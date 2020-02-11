Обзор беспроводной мыши Logitech MX Master 3

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Серия беспроводных мышей MX Master от Logitech получила широкую популярность благодаря комфортному использованию и функциональности. Особенно среди продвинутых пользователей, для которых важно иметь возможность настроить манипулятор под потребности своего рабочего окружения. Поэтому неудивительно, что новое поколение флагманской мыши Logitech, получившей название MX Master 3, ждали с особым интересом. В ней компания обновила дизайн, колесо прокрутки и добавила порт USB Type-C. Давайте посмотрим, какие ещё нововведения появились в Logitech MX Master 3.

Комплектация

Мышь поставляется в полностью бумажной коробке, на которую нанесено её изображение.

Внутри пользователь может найти само устройство, миниатюрный ресивер Unifying, а также документацию и кабель USB Type-C.

Дизайн и материалы MX Master 3

По сравнению с MX Master 2S в новой мыши обновился дизайн. Вместо основных клиновидных клавиш в Logitech сделали левую кнопку немного больше правой, что позволяет сильнее обхватывать корпус и повышает комфорт во время использования.

Выемка для большого пальца осталась прежней, но в MX Master 3 добавили на неё небольшие продольные выемки, которые заходят и на тыльную часть корпуса.

Это наряду с прорезиненным покрытием не даёт большому пальцу и ладони скользить по корпусу.

Боковое колесо прокрутки теперь не выступает, а слегка утоплено в корпус, что позволяет комфортнее до него дотягиваться. А рядом с ним находится индикатор питания.

Материалы Logitech MX Master 3 практически не изменились, компания использовала комбинацию из твёрдого лакированного пластика и приятного на ощупь прорезиненного покрытия. Последнее теперь большую часть внешней поверхности манипулятора.

В продаже сейчас доступно два варианта окраса MX Master 3: графитовый и серый. Оба смотрятся симпатично.

В отличие от MX Master 2S, к которой были вопросы по поводу качества сборки, у новой модели с этим полный порядок, все швы подогнаны очень плотно. Пластик во время использования не скрипит и не прогибается.

Эргономичность

В MX Master 3 компания Logitech использовала уже проверенную форму, знакомую нам по другим моделям серии. Благодаря ей рука комфортно ложится на мышь, а процесс использования не требует ни малейшего привыкания. Впрочем, из-за своей эргономичной формы под правую руку MX Master 3 не подходит для левшей, версию для них производитель не выпускает.

Размеры мыши составляют 124,9×84,3×51 мм при весе 141 грамм, всего на 4 грамма легче, чем MX Master 2S. Впрочем, развесовка новой модели стала лучше, её центр тяжести сместился в среднюю часть корпуса, поэтому работать с манипулятором стало удобнее.

Клавиши MX Master 3

По сравнению с прошлой версией, количество клавиш в MX Master 3 не изменилось, но две дополнительные боковые кнопки теперь находятся ниже вспомогательного ролика прокрутки. Это позитивно сказалось на удобстве их использования, так как теперь к ним проще дотянуться большим пальцем и легче найти на ощупь. Благодаря такому подходу, в Logitech MX Master 3 вспомогательный ролик стал крупнее и удобнее.

В боковой площадке для большого пальца находится ещё одна вспомогательная кнопка, которая теперь выделена небольшим выступом.

Кроме основных клавиш, все дополнительные можно настроить на своё усмотрение, как для работы с операционной системой Windows, так и macOS. Реализовано это через приложение Logitech Options.

Это же касается и бокового ролика прокрутки, он может использоваться для горизонтального пролистывания, либо, например, для изменения размера кисти в Photoshop. Пользователь может выбрать как предустановленные сценарии использования дополнительных клавиш в популярных программах, так и настроить свои собственные.

Основные кнопки мыши нажимаются с коротким ходом и хорошо ощутимым кликом. Дополнительные имеют более мягкое и почти бесшумное нажатие. В целом же, пользоваться всеми клавишами Logitech MX Master 3 очень удобно.

Колесо прокрутки

Одним из больших нововведений в этой модели стало новое колесо прокрутки MagSpeed, которое позволяет пролистывать страницы построчно, либо же ускорятся до 1000 строк в секунду. Работает это действительно хорошо, колесо полностью металлическое и довольно увесистое, поэтому если резко его прокрутить, то оно продолжает двигаться по инерции. В то же время короткие движения обеспечивают более точную построчную прокрутку.

Всего же у колеса два режима работы, которые по умолчанию переключатся с помощью кнопки, расположенной выше него. В первом обеспечивается ступенчатая прокрутка с небольшой отдачей, во втором колесо становится более чувствительным и очень лёгким.

При этом колесо прокрутки также нажимается, на это действие можно назначить среднюю кнопку мыши либо одно из доступных в Logitech Options. Нажатие происходит с коротким, но хорошо ощутимым ходом.

Жесты

Кроме семи физических клавиш, Logitech MX Master 3 поддерживает жесты. Для этого необходимо зажать вспомогательную кнопку под большим пальцев и провести мышь в вверх, вниз, вправо или влево.

Таким способом можно переключаться между открытыми окнами, рабочими столами и просматривать сразу все открытие приложения в Windows и macOS. Соответственно, в Logitech Options можно выбрать собственные действия на каждый жест.

Оснащение

В новой мыши компания Logitech использовала сенсор с разрешением до 4000 dpi и поддержкой технологии Logitech Darkfield Tracking. Он обеспечивает высокую точность позиционирования мыши практически на любой поверхности, она без проблем работает как деревянном, тканевом или стеклянном покрытии. С зеркальным, правда, могут быть проблемы, но это особенность всех сенсоров.

Мышь может подключаться к компьютеру напрямую через Bluetooth LE либо используя фирменный ресивер Unifying с радиоканалом на частоте 2,4 ГГц. В обоих случаях соединение работает без малейших задержек или прерываний.

Кроме этого, манипулятор запоминает соединение с тремя устройствами и может быстро переключаться между ними с помощью клавиш на её нижней части.

Автономность MX Master 3

Как и в предыдущем поколении, в новой модели используется литий-полимерная батарея на 500 мАч, которая обеспечивает автономность на уровне 70 дней.

При этом есть поддержка быстрой зарядки, за 1 минуту MX Master 3 пополняет запас аккумулятора на 3 часа работы. Заряжается мышь через порт USB Type-C.