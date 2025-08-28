Обзор Acer Predator Helios 18 AI: когда мощность встречает мобильность

Acer Predator Helios 18 PH18-73 — ноутбук, который фактически претендует на роль настольного ПК. Под капотом у него Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, а за графику отвечает мобильная GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти. 18-дюймовый Mini LED-дисплей с высокой частотой обновления, поддержка Wi-Fi 7 и возможность апгрейда DDR5 до 192 ГБ делают его максимально гибким инструментом для игр, рендеринга и работы с большими объемами данных. Но способен ли этот «портативный монстр» реально заменить ваш десктоп? Мы протестировали Helios 18 в разных сценариях и готовы рассказать, действительно ли он того стоит.

Acer Predator Helios 18 AI 181999 грн. Плюсы: Флагманская производительность в рабочих и игровых задачах; качественный 18-дюймовый дисплей; возможность апгрейда оперативной памяти и SSD; громкие динамики; удобная клавиатура с настраиваемой подсветкой; полный набор портов. Минусы: Большой вес и габариты; DDR5-память фактически ограничена скоростью 4400 МТ/с вместо заявленных 5600 МТ/с; шум в турбо-режиме; скромная автономность.

Технические характеристики Acer Predator Helios 18



Экран 18″ WQXGA (2560 × 1600, 16:10) 250Hz, Mini LED Процессор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер), 2.7 ГГц до 5.4 ГГц, AI 13 TOPS Оперативная память 64 ГБ DDR5-5600 (2×32 ГБ) Накопители 2×1 ТБ M.2 SSD Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, TGP 165 Вт Охлаждение Два вентилятора AeroBlade 3D Gen 6 (0,05 мм металлические лопасти), испарительная камера, жидкий металл и графеновый термоинтерфейс. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудиосистема 4× 2 Вт динамики

2× 2 Вт НЧ-динамики Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x Type-A USB3.2 Gen1 1х SD Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 5 Gigabit Ethernet 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 400 Вт; 20 В, 20 А Аккумулятор 99 Вт-ч Вес 3,5 кг Размеры 401 x 307,9 x 29,55 мм Другое Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Kensington Lock

Комплектация и упаковка Асег Predator Helios 18

С первого взгляда на коробку становится понятно: перед нами не офисная машинка для бухгалтеров. Черная упаковка с массивным логотипом Predator прямо намекает на агрессивную геймерскую сущность.

Коробка Acer Predator Helios 18 большая и тяжелая. Все стандартно для техники такого класса. Внутри — эко-френдли атмосфера. Acer предлагает использовать картонные держатели ноутбука по двойному назначению: помимо транспортного назначения, их можно сложить в подставку для наушников. Но будем честны: выглядит это не слишком премиально и не украсит ни один игровой стол.

Зарядное устройство — на 400 Вт. Шнур питания имеет достаточную длину и толщину, соответствующую мощности адаптера, без попыток удешевить комплект. При использовании следует учитывать, что адаптер сам по себе массивный и займет немало места в рюкзаке. А вот фирменного рюкзака в комплекте, кстати, нет.

Приятным дополнением является Memory Thermal Pad Upgrade Kit — набор теплопрокладок для оперативной памяти, которые можно установить во время апгрейда или обслуживания для улучшения теплоотвода. Бесспорный плюс.

Редкие гости здесь и сменные колпачки для клавиш навигации и WASD, а также съёмник клавиш для их удобной замены. Это приятно, так как именно они страдают от пальцев заядлых геймеров в первую очередь.

Документация Acer Predator Helios 18 ограничивается гарантией и краткой инструкцией для первого запуска.

В целом, комплект поставки достаточно практичный, с несколькими дополнительными мелочами, которые могут пригодиться во время повседневного пользования и обслуживания.

Дизайн, эргономика и материалы Acer Predator Helios 18

Helios 18 выглядит именно так, как звучит его название — агрессивно и массивно. И красочно. Этот ноутбук с первых секунд демонстрирует, что с мобильностью здесь не сложилось, но с характером — наоборот. Перед нами геймерский «хищник», и это не преувеличение.

Крышка выполнена из алюминия. Она жесткая, не прогибается, имеет матовое покрытие, на котором все равно остаются отпечатки. Открывается она где-то до 165 градусов, а дальше — уже на ваш страх и риск.

Нижняя часть пластиковая. Толщина корпуса — около 3 см, вес — почти 3,5 кг. Это без учета блока питания, который добавляет еще более килограмма. Носить такое каждый день — вызов для спины, но этот ноутбук явно не про мобильность.

Петли в Helios 18 выполнены добротно, открываются плавно и держат экран без малейшего шатания. Крышку можно поднять одной рукой, и это впечатляет, учитывая вес дисплея. При этом даже в максимальном наклоне корпус остается стабильным, не пытаясь подняться с поверхности стола.

На верхней крышке красуется логотип Predator с RGB-подсветкой. Она не очень яркая, больше декоративная. Задняя часть корпуса имеет выступ, в котором прячутся радиаторы охлаждения.

В Predator Helios 18 инженеры (или скорее маркетологи) решили, что подсветки много не бывает, поэтому, кроме клавиатуры, логотипа на крышке и световой полосы спереди, добавили еще одну деталь — декоративные RGB-элементы справа от тачпада. Они выглядят как тонкие полоски и могут синхронизироваться с другими зонами или светиться собственным цветом.

Эстетики в игровой процесс они не добавляют, но создают ощущение, что даже область под ладонью игрока участвует в общем световом шоу.

Вентиляционные отверстия Acer Predator Helios 18 расположены по бокам, сзади и сверху клавиатуры. Видно, что здесь работали уж точно инженеры. Они знали, что это железо будет греться, и позаботились о массе воздуха, который можно прокачать через систему.

Клавиатура и трекпад Acer Predator Helios 18

В Acer Predator Helios 18 установлена полноразмерная клавиатура с цифровым блоком — редкость даже для больших ноутбуков, ведь некоторые производители жертвуют NumPad ради компактности. Здесь места достаточно, поэтому все клавиши на своих местах, без странных переездов и компромиссов. Отдельно вынесены кнопки для управления системными функциями — PredatorSense, изменение производительных режимов и настройки подсветки. Это действительно удобно, так как не нужно искать их в глубинах комбинаций Fn.

Клавиши сами по себе большие, с четким ходом и приятным тактильным откликом. Здесь не чистая механика, но нажатия ощущаются приятно. Раскладка стандартная, поэтому привыкать долго не придется. Есть и мультимедийные ярлыки для быстрой регулировки громкости или яркости, что упрощает жизнь вне игр.

Подсветка клавиатуры Acer Predator Helios 18 — еще одна сильная сторона. Используется RGB с адресацией каждой клавиши, и все это кастомизируется через PredatorSense. В темноте выглядит прикольно, но тем, кто любит сдержанность, доступны и спокойные профили.

Трекпад соответствует габаритам ноутбука — большой, с матовым покрытием, приятным на ощупь. В повседневных сценариях трекпад легко заменяет мышку. Если работать в дороге или не брать с собой периферию, пользование останется комфортным. Для игр он, разумеется, не вариант, но как универсальный инструмент — более чем достойный.

Проводные и беспроводные интерфейсы Acer Predator Helios 18

Acer Predator Helios 18 не экономит на портах. Здесь есть почти все, чтобы не тащить с собой паукообразный USB-хаб. Интерфейсы разбросаны по трем сторонам корпуса, что добавляет вариативности в подключении периферии и уменьшает риск запутаться в проводах.

Комплект портов у Helios 18 выглядит практично и продуманно: два USB-A 3.2 Gen 2 для быстрого подключения периферии, еще один USB-A 3.2 Gen 1 для менее критичных устройств, пара Thunderbolt 5 с полной совместимостью с док-станциями и внешними графическими решениями, HDMI для мониторов или проекторов, Ethernet с пропускной способностью 5 Гбит/с, слот для SD-карт, комбинированный аудиоразъем и разъем питания.

Что касается беспроводных возможностей, ноутбук тоже в тренде: поддержка Wi-Fi 7 обеспечивает высокую пропускную способность и низкие задержки, чего достаточно даже для стриминга в 4K или облачного гейминга. А Bluetooth 5.4 пригодится для беспроводных гарнитур, геймпадов или подключения периферии, которая уже давно выбросила провода на свалку истории.

Дисплей Acer Predator Helios 18

Экран — одна из сильных сторон Acer Predator Helios 18 PH18-73. И это неудивительно: 18-дюймовая Mini LED панель с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 250 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит.

Яркость — это отдельная тема. В SDR режиме — это 600 нит, а в HDR яркость достигает обещанной тысячи, хоть и чисто номинально. В реальности это означает: играете вы в Gears of War: Reloaded или просто просматриваете YouTube — чёрный остаётся чёрным, а взрывы — ослепительными.

Палитра цветов соответствует 100% DCI-P3. Это означает, что дисплей подходит не только для игр, но и для профессиональной работы с видео или фото. Дизайнеры, монтажеры и стримеры будут довольны. Даже калибровка из коробки на очень высоком уровне.

Угол обзора — широкий. Даже под сильными наклонами изображение остается четким, цвета не выцветают. Это важно, так как экран большой, и вы иногда будете смотреть на него не под прямым углом. Кстати, благодаря антибликовому покрытию работать с ноутбуком можно и в ярком помещении.

G-Sync — еще один приятный бонус от NVIDIA. В сочетании с частотой обновления 250 Гц это гарантирует максимально плавный игровой опыт без разрывов кадра. Здесь это действительно важно: производительности ноутбука хватает, чтобы во многих играх держать высокий FPS.

Время отклика — около 3 мс. Это вполне достаточно для киберспорта. Даже в динамичных сценах размытие минимальное.

Формат 16:10 становится стандартом для премиальных ноутбуков, и здесь он в тему. Больше вертикального пространства, что удобно в браузерах, идеально для работы, а в играх это добавляет чуть больше погружения. В 18 дюймах — ощущается как широкий экран мини-IMAX.

Некоторые модели Helios 18 имеют альтернативную конфигурацию дисплея: 4K+@120 Гц. Но по моему мнению, именно Mini LED WQXGA на 250 Гц выглядит самым сбалансированным вариантом.

Камера и звук Acer Predator Helios 18

Вебкамера в Acer Predator Helios 18 — не то, чем ноутбук способен удивить. Это стандартный 2 Мп модуль с поддержкой Windows Hello. Обычная картинка, нормальная четкость. Для видеозвонков в Zoom или Discord — сгодится, но не более.

Светочувствительность посредственная. Вечером с комнатным освещением видны шумы, как на мыльнице из 2008-го. Зато микрофоны — приятный сюрприз. Громкость хорошая, звук — достаточно чистый. Выигрывают у большинства конкурентов в этом же сегменте, особенно когда речь идет о голосовых чатах в играх. Для записи подкаста не подойдет, но для Discord — вполне.

В Acer Predator Helios 18 установлено шесть динамиков. В стерео режиме хорошо ощущается панорама, так что в шутерах можно примерно понять, с какой стороны подкрадывается враг, даже без наушников. Громкость имеет солидный запас: на 60-70% от максимума уже начинаешь сомневаться, не услышат ли твою игру соседи, а на 100% — Helios вполне может испортить кому-то просмотр сериала в соседней квартире.

Подключение гарнитуры — через 3.5 мм разъем. Качество выхода хорошее, запас громкости есть. Подключал Logitech Lightspeed G335 — играет чисто, без хрипов, с заметной глубиной.

В беспроводных наушниках звук передается без проблем. Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 работают стабильно. Никаких просадок, обрывов или лагов при тестировании не было. Аудио потоковое — без нареканий. Apple Music, Spotify, YouTube — все на уровне.

Рабочая производительность Acer Predator Helios 18

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 39.4 WebXPRT 4 390 Octane 2.0 Plus 121195 Octane 2.0 Plus (Multi) 1138192 CPU-Z Single 810.9 CPU-Z Multi 18152.1 3DMARK Steel Nomad 4550 3DMARK Speed Way 5146 3DMARK Port Royal 12550 3DMARK Time Spy Extreme 9800 3DMARK CPU Profile (Max threads) 14874 PCMARK 10 Extended 10901 Cinebench 2024 Single 131 Cinebench 2024 Multi 1889 Blender CPU 4.4.0 440.04 Blender GPU 4.4.0 7228.76 Corona 10 Benchmark 10727112 RAM read MB/s 66806 RAM write MB/s 64751 SSD read MB/s 10805 SSD write MB/s 7620.47

В синтетических тестах Acer Predator Helios 18 ведет себя как машина, которая абсолютно не боится сложных задач. В интернет-бенчмарках результат Speedometer 3.1 в 39,4 балла и WebXPRT 4 с показателем 390 означают, что даже тяжелые веб-приложения и вкладки с тяжелой JavaScript-анимацией не способны его притормозить. Octane 2.0 Plus выдает 121 195 баллов в обычном режиме и впечатляющие 1 138 192 в мультипоточном, так что браузерная работа для этого ноутбука — откровенно пустяковое дело.

В CPU-Z четко видно потенциал процессора: 810,9 в single-core и 18 152,1 в multi-core ставят его в высшую лигу мобильных чипов, где даже тяжелый рендеринг или кодирование видео не выглядят проблемой. Cinebench 2024 подтверждает эту тенденцию — 131 балл в single и 1889 в multi свидетельствуют о стабильно высокой производительности как в одно-, так и многопоточных сценариях.

Бенчмарки 3DMark показывают, что Acer Predator Helios 18 готов к сложным графическим задачам не только в играх. PCMark 10 Extended с результатом 10 901 балл рисует картину «офис-воркинга без границ». В Blender 4.4.0 ноутбук выдает 440,04 баллов на CPU и 7228,76 на GPU, что говорит о том, что рендер можно выполнять как силами процессора, так и видеокарты — оба варианта быстрые.

Фирменное программное обеспечение Acer Predator Helios 18

Acer Predator Helios 18 поставляется с предустановленной Windows 11 Pro. Для мощной мобильной станции это вполне логичный выбор — ноутбук готов к работе и в домашнем офисе, и в корпоративной среде.

Ключевым элементом в настройке и контроле устройства является фирменная утилита Acer PredatorSense. Она позволяет в реальном времени следить за температурой процессора и видеокарты, настраивать скорость вентиляторов, переключаться между профилями производительности и управлять RGB-подсветкой клавиатуры.

Для удобства предусмотрена отдельная аппаратная клавиша запуска на клавиатуре, а интерфейс программы максимально прост и нагляден. Благодаря PredatorSense можно быстро перейти из тихого офисного режима в «турбо» с максимальной отдачей всех компонентов — полезно как для гейминга, так и для тяжелых творческих задач.

Игровая производительность Acer Predator Helios 18

Acer Predator Helios 18 демонстрирует достойную игровую мощность в разрешении 2560×1600, что является родным для его большого 18-дюймового дисплея. Даже самые требовательные проекты держат стабильный FPS в пределах, которые обеспечивают комфортный игровой процесс без колебаний или фризов.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на максимальных настройках Epic с DLAA и Frame Generation выдает около 99 кадров в секунду. Для игры, которая вышла с большими аппаратными запросами и пока без поддержки Multi Frame Generation, это солидный показатель.

DOOM: The Dark Ages в режиме Ultra Nightmare с Path Tracing, DLSS Quality и Frame Generation демонстрирует 140 FPS — достаточно, чтобы наслаждаться максимальными настройками и высокой частотой обновления экрана.

Avowed тестировался в версии игры без поддержки Multi-Frame Generation, только с классическим Frame Generation, и выдал 88 FPS. Это показатель «чистой» производительности без дополнительных оптимизаций, что позволяет оценить реальные возможности железа.

Cyberpunk 2077 с Ray Tracing Overdrive, DLSS Auto и Frame Generation демонстрирует около 168 FPS, что еще недавно было недосягаемым для мобильных систем. Здесь можно смело экспериментировать с графическими режимами и не бояться просадок.

Atomfall на Epic с DLAA и рейтрейсингом выдает 141 FPS — отличный результат для постапокалиптического шутера.

The Witcher 3 Next-Gen с Ray Tracing Ultra, DLSS Quality и Frame Generation показывает 108 FPS — солидный показатель для игры, известной своими высокими аппаратными требованиями.

Автономность, температуры и шум Acer Predator Helios 18

Ноутбук с таким железом нельзя назвать долгоиграющим. В обычном офисном сценарии (Wi-Fi, 50% яркости, браузер, документы) Helios 18 выдерживает около 4-5 часов, что для геймерского монстра выглядит посредственно.

В играх ситуация значительно жестче: без подзарядки Helios 18 тянет лишь 1-1,5 часа даже в относительно легких проектах на низких настройках. Тут очевидно, что зарядный блок всегда должен быть рядом. Его мощность достигает 330-360 Вт, причем сама видеокарта может потреблять до 165 Вт в турбо-режиме, что хорошо объясняет аппетит системы.

Acer Predator Helios 18 получил продуманную систему охлаждения, которая объединяет два вентилятора AeroBlade 3D 6-го поколения с ультратонкими (0,05 мм) металлическими лопастями, большую испарительную камеру, редкометаллический термоинтерфейс на процессоре и графеновую термопрокладку для видеокарты.

Под нагрузкой в турбо-режиме кулеры разгоняются, однако температуры остаются контролируемыми: процессор под стрессом удерживает около 90 °C, графика — на уровне 75 °C. Впрочем, без троттлинга не обошлось. При пиковых нагрузках, когда CPU превышал отметку в 100 °C, производительность проседала примерно на 13-15%.

В легких задачах кулеры часто останавливаются полностью, и тогда ноутбук можно назвать тихим. В целом энергоэффективность как для такого уровня железа — неплохая, но не исключительная: если нужны тишина и автономность, этот формат точно не для вас.

Опыт использования Acer Predator Helios 18

После нескольких недель работы с Helios 18, вывод довольно очевиден — это портативный стационар, который живет на столе и лишь изредка путешествует в рюкзаке (плюс еще зарядка, которая весит, как кирпичик).

Работать на Acer Predator Helios 18 удобно благодаря большому дисплею и действительно классной клавиатуре. Подсветка у нее — не только декор. В темноте находить нужные клавиши легко, а индивидуальная настройка зон позволяет быстро отметить WASD и другие важные кнопки.

Тачпад большой и чувствительный, но в играх все равно хочется мышку. Даже не обсуждается.

Благодаря громким динамикам и хорошему экрану Helios подходит и для мультимедийных вечеров — сериалы, YouTube или даже монтаж видео.

Во время длительных рабочих сессий тепло от корпуса ощутимо, но не обжигает ладони. А вот на коленях держать его неудобно, потому что вес дает о себе знать. И тепло от корпуса, конечно.

Цена и конкуренты

Цена Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 колеблется от 174 440 до 213 149 гривен, что делает ноутбук интересным предложением в сегменте больших игровых ноутбуков с хорошим балансом мощности и стоимости.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — ультимативный флагманский ноутбук с 18-дюймовым экраном, нацеленный на максимальную производительность и более агрессивный, узнаваемый дизайн. Цена этой модели значительно выше — почти 267 тысяч гривен.

Gigabyte AORUS MASTER 18 предлагает похожую конфигурацию, но с топовым 5090 и Mini LED-дисплеем, но с акцентом на более сдержанный дизайн и цену от 189 899 гривен.

Alienware m18 R2 остается все еще актуальным игроком со стартовой ценой около 142 тысяч гривен.

ASUS ROG Strix SCAR 18 предлагает один из лучших экранов в своем классе — 2560×1600, 240 Гц, HDR10 и Dolby Vision, а также мощное железо.

MSI Raider 18 HX AI — еще один премиальный 18-дюймовый ноутбук с ценами от 167 до 209 тысяч гривен. Здесь каждая гривна оправдана качественной сборкой и высокой производительностью.

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 Как для ноутбука с мощным железом, время работы без подзарядки выглядит приемлемым. Но даже в легких сценариях оно не удивит продолжительностью, так что о полноценной мобильности речь не идет. Производительность (БП) 9.5 Здесь ноутбук максимально раскрывает потенциал процессора и графики, подходя даже для тяжелого рендеринга или 2K-игр. Производительность (АКБ) 7.5 На батарее ноутбук не впечатляет, ведь энергопотребление ограничено. Впрочем, он остается пригодным для игр на средне-низких настройках и продуктивной работы без розетки. Экран 9 Mini LED-панель с частотой обновления выглядит ярко, быстро и приятно в работе, плюс соотношение 16:10 добавляет удобства. Хотя изображение качественное, кто-то ожидал бы здесь OLED. Дизайн, эргономика 8 Агрессивный стиль корпуса выглядит эффектно и хорошо вписывается в игровую концепцию. В то же время габариты и вес делают устройство менее комфортным для ежедневных переносок. Качество сборки, материалы 8.5 Корпус собран крепко, люфты и скрипы отсутствуют, а поверхности приятные на ощупь. Впечатление от материалов скорее приближено к премиальному сегменту, чем к массовым игровым моделям. Энергоэффективность, шум 7 В спокойном режиме ноутбук работает тихо, но при максимальных нагрузках система охлаждения раскручивается настолько, что шум становится ощутимым фактором. Цена 8 Стоимость Predator Helios 18 высокая, но для своего класса она выглядит конкурентной. Это не бюджетное решение, да и позиционируется оно как альтернатива десктопу, а не массовый ноутбук. Звук 8 Динамики выдают достаточный уровень громкости и чистоты, с приятным ощущением простора. Тем не менее глубокого баса и "удара" от сабвуфера здесь ожидать не стоит.