Обзор Asus Vivobook S14 S3407QA. Маленький ARM-гигант автономности с сердцем Snapdragon X

Asus Vivobook S14 S3407QA выглядит как обычный ультрабук: тонкий, легкий, может затеряться в рюкзаке. Но под корпусом скрывается Snapdragon X, который тихо и уверенно управляет всеми офисными и мультимедийными задачами, а батарея почти смеется над ежедневными попытками ее разрядить. На бумаге — это ноутбук для тех, кто ценит автономность, тишину и производительность без геймерского шума вентиляторов. Действительно ли Vivobook S14 может составить конкуренцию привычным Intel- и AMD-коллегам? Давайте разложим все по полочкам в нашем редакционном обзоре.

Технические характеристики Asus Vivobook S14 S3407QA

Экран 14 дюймов 16:10 (2560×1600 пикселей), яркость — 400 нит, 60 Гц, IPS-level Процессор Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 3 ГГц Графика Qualcomm Adreno X1-45 1.7 TFLOPS Оперативная память 16 ГБ 8448 MHz LPDDR5X (распаяна на материнской плате) Накопители 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD PCIe 4.0 Охлаждение 1 вентилятор Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Камера 2 Мп ИК-камера с физической шторкой, с поддержкой Windows Hello Аудиосистема 2 динамика, Dolby Atmos Проводные интерфейсы 2 x USB4 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x Audio jack Блок питания 65 Вт; 21 В, 3.25 А Аккумулятор 70 Вт-ч Вес 1.35 кг Размеры 315.2 x 223.4 x 15.9~17.9 мм Гарантия 1 год

Комплектация и упаковка Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA поставляется в скромной коробке с минималистичным дизайном: никаких ярких наклеек, крупных логотипов или пафосных слоганов. Сразу чувствуется, что производитель не пытается «продать вайб», а делает ставку на само устройство.

Внутри упаковки ноутбук в тканевом чехле, который предотвращает царапины во время транспортировки. Есть также небольшой DIY-квест: можно сделать подставку из внутренней картонки. Подобный подход встречался даже в премиальных игровых ноутбуках,но практическая польза его довольно сомнительна.

Комплект включает блок питания USB-C мощностью 65 Вт, который достаточно компактный, чтобы поместиться в рюкзак вместе с ноутбуком. Кабель гибкий и довольно длинный — около 1,5 метра, что удобно для использования за столом.

Кроме того, в коробке есть краткая инструкция и гарантийный талон. Все стандартно, без лишних буклетов с маркетинговыми текстами.

Никаких дополнительных аксессуаров вроде мышки или HDMI-кабеля нет.

USB-C зарядка делает устройство более универсальным: можно подключать сторонние блоки питания, павербанки и док-станции. Это реально удобно для путешествий или работы в кафе.

Комплектация и упаковка Asus Vivobook S14 S3407QA соответствуют статусу ультрабука для мобильной работы: ничего лишнего, все функционально и без пафоса.

Дизайн, эргономика и материалы Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA выглядит современно и одновременно сдержанно: корпус тонкий, чистые линии, минимум декоративных элементов. Выглядит так, будто его можно брать куда угодно — и в офис, и на кофе-брейк в коворкинг. Доступны два цвета: Matte Gray и Cool Silver. Первый и побывал у нас на обзоре.

Корпус частично металлический, частично пластиковый, что позволило уменьшить вес до 1,35 кг, но при этом не потерять ощущение премиальности. Металл приятно холодит руку при работе, а пластик расположен там, где важнее снизить вес или стоимость.

Размеры компактные: 14-дюймовый ноутбук легко помещается в стандартный рюкзак, и даже в маленькую сумку для планшета он влезает без проблем. Здесь чувствуется баланс между портативностью и комфортом экрана.

Клавиатура — полноразмерная без NUM-блока (собственно, ее никто здесь и не ждал), с одноцветной подсветкой (имеет три уровня яркости), ход клавиш приятный, четкий, без «плавающих» ощущений. Для тех, кто печатает много текста, это большой плюс.

Тачпад большой, с плавной поверхностью. Windows 11 распознает жесты, прокрутку и мультитач без проблем. К тому же, есть несколько фирменных жестов, например, регулировка громкости или прокрутка видео и аудиофайлов. Для ультрабука этого вполне хватает, но для серьезной работы все равно понадобится мышь.

В ASUS Vivobook S14 S3407QA набор портов распределен довольно вдумчиво, хотя и с типичным для тонких ноутбуков акцентом на минимализм. Слева пользователя встречает лишь один USB 3.2 Gen1 Type-A — решение для мышки или флешки, и не более. Основные же возможности сосредоточены справа: здесь есть пара современных USB-C с поддержкой DisplayPort и зарядки, HDMI 2.1 для подключения монитора или телевизора, а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.

Для сохранения компактности пришлось пожертвовать RJ-45 и кардридером, так что любителям проводного интернета или частого использования SD придется таскать с собой переходники. Зато Thunderbolt здесь нет — что, честно говоря, странно для ноутбука 2025 года, особенно учитывая его ценовой сегмент.

Шарниры Asus Vivobook S14 S3407QA достаточно плотные, чтобы экран не шатался во время работы, но в то же время позволяют открыть ноутбук одной рукой — мелочь, которая ощутимо влияет на ежедневный комфорт. Максимальный угол раскрытия в 180 градусов добавляет универсальности: его можно расположить на столе, коленях или даже развернуть для коллективного просмотра контента.

С другой стороны, не стоит ждать уровня трансформера — здесь нет 360-градусного сценария, и стилус тоже не предусмотрен, так что для творческих задач понадобятся другие решения. Тем не менее для своего сегмента ASUS подошла к конструкции взвешенно: шарниры не скрипят, корпус не деформируется, а сама конструкция оставляет ощущение надежности.

Сборка качественная: никаких скрипов или люфтов. Ощущение, что ноутбук переживет не одну сотню поездок и активное использование.

Нижняя часть ноутбука выполнена без дизайнерского эксперимента, но функционально. Здесь расположены вентиляционные решетки системы охлаждения, которая выводит горячий воздух назад, уменьшая вероятность перегрева клавиатуры или коленей пользователя. Есть и длинные резиновые ножки-полоски, которые добавляют устойчивости на столе и немного приподнимают корпус, улучшая циркуляцию воздуха.

Дисплей Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA получил неплохую 14-дюймовую IPS-level матрицу с разрешением 2.5K (2560×1600 пикселей). Их плотность достаточно высокая (216 ppi), текст выглядит четко, а мелкие детали интерфейса не размываются.

Яркость на уровне 400 нит, что позволяет работать даже возле окна без серьезных проблем. На улице, при не очень ярком солнечном свете, читабельность сохраняется.

Углы обзора широкие, цвета не искажаются при наклоне. Это плюс для работы в группе или при просмотре фото и видео на одном экране с несколькими людьми.

Покрытие матовое, но с легкой глянцевой ноткой. Блики минимальны, глаза устают медленнее, чем от полностью глянцевых экранов.

Цветопередача неплохая: 100% sRGB. Яркие цвета выглядят насыщенно, но при сравнении с OLED-матрицами ощущается меньший контраст.

Частота обновления составляет 60 Гц. Это немного разочаровывает, но понятно, почему так сделали: либо «шашечки», либо ехать. Более высокие показатели неизбежно повлияли бы на один из главных козырей модели — автономность.

Экран Asus Vivobook S14 S3407QA без ШИМ, что положительно влияет на глаза при длительной работе. Это приятный бонус для офисного использования.

Благодаря узким рамкам по трем сторонам дисплей кажется больше, чем он есть на самом деле.

Камера и звук Asus Vivobook S14 S3407QA

Встроенная камера имеет разрешение 1080p, что сейчас выглядит базово, но для Zoom и Teams ее хватает. Цвета естественные, но при слабом освещении появляется цифровой шум.

Микрофоны чувствительные и хорошо подчеркивают голос пользователя, хотя на фоне громкого кондиционера они ловят немного шумов. Для обычных звонков и записи лекций — достаточно.

Динамики Asus Vivobook S14 S3407QA звучат неплохо: средние частоты доминируют, басы слабые, а максимальная громкость высокая.

При просмотре видео или прослушивании подкастов звук чистый, но музыка с большим динамическим диапазоном не вдохновляет ставить треки на повтор. Для подключения гарнитуры предусмотрены разъемы 3,5 мм или USB-C с аудио.

Камера с ИК-портом рядом поддерживает Windows Hello — вход быстрый и почти безошибочный. Дополнительно можно активировать ИИ-функции, например отслеживание пользователя: отойдя на 1-2 м, экран блокируется от посторонних глаз.

Фирменное программное обеспечение Asus Vivobook S14 S3407QA

Ноутбук поставляется с базовым набором: MyASUS и ScreenXpert. MyASUS позволяет отслеживать состояние батареи, подстраивать производительность под задачи и даже обращаться в службу поддержки прямо из Windows — полезная штука, когда времени на лишние клики нет.

ScreenXpert — это о базовой работе с дополнительными экранами и сенсорным вводным устройством, хоть и без глубоких профилей для цвета или сложной многозадачности.

Утилиты для восстановления системы и обновления драйверов работают без проблем: нет рекламы, надоедливых уведомлений и лишних кнопок, которые только путают.

Программное обеспечение не перегружает систему и запускается быстро, совместимо с последними обновлениями Windows 11. Настройки энергопотребления позволяют выбрать между производительностью, балансом и экономией батареи.

Есть простые инструменты для диагностики железа, которые пригодятся, если что-то пойдет не так. Фирменный софт не навязывает себя, минималистичен и работает стабильно, что хорошо для ноутбука, который рассчитан на ежедневное активное использование.

Рабочая производительность Asus Vivobook S14 S3407QA

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БП) 29.1 Speedometer 3.1 (АКБ) 28.7 WebXPRT 4 (БЖ) 251 WebXPRT 4 (АКБ) 163 Google Octane 2.0 Plus (БП) 75208 Google Octane 2.0 Plus (АКБ) 68407 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (БП) 475912 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (АКБ) 485973 CPU-Z Single (БП) 597.0 CPU-Z Single (АКБ) 573.6 CPU-Z Multi (БП) 4700.3 CPU-Z Multi (АКБ) 4581.6 Geekbench Single 2145 Geekbench Multi 10421 Geekbench Open CL 9593 Geekbench Vulkan 13821 Geekbench AI Single Precision Score 1782 Geekbench AI Half Precision Score 15975 Geekbench AI Quantized Score 36604 Cinebench 2024 Single 95 Cinebench 2024 Multi 661 RAM read MB/s 117430 RAM write MB/s 45958 SSD read MB/s 6311.00 SSD write MB/s 4407.01

Snapdragon X X1 26 100 в этом ноутбуке — это энергоэффективный восьмиядерный процессор, который способен разгоняться почти до 3 ГГц и справляться с повседневными и мультимедийными задачами без перегрева. Его графический модуль Adreno X1-45 тянет легкие игры и видео в высоком качестве, а специальный блок Hexagon NPU обеспечивает быструю работу ИИ-функций с пиковой производительностью до 45 TOPS.

ARM-платформа дает о себе знать: в браузерных тестах, Speedometer 3.1 выдал 29.1 балла на питании от сети и 28.7 на батарее. Это примерно уровень среднестатистического ультрабука на Intel Core i5, но с приятным бонусом — стабильность в режиме от АКБ. WebXPRT 4 демонстрирует похожую картину: 251 против 163 баллов (питание/АКБ), и тут уже видно, что при энергоэффективном сценарии ARM-процессор немного притормаживает, особенно в задачах с обработкой контента.

В старом добром Google Octane 2.0 Plus ноутбук набрал 75 208 баллов на питании и 68 407 на батарее — то есть снижение есть, но не критичное. Интересно, что в мультипоточной версии Octane ARM себя раскрыл: почти 476 тысяч на БП и даже чуть больше (485 тысяч) на АКБ — архитектура показала зубы, особенно в параллельных сценариях.

CPU-Z тоже дает интересную картину: 597/573 балла в однопотоке и 4700/4582 в мультипотоке (БП/АКБ). Это уровень современных мобильных Core i5-i7 низшего сегмента. Geekbench 6 подтверждает: 2145 в Single и 10 421 в Multi. То есть для офисной рутины, браузера с десятками вкладок или легкого Photoshop — более чем достаточно. А вот Cinebench 2024 выносит вердикт: 95 баллов в Single и 661 в Multi, что напоминает о слабости ARM в тяжелых рендерах.

Графическая составляющая выглядит довольно неплохо: Geekbench OpenCL — 9593, Vulkan — 13 821. Это не уровень RTX или даже серьезной интеграшки от AMD, но достаточно для ускорения AI и мультимедиа. И, собственно, в AI-тестах Snapdragon X раскрывается: 17 82 в Single Precision, 15 975 в Half Precision и 36 604 в Quantized Score. Это именно тот случай, когда нейросетевые фишки Copilot+ имеют реальную железную основу.

Память и накопитель тоже не подкачали: скорость RAM на чтение — 117 430 МБ/с, запись — 45 958 МБ/с, а SSD выдал 6311/4407 МБ/с (чтение/запись). То есть система быстро стартует, апки грузятся без пауз.

Игровая производительность Asus Vivobook S14 S3407QA

Asus Vivobook 14 2025 не позиционируется как игровой ноутбук, и это сразу чувствуется в тестах. Тем не менее любопытство проверить, как он справится с классикой, победило. Начали мы с легендарного Crysis (2007), который и спустя столько лет остается мемным бенчмарком для любой системы. На минимальных настройках и в разрешении 1080p ноутбук показал в среднем 47 FPS. Это, конечно, не «ультра» и не демонстрация красоты CryEngine, но играть вполне можно.

Alan Wake оказался более сложным испытанием для Asus Vivobook S14 S3407QA: плотные тени, атмосферные локации и вечные фонари просадили производительность до 36 FPS. Играбельно, но без запаса: в динамичных сценах можно ощутить легкие фризы. Но, если вы давно хотели вновь пережить темные приключения писателя, ноутбук дает такую возможность, но явно не с самым приятным фреймрейтом.

С Grand Theft Auto: The Definitive Edition ситуация еще более противоречивая. Ноутбук выдал лишь 28 FPS на низких настройках. Это уже предел комфорта: местами можно ехать по городу и наслаждаться атмосферой, но перестрелки или хаос на дорогах быстро превращаются в слайдшоу. Учитывая, что это переиздание (плюс, и не самое оптимизированное, мягко говоря), ожидать большего от интегрированной графики не стоит.

Зато Mirror’s Edge (2009) продемонстрировал, что старенькие экшн-проекты все еще выглядят и играются хорошо. В среднем — 60 FPS, и тут уже можно даже получить удовольствие от паркура Фейт по крышам города Зеркал. Чувствуется плавность, и даже быстрые движения камеры не портят картину.

Финальным аккордом стал S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — единственная игра, которую тестировали не на low-middle, а на максимальных настройках. И тут Asus Vivobook S14 S3407QA приятно удивил, выдав стабильные 59 FPS. Атмосферные подземелья Агропрома, прогулки по Зоне и перестрелки с бандитами ощущаются более чем комфортно.

Автономность, температуры и шум Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA получил аккумулятор на 70 Вт-ч, что для ультрапортативного ноутбука среднего класса вполне солидно. В реальных условиях офисной работы, с браузером, документами и музыкой на фоне, ноутбук легко проходит 10-12 часов без подзарядки.

Зарядка через USB-C Power Delivery поддерживает быструю зарядку, и до 50% батареи можно поднять менее чем за 40 минут, что удобно для коротких перерывов. Полная зарядка занимает около 1,5 часа.

Настоящий рекорд Asus Vivobook S14 S3407QA удалось поставить в PCMark10 — 24 часа 12 минут при 100% яркости экрана.

Температурный режим у ноутбука достаточно прогнозируемый. В базовом офисном использовании корпус почти не нагревается. При запуске ресурсоемких программ верхняя часть корпуса под клавиатурой прогревается до 45-48°C, что ощутимо, но не критично.

В стресс-тесте максимальная температура, которую удалось зафиксировать, достигала 67 °C, и это держалось буквально несколько секунд. После этого процессор автоматически снижал частоты, стабилизируясь около 60 °C.

В офисном режиме вентиляторы почти не слышны, при нагрузке они выдают уровень около 38-42 дБ, что сопоставимо с обычным кондиционером в комнате.

В режиме стресс-теста возрастает до 45-47 дБ, и тут уже приходится слышать активное дыхание кулеров. При этом ASUS реализовал антишумовые алгоритмы, которые снижают обороты вентиляторов при кратковременных пиках, так что резкие скачки шума не ощутимы.

Для пользователя, который часто работает вне дома, Asus Vivobook S14 S3407QA выглядит оптимально: баланс автономности и шума позволяет не шокировать окружающих и не бежать к розетке через два-три часа.

Опыт использования Asus Vivobook S14 S3407QA

В реальной жизни Asus Vivobook S14 S3407QA показывает себя как надежный инструмент для офисных задач, обучения и мультимедиа.

Клавиатура с приятным ходом, трекпад точный, корпус легкий — это ощущается сразу после распаковки. И на коленях в процессе работы! Ноутбук удобно носить, а небольшие габариты и тонкий корпус делают его приятным спутником в дороге.

Благодаря энергоэффективности процессора можно работать без розетки большую часть дня.

Встроенный экран с хорошей цветопередачей позволяет редактировать фото, просматривать видео и работать с документами без усталости глаз.

Для видеоконференций камеры и микрофонов хватает, хотя для профессиональных стримов или записи контента нужна внешняя гарнитура.

Игровые сессии — не про героя обзора, но поиграть на нем все же можно.

Я использовал Asus Vivobook S14 S3407QA в связке с десктопом: когда нужно было передохнуть и размять ноги, просто брал ноутбук с собой и продолжал работать. И это реально крутой опыт — чувствуешь свободу без потери производительности.

Если в вашем ежедневном сценарии нет критического ПО, которое может не ладить с ARM-платформой, Asus Vivobook S14 S3407QA точно заслуживает внимания.

Цены и конкуренты Asus Vivobook S14 S3407QA

Цена ASUS Vivobook S14 S3407QA на базе процессора Qualcomm Snapdragon X колеблется от 35 149 до 48 800 гривен в зависимости от конфигурации, что делает его интересным предложением среди ультрапортативных ноутбуков с ARM и Windows 11.

Здесь стоит сразу отметить, что все ARM-модели ASUS поставляются с Windows, и лицензия системы частично формирует ценник. S3407QA имеет «родственников» на обычных процессорах Intel Core i7-13620H, i5-13420H и новых Core Ultra 7 255H.

Для сравнения: Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 в версии с Ryzen 5 7535HS дешевле — 26 267-28 619 гривен. И хотя он ощутимо уступает в автономности, предлагает аналогичный объем оперативки и SSD.

Dell Pro 14 PC14255, но он импортируется из-за границы и встречается у неофициальных продавцов. Стартовая цена — около $859, что эквивалентно примерно 36 500 гривен.

Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 с Core 5 210H от 33 200 до 37 963 гривен. Портативный, стильный и энергоэффективный ноутбук.

Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 на базе Ryzen AI 5 340 с OLED-экраном выглядит очень неплохо. В Украине его цена колеблется от 36 631 до 40 095 гривен.

Acer Aspire Go 14 AG14-32P-39ZR (Intel N-серия) стоит значительно меньше — ~21 000 гривен. Но в эконом-сегменте: производительность и автономность там максимально скромные.

8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9.5 До 24 часов воспроизведения видео при 100% яркости, что является отличным результатом для ультрабука. Производительность (БП) 8 Snapdragon X1 26 100 обеспечивает хорошую производительность для офисных и мультимедийных задач, но не подходит для тяжелых игр или профессионального видеомонтажа. Производительность (АКБ) 8 Эффективное энергопотребление благодаря ARM-архитектуре, почти без потери быстродействия даже в длительных нагрузках. Экран 7 14-дюймовая IPS-панель с разрешением 2.5K, 100% sRGB, яркостью 400 нит, но без поддержки 120 Гц. Дизайн, эргономика 7.5 Тонкий корпус, удобная клавиатура, но вес ноутбука мог быть меньше. Качество сборки, материалы 8 Надежно, без сюрпризов, типичное качество для современного среднебюджетного ASUS. Энергоэффективность, шум 9 Низкий уровень шума при нагрузке, минимальный троттлинг. Цена 8 Конкуренты могут быть немного дешевле, однако за этот прайс вы получаете готовую систему без дополнительных затрат на ОС. Звук 7 Для просмотра видео и звонков хватает, музыкальные эксперименты лучше проводить с наушниками.