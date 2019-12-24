Обзор беспроводной игровой мыши Razer Basilisk X HyperSpeed





Производители игровой периферии активно взялись за выпуск беспроводных моделей, особенно актуально это по отношению к гарнитурам и мышкам. И если раньше заядлые геймеры не воспринимали серьёзно беспроводные решения из-за задержек, то сейчас ситуация несколько улучшилась: благодаря различным наработкам задержки действительно удалось существенно уменьшить. Из сравнительно свежих “веяний” стоит отметить беспроводные мышки, которые умеют работать в двух режимах: с помощью USB-донгла и по Bluetooth, что делает их пригодными и для игр, и для повседневного использования с ноутбуками. Сегодня мы познакомимся с одной такой моделью, Razer Basilisk X HyperSpeed.

Комплект поставки

Мышь упакована в небольшую картонную коробку с узнаваемым фирменным оформлением Razer в чёрно-зелёных тонах и красивой полиграфией. Комплект не выделяется ничем особенным, есть только необходимый минимум. Сама мышка, USB-трансмиттер (спрятан в мышке), одна батарейка типоразмера AA, документация и пара наклеек с логотипом Razer.

Дизайн

В форме Basilisk X HyperSpeed узнаётся схожесть со своей предшественницей, первой Basilisk, но отличий хватает. Форма асимметричная, под правую руку, с “площадкой” для большого пальца. Основной материал корпуса — шершавый матовый пластик, который и для хвата хорош, и практичен с точки зрения износостойкости и малозаметных следов использования. Есть глянцевая вставка, которая отделяет верхнюю часть от боковин и основных кнопок.

Колесо прокрутки не сплошное, на нём есть прорезиненное покрытие с очень мелкими пирамидообразными “пупырышками”. За ним расположилась одна кнопка переключения DPI и соединения по совместительству (в Basilisk было две). В неё вписан светодиодный индикатор. Это — единственный светящийся элемент мышки. Никакой подсветки логотипа на “спинке” мыши и/или колеса прокрутки не предусмотрено. Это однозначно позитивно скажется на времени автономной работы Basilisk X HyperSpeed.

Левая боковина с подставкой под большой палец имеет прорезиненное покрытие с мелкой текстурой. Чуть выше размещены две дополнительные кнопки из глянцевого пластика. Ещё одно существенное отличие от первой Basilisk — отсутствие третьей педалеобразной кнопки под большой палец, которая по умолчанию в нажатом положении временно уменьшала значение DPI. На левой стороне мышки — аналогичная прорезиненная накладка.

Спереди мышки нет ничего интересного: подключения кабелем не предусмотрено и питается мышь от стандартной батарейки, так что разъём не нужен. С такого ракурса можно разве что оценить форму кнопок и их разницу по высоте.

Крышка крепится с помощью трёх магнитов в соответствующих пазах. Она легко снимается когда это необходимо, но не отваливается от случайного неосторожного движения. Внутри — место под батарейку и отсек для хранения USB-донгла.

На нижней части мышки размещены четыре тефлоновые ножки: две спереди, одна полукруглая сзади и ещё одна под подставкой для большого пальца. Посередине — “окошко” оптического сенсора, а чуть ниже — трёхпозиционный ползунок переключения режимов Bluetooth и 2.4 ГГц. Среднее положение отвечает за отключение мышки.

USB-трансмиттер ничем особо не примечателен. Он маленького размера и не будет мешать запихнуть ноутбук в чехол если его оставить в USB-порте.

Эргономичность

Мышь рассчитана только под использование правой рукой. Форма и габариты мышки подойдут под любой хват при плюс-минус среднестатистической ладони. Ладонный хват мне показался оптимальным при среднем размере ладони. Прорезиненные боковины добавляют цепкости манипулятору. Развесовка не идеальна: есть небольшой “крен” назад из-за батарейки. Но он не столь критичен. Отдельно стоит отметить “площадку” под большой палец, действительно весьма удобное решение.

В основных кнопках используются переключатели Razer на 50 млн кликов. С большой долей вероятности можно предположить, что это — брендированные Omron. Они имеют приятный ход и чёткий, информативный клик. Кнопки немного дребезжат, что обусловлено самой конструкцией: они отделены от остальной части корпуса. Дополнительные боковые кнопки крупные, с хорошо ощутимым разделением. Колесо прокрутки с механическим энкодером. Оно имеет ощутимые отсечки, при этом работает не особо шумно.

Сенсор и функциональность

В Razer Basilisk X Hyperspeed используется оптический сенсор Razer 5G с максимальным разрешением 16 000 DPI, максимальной скоростью отслеживания 450 IPS и ускорением до 40g. Производитель утверждает, что его точность составляет 99,4%. Судя по имеющейся информации, это — кастомизированный под Razer вариант PixArt 3389. Такое практикуется регулярно. К самому сенсору никаких претензий нет: запаса разрешения более, чем достаточно. За время использования никаких странностей за ним не было замечено: срывов, подёргиваний курсора. Поддерживается настройка высоты отрыва от поверхности.

Для настройки используется Razer Synapse 3, можно настроить 5 уровней DPI и 5 разных профилей, которые сохраняются во внутренней памяти мышки. Это позволит брать Basilisk X Hyperspeed с собой куда угодно без необходимости каждый раз устанавливать ПО на новый компьютер.

Razer Basilisk X Hyperspeed подключается либо по Bluetooth, либо по 2.4 ГГц с помощью USB-донгла. Особенно важно для игровой модели — минимизировать задержки сигнала. Как утверждает Razer, их беспроводная технология HyperSpeed на 25% быстрее других беспроводных вариантов. Этого удалось достичь благодаря оптимизации протокола передачи данных и использованию адаптивной частоты, при которой постоянно проверяются все каналы беспроводной связи и сигнал отправляется по самому свободному каналу. Частота опроса может достигать 1000 Гц. Это в теории. На практике проблем с соединением или разрывов связи действительно не наблюдается, во всяком случае в пределах 3-4 метров. Во время игры расстояние обычно значительно меньше, так что о стабильности сигнала можно не беспокоиться.

Альтернативный вариант подключения — Bluetooth, но для игр он не особо пригоден. В таком режиме частота опроса опускается до 125 Гц, становится недоступна технология HyperSpeed и настройка с помощью ПО Razer Synapse 3. Это скорее вариант для “офисного” применения, тем более, что энергопотребление становится ниже. Для полного счастья не хватает только проводного варианта подключения. Напомним, внутри не подзаряжаемый аккумулятор, а стандартная батарейка AA, которая вполне может сесть, к примеру, во время ночного сеанса игры. И в данном случае остаётся не так много вариантов: аккумуляторы АА (если таковые есть в доме) или выковыривать батарейки из пультов.

ПО Razer Synapse

Все основные настройки Basilisk X Hyperspeed производятся в фирменном ПО Razer Synapse 3. Есть возможность настраивать разные профили под разные игры, переназначать действие кнопок (включая дополнительный набор с помощью функции Hypershift), записывать макросы, настраивать высоту отрыва или откалибровать под свою поверхность. Все настройки организованы логично и понятно. Помимо этого есть настройки подсветки Chroma, что не актуально для данной мышки, но пригодится если у вас есть другие устройства Razer. Также есть синхронизация с “умной” светодиодной подсветкой Nanoleaf.

Опционально Razer предлагает ещё установить приложение Cortex. Оно предназначено для оптимизации системы для игр: очистка ОЗУ, закрытие и запрет фоновых приложений, очистка неиспользуемого буфера, отображение счётчика FPS в играх и так далее.

Автономность

По времени автономной работы какие-то точные цифры назвать крайне сложно. Razer обещает 285 часов работы в режиме 2.4 ГГц и до 450 часов по Bluetooth от одной батарейки АА. Мышь использовалась 2 недели в довольно таки активном режиме: по будням — порядка 10 часов по 2.4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц. Посадить батарейку не удалось, а процентной шкалы заряда в Razer Synapse нет, только трёхсегментная индикация в ПО. За это время осталось чуть меньше 2/3 заряда. Так что с автономностью всё очень хорошо. И может быть ещё лучше если переключаться на Bluetooth в офисном режиме. Время перехода в спящий режим можно настроить, выходит Razer Basilisk X Hyperspeed из спящего режима практически моментально.