.

Портов USB здесь нет, и это решение противоречивое. С одной стороны, иногда удобно иметь USB-хаб прямо в мониторе, чтобы подключать периферию. С другой — такие хабы часто работают медленно, греются или добавляют лишнюю путаницу с кабелями.

Аудиовыход на 3,5 мм присутствует у AOC Q27G3XMN, и это приятный бонус для тех, кто хочет подключать проводные наушники или маленькие колонки прямо к монитору. Качество сигнала хорошее и достаточное для игр или видео. Я тестировал в паре со своими Logitech G335. Что касается встроенных динамиков, то их нет, и честно говоря, это скорее плюс, чем минус.

Дисплей AOC Q27G3XMN

Здесь используется 27-дюймовая Fast VA с разрешением 2560×1440 и частотой обновления 180 Гц. Для многих геймеров это и есть оптимальный выбор: не слишком требовательная к видеокарте, но уже существенно четче Full HD.

Главный плюс AOC Q27G3XMN — контрастность. Как и полагается для VA, черный здесь действительно черный, а не знакомый многим IPS-серый. В темных сценах монитор выдает очень глубокое изображение с правильной насыщенностью. Угловая инверсия присутствует, и если смотреть сбоку или снизу, черный может слегка «посереть». Это особенность самой технологии, и избежать ее физически невозможно, только минимизировать.

AOC Q27G3XMN в режиме Panel Native демонстрирует себя как типичный Mini LED VA с сильными сторонами в контрастности, яркости и очень стабильной цветопередачей. В первую очередь бросается в глаза полное покрытие sRGB — 100%, что автоматически делает монитор отличным выбором для работы с веб-контентом и создания графики под SDR.

AdobeRGB — 91%, P3 — 94%: это хороший универсальный результат, не профессиональный уровень, но для обработки фото/видео и творческих задач вполне достаточно без заметных провалов в зеленых или красных тонах.

Гамма фактически держится на уровне 2.3, что чуть контрастнее эталонных 2.2 — именно это и создает глубину картинки VA-панели. Тональная кривая очень стабильна: измеренная линия ровно идет ниже 2.2, без скачков.

Цветовая температура ведет себя спокойно: от 6500 К в нижних зонах до примерно 6700 К в светлых, без холодного или теплого сдвига. Подсветка Mini LED здесь дает стабильность без каких-либо заметных цветовых пятен, что часто бывает у обычных VA.

Относительно точности цветов: средний ΔE — 0.67, максимальный — 1.10, минимальный — 0.18. Это уже уровень полупрофессиональных дисплеев.

Яркость и контрастность отлично держатся по всей шкале. Для VA это очень серьезный статический контраст, и он подтверждает Mini LED-подсветку: черный остается глубоким даже на высокой яркости. 3820:1 контраста при 392 кд/м². Это один из лучших показателей среди 27-дюймовых Mini LED VA в 1440p.

Равномерность яркости на 50% и 100% — приятный сюрприз. Отклонение 0-4%, максимум 5% в крайних зонах — это очень хороший уровень для VA-панели, тем более Mini LED. Обычно они имеют более заметный «ореол», но здесь подсветка работает ровно. Карта равномерности цвета также без проблем: на 50% отклонение ΔE — 0.0-3.8, на 100% — 0.0-5.6, при этом центральная зона держится почти идеально. Для реального использования это означает отсутствие видимых перепадов между левой и правой частями экрана даже на градиентах.

AOC Q27G3XMN в Panel Native выдает качество, которое стоит рядом с гораздо более дорогими моделями. Четкая гамма, стабильная температура белого, высокая точность ΔE, почти идеальные охваты, отличная равномерность. Такой дисплей не только для игр, он смело заходит в полупрофессиональные задачи, особенно там, где нужна глубокая черная точка и высокий контраст.

Переход в пресет sRGB заметно сужает цветовой охват AOC Q27G3XMN — 98% sRGB, 72% AdobeRGB, 73% P3. Это типичный результат для sRGB-контейнера: вместо максимальной естественной палитры панели здесь используется искусственная обрезка гаммы. Цвета становятся более «веб-нормированными», но исчезает насыщенность и ширина спектра, доступные в Panel Native. Поэтому sRGB стоит использовать лишь тогда, когда нужно именно эталонное SDR-воспроизведение.

Гамма держится на уровне 2.3, так же как и в нативе — немного контрастнее стандарта 2.2. Благодаря этому темные сцены остаются читабельными, но без высветления теней.

Температура белого идеально стабилизирована: 6800 К на всех уровнях яркости (от 0% до 100%). Это очень хороший результат, без влияния зеленого или синего канала. Кривая градации серого тоже ровная: без рывков и неожиданных холодных или теплых отклонений в крайних зонах.

Яркость AOC Q27G3XMN в sRGB остается высокой — до 595 кд/м², но контраст существенно ниже, чем в нативе: от 960:1 на минимуме до 3090:1 на максимуме. Это нормально: sRGB часто выключает локальные алгоритмы расширения контраста и дает более «плоскую» SDR-картинку.

Точность цвета в этом режиме в целом хорошая: средний ΔE = 0.94, минимальный — 0.21, но есть один явный выброс — 5.14 ΔE, который тянет среднее вверх. В реальном использовании такая неточность заметна лишь при сравнении рядом с эталоном, в обычном SDR-контенте её почти не видно. Для работы с веб-графикой — окей. Для игр и фильмов лучше оставаться в Native или сразу идти в HDR.

В DCI-P3 режиме AOC Q27G3XMN работает так, как и ожидаешь от Mini LED VA, умеющей раскрывать расширенное цветовое пространство: 100% sRGB, 87% AdobeRGB и 93% DCI-P3. Гамма поднимается до 2.7, из-за чего картинка становится более контрастной и немного темнее в нижних тонах, но при этом сохраняет плавный переход градаций. Цветовая температура по всему серому клину стабильная — около 6700 K.

Точность цветов для расширенного охвата достаточно высокого уровня: средний DeltaE ≈ 0.85, максимум — 1.68, что для P3-режима более чем прилично. На максимальной яркости монитор выдает порядка 586 нит, черный остается на уровне 0.19 нит, что позволяет держать контраст 3040:1.

Равномерность подсветки тоже радует: на 50% и 100% яркости отклонения в большинстве зон держатся в пределах 1-3%, без видимых темных или светлых пятен. И это уровень OLED-экранов. Цветовая равномерность стабильная: как правило, DeltaE 0.3-1.3, лишь отдельные участки выходят на 3-3.9, что все еще в пределах нормы для Mini LED панелей с локальным затемнением.

В HDR-режиме AOC Q27G3XMN показывает, ради чего здесь Mini LED: пиковая яркость уверенно держится на уровне 1156 нит, и что важно — такая же цифра в Frame Average, то есть монитор не «подрезает» яркость на больших светлых сценах, как часто случается в псевдо-HDR моделях. Минимальная яркость в темных эпизодах падает до 0.051 нит, позволяя локальному затемнению вытягивать глубокий черный без заметных засветов вокруг объектов.

Цветовой охват тоже радует: ~98.5% DCI-P3, ~95.5% AdobeRGB и почти полные 100% sRGB. В целом монитор полностью соответствует требованиям VESA DisplayHDR 1000, и это не просто наклейка, потому что он реально выдает качественный HDR.

Геймерам же здесь подали то, что действительно важно — время отклика и частота обновления 180 Гц. И Fast VA в этом поколении значительно лучше, чем несколько лет назад. По ощущениям, в режиме «Strong» монитор демонстрирует очень сдержанный уровень шлейфов, особенно на тёмных объектах.

Изображение в AOC Q27G3XMN — это его самая сильная сторона. Не идеальная, не профессиональная, но дающая очень правильное сочетание контрастности, плавности и общего качества. И именно благодаря этому панель ощущается дороже своего ценника.

Меню пользователя

OSD в AOC Q27G3XMN делает все максимально просто и логично, но после условного пятипозиционного джойстика такая навигация выглядит немного архаичной. Базовые настройки яркости и контрастности доступны сразу. Можно быстро подкорректировать картинку под освещение комнаты или собственный вкус.

HDR и Local Dimming тоже управляются через меню. Если HDR включен, то некоторые пункты (контраст, Eco Mode, Gamma) становятся неактивными. Логично, так как монитор сам обрабатывает сигнал. Local Dimming можно установить от Low до Strong.

Цветовые настройки охватывают Color Temp, DCB Mode, Red/Green/Blue Gain и Low Blue Mode. Можно переключиться между Warm, Normal и Cool или задать собственные параметры через User. Панель поддерживает sRGB, DCI-P3 и нативное цветовое пространство.

DCB Mode добавляет режимы Full Enhance, Nature Skin, Green Field, Sky-blue, Auto Detect. DCB Demo позволяет увидеть эффект на половине экрана. Удобно для быстрого сравнения.

Game Setting — арсенал для геймеров: FPS, RTS, Racing и три пользовательских профиля Gamer 1-3. Shadow Control регулирует контраст в темных сценах, Game Color — насыщенность. Adaptive-Sync включается одним кликом, Overdrive можно выставить на Off, Weak, Medium или Strong. Low Input Lag и Frame Counter (только для AMD) делают игру максимально комфортной.

Горячие клавиши делают работу с OSD еще более быстрой. Source/Exit открывает источник сигнала без вхождения в меню. «<» вызывает Game Mode: FPS, RTS, Racing или пользовательские Gamer 1-3. «>» активирует Dial Point (прицел, который оценят любители шутеров) или Dynamic Dial Point. Menu/Enter открывает меню или подтверждает изменения.

Есть функция Break Reminder, которая оповещает пользователя, если он завис за монитором больше часа. Маленькая фича, но очень уместная для тех, кто забывает о паузах посреди игровых сессий или рабочих будней.

Фирменное программное обеспечение

G-Menu — утилита от AOC, которая позволяет управлять монитором прямо из Windows. Здесь есть все базовые настройки, включая цветовые профили, гамму, Shadow Control и переключение режимов изображения.

Есть даже поддержка обновления прошивки, что удобно, учитывая быстрые темпы появления новых ревизий. Для модели Q27G3XMN софт открывает все самое необходимое: от быстрой смены яркости до игровых пресетов. Это может ощутимо сэкономить время. Украинская локализация софта присутствует, но она не идеальна.

Но есть важный нюанс: G-Menu работает через протокол DDC/CI, так что этот режим нужно вручную включить в OSD, иначе программа просто не найдет монитор. Кроме того, утилита иногда ведет себя капризно. Например, не всегда стабильно подхватывает настройки или лочит определенные настройки. Это не критично, но ощутимо напоминает, что перед нами не идеально отшлифованный софт, а скорее полезный, но немного привередливый инструмент, который хочется видеть более стабильным.

Энергопотребление AOC Q27G3XMN

AOC Q27G3XMN в стандартном режиме потребляет около 48 кВт-ч на 1000 часов работы. Для сравнения, старый 27-дюймовый LCD мог «съедать» до 70-80 кВт-ч в год, и тут уже ощущается реальная экономия.

Яркость, % Энергопотребление, Вт HDR 86 100 53.4 75 47.4 50 41.2 30 36.5 0 29.7

В Eco-Mode монитор автоматически уменьшает яркость и активирует динамический контроль контраста. Это уменьшает энергопотребление без потери ощутимого качества картинки. На практике разницу в счете за электричество заметят лишь те, кто оставляет монитор включенным 8-10 часов в день.

Опыт использования AOC Q27G3XMN

Первые минуты работы с Q27G3XMN создают впечатление солидного монитора без чрезмерного пафоса. 27-дюймовая панель с разрешением 2560×1440 предоставляет достаточно пространства для офиса, браузера и трех окон одновременно. Текст четкий, и мелкие шрифты не расплываются, даже в сложных документах.

Я использовал AOC Q27G3XMN вместе с ноутбуком MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-232XUA на GeForce RTX 5070 Ti. Монитор точно передаёт HDR-картинку: цвета не перенасыщены, яркие акценты читаются, а контраст удерживается даже в быстрых сценах. Эффект «расширенного диапазона» ощущается. HDR-видео и фильмы смотрятся отлично.

Цвета AOC Q27G3XMN радуют балансом между насыщенностью и естественностью. sRGB и DCI-P3 на практике отличаются, и если важна точность цветопередачи, то профиль sRGB будет вашим выбором. А вот профили HDR-режимов выставляйте по своему усмотрению. Я всегда юзал «Display HDR».

Меню OSD в работе проявляет себя нормально, хоть и юзабилити не на самом высоком уровне. После нескольких дней работы оно становится привычным, поэтому надо только привыкнуть.

Монитор не нагревается. Даже после длительных сессий с высокой яркостью или HDR, корпус остается едва теплым, что добавляет комфорта во время работы. Никаких посторонних звуков или «свиста дросселей» замечено не было.

HDR на AOC Q27G3XMN реально дает новый опыт после обычного SDR. Контраст, яркость и глубокие цвета создают вау-эффект. Светлые сцены буквально светятся, темные углы отображаются со всеми деталями, а динамика остается четкой и плавной. HDR — настоящая прокачка визуального опыта. Именно ради таких ощущений хочется играть еще и еще.

Экран в повседневном использовании удобен: видео, документы, веб-серфинг — все выглядит сбалансировано. Широкие углы обзора, минимальные искажения цвета по краям и стабильная яркость делают работу комфортной даже в долгих сессиях. В общем, AOC Q27G3XMN оставляет максимально приятное ощущение монитора без компромиссов в своем классе.

Цена и конкуренты

AOC Q27G3XMN позиционируется как средний сегмент с прицелом на геймеров и тех, кто хочет качественную VA Mini LED панель без переплат. Цены на этот монитор сейчас колеблются от 12 391 гривен.

Если сравнить его с Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i, картина интересная: Xiaomi стартует от 12 016 гривен. То есть ценовая политика похожа, но Xiaomi имеет IPS-матрицу вместо VA, гораздо меньшую статическую контрастность (1000:1 против 4000:1 у AOC) и немного другую реализацию HDR. Для тех, кто любит насыщенные темные сцены и глубокий черный, AOC выглядит более привлекательным.

MSI MAG 274QPF X30MV — немного другой уровень. Цена стартует от 17 011 гривен. Здесь Mini LED Rapid VA, частота обновления до 300 Гц. Но для обычного пользователя переплата не всегда оправдана, если нужна по большей части 1440p картинка без сверхбыстрых 300 Гц.

AOC Q27G3XMN выглядит очень сбалансированным решением: отличная VA Mini LED панель, HDR1000, цена среди конкурентов, комфортные геймерские функции. Это практичный выбор с глубоким черным и приятным изображением.

8.8 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 8.5 После пары дней удобно и интуитивно понятно, OSD и "горячие" клавиши работают хорошо. Яркость, HDR 10 Пиковая яркость до 1000 кд/м² и сертификация VESA DisplayHDR 1000 дают действительно глубокий контраст и живую, убедительную картинку. Для своего ценового класса — это максимум возможного на данный момент. Цвета, углы обзора 9 Широкая палитра sRGB/Adobe RGB/DCI-P3, стабильные углы обзора, цвета естественные. Частота, задержки 8.5 180 Гц и Adaptive-Sync обеспечивают плавное движение, низкий Input Lag; VA панель с временем отклика 1 мс GtG прекрасно подходит для игр. Интерфейсы, эн-вность 7.5 Базовые HDMI и DisplayPort, экономное потребление 54 Вт, но отсутствие USB-хабов ограничивает универсальность. Цена 9.5 Сбалансированная и максимально честная цена.