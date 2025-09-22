Обзор Mini LED монитора MSI MAG 274QPF X30MV: когда IPS уже недостаточно, а OLED не по карману

QuadHD мониторы постепенно покоряют сердца пользователей. Этому способствует много факторов, начиная от суммы их характеристик и заканчивая ценой. Но что делать, если IPS с классической LED подсветкой уже недостаточно, а OLED грозит внести минусовое значение в бюджетный баланс? Ответ на этот вопрос вы найдете в редакционном обзоре QuadHD монитора — MSI MAG 274QPF X30MV с матрицей Rapid VA и Mini LED подсветкой.

Технические характеристики

Диагональ 27″ Тип панели Rapid VA with Mini-LED (Антибликовая, 1152 Зон) Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178°/ 178° Шаг пикселя 0.2331 мм Разрешающая способность 2560 ×1440 (WQHD) Плотность пикселей ≈109 ppi Яркость (типичная) 400 кд/м², 1000 кд/м² (Пик) Динамический контраст 100M до 1 MAX (ACM) Статическая контрастность 4 500 до 1 Глубина цвета 10 бит (8 bit+FRC) Цветовой охват 152% sRGB, 99% Adobe RGB, 97% DCI-P3 Delta E <2 Время отклика до 0,5 мс Порты 2x HDMI 2.1 (WQHD, 300Гц) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) Регулирование Поворот в вертикальную ориентацию — 180° Горизонтальный поворот — 60° Наклон — 35° По высоте — 110 мм Другое VESA DisplayHDR 1000, технология Adaptive-Sync, Mini LED 1152 зоны, Anti-Flicker, Less Blue Light, Gaming Assistance. Блок питания Внешний Энергопотребление 20-100 Вт Размеры 613 x 423 x 227 мм Крепление VESA 100 x 100 мм Вес (с подставкой) 7,5 кг

Комплектация и упаковка и упаковка

MSI MAG 274QPF X30MV прибыл на редакционный обзор в лучших экологических традициях: картонная коробка и сэндвич из спрессованного картона, внутри которого запакован монитор. Отдельная прямоугольная пластина с ребрами жесткости добавляет прочности и защищает от переменчивого настроения курьеров или логистических проблем

Упаковка выполнена таким образом, что кажется, будто вы приобрели широкоформатный монитор с соотношением сторон 21:9. А все потому, что стойка и ножка размещена в коробке сбоку самой панели.

В комплекте есть внешний блок питания (19 В, 5.79 А, 110 Вт), с дополнительным кабелем под евророзетку, ножка, стойка и кабель DisplayPort. Кроме того, в наличии сопутствующая документация и отдельная распечатка с результатами заводской калибровки, которые мы обязательно проверим в наших стандартных замерах

По доброй традиции, монитор собирается без дополнительных инструментов, быстро и легко: сначала присоединяем ножку к стойке, а уже потом прикрепляем саму панель. 5-7 минут в неспешном темпе, и распаковка со сборкой завершена.

Дизайн, эргономика MSI MAG 274QPF X30MV

Корпус самой панели сочетает в себе как обычный текстурированный пластик, так и симпатичные глянцевые вставки. Снизу находится отдельный выступ с надписью MSI, на котором размещен пятипозиционный джойстик управления меню.

Сзади нас также ждет двойное исполнение — обычный пластик сочетается с глянцевыми элементами. По бокам и сверху предусмотрены вентиляционные решетки. MSI MAG 274QPF X30MV довольно тяжелый, его вес составляет 7,8 кг (с внешним блоком питания). Ножка и стойка — пластиковые, хотя исполнены на металлической основе.

Радует, что MSI не пошел по пути тенденций V-образного дизайна, которые не очень удобны в размещении на рабочих столах пользователей. Стойка у MSI MAG 274QPF X30MV плоская, на нее можно что-то положить или подпереть к ней клавиатуру (что я делаю постоянно).

Регулировки довольно гибкие: по высоте — 11 см, поворот в горизонтальную и вертикальную ориентацию, 60-градусный поворот по горизонтали и наклон — 25 градусов (-5 +20°). Так что проблем с позиционированием MSI MAG 274QPF X30MV на столе возникнуть не должно. RGB-подсветки или каких-то лишних украшений не предусмотрено. В центре ножки находится отверстие прямоугольной формы, которое упрощает cablemanagement и помогает навести порядок с надоедливыми кабелями.

Интерфейсы и звук

Интерфейсы подключения по классике находим на задней стороне. В MSI MAG 274QPF X30MV доступен Display Port 1.4a и два HDMI 2.1. Они поддерживают разрешение WQHD при 300 Гц. Рядом находятся: отдельный силовой вход, к которому подсоединяется внешний блок питания и 3,5 мм аудио выход для микрофона или отдельной акустики.

Дополнительного хаба, к сожалению, не предусмотрено. Также не хватает USB Type-C. В нижней части монитора в специальном выступе с надписью MSI находится пятипозиционный джойстик. Больше никаких дополнительных кнопок, в том числе включения/выключения, не предусмотрено. Если кому-то понадобится быстро выключить монитор, то эта привычная опция недоступна.

Встроенных колонок в MSI MAG 274QPF X30MV не предусмотрено. Конечно, не всем они нужны, но гораздо приятнее, когда они есть, особенно, если этот монитор когда-то окажется в офисе.

Дисплей MSI MAG 274QPF X30MV

27-дюймовые панели с разрешением WQHD (2560х1440) приобретают все большую популярность. И это неудивительно, ведь такой формат можно считать золотой серединой, как для гейминга, так и в рабочих процессах. К тому же с таким разрешением не обязательно покупать самое мощное железо, чтобы поиграть в современные игры.

Среднестатистическому пользователю не так просто сделать выбор среди большого многообразия моделей. С одной стороны у нас относительно доступные IPS мониторы, которые несмотря на свои преимущества имеют и много недостатков, например Glow-эффект и недостаточная контрастность.

Плюс в темное время суток подсветка не дает максимально погрузиться в современный мультимедийный контент или игры, которые содержат много темных сцен. С другой стороны нас ждет его величество OLED, который не оставляет конкурентам никаких шансов благодаря идеальному черному цвету, невероятной контрастности и чрезвычайными впечатлениями от HDR контента. Однако «кусачая» цена отпугивает большую часть потенциальных покупателей. И тут на помощь нам приходят VA-матрицы с технологией Mini LED

MSI MAG 274QPF X30MV содержит антибликовую поверхность, хотя иногда казалось, что это создает эффект «белой пелены»

Она прекрасно справляется с паразитными бликами, поэтому монитор можно использовать даже в ярко освещенном помещении или сидя прямо напротив окна.

MSI MAG 274QPF X30MV предлагает высокую яркость. В спецификациях производитель декларирует 400 кд/м² (пик — 1000 кд/м²). Как это на самом деле сейчас проверим.

Частота монитора составляет целых 300 Гц, что придется по нраву любителям киберспортивных дисциплин. Время отклика при этом составляет 0,5 мс (GTG).

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию, что устраняет неприятные разрывы во время игровых сессий. И это еще не все хорошие новости для любителей гейминга, ведь монитор поддерживает режим консоли (VRR для PS5 и XBOX) с разрешением 1080p, 1440p и частотой 60 и 120 герц

10-битная матрица (8 bit + FRC) поддерживает более 1 миллиарда цветов. Благодаря быстрой реакции монитора динамичные сцены выглядят прилично. Эффекта гостинга не замечено. MSI MAG 274QPF X30MV содержит в себе целых 1152 световые зоны.

Наибольшие преимущества Mini LED панелей начинаешь замечать в темноте. Именно тогда, когда IPS начинает досаждать своей подсветкой, лишая нас хотя бы намека на черный цвет. В этом плане Mini LED мониторы «на голову» выше своих IPS конкурентов.

В результатах заводской калибровки указано, что цветовой охват в режиме sRGB составляет 100%, DCI-P3 — 92% и Adobe RGB — 98%Цветовая гамма — 2,2, цветовая температура — 6500К, а средняя ΔE – 1,22.

В пользовательском пресете цветовое покрытие вполне совпадает с заводскими значениями. Однако в этом режиме у нас завышена гамма — 2.4 и «холодность» изображения летит в космос ≈7500К. Контрастность варьируется от 320 (при нулевой яркости) до 2300 при 100% (540 кд/м²). Гамма не корректируется.

Расхождение в равномерности белого в User режиме достигает 9%. Точность воспроизведения цветов — хорошая (ΔE = 1,41). Среднестатистический пользователь не увидит никакой разницы, если сравнивать с эталоном.

Для «укрощения» цветовой гаммы до значения 2.3 нужно перейти в режим sRGB. При этом цветовой охват sRGB снижается до 96% (в предыдущем режиме было 100%). Изображение становится намного теплее — 6000К.

В sRGB пресете максимальное расхождение равномерности цветовой температуры улучшается (ΔE=2). Однородность подсветки также становится значительно лучше Максимальное расхождение падает до 4% (при 100% яркости), почти как в OLED панелях. ΔE средней точности цветов в режиме sRGB — 1,16.

В режиме HDR худшие показатели цветового охвата: 93% sRGB, 69% Adobe RGB и 70% DCI-P3. Цветовая гамма при этом «прыгает» аж до 2,6. В HDR температура приобретает эталонные 6500К, а контраст доходит до рекордного значения — 5200:1 с пиковой яркостью 767.5 кд/м². На этом «бочка меда заканчивается» и начинается «целый черпак дегтя».

В режиме HDR ухудшается равномерность цветовой температуры и равномерность белого поля (увеличивается до 14%), что уже напоминает показатели IPS. Средняя ΔE держится на уровне 1,75 Так вот, этот пресет на MSI MAG 274QPF X30MV желает лучшего.

Adobe RGB — мой фаворит из всех режимов. Он обеспечивает sRGB — 100%, Adobe RGB — 94% и DCI-P3 — 87%. Гамма при этом — 2,3, а температура колеблется в пределах 6000-6200К. Максимальная контрастность составляет 2250 к 1, а яркость 497,8 кд/м². ΔE здесь наилучшая из всех режимов — 0,89.

Меню пользователя

Меню пользователя MSI MAG 274QPF X30MV реализовано в лучших традициях — удобное и интуитивное. Здесь у нас 8 разделов и много разнообразных настроек. В зависимости от выбора того или иного режима некоторые настройки блокируются

Конечно же не обошлось без сугубо геймерских фишек: дополнительных прицелов, ночного видения, AI Vision, вывода внутреннего оверлея, который показывает количество кадров и многое другое. Доступны различные режимы игры: FPS, Racing, RTS и RPG.

Всего имеется восемь основных пресетов. По умолчанию установлен режим ECO. Для защиты глаз предусмотрена функция Low Blue Light, которая уменьшает количество синих оттенков и способствует уменьшению усталости глаз при длительной работе. Смущает очень медленная скорость изменения градаций яркости, контрастности и других ползунков. Чтобы поменять значение с 0 до 100, нужно удерживать джойстик целых 25 секунд!

Сверху в OSD — информативная панель. На ней указано разрешение, частота, выбранный пресет, информация об активации адаптивного режима, HDR и активный порт подключения. Некоторые настройки доступны в фирменном приложении MSI Display Kit, которое можно загрузить с официального сайта.

Энергопотребление MSI MAG 274QPF X30MV

Энерго-аппетиты mini LED дисплеев очень сильно зависят от режима, плюс соотношение светлых и темных цветов на дисплее, как и в OLED Чем больше на мониторе черного, тем меньше монитор потребляет и наоборот MSI MAG 274QPF X30MV очень любит полакомиться электроэнергией. Энергопотребление в режиме HDR доходит до 102 ВтВ пользовательском режиме числа более умеренные — до 56 Вт, а в режиме ожидания монитор «тянет» из розетки 0,2-0,3 Вт.

Яркость, % Энергопотребление, Вт HDR 67-102 100 56.4 75 48.8 50 41.5 30 33.9 0 19.8

Если приложить руку к вентиляционным отверстиям сверху, то становится понятно, что они здесь находятся не для декорации, ведь сверху ощутим теплый воздух, поднимающийся вверх. Температура фронтальной стороны дисплея в работе составляет около 37 °C.

Опыт использования MSI MAG 274QPF X30MV MSI MAG 274QPF X30MV

Я не фанат «выжигателя глаз» под названием HDR и считаю, что полноценно его можно оценить разве на OLED дисплеях. В целом монитор оставил в себе противоположные впечатления. С одной стороны у нас лучшие (по сравнению с IPS) черный цвет и контрастность, высокая пиковая яркость, поддержка HDR, хорошая точность воспроизведения цветов. С другой — мне сразу бросилась в глаза завышенная цветовая гамма, ведь я привык к эталонной.

Второй аспект, который может многим не понравиться — это углы обзора. При их увеличении изображение как будто выцветает

Не могу сказать, что я опытный киберспортсмен, хотя в разные версии CS периодически играю более 25 лет. Но видеть разницу между 180 Гц и 300 Гц я пока не научился. Поэтому насколько целесообразно такое поднятие частоты, наверное лучше понимают те, кому она действительно нужна.

Проработав за MSI MAG 274QPF X30MV более недели, могу сказать точно — он найдет своего покупателя. Во время длительной работы глаза уставали не больше, чем на других. С текстами и графикой работать приятно, но завышенная цветовая гамма не давала покоя.

Цена и конкуренты

MSI MAG 274QPF X30MV стоит от 16 579 гривен. В нижнем ценовом диапазоне ждут неплохие IPS мониторы, а начиная с 23 000 гривен уже можно приобрести полноценный OLED. Поэтому потенциальным покупателям есть над чем поразмыслить.

Если вам очень хочется комбинации VA + Mini LED, то можно взглянуть в сторону менее именитых TCL 27G64 и AOC Q27G3XMN, что будут стоить дешевле, но в таком случае вспоминайте старую пословицу, о том, кто платит дважды. У них меньше частота, время отклика и хуже цветовой охват. TCL 27G64 поддерживает NVIDIA G-Sync, но сертификация «всего» HDR 600.

Если вы обладатель мощного железа и хотите IPS + 4K, то вам может прийтись по душе Acer Nitro XV275KP3biipruzx который еще ближе по своей цене к бюджетным QuadHD OLED.

Бывает, что надоедает идти на постоянные компромиссы и хочется просто взять вещь, которая будет приносить удовольствие. Тогда смотрим в сторону MSI MAG 271QP QD-OLED X24 предлагающего качественный OLED за умеренную (для своего класса) цену и уже успевший побывать на нашем редакционном обзоре.

