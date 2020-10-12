Обзор Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE 





Сегодня мы познакомимся сразу с двумя новыми моделями Apple Watch. Причем назвать новой можно только Apple Watch Series 6. Но и Watch SE получились достаточно интересными часами. А так как разницы между ними не так уж и много, то мы расскажем о них в одном обзоре. И скажу сразу — это по-прежнему лучшие смарт-часы для iPhone, какую модель вы бы не выбрали.

Комплектация и распаковка

Принцип упаковки слегка изменился по сравнению с предыдущими поколениями, но часы по-прежнему поставляются в продолговатых картонных футлярах. И, как обычно, сам процесс очень продуманный и доставляет массы позитивных эмоций.

Часы и ремешки упакованы в отдельные отсеки. Корпус часов находится в бумажном чехольчике, а ремешки — в бумажные конверты. Каждый ремешок поставляется с двумя нижними частями — короткой и длинной на разные обхваты запястья. Так что покупая Apple Watch почти каждый может быть уверен в том, что размер ему подойдет.

Одним из нововведений является отсутствие зарядного блока, теперь только кабель с магнитным креплением. И что странно — этот кабель с разъемом Type-A, а не Type-C. Адаптер для зарядки с последним разъемом придется докупать отдельно, как и сетевой блок питания.

Дизайн, конструкция

Не буду лукавить, во внешнем виде Apple Watch Series 6 изменений минимум, особенно если не переворачивать часы. По сравнению с Series 4 и 5 все осталось как и прежде: прямоугольный дизайн, два размера дисплея (40 и 44 мм), а также три варианта материалов корпуса: алюминий, сталь и титан. Керамики и золота больше нет.

Справедливости ради, небольшая разница между Series 5 и Series 6 все же есть и выражается она в 0,3 мм толщины — результат исчезновения механизма Force Touch в Series 6.

Появились новые расцветки корпусов — Product (RED) и вариант Navy Blue, которые и побывали в редакции. Оба варианта выглядят классно, красный получился насыщенным и сочным. Синий тоже неплохой, он выглядит свежо, особенно по сравнению со стандартными серебристым и черным.

В нашем случае часы выполнены из алюминия, а дисплей прикрыт закаленным стеклом. Корпуса получились достаточно практичными, за неделю использования на них не появилось царапин. Но, по личному опыту, могу сказать, что они появятся позже. Сразу скажу, что это касается базовой версии из алюминия, дисплей которой прикрыт закаленным стеклом Ion-X. Версии из стали и титана оснащены сапфировым стеклом. Корпуса часов защищены по стандарту IP68 и в них можно плавать, принимать душ и мыть руки.

Все это характерно и для Apple Watch SE, эта модель является полной копией Series 5. Та же форма, тот же дизайн, огромное количество расцветок ремешков на выбор. Правда, корпус доступен только в алюминиевом варианте, а число расцветок корпуса меньше.

А вот перевернув Watch Series 6 становится заметной разница по сравнению с SE. В Apple Watch Series 6 появился пульсоксиметр для измерения содержания кислорода в крови. Это потребовало добавления еще одной группы из 4 светодиодов к уже имеющимся для измерения пульса. О работе пульсометра и пульсоксиметра я расскажу детально дальше.

Управление, ремешки, удобство

Так как не изменились размеры корпусов, то совместимость с ремешками осталась полной. Вне зависимости от того какая у вас модель и какого размера, к ней подойдут любые ремешки благодаря универсальному креплению.

На тестировании побывали модификации только с силиконовом спортивным ремешком, конструкция которого не менялась с самого первого поколения Apple Watch. Это по-прежнему очень комфортный ремешок, в котором удобно бегать, ходить целый день и спать. В жаркую погоду рука под ним немного потеет. А со временем он склонен к растяжению.

И благодаря особой конструкции застежки он не расстегивается самопроизвольно. Жаль, что нам не удалось познакомиться с новым спортивным ремешком без защелки. Конечно же, вы безо всяких проблем можете потом докупить любой из сотни других ремешков, от силиконовых простых и Nike+, до плетеных и даже кожаных Hermes.

Процесс управления часами не изменился. Основным органом управления является сенсорный дисплей с прекрасной чувствительностью, а также фирменная цифровая коронка и крупная кнопка справа. Кнопки хорошо ощутимы тактильно, а специальные засечки на коронке не позволяют пальцам проскальзывать по ней. Единственное, чего не хватает — это полноценной поддержки управлениям дисплеем в перчатках, зимой это было бы не лишним.

Оснащение

Начнем с Apple Watch Series 6. Главным изменением по сравнению с Series 5, является новый процессор Apple S6 с более высоким быстродействием и это заметно на глаз: навигация по меню осуществляется быстрее, приложения открываются и закрываются почти моментально.

Apple Watch SE оснащены процессором S5, таким же, как и в Apple Watch Series 5. Обе модели часов тестировались под управлением WatchOS 7.0.1 и разницу в быстродействии можно заметить только специально ее выискивая. Я бы даже сказал, что разницу можно и вовсе списать на скорость анимации. После недели использования обеих моделей я не могу сказать, что видимая разница в скорости работы вообще есть. Скорее всего она будет более заметной через пару лет.

Дисплеи

Дисплеи не претерпели изменений. В Apple Watch Series 6 и Watch SE используются почти одинаковые технологии. Экран выполнен по технологии OLED с двумя вариантами разрешений: 324 х 394 пикселей и 368 х 448 пикселей для 40-мм и 44-мм корпусов соответственно. Это яркие дисплеи с максимальными показателем в 1000 нит, которые прекрасно видно на солнце. Углы обзора — замечательные.

Единственная разница заключается в наличии Always-On дисплея в Series 6 и это действительно удобно. Особенно это заметно когда переходишь с часов без этой функции.

В Watch SE ровно такой же экран, но без Always-On. Для просмотра времени вам нужно выполнить на выбор три действия: поднять руку с часами, прикоснуться к дисплею или провернуть коронку. Часы прекрасно отзываются на жест для просмотра времени. Это касается обеих моделей и за время использования у меня не было ни единого случае когда часы не откликались бы.

Датчики, интерфейсы

Беспроводные интерфейсы и датчики Apple Watch SE и Apple Watch Series 6 представлены Bluetooth 5, NFC, GPS, чипом U1 (который пока не используется), постоянно работающим альтиметром, Wi-Fi с поддержкой сетей 5 ГГц и опциональной поддержкой LTE, которой пока нет в Украине.

Объем постоянной памяти в обеих моделях равен 32 ГБ, которая будет использоваться для установки приложений и загрузки музыки. В версии без LTE музыку можно загружать только из вашего iPhone. При этом часы должны быть на зарядке, а сам процесс занимает длительное время.

Благодаря Bluetooth вы можете подключать сторонние пульсометры и беспроводные наушники. А если у вас есть Airpods, то после первой настройки часы уже будут готовы к быстрому подключению к ним, которое выполняется в одно нажатие. В плане взаимодействия iPhone и Apple Watch лучше связки пока нет.

NFC по-прежнему работает безо всяких нареканий. В часы можно перенести те же банковский карты, которые хранятся у вас в iPhone в приложении Wallet. Для активации функции нужно ввести пароль на часах и после этого карту для оплаты можно вызвать двойным нажатием кнопки на корпусе. Дальность действия NFC невысокая и прикладывать часы нужно вплотную к терминалу. Но в условиях масочного режима такая возможность все равно очень облегчает жизнь, особенно если вы пользуетесь iPhone с технологией Face ID, которая не работает с масками и приходится регулярно вводить пароль.

Для уведомлений, кроме их вывода на дисплей, используется хорошо ощутимый на руке вибросигнал и динамик. Последний достаточно громкий и чистый, но музыку через него все равно слушать нельзя. Он используется для коротких звуковых сигналов входящих уведомлений и откликов Siri. Также есть микрофон, который безо всяких проблем захватывает ваш голос, а в версиях с LTE может использоваться для телефонных разговоров.

На текстовые уведомления можно отвечать диктовкой или рукописным вводом. Правда, лучше заготовить заранее множество вариантов готовых ответов, ибо рисовать на дисплее не очень удобно, так как же как и надиктовывать ответы в часы.

Обе пары часов тестировались на Apple WatchOS 7.0.1. Логика построения меню, настроек не изменилась, как и общая концепция интерфейса. Есть возможности установки дополнительных приложений. С новой версией ОС появились новые циферблаты, некоторые из которых эксклюзивные для определенных моделей. Должен так же отметить, что в повседневной жизни я пользуюсь смартоном на английском языке, часы также автоматически были настроены на этот язык, но у Apple Watch нет проблем с выводом русско- и украиноязычных уведомлений, так же как и с языком интерфейса. Вы можете установить как русский, так и украинский язык.

Для первичной настройки часов вам потребуется iPhone и приложение Watch. Внутри часов достаточно возможностей для настройки, но основные опции находятся именно в приложении.

Фитнес-функции в Apple Watch

Что касается здоровья и фитнеса, то именно в этом сегменте есть заметные улучшения. Во-первых, в Apple Watch Series 6 появилась функция пульсоксиметра, которая была добавлена не просто обновлением ОС, но и потребовала доработки физических датчиков. Качество работы этой функции пока вызывает вопросы, как и у всех неспециализированных приборов.

Судя по всему, пульсоксиметр в Apple Watch Series 6 будет еще дорабатываться как минимум программно, потому что результат часы показывали только через раз. В одном и том же положении руки часы могли показывать стопроцентный уровень, а в замере через несколько секунд выдать ошибку, а в следующем замере уже показать 99%. Специализированного прибора у меня под рукой не было, но уже сам факт того, что корректный результат получался через раз наводит мысли о сырости функции.

Вместе с обновлением WatchOS 7 появилась функция отслеживания сна и в общем-то именно это она и делает — показывает сколько времени вы спали, но не более того. Никакого анализа качества нет, как и возможности отслеживать дневной сон. Но использовать часы как бесшумный будильник вы можете. Уверен, что эту функцию будут дорабатывать, но пока лучше воспользоваться сторонними приложениями.

Из других новых функций для здоровья можно отметить отслеживание мытья рук. Судя по всему часы понимают что вы моете руки по характерным жестам и автоматически включают таймер. Также можно включить напоминание о необходимости мыть руки.

Спортивные функции не претерпели особых изменений. Список активностей велик как никогда, но есть еще над чем работать. Например, у меня возникли вопросы к тому, как отслеживало маршрут бега встроенное приложение. Часто повороты просто сглаживались, как будто я пробегал сквозь здания. Впрочем, такая же проблемы была у меня и на Series 3. А вот приложение Strava точнее отслеживает и маршрут, и скорость. При этом, в режиме катания на велосипеде у нее есть автопауза, чего нет в родном приложении.

К сожалению, нам пока не удалось познакомиться с новым спортивным сервисом от Apple — Fitness+, так как на момент написания обзора он еще не был запущен.

Что касается работы пульсометра, то к нему нареканий нет, его точность сравнима с нагрудным датчиком. Это касается обеих моделей. Качество работы я проверил в режимах бега и велосипеда. В этих режимах часы достаточно быстро обновляли данные по пульсу и корректно выводили текущие показатели. Никуда не делась и функция уведомления о слишком низких или слишком высоких данных. К сожалению, функция ЭКГ по-прежнему недоступна в Украине.

Все данные собранные часами Apple Watch поступают в приложения Активность и Здоровье. В первом вы будете видеть информацию о тренировках, количестве шагов и времени на ногах, а во втором собирается детальная сводка о вашем сне и пульсе.

Автономность Apple Watch Series 6 и Watch SE

Сразу отмечу, что автономность — самый большой недостаток Apple Watch Series 6 и Watch SE. В то время, как конкуренты уже могут предложить своим клиентам от 3 до 14 дней автономной работы, Apple Watch работает сутки при условии 30-60 минут физической активности с GPS и наушниками, нескольких десятках уведомлений, максимальной яркости дисплея и функции Always-On.

Но, справедливости ради, это будут уверенные сутки и сняв Apple Watch Series 6 с зарядного устройства в 8 утра, на следующий день у вас останется минимум 30%, а скорее всего и все 50, но это редко. Все же лучше привыкнуть к ежедневной подзарядке — так вы не останетесь без своего гаджета в неподходящий момент. А сама подзарядка теперь стала быстрее и от 20 до 100% часы заряжаются за 1 час.

Кстати, ровно такой же уровень автономности и примерная скорость зарядки в модели Apple Watch SE без функции Always On.