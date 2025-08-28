Обзор Acer Predator Helios 18 AI: когда мощность встречает мобильность

Acer Predator Helios 18 PH18-73 — ноутбук, который фактически претендует на роль настольного ПК. Под капотом у него Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, а за графику отвечает мобильная GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти. 18-дюймовый Mini LED-дисплей с высокой частотой обновления, поддержка Wi-Fi 7 и возможность апгрейда DDR5 до 192 ГБ делают его максимально гибким инструментом для игр, рендеринга и работы с большими объемами данных. Но способен ли этот «портативный монстр» реально заменить ваш десктоп? Мы протестировали Helios 18 в разных сценариях и готовы рассказать, действительно ли он того стоит.
Технические характеристики Acer Predator Helios 18
|Экран
|18″ WQXGA (2560 × 1600, 16:10) 250Hz, Mini LED
|Процессор
|Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер), 2.7 ГГц до 5.4 ГГц, AI 13 TOPS
|Оперативная память
|64 ГБ DDR5-5600 (2×32 ГБ)
|Накопители
|2×1 ТБ M.2 SSD
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, TGP 165 Вт
|Охлаждение
|Два вентилятора AeroBlade 3D Gen 6 (0,05 мм металлические лопасти), испарительная камера, жидкий металл и графеновый термоинтерфейс.
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
|Аудиосистема
|4× 2 Вт динамики
2× 2 Вт НЧ-динамики
|Проводные интерфейсы
|
2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1)
2x Type-A USB3.2 Gen2
1x Type-A USB3.2 Gen1
1х SD Card Reader
1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1× 5 Gigabit Ethernet
1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники)
|Блок питания
|400 Вт; 20 В, 20 А
|Аккумулятор
|99 Вт-ч
|Вес
|3,5 кг
|Размеры
|401 x 307,9 x 29,55 мм
|Другое
|Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Kensington Lock
Комплектация и упаковка Асег Predator Helios 18
С первого взгляда на коробку становится понятно: перед нами не офисная машинка для бухгалтеров. Черная упаковка с массивным логотипом Predator прямо намекает на агрессивную геймерскую сущность.
Коробка Acer Predator Helios 18 большая и тяжелая. Все стандартно для техники такого класса. Внутри — эко-френдли атмосфера. Acer предлагает использовать картонные держатели ноутбука по двойному назначению: помимо транспортного назначения, их можно сложить в подставку для наушников. Но будем честны: выглядит это не слишком премиально и не украсит ни один игровой стол.
Зарядное устройство — на 400 Вт. Шнур питания имеет достаточную длину и толщину, соответствующую мощности адаптера, без попыток удешевить комплект. При использовании следует учитывать, что адаптер сам по себе массивный и займет немало места в рюкзаке. А вот фирменного рюкзака в комплекте, кстати, нет.
Приятным дополнением является Memory Thermal Pad Upgrade Kit — набор теплопрокладок для оперативной памяти, которые можно установить во время апгрейда или обслуживания для улучшения теплоотвода. Бесспорный плюс.
Редкие гости здесь и сменные колпачки для клавиш навигации и WASD, а также съёмник клавиш для их удобной замены. Это приятно, так как именно они страдают от пальцев заядлых геймеров в первую очередь.
Документация Acer Predator Helios 18 ограничивается гарантией и краткой инструкцией для первого запуска.
В целом, комплект поставки достаточно практичный, с несколькими дополнительными мелочами, которые могут пригодиться во время повседневного пользования и обслуживания.
Дизайн, эргономика и материалы Acer Predator Helios 18
Helios 18 выглядит именно так, как звучит его название — агрессивно и массивно. И красочно. Этот ноутбук с первых секунд демонстрирует, что с мобильностью здесь не сложилось, но с характером — наоборот. Перед нами геймерский «хищник», и это не преувеличение.
Крышка выполнена из алюминия. Она жесткая, не прогибается, имеет матовое покрытие, на котором все равно остаются отпечатки. Открывается она где-то до 165 градусов, а дальше — уже на ваш страх и риск.
Нижняя часть пластиковая. Толщина корпуса — около 3 см, вес — почти 3,5 кг. Это без учета блока питания, который добавляет еще более килограмма. Носить такое каждый день — вызов для спины, но этот ноутбук явно не про мобильность.
Петли в Helios 18 выполнены добротно, открываются плавно и держат экран без малейшего шатания. Крышку можно поднять одной рукой, и это впечатляет, учитывая вес дисплея. При этом даже в максимальном наклоне корпус остается стабильным, не пытаясь подняться с поверхности стола.
На верхней крышке красуется логотип Predator с RGB-подсветкой. Она не очень яркая, больше декоративная. Задняя часть корпуса имеет выступ, в котором прячутся радиаторы охлаждения.
В Predator Helios 18 инженеры (или скорее маркетологи) решили, что подсветки много не бывает, поэтому, кроме клавиатуры, логотипа на крышке и световой полосы спереди, добавили еще одну деталь — декоративные RGB-элементы справа от тачпада. Они выглядят как тонкие полоски и могут синхронизироваться с другими зонами или светиться собственным цветом.
Эстетики в игровой процесс они не добавляют, но создают ощущение, что даже область под ладонью игрока участвует в общем световом шоу.
Вентиляционные отверстия Acer Predator Helios 18 расположены по бокам, сзади и сверху клавиатуры. Видно, что здесь работали уж точно инженеры. Они знали, что это железо будет греться, и позаботились о массе воздуха, который можно прокачать через систему.
Клавиатура и трекпад Acer Predator Helios 18
В Acer Predator Helios 18 установлена полноразмерная клавиатура с цифровым блоком — редкость даже для больших ноутбуков, ведь некоторые производители жертвуют NumPad ради компактности. Здесь места достаточно, поэтому все клавиши на своих местах, без странных переездов и компромиссов. Отдельно вынесены кнопки для управления системными функциями — PredatorSense, изменение производительных режимов и настройки подсветки. Это действительно удобно, так как не нужно искать их в глубинах комбинаций Fn.
Клавиши сами по себе большие, с четким ходом и приятным тактильным откликом. Здесь не чистая механика, но нажатия ощущаются приятно. Раскладка стандартная, поэтому привыкать долго не придется. Есть и мультимедийные ярлыки для быстрой регулировки громкости или яркости, что упрощает жизнь вне игр.
Подсветка клавиатуры Acer Predator Helios 18 — еще одна сильная сторона. Используется RGB с адресацией каждой клавиши, и все это кастомизируется через PredatorSense. В темноте выглядит прикольно, но тем, кто любит сдержанность, доступны и спокойные профили.
Трекпад соответствует габаритам ноутбука — большой, с матовым покрытием, приятным на ощупь. В повседневных сценариях трекпад легко заменяет мышку. Если работать в дороге или не брать с собой периферию, пользование останется комфортным. Для игр он, разумеется, не вариант, но как универсальный инструмент — более чем достойный.
Проводные и беспроводные интерфейсы Acer Predator Helios 18
Acer Predator Helios 18 не экономит на портах. Здесь есть почти все, чтобы не тащить с собой паукообразный USB-хаб. Интерфейсы разбросаны по трем сторонам корпуса, что добавляет вариативности в подключении периферии и уменьшает риск запутаться в проводах.
Комплект портов у Helios 18 выглядит практично и продуманно: два USB-A 3.2 Gen 2 для быстрого подключения периферии, еще один USB-A 3.2 Gen 1 для менее критичных устройств, пара Thunderbolt 5 с полной совместимостью с док-станциями и внешними графическими решениями, HDMI для мониторов или проекторов, Ethernet с пропускной способностью 5 Гбит/с, слот для SD-карт, комбинированный аудиоразъем и разъем питания.
Что касается беспроводных возможностей, ноутбук тоже в тренде: поддержка Wi-Fi 7 обеспечивает высокую пропускную способность и низкие задержки, чего достаточно даже для стриминга в 4K или облачного гейминга. А Bluetooth 5.4 пригодится для беспроводных гарнитур, геймпадов или подключения периферии, которая уже давно выбросила провода на свалку истории.
Дисплей Acer Predator Helios 18
Экран — одна из сильных сторон Acer Predator Helios 18 PH18-73. И это неудивительно: 18-дюймовая Mini LED панель с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 250 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит.
Яркость — это отдельная тема. В SDR режиме — это 600 нит, а в HDR яркость достигает обещанной тысячи, хоть и чисто номинально. В реальности это означает: играете вы в Gears of War: Reloaded или просто просматриваете YouTube — чёрный остаётся чёрным, а взрывы — ослепительными.
Палитра цветов соответствует 100% DCI-P3. Это означает, что дисплей подходит не только для игр, но и для профессиональной работы с видео или фото. Дизайнеры, монтажеры и стримеры будут довольны. Даже калибровка из коробки на очень высоком уровне.
Угол обзора — широкий. Даже под сильными наклонами изображение остается четким, цвета не выцветают. Это важно, так как экран большой, и вы иногда будете смотреть на него не под прямым углом. Кстати, благодаря антибликовому покрытию работать с ноутбуком можно и в ярком помещении.
G-Sync — еще один приятный бонус от NVIDIA. В сочетании с частотой обновления 250 Гц это гарантирует максимально плавный игровой опыт без разрывов кадра. Здесь это действительно важно: производительности ноутбука хватает, чтобы во многих играх держать высокий FPS.
Время отклика — около 3 мс. Это вполне достаточно для киберспорта. Даже в динамичных сценах размытие минимальное.
Формат 16:10 становится стандартом для премиальных ноутбуков, и здесь он в тему. Больше вертикального пространства, что удобно в браузерах, идеально для работы, а в играх это добавляет чуть больше погружения. В 18 дюймах — ощущается как широкий экран мини-IMAX.
Некоторые модели Helios 18 имеют альтернативную конфигурацию дисплея: 4K+@120 Гц. Но по моему мнению, именно Mini LED WQXGA на 250 Гц выглядит самым сбалансированным вариантом.
Камера и звук Acer Predator Helios 18
Вебкамера в Acer Predator Helios 18 — не то, чем ноутбук способен удивить. Это стандартный 2 Мп модуль с поддержкой Windows Hello. Обычная картинка, нормальная четкость. Для видеозвонков в Zoom или Discord — сгодится, но не более.
Светочувствительность посредственная. Вечером с комнатным освещением видны шумы, как на мыльнице из 2008-го. Зато микрофоны — приятный сюрприз. Громкость хорошая, звук — достаточно чистый. Выигрывают у большинства конкурентов в этом же сегменте, особенно когда речь идет о голосовых чатах в играх. Для записи подкаста не подойдет, но для Discord — вполне.
В Acer Predator Helios 18 установлено шесть динамиков. В стерео режиме хорошо ощущается панорама, так что в шутерах можно примерно понять, с какой стороны подкрадывается враг, даже без наушников. Громкость имеет солидный запас: на 60-70% от максимума уже начинаешь сомневаться, не услышат ли твою игру соседи, а на 100% — Helios вполне может испортить кому-то просмотр сериала в соседней квартире.
Подключение гарнитуры — через 3.5 мм разъем. Качество выхода хорошее, запас громкости есть. Подключал Logitech Lightspeed G335 — играет чисто, без хрипов, с заметной глубиной.
В беспроводных наушниках звук передается без проблем. Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 работают стабильно. Никаких просадок, обрывов или лагов при тестировании не было. Аудио потоковое — без нареканий. Apple Music, Spotify, YouTube — все на уровне.
Рабочая производительность Acer Predator Helios 18
|Бенчмарк
|Результат
|Speedometer 3.1
|39.4
|WebXPRT 4
|390
|Octane 2.0 Plus
|121195
|Octane 2.0 Plus (Multi)
|1138192
|CPU-Z Single
|810.9
|CPU-Z Multi
|18152.1
|3DMARK Steel Nomad
|4550
|3DMARK Speed Way
|5146
|3DMARK Port Royal
|12550
|3DMARK Time Spy Extreme
|9800
|3DMARK CPU Profile (Max threads)
|14874
|PCMARK 10 Extended
|10901
|Cinebench 2024 Single
|131
|Cinebench 2024 Multi
|1889
|Blender CPU 4.4.0
|440.04
|Blender GPU 4.4.0
|7228.76
|Corona 10 Benchmark
|10727112
|RAM read MB/s
|66806
|RAM write MB/s
|64751
|SSD read MB/s
|10805
|SSD write MB/s
|7620.47
В синтетических тестах Acer Predator Helios 18 ведет себя как машина, которая абсолютно не боится сложных задач. В интернет-бенчмарках результат Speedometer 3.1 в 39,4 балла и WebXPRT 4 с показателем 390 означают, что даже тяжелые веб-приложения и вкладки с тяжелой JavaScript-анимацией не способны его притормозить. Octane 2.0 Plus выдает 121 195 баллов в обычном режиме и впечатляющие 1 138 192 в мультипоточном, так что браузерная работа для этого ноутбука — откровенно пустяковое дело.
В CPU-Z четко видно потенциал процессора: 810,9 в single-core и 18 152,1 в multi-core ставят его в высшую лигу мобильных чипов, где даже тяжелый рендеринг или кодирование видео не выглядят проблемой. Cinebench 2024 подтверждает эту тенденцию — 131 балл в single и 1889 в multi свидетельствуют о стабильно высокой производительности как в одно-, так и многопоточных сценариях.
Бенчмарки 3DMark показывают, что Acer Predator Helios 18 готов к сложным графическим задачам не только в играх. PCMark 10 Extended с результатом 10 901 балл рисует картину «офис-воркинга без границ». В Blender 4.4.0 ноутбук выдает 440,04 баллов на CPU и 7228,76 на GPU, что говорит о том, что рендер можно выполнять как силами процессора, так и видеокарты — оба варианта быстрые.
Фирменное программное обеспечение Acer Predator Helios 18
Acer Predator Helios 18 поставляется с предустановленной Windows 11 Pro. Для мощной мобильной станции это вполне логичный выбор — ноутбук готов к работе и в домашнем офисе, и в корпоративной среде.
Ключевым элементом в настройке и контроле устройства является фирменная утилита Acer PredatorSense. Она позволяет в реальном времени следить за температурой процессора и видеокарты, настраивать скорость вентиляторов, переключаться между профилями производительности и управлять RGB-подсветкой клавиатуры.
Для удобства предусмотрена отдельная аппаратная клавиша запуска на клавиатуре, а интерфейс программы максимально прост и нагляден. Благодаря PredatorSense можно быстро перейти из тихого офисного режима в «турбо» с максимальной отдачей всех компонентов — полезно как для гейминга, так и для тяжелых творческих задач.
Игровая производительность Acer Predator Helios 18
Acer Predator Helios 18 демонстрирует достойную игровую мощность в разрешении 2560×1600, что является родным для его большого 18-дюймового дисплея. Даже самые требовательные проекты держат стабильный FPS в пределах, которые обеспечивают комфортный игровой процесс без колебаний или фризов.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на максимальных настройках Epic с DLAA и Frame Generation выдает около 99 кадров в секунду. Для игры, которая вышла с большими аппаратными запросами и пока без поддержки Multi Frame Generation, это солидный показатель.
DOOM: The Dark Ages в режиме Ultra Nightmare с Path Tracing, DLSS Quality и Frame Generation демонстрирует 140 FPS — достаточно, чтобы наслаждаться максимальными настройками и высокой частотой обновления экрана.
Avowed тестировался в версии игры без поддержки Multi-Frame Generation, только с классическим Frame Generation, и выдал 88 FPS. Это показатель «чистой» производительности без дополнительных оптимизаций, что позволяет оценить реальные возможности железа.
Cyberpunk 2077 с Ray Tracing Overdrive, DLSS Auto и Frame Generation демонстрирует около 168 FPS, что еще недавно было недосягаемым для мобильных систем. Здесь можно смело экспериментировать с графическими режимами и не бояться просадок.
Atomfall на Epic с DLAA и рейтрейсингом выдает 141 FPS — отличный результат для постапокалиптического шутера.
The Witcher 3 Next-Gen с Ray Tracing Ultra, DLSS Quality и Frame Generation показывает 108 FPS — солидный показатель для игры, известной своими высокими аппаратными требованиями.
Автономность, температуры и шум Acer Predator Helios 18
Ноутбук с таким железом нельзя назвать долгоиграющим. В обычном офисном сценарии (Wi-Fi, 50% яркости, браузер, документы) Helios 18 выдерживает около 4-5 часов, что для геймерского монстра выглядит посредственно.
В играх ситуация значительно жестче: без подзарядки Helios 18 тянет лишь 1-1,5 часа даже в относительно легких проектах на низких настройках. Тут очевидно, что зарядный блок всегда должен быть рядом. Его мощность достигает 330-360 Вт, причем сама видеокарта может потреблять до 165 Вт в турбо-режиме, что хорошо объясняет аппетит системы.
Acer Predator Helios 18 получил продуманную систему охлаждения, которая объединяет два вентилятора AeroBlade 3D 6-го поколения с ультратонкими (0,05 мм) металлическими лопастями, большую испарительную камеру, редкометаллический термоинтерфейс на процессоре и графеновую термопрокладку для видеокарты.
Под нагрузкой в турбо-режиме кулеры разгоняются, однако температуры остаются контролируемыми: процессор под стрессом удерживает около 90 °C, графика — на уровне 75 °C. Впрочем, без троттлинга не обошлось. При пиковых нагрузках, когда CPU превышал отметку в 100 °C, производительность проседала примерно на 13-15%.
В легких задачах кулеры часто останавливаются полностью, и тогда ноутбук можно назвать тихим. В целом энергоэффективность как для такого уровня железа — неплохая, но не исключительная: если нужны тишина и автономность, этот формат точно не для вас.
Опыт использования Acer Predator Helios 18
После нескольких недель работы с Helios 18, вывод довольно очевиден — это портативный стационар, который живет на столе и лишь изредка путешествует в рюкзаке (плюс еще зарядка, которая весит, как кирпичик).
Работать на Acer Predator Helios 18 удобно благодаря большому дисплею и действительно классной клавиатуре. Подсветка у нее — не только декор. В темноте находить нужные клавиши легко, а индивидуальная настройка зон позволяет быстро отметить WASD и другие важные кнопки.
Тачпад большой и чувствительный, но в играх все равно хочется мышку. Даже не обсуждается.
Благодаря громким динамикам и хорошему экрану Helios подходит и для мультимедийных вечеров — сериалы, YouTube или даже монтаж видео.
Во время длительных рабочих сессий тепло от корпуса ощутимо, но не обжигает ладони. А вот на коленях держать его неудобно, потому что вес дает о себе знать. И тепло от корпуса, конечно.
Цена и конкуренты
Цена Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 колеблется от 174 440 до 213 149 гривен, что делает ноутбук интересным предложением в сегменте больших игровых ноутбуков с хорошим балансом мощности и стоимости.
MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — ультимативный флагманский ноутбук с 18-дюймовым экраном, нацеленный на максимальную производительность и более агрессивный, узнаваемый дизайн. Цена этой модели значительно выше — почти 267 тысяч гривен.
Gigabyte AORUS MASTER 18 предлагает похожую конфигурацию, но с топовым 5090 и Mini LED-дисплеем, но с акцентом на более сдержанный дизайн и цену от 189 899 гривен.
Alienware m18 R2 остается все еще актуальным игроком со стартовой ценой около 142 тысяч гривен.
ASUS ROG Strix SCAR 18 предлагает один из лучших экранов в своем классе — 2560×1600, 240 Гц, HDR10 и Dolby Vision, а также мощное железо.
MSI Raider 18 HX AI — еще один премиальный 18-дюймовый ноутбук с ценами от 167 до 209 тысяч гривен. Здесь каждая гривна оправдана качественной сборкой и высокой производительностью.
