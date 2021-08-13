Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 OLED (UX325)





Компания ASUS уже давно экспериментирует с OLED-экранами в своих ноутбуках — например, в линейке ZenBook Pro Duo. Сейчас же у нас на обзоре — гораздо более доступная модель ASUS ZenBook 13 OLED (UX325), как видно из названия, с 13-дюймовым OLED-экраном.

Комплектация

В коробке с ноутбуком также можно найти зарядное устройство, тканевый чехол-«конверт» для переноски и два переходника с USB Type-C – для подключения проводной гарнитуры и кабеля Ethernet.

Дизайн и компоновка

ASUS ZenBook 13 OLED — ультрапортативная модель, очень компактная и легкая. При диагонали экрана 13,3″ его габариты составляют 30,4×20,3×1,39 см, масса — всего 1,14 кг. Корпус полностью металлический, за исключением рамки вокруг экрана, основной цвет — темно-серый (Pine Grey). У крышки фирменная едва заметная текстура в виде концентрических кругов с серебристым логотипом ASUS в центре — заметить ее можно главным образом по бликам на крышке, да и то далеко не всегда. Корпус матовый, неплохо собирает отпечатки пальцев.

Крышка открывается легко, придерживать базу при этом не надо. Рамки вокруг экрана тонкие (примерно 5 мм по бокам и 9 мм сверху — над экраном располагается «глазок» веб-камеры). В итоге экран занимает 88% площади корпуса.

Стремление сделать корпус максимально тонким ожидаемо сказалось на количестве разъемов: так, справа, можно найти один полноразмерный порт USB 3.2 Gen 1 и кардридер для карт памяти Micro SD, слева — видеовыход HDMI 2.1 и два порта Thunderbolt 3 с поддержкой вывода изображения/получения питания.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура — чуть укороченная TKL (tenkeyless, без дополнительного цифрового блока), шириной 29 см. Ход традиционно для ноутбучной клавиатуры короткий (1,4 мм), нажатие легкое и тихое, с ощутимым продавливанием. При печати корпус не прогибается, минимально продавить его в районе клавиатуры можно, только если специально с ощутимым усилием надавить на него.

У клавиатуры белая подсветка, есть три разных уровня интенсивности и возможность ее полного отключения. При взгляде под углом заметна утечка подсветки между корпусом и основанием «колпачков», особенно это проявляется у верхнего ряда функциональных клавиш.

Тачпад крупный, непривычно «вытянутый» (соотношение сторон составляет примерно 2:1). В работе он быстрый и отзывчивый, никаких претензий у нас к нему не возникло. Что любопытно, кроме традиционной функциональности, тачпад у ASUS ZenBook 13 OLED может также выступать в роли калькулятора: на него нанесена виртуальная «клавиатура», свайп в верхнем левом углу запускает калькулятор, а нажатие в правом верхнем включает подсветку клавиатуры — после чего можно производить математические расчеты, нажимая расчерченные «сектора» на тачпаде.

Экран

В ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) установлен 13,3-дюймовый OLED-дисплей Samsung ATNA33XC11-0 (SDC4158) с разрешением 1920×1080 точек и частотой обновления экрана 60 Гц. Как и у других экранов, выполненных по данной технологии, у этого дисплея для регулировки яркости используется ШИМ — впрочем, мерцание начинает проявляться лишь при яркости от 40% и ниже (~80 кд/м²).

Благодаря OLED-панели ноутбук демонстрирует очень широкий цветовой охват — тесты подтверждают заявленное 100%-ное покрытие пространства DCI-P3 (88% Adobe RGB и, разумеется, значительное перекрытие sRGB). Яркость регулируется в диапазоне от 5 до 395 кд/м² (при 100%-ной заливке экрана белым цветом), цветовая температура при этом на всем диапазоне яркости идеально соответствует стандартному значению 6500K, значение гаммы также максимально близко к 2,2 (отклонение буквально 0,01). Также отметим очень хорошую равномерность цветовой температуры по всей площади дисплея и просто отличную равномерность яркости.

Для ASUS ZenBook 13 OLED заявлена сертификация Pantone, и измеренная точность цветопередачи подтверждает, что это не пустые слова: среднее значение deltaE у этого дисплея оказывается на уровне единицы, максимальное — меньше 2,5; это является очень хорошим результатом даже по меркам тех моделей десктопных мониторов, которые проходят заводскую калибровку.

В итоге, экран ASUS ZenBook 13 OLED производит исключительно приятное впечатление: у него очень высокие яркость и контрастность, максимально глубокий черный цвет без малейшего намека на серый «налет», появляющийся у обычных дисплеев из-за остаточной подсветки, очень яркие и насыщенные цвета и максимальные углы обзора — картинка на этом экране практически не тускнеет и не блекнет даже при взгляде на экран почти в профиль, лишь на белом появляется легкий голубоватый оттенок, характерный для всех OLED-дисплеев.

Аппаратная платформа, производительность ASUS ZenBook 13 OLED

В ноутбуке используется процессор Intel Core i5-1035G4. Это энергоэффективный четырёхъядерный восьмипоточный процессор, основанный на архитектуре Sunny Cove (семейство Ice Lake U), представленной в первой половине 2019 г. Базовая частота составляет 1,2 ГГц, в режиме Turbo Boost для одного ядра может достигать 3,7 ГГц (при нагрузке на все четыре — до 3,3 ГГц). Процессор оснащен 6 МБ кэш-памяти третьего уровня и ориентирован на тепловой пакет 15 Вт (производители могут изменять TDP в диапазоне от 7,5 до 25 Вт). В состав процессора входит интегрированная графика Gen 11 под названием Iris Plus Graphics — она демонстрирует значительно большее быстродействие по сравнению со своей предшественницей из девятого поколения процессоров. Кроме модели UX325, в линейке ASUS ZenBook 13 OLED также имеется модель UM325, в которой используются процессоры AMD Ryzen.

В побывавшей у нас в редакции модели было установлено 16 ГБ памяти LPDDR4X, работающей в двухканальном режиме (без возможности ее наращивания). Для хранения данных используется M.2 NVMe SSD накопитель Samsung MZVLQ512HALU-00000 объемом 512 ГБ. В тесте CrystalDiskMark он показывает не выдающиеся, но вполне достойные результаты: почти 2300 МБ/с на чтение и чуть больше 1200 МБ/с — на запись. За беспроводную связь в ноутбуке отвечает модуль Intel Wi-Fi 6 AX201, поддерживающий протокол IEEE 802.11ax и Bluetooth 5.0.

От энергоэффективных процессоров никто не ждет выдающейся производительности, и результаты в синтетических бенчмарках у ASUS ZenBook 13 OLED оказываются вполне ожидаемыми. В реальной эксплуатации быстродействия Intel Core i5-1035G4 оказывается более чем достаточно для типичных офисных задач, на которые и ориентирован этот ультрабук, но поиграть на нем получится лишь в что-то совсем нетребовательное к «железу».

В стресс-тесте AIDA64 процессор сначала «разогнался» до максимальной частоты 3,3 ГГц (температура поднялась выше 90 градусов), но почти сразу сбросил ее до 1,8 ГГц, на которой и продолжил выполнение теста; температура при этом находилась на уровне ~63 градуса, тротлинг утилитой формально не фиксировался.

Работы системы охлаждения под длительной серьезной нагрузкой слышна, но оказывается вполне умеренной, не больше 40 дБ на расстоянии метра-полутора от корпуса. В состоянии простоя ASUS ZenBook 13 OLED бесшумен, под типичной офисной нагрузкой уровень шума совсем незначительный или вовсе отсутствует.

Автономность

ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) оснащен аккумулятором емкостью 67 Вт*ч, и в тестах аккумулятора в бенчмарке PCMark 10 он продемонстрировал отличные результаты: при яркости экрана на уровне 120 кд/м² ноутбук продержался больше 12 часов в симуляции офисной работы (и примерно столько же — при просмотре видео), и целых 15 часов в состоянии простоя. В общем, можно с уверенностью констатировать, что полного заряда этому ноутбуку более чем хватит на полноценный рабочий день.