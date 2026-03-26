Обзор ноутбука Lenovo Yoga 7 2-in-1: универсальность без иллюзий

Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14ILL10) — типичный представитель современных трансформеров: шарниры с поворотом на 360°, сенсорный дисплей и ставка на универсальность. Такие устройства давно стали массовыми, но совместить компактность, производительность и нормальную автономность все еще сложно, так как ограничения корпуса никуда не исчезают. На бумаге эта модель выглядит внушительно, но реальный опыт в таких ноутбуках часто отличается от ожиданий, особенно когда речь заходит о температурах, шуме и стабильности работы под нагрузкой. Разбираемся, как Yoga 7 ведет себя в повседневном использовании в нашем редакционном обзоре.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14ILL10) 56 999 грн. Плюсы: качественный OLED-дисплей 2.8K с частотой 120 Гц; быстрые LPDDR5x-память и SSD; удобный планшетный режим; адекватный набор портов; Wi-Fi 7; хорошая автономность; тихая работа в базовых сценариях. Купить в Офіційний магазин Lenovo Минусы: присутствует ШИМ; автономность ощутимо проседает под нагрузкой; интегрированная графика ограничивает игровые возможности; отсутствует сканер отпечатков пальцев. Купить в Офіційний магазин Lenovo 7.9 /10 Оценка

Технические характеристики Lenovo Yoga 7 2-in-1

Экран 14 дюймов (2880×1800, 16:10), 10-point Multi-touch, яркость — 500 нит (DisplayHDR 1000 True Black), 120Hz, OLED, Dolby Vision, TÜV Rheinland Low Blue Процессор Intel Core Ultra 7 258 (8 ядер: 4 P-ядра + 4 E-ядра), до 4.8 ГГц Оперативная память 32 ГБ LPDDR5x-8533 (распаяна на материнской плате) Накопители 1 ТБ M.2 PCIe Gen4 SSD Видеокарта Intel Arc 140V (интегрированная) Охлаждение 1 вентилятор Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4 Камера 5 Мп IR-камера с физической шторкой, ToF-датчик Аудиосистема 2 x 2,0 Вт (твитеры)+ 2 x 2,0 Вт (вуферы) Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 65 Вт; 20 В, 3.25 А Аккумулятор 70 Втч; до 13.5 часов Вес 1.38 кг Размеры 317 x 228 x 15.45 мм Другое Кардридер, MIL-STD-810H Гарантия 1 год

Комплектация и упаковка Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo давно придерживается сдержанного подхода к упаковке своих ноутбуков, и Yoga 7 2-in-1 не стал исключением. Коробка выполнена из плотного картона без чрезмерной полиграфии. Ноутбук хорошо зафиксирован внутри.

Открыв коробку, пользователь видит сам ноутбук в защитном тканевом мешочке. Внутри конструкцию удерживают картонные вставки, которые не позволяют устройству двигаться во время транспортировки. Это простое как дверь решение, но оно работает.





Комплект аксессуаров Lenovo Yoga 7 2-in-1 минималистичный. Основной элемент — компактный блок питания USB-C мощностью 65 Вт. Он использует стандарт Power Delivery, поэтому может заряжать не только ноутбук, но и другие устройства: от смартфонов до планшетов. Блок не выглядит громоздким в сумке, а кабель имеет достаточную длину для комфортной работы за столом или у розетки в общественных местах. Также в комплекте есть Lenovo Yoga Pen, и это не просто формальность. Для трансформера стилус реально добавляет смысла планшетному режиму. От быстрых заметок до эскизов и работы с интерфейсом без тачпада.

Документация традиционно короткая. В коробке лежит базовая инструкция быстрого старта, гарантийный талон и несколько информационных писем. Полноценные руководства пользователя Lenovo уже давно переносит в цифровой формат.

Дизайн, эргономика и материалы Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo Yoga 7 2-in-1 выглядит сдержанно и солидно. У компании давно сформировался узнаваемый стиль линейки Yoga: минималистичный корпус, плавные грани, небольшой логотип на крышке и максимально чистые поверхности без декоративных элементов. Это тот тип дизайна, который быстро перестает привлекать внимание, но и не надоедает.

Корпус выполнен из металла, что ощущается сразу после первого контакта. Панели жесткие, не прогибаются под нажимом.

С левой стороны Lenovo Yoga 7 2-in-1 имеем минимально необходимый набор: HDMI для подключения внешнего дисплея, универсальный USB-C с Thunderbolt 4 и классический аудиоразъем 3,5 мм. Справа разместили все остальное: кнопку питания, слот под microSD, еще один полноценный USB-C с Thunderbolt 4 и единственный USB-A для более старой периферии.

Толщина корпуса составляет приблизительно 15,45 мм, а вес — 1.38 кг. Для 14-дюймового ноутбука это довольно скромные показатели. В сумке или рюкзаке Yoga 7 почти не ощущается, что делает его удобным вариантом для постоянного ношения.

Ключевая особенность серии — конструкция 2-в-1 с двумя шарнирами, которая позволяет использовать устройство в четырех сценариях: классический ноутбук, планшет, «палатка» и режим презентации. Шарнирные механизмы работают плавно и надежно фиксируют дисплей в выбранном положении.

При переходе в режим планшета клавиатура Lenovo Yoga 7 2-in-1 автоматически деактивируется, чтобы избежать случайных нажатий. В таком формате устройство ощущается как большой планшет, хотя толщина корпуса все же напоминает, что перед нами ноутбук.

Клавиатура традиционно для Lenovo остается одной из сильных сторон. Клавиши имеют четкий ход, приятную тактильную отдачу и комфортное расстояние между ними. Печатать длинные тексты на ней легко, даже несмотря на компактные размеры корпуса. Подсветка клавиатуры двухступенчатая и равномерная. Она не слепит в темноте и позволяет комфортно работать вечером.

Тачпад Lenovo Yoga 7 2-in-1 достаточно большой для 14-дюймового ноутбука. Поверхность стеклянная, пальцы скользят легко, а жесты Windows распознаются без задержек.

Отдельно стоит остановиться на Lenovo Yoga Pen. Это полноценный инструмент для работы с сенсорным экраном. Стилус подходит для рукописных заметок, работы с PDF и базового рисования, где важна точность, а не художественный уровень. Для чего-то более серьезного криейтор скорее всего выберет iPad и Apple Pencil.

Тем не менее, со стилусом взаимодействие с интерфейсом становится более точным, быстрые заметки или правки документов выполняются естественнее, чем пальцем. Для своего класса задержка минимальная, и в повседневных задачах работает стабильно.





Стилус магнитно крепится к корпусу, поэтому его можно фиксировать прямо на ноутбуке во время переноски. Это частично решает проблему хранения, хотя все равно не заменяет встроенного слота.

Дисплей Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14ILL10) получил 14-дюймовую OLED-панель с разрешением 2880×1800 пикселей и соотношением сторон 16:10. Такой формат уже стал стандартом для современных ультрабуков, ведь дополнительное вертикальное пространство более удобно в работе с документами, браузером и редакторами текста.

Частота обновления составляет 120 Гц. Для повседневных задач это заметно влияет на ощущение плавности интерфейса: прокрутка страниц в браузере, анимации Windows и движение курсора выглядят значительно плавнее, чем на традиционных 60-герцовых панелях.

Матрица построена на OLED-технологии, что дает практически бесконечный контраст. Черный цвет здесь действительно черный. Это хорошо видно при просмотре фильмов или работе в темном режиме интерфейса.

Заявленная пиковая яркость составляет 500 нит, а поддержка стандарта DisplayHDR 1000 True Black позволяет экрану работать с HDR-контентом. В реальных условиях этого достаточно для работы в помещении и возле окна, хотя под прямым солнечным светом глянцевое покрытие начинает давать о себе знать.





Дисплей поддерживает технологию Dolby Vision. В совместимых сервисах потокового видео это позволяет получить более точную передачу цветов и более широкий динамический диапазон, чем в стандартном SDR-режиме. Это не киллер-фича, но заметно повышает удовольствие от потребления контента на условном Нетфликсе.

Сенсор реагирует точно, жестами Windows пользоваться удобно, а прокрутка страниц или масштабирование двумя пальцами работают без задержек.

Плотность пикселей при таком разрешении довольно высокая, поэтому текст выглядит четким даже при небольшом масштабе интерфейса. Для работы с документами и чтения это ощущается сразу.





OLED-экраны имеют и типичные особенности. Первая — глянцевая поверхность, которая отражает свет. В ярко освещенных помещениях это может отвлекать, особенно если источник света находится позади пользователя. Второй особенностью является энергопотребление. На темном интерфейсе OLED может быть довольно экономным, но при ярком контенте расход энергии возрастает, что прямо влияет на автономность.

Камера и звук

Lenovo Yoga 7 2-in-1 оснащен 5 Мп инфракрасной камерой с физической шторкой и ToF-датчиком. Разрешение камеры (2560×1920) превышает типичные 720p или 1080p веб-камеры в ультрабуках. Она поддерживает Windows Hello, поэтому распознавание лица работает быстро и надежно даже в полутемном помещении.

Физическая шторка позволяет полностью закрывать камеру. Это классическое решение Lenovo, которое делает ненужными программные блокировки и гарантирует отсутствие случайных включений. ToF-датчик используется для определения глубины, что позволяет улучшить точность распознавания лица и некоторые дополнительные функции, связанные с сенсорами движения или жестами.

Микрофоны ноутбука готовы к видеоконференциям. Шумоподавление справляется с фоновым шумом в обычной домашней среде.





Аудиосистема Lenovo Yoga 7 2-in-1 построена по схеме 2 твитера + 2 вуфера, то есть это полноценная quad-speaker конфигурация с поддержкой Dolby Atmos. Такая компоновка дает более широкую стереобазу и более выразительное разделение частот по сравнению с классическими двухдинамическими решениями. Высокие частоты звучат чисто, середина читается хорошо, но низких частот ожидаемо немного. Физику тонкого корпуса никто не отменял. В итоге это уровень выше среднего для 14-дюймового формата, но без претензии на замену колонкам.

Кстати, подключение наушников или внешней акустики через комбинированный аудиоразъем 3,5 мм работает без проблем.

Рабочая производительность Lenovo Yoga 7 2-in-1

Тест БП АКБ CPU-Z (Single, Multi) 750.1 4847.1 755.1 4840.3 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 114 031 473 029 111 900 477 916 WebXPRT 4 342 297 WebXPRT 5 114 111 Speedometer 35.5 34.5 7-zip memory test (GIPS) Compr — 54 982 Decomp — 52 123 Total — 53 553 Compr — 54 215 Decomp — 51 760 Total — 52 988 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 724 10 681 2 562 10 420 GeekBench 6 (Arc 140) OpenCL – 29 741 OpenCL – 29 112 Corona Benchmark 2 875 764 2 829 866 AIDA64, Memory test Read — 88 156 Write — 115 300 Copy — 106 090 Latency — 97.4 Read — 86 456 Write — 115 130 Copy — 106 060 Latency — 97.7 Crystal Disk Mark (Read, Write) 7091.21 5739.93 7079.21 5740.99 Cinebench 2024 (Single, Multi) 120 542 117 367 Cinebench R23 (Single, Multi) 1916 9010 1787 8039

Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10 со связкой Intel Core Ultra 7 258 и 32 ГБ LPDDR5x показывает ожидаемо высокие результаты для ультрамобильного трансформера.





В синтетических тестах CPU-Z процессор демонстрирует около 750 баллов в однопоточном режиме и ~4 840 в мультипоточном. GeekBench 6 подтверждает эти цифры: Single — ~2 700, Multi — ~10 680. Для веб-ориентированных нагрузок WebXPRT 4 и 5 показатели 342 и 114 баллов соответственно, а Speedometer — 35,5. Ноутбук ощутимо быстрый в браузере и с офисными приложениями.

Производительность в работе с памятью и архивированием тоже стабильная. 7-zip memory test показал: Compr — 54 982 GIPS, Decomp — 52 123 GIPS, в целом 53 553 GIPS. AIDA64 демонстрирует скорость чтения/записи памяти 88 156/115 300 МБ/с и копирования 106 090 МБ/с при задержке 97,4 нс. SSD M.2 PCIe Gen4 обеспечивает скорость до 7 091 МБ/с на чтение и 5 740 МБ/с на запись (CrystalDiskMark).

3DMark CPU Profile Max Threads — 5 061 Steel Nomad Light — 3 293 Port Royal — 1784 Night Raid — 32 224 Speed Way — 459

В Cinebench 2024 ноутбук получает 120 баллов в Single и 542 в Multi, Cinebench R23 — 1 916 и 9 010 баллов соответственно.





Интересно, что при работе от батареи производительность проседает не так сильно, как можно было ожидать. В большинстве повседневных задач разница с работой от сети находится в пределах погрешности или нескольких процентов. Но под длительной нагрузкой ситуация меняется: в тяжелых тестах вроде Cinebench падение уже ощутимое, и процессор агрессивнее ограничивает частоты.

Игровая производительность Lenovo Yoga 7 2-in-1

Тесты в нативном разрешении 2880×1800 сразу показывают пределы интегрированной Intel Arc 140V в Lenovo Yoga 7 2-in-1. Без снижения разрешения или апскейлинга ноутбук работает на пределе своих возможностей, особенно в современных играх.

В старых или хорошо оптимизированных проектах ситуация выглядит нормально. Half-Life 2 на Very High с VSync держит стабильные 120 FPS. Это скорее демонстрация того, что с классикой проблем нет вообще. Аналогично, Metro 2033 на высоких настройках показывает 59 FPS, то есть фактически играбельный уровень даже без компромиссов.





Игры более современные уже требуют снижения настроек. Gears of War: Reloaded на Low выдает 64 FPS — комфортно, но без запаса. Atomfall при тех же настройках опускается до 47 FPS.

Современные тяжелые проекты откровенно упираются в возможности iGPU. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Low дает 34 FPS — формально играть можно, но без комфорта. Cronos: The New Dawn еще тяжелее — 28 FPS, что уже ниже приемлемого уровня без дополнительных оптимизаций.

Важный момент: это все результаты именно в нативном 2.8K разрешении, которое само по себе является серьезной нагрузкой для интегрированной графики. Переход на 1080p или использование апскейлеров (XeSS/FSR) дает значительно лучший результат.

Это скорее вариант «иногда поиграть» и для интегрированной графики результат более чем адекватный.





Автономность, температуры и шум

Lenovo Yoga 7 2-in-1 выдерживает около 12-14 часов автономности, что соответствует заявленному максимуму Lenovo. Видео 1080p со средней яркостью разряжает аккумулятор за 10-11 часов.

При нагрузке CPU и GPU автономность падает до 3-4 часов, что типично для тонких трансформеров. Батарея разряжается линейно, без резких провалов напряжения.

Система охлаждения у Lenovo Yoga 7 2-in-1 построена на одном вентиляторе и двух тепловых трубках. В повседневных задачах он работает тихо и почти не привлекает внимания, но под нагрузкой шум становится заметным. На уровне 38-40 дБ, без резких пиков, но в тихом помещении его уже слышно.

Температуры процессора во время синтетического стресс-теста кратковременно поднимаются до 90-96 °C, графика Intel Arc — около 72 °C, корпус в зоне клавиатуры прогревается до почти 46 °C.

При мультимедийных задачах, потоковом видео и браузинге Lenovo Yoga 7 2-in-1 практически бесшумный, а нагрев минимальный.

Фирменное ПО Lenovo Vantage позволяет настроить режимы охлаждения и ограничения производительности для увеличения автономности, что полезно в дороге.

Опыт использования Lenovo Yoga 7 2-in-1

Lenovo Yoga 7 2-in-1 в повседневной жизни ощущается как легкий и универсальный ультрабук. Благодаря его весу он очень мобильный. Конечно я сравниваю его со своим кейсом (2.7 кг игровой ноут MSI Vector 16 HX AI), поэтому переносить его значительно легче, а при работе на коленях ноутбук не давит и не создает дискомфорта даже при длительном использовании.

Переход Lenovo Yoga 7 2-in-1 в режим планшета, «палатки» или презентационный режим происходит без торможений. Клавиатура автоматически деактивируется в планшетном режиме, что предотвращает случайные нажатия.

Клавиши имеют четкий ход и хорошо ощущаются под пальцами. Подсветка двухступенчатая, равномерная. Работать в темноте комфортно. Тачпад стеклянный, большой, без «мертвых зон», поддерживает все жесты Windows.

120 Гц OLED-экран Lenovo Yoga 7 2-in-1 создает приятный ощутимый эффект плавности интерфейса. Цветовая передача естественная. Однако вечером мои глаза уставали быстрее по сравнению с моим AOC Q27G3XMN.

Для видеозвонков и конференций ноут подходит на 100%. Распознавание лица через Windows Hello работает быстро. Физическая шторка камеры добавляет уверенности в приватности.

Lenovo Vantage позволяет быстро переключать режимы производительности, контролировать температуру и настраивать экран под собственные нужды.

В работе Lenovo Yoga 7 2-in-1 ощущается надежно: корпус крепкий, шарниры не скрипят, вентилятор почти не заметен под обычной нагрузкой.

Цена и конкуренты

Lenovo Yoga 7 2-in-1 стоит в Украине от 58 353 гривен, что ставит его в средний сегмент трансформеров с OLED-дисплеями.

Ближайший родственник Lenovo Yoga 9 2-in-1 ощутимо дороже (от 88 714 гривен), при этом предлагает похожую платформу, но больше ориентирован на премиум-опыт: лучшие материалы, звук и общий вайб. Переплата есть, но она больше про ощущения, чем про производительность.

Dell 14 Plus 2-in-1 с ценой от 66 1336 гривен выглядит интересно с точки зрения «железа»: тот же класс процессоров, но имеет IPS-экран 60 Гц. С противоположной стороны — Dell Inspiron 14 7445 2-in-1. Значительно дешевле (от 25 049 гривен), но и совсем другой класс: слабый процессор, хуже экран, меньше памяти. Это уже не конкурент, а скорее бюджетная альтернатива для базовых задач.

Более интересный вариант — HP OmniBook X Flip x360 14 (от 72 тыс. гривен). Здесь также OLED, современная платформа и форм-фактор, но цена уже ближе к верхней границе сегмента. Еще один вариант — HP OmniBook Ultra Flip 14, который стоит от 76 449 гривен. Он ближе к Yoga 9 по позиционированию и предлагает более «дорогой» опыт, но опять же — за грубые деньги.

На фоне всех этих моделей Lenovo Yoga 7 2-in-1 выглядит как наиболее сбалансированный вариант: OLED 120 Гц, 32 ГБ RAM и нормальная производительность за адекватные деньги.

7.9 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Реально держит рабочий день в смешанном сценарии, но OLED и 120 Гц быстро "съедают" батарею при активном использовании. Производительность (БП) 8 Core Ultra 7 + 32 ГБ RAM дают быструю работу в офисе, браузере и легком контент-криейте. Производительность (АКБ) 7 Есть ограничения по частотам и теплопакету, падение ощутимо в тяжелых задачах. Экран 9 OLED, 120 Гц и высокое разрешение делают дисплей одной из главных причин покупки. Дизайн, эргономика 8 Достаточно легкий, компактный, универсальный трансформер. Качество сборки, материалы 8 Металлический корпус и нормальная жесткость, но шарниры — всегда потенциально слабое место. Энергоэффективность, шум 7.5 Тихий в простых задачах, но под нагрузкой вентилятор слышен, а нагрев заметен. Цена 7.5 Конфигурация сильная, но в этом сегменте конкуренция довольно высокая. Звук 8 Чистый звук и нормальная громкость.