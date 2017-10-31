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Обзор ASUS Zenfone 4 (ZE554KL)
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Обзор ASUS Zenfone 4 (ZE554KL)

Обзор ASUS Zenfone 4 (ZE554KL)

Линейка Zenfone существует не первый год, но каких-то стойких ассоциаций с аппаратами ASUS лично у меня нет. У компании бывали удачные модели, бывали «не очень», ну и без странных устройств не обошлось. Многие из них объединяло то, что официальные продажи в Украине начинались с огромным опозданием, когда аппараты успевали немного устареть. В 2017 году компания учла некоторые старые ошибки и про Zenfone 4 мы рассказываем не спустя полгода, а всего через месяц-другой после анонса, а сам аппарат уже доступен к покупке.

Линейка ASUS Zenfone 4 ZE554KL
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 9 783 − 14 999 грн

Комплектация

Четвертое поколение Zenfone поставляется в небольшой картонной упаковке. Внутри аккуратно уложен смартфон и аксессуары: кабель, обычное зарядное (5В/2А), гарнитура с дополнительными вкладышами разных размеров, документация. Все разложено по своим отсекам — видно, что про подачу немного подумали.

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Дизайн

Внешне Zenfone 4 имеет общие черты с прошлогодней «тройкой», но в мелочах сделан намного аккуратнее. Корпус по-прежнему представляет из себя «сендвич» из двух стеклянных половинок с металлической рамкой между ними.

Пластиковые вставки для работы антенн оформлены в разы аккуратнее, чем год назад, камера теперь не выпирает, а сканер отпечатков пальцев переехал под дисплей, так что места для логотипа производителя на лицевой панели не осталось.

Лого сзади окрашено в цвет панели, как и служебные надписи, которые не привлекают лишнего внимания. Любовь ASUS к поверхностям с узорами не обошла стороной и этот аппарат. От надписи на «спинке» расходятся в стороны «лучи», которые красиво играют на свету.

Как для 5,5 дюймового смартфона с соотношением сторон дисплея 16 к 9, Zenfone 4 имеет нормальные размеры корпуса и обычный вес. Кнопки расположены привычно справа, так что с точки зрения удобства использования смартфон получился неплохим, если бы не несколько «но».

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Основное замечание — крайне скользкий, даже по сравнению с другими стеклянными аппаратами, корпус. Похоже, что производитель нанес олеофобное покрытие не только на стекло дисплея, но и на «спинку». От появления отпечатков это все равно не спасает, зато первые дни использования сопровождаются ощущением, что ты вот-вот выронишь смартфон. Также аппарат отлично скользит по любым гладким поверхностям (стоит только немного его подтолкнуть) и не держиться на минимально наклонных плоскостях.

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Похоже, что эти особенности способствуют еще и появлению дополнительных царапин — я пользовался смартфоном аккуратно, но сзади все равно появилась пара мелких потертостей и даже крупных царапин. Поэтому, если вы привыкли хранить первозданный вид аппарата, то лучше будет подобрать чехол с первых дней покупки.

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К работе сканера отпечатков пальцев, который совмещен с сенсорной клавишей «Домой» замечаний не возникло — срабатывание происходит быстро, в большинстве случаев с первого раза. Слева и справа находятся «Назад» и «Многозадачность», их расположенные аналогично аппаратам линейки Pixel.

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Обозначения этих клавиш видны только во время работы подсветки кнопок — можно активировать постоянное свечение во время работы экрана, но поменять их местами не получится.

Дисплей

В Zenfone 4 установлен 5,5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек — его прикрывает защитное стекло Gorilla Glass со скругленными краями. Производитель не уточняет какое поколение Gorilla используется, но можно найти информацию что это третья версия. На стекло нанесено качественное олеофобное покрытие — палец отлично скользит, отпечатки собираются в небольшом количестве и легко удаляются.

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Наши замеры показали, что яркость изменяется в пределах от 4,5 до 566 кд/м², контрастность — 1 к 1390. Полученные данные близки к заявленным производителем. Также компания заявляет о наличии тонких рамок (2,1 мм) — если учитывать расстояние от матрицы до края стекла, то боковые рамки действительно окажутся тонкими, но металлическая рама сводит это ощущение на нет — аппарат воспринимается обычным.

С точки зрения качества изображения можно смело сказать, что перед нами отличный дисплей с достаточно точной и «честной» цветопередачей, близкой к эталонной. Уверены, что он должен понравиться большинству пользователей. Также отметим возможность самостоятельной настройки цветопередачи и наличие режима повышенной чувствительности сенсора для управления в перчатках, что будет актуально зимой.

Аппаратная платформа

Как всегда, у ASUS под названием Zenfone 4 скрывается сразу несколько аппаратов с одинаковым дизайном и небольшими отличиями в характеристиках. Мы тестировали версию на Qualcomm Snapdragon 630, c 4 и 64 ГБ памяти, «гибридным» лотком для установки двух NanoSIM/карты памяти и без модуля NFC. Именно такие смартфоны официально продаются в Украине.

Также существуют аппараты с NFC и на более производительном Qualcomm Snapdragon 660.

Даже с учетом того, что мы тестировали не самую производительную версию аппарата, замечаний к его скорости работы у нас нет. Snapdragon 630 — минимально улучшенная версия хорошо знакомого 625-чипа с немного повышенными тактовыми частотами, которая показывает сравнимые результаты в бенчмарках и играх. Вспоминаем про большие объемы памяти и получаем смартфон, комфортный для решения большинства задач пользователей. Флагманы при прямом сравнении окажутся быстрее, но их производительность обычно несколько избыточна.

Кроме очевидного недостатка в виде отсутствующего модуля NFC, других изъянов в «железе» Zenfone 4 мы не заметили. Даже при высокой нагрузке корпус устройства становится едва теплым, смартфон быстрый, нормально «тянет» популярные игры.

Аппарат оснащается достаточно качественными динамиками и обеспечивает нормальное качество воспроизведения музыки в наушниках — в этом плане он сравним с конкурентами.

Также производитель заявляет о наличии стереодинамиков — при просмотре видео, в играх, разговорный динамик воспроизводит свой определенный диапазон частот. Создать заметный стерео эффект таким способом сложно, в некоторых ситуациях работа второго динамика практически незаметна, но все же это делает звук немного лучше.

Софт

Смартфон работает под управлением Android 7.1.1 в паре с фирменным интерфейсом ZenUI 4.0. В прошлые годы мы не раз отмечали функциональность интерфейса компании, но к четвертой версии в нем появилось еще больше настроек и функций.

Можно отметить большое количество настроек интерфейса рабочего стола (изменение сетки, размера иконок, индикаторы пропущенных сообщений и т.д.), наличие магазина тем (иконки приложений, обои), расширения «игрового» режима (отключение сенсорных клавиш, оптимизация производительности), Page Marker для оффлайн-сохранения веб-страниц, инструменты для оптимизации времени работы, возможность записи телефонных разговоров с линии и т.д.

С одной стороны, такое количество доступных параметров может порадовать гика, а с другой — избыток пунктов настроек, различные уведомления от дополнений компании начинают раздражать и могут запутать пользователя. ZenUI 4.0 уже выглядит перегруженным.

Время работы

Zenfone 4 получил встроенный аккумулятор емкостью 3300 мАч. С учетом энергоэффективной платформы, аппарат отличается неплохой автономностью, но в среднем он немного уступает конкурентам.

В моем типичном режиме использования смартфон работал от светового дня до полутора суток, показывая от 4 до 6 часов активного экрана. Аппарат сложно разрядить полностью в течении дня и большинству заряда будет хватать на полноценные сутки использования, но в среднем смартфоны на аналогичном железе работают на 10-20 дольше.

Также отметим отсутствие функции быстрой зарядки — производитель просто не стал реализовывать поддерживаемую чипсетом функциональность. В комплекте лежит «обычное» ЗУ, а от «быстрых» блоков аппарат заряжается с обычной скоростью.

Камеры

В конце 2017 года относительно дорогие аппараты с одной камерой — редкость. Двойные модули стали едва ли не обязательным атрибутом и этот тренд не прошел мимо Zenfone 4. Но в отличии от популярного решения с использованием «стандартной» и «портретной» оптики, в ASUS решили использовать схему, аналогичную LG G6.

Аппарат получил основную камеру разрешением 12 Мп (сенсор Sony IMX362) с оптической стабилизацией, f/1.8  и дополнительный широкоугольный модуль на 8 Мп с широкоугольной оптикой (120°), f/2.2. Фронтальная камера — 8 Мп, f/2.0.

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Как и в случае с интерфейсом, камера не ограничена настройками. Есть режим Auto-HDR, портретный с размытием заднего фона, ручной и другие. Качество получаемых фотографий — «выше среднего». В целом, основной модуль неплохо справляется даже со съемкой в условиях недостаточного освещения. Он не дотягивает до уровня актуальных флагманов, но общее качество почти соответствует выставленном производителем прайсу.   

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Широкоугольный модуль заметно уступает основному по качеству съемки и детализации — в первую очередь он решает задачу создания красивого эффекта и подойдет, например, для съемки хорошо освещенных зданий или помещений.

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Портретный режим позволяет создавать портреты с размытым задним фоном, но он работает только при съемке людей — софт начинает размывать фон после обнаружения лица или похожего объекта.

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Фронтальная камера предлагает обычное для подобных устройств качество съемки.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: скорость работы, объемы памяти, быстрый сканер отпечатков, качественные камеры и экран
Минусы: цена, нет NFC и быстрой зарядки, скользкий корпус, «спинка» легко царапается
Вывод: ASUS Zenfone 4 — интересное пополнение плеяды «крепких середнячков», на которые стоит обращать внимание, выбирая аппарат в диапазоне $300-500. По сравнению с прошлогодним смартфоном, компании удалось исправить некоторые мелкие недостатки, но производитель не смог не добавить новых. Если рассматривать устройство с точки зрения скорости работы, пользовательского опыта, качества съемки камер, то можно сказать, что перед нами добротный аппарат — быстрый, красивый, современный. Недостатки в виде отсутствующего NFC и быстрой зарядки часть пользователей могут и вовсе не заметить. Но вот рекомендованная стоимость Zenfone 4 смущает. Все же аппарат ближе к устройствам среднего ценового сегмента, чем к флагманам и на момент старта продаж «четверка» — это, наверное, самое дорогое предложение в своем сегменте.

Технические характеристики

Обзор ASUS Zenfone 4 (ZE554KL) ASUS Zenfone 4 ZE554KL 4/64GB Midnight Black (ZE554KL-1A036WW)
9 783 − 13 999 грн
Сравнить цены
Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 7.0 (Nougat) + ASUS ZenUI 4.0
Оперативная память, ГБ 4
Встроенная память, ГБ 64
Слот расширения microSD (до 2 ТБ)
Тип SIM-карты Nano SIM
Количество SIM-карт 2
Процессор Qualcomm Snapdragon 660/630 + GPU Adreno 512/508
Количество ядер 8
Частота, ГГц нет данных
Аккумуляторная батарея lithium polymer, 3300 мАч (несъемная) с технологией быстрой зарядки
Время работы (данные производителя) 4G режим ожидания — до 23 дней, ремя разговора 3G — до 30 ч, веб-просмотр через Wi-Fi — до 18 ч
Диагональ, дюймы 5,5
Разрешение 1920х1080
Тип матрицы IPS
PPI 401
Датчик регулировки яркости +
Другое защитное стекло 2.5D изогнутое Corning Gorilla Glass, яркость — 600 nits, фильтр Bluelight, 10-пальцевое емкостное прикосновение
Основная камера, Мп 12 + 8 (F1.8)
Видеосъемка 4K UHD (3840х2160) 30 к/с
Вспышка LED
Фронтальная камера, Мп 8
Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE Cat12 UL 150 / Cat13 DL 600 Mbps, DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42 Mbps
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct
Bluetooth 5.0
GPS + (AGPS, GlONASS, BDS)
FM-радио +
Аудиоразъем 3,5 мм
NFC +
Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С)
Размеры, мм 155,4х75,2х7,5
Вес, г 165
Защита от пыли и влаги -
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса металл
Тип клавиатуры экранный ввод
Еще Сканер отпечатков пальцев (0,3 с). Датчик приближения. Датчик RGB. Датчик Холла. Гироскоп.
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