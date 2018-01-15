Обзор Blackview BV9000 Pro

Защищенный смартфон в первую очередь должен предлагать надежную конструкцию и соответствие всем необходимым стандартам. Но производители стараются не забывать и про «модные» фишки, поэтому на рынке появляются модели с экранами 18 к 9 и большими объемами памяти. Сегодня знакомимся с одной из таких — Blackview BV9000 Pro.

Комплектация

Смартфон поставляется в относительно крупной коробке с множеством аксессуаров. Есть стандартные зарядка, кабель, гарнитура, «скрепка» и документация, а также переходники c Type-C на mini-jack, c MicroUSB на Type-C, OTG адаптер и даже кольцо-держатель на двухстороннем скотче. На экран сразу наклеена защитная пленка.

Дизайн

Богатая комплектация подкрепляется интересным дизайном. Благодаря металлическим вставкам сзади и по бокам, обилию болтов и форме корпуса со «срезанными» углами Blackview BV9000 Pro выглядит необычно.

Кажется, что дизайнеры хотели создать визуальное сходство с моделями люкс-сегмента и можно сказать, что это у них получилось (с определенной натяжкой). Несмотря на свою специфичность, кому-то такой дизайн может приглянуться.

Впрочем, стандартные (и не самые приятные) особенности защищенных моделей не обошли этот Blackview стороной. В первую очередь стоит упомянуть немалые размеры и вес. Во-вторых — спорную реализацию многих моментов.

Так, все физические клавиши собраны справа на небольшом расстоянии друг от друга. Они маленькие, сравнимы с незащищенными моделями, практически не выступают и имеют короткий ход. Ими неудобно пользоваться даже голыми руками, а про управление в перчатках не стоит даже говорить.

Плюс традиционное отсутствие защиты экрана — стекло находится практически вровень с рамкой. Конечно, производитель уверяет, что тут используется Gorilla Glass 5, более устойчивое к падениям, но подобные заявления встречаются через раз и грамотный дизайн был бы более кстати.

Также упомянем «глубокую» посадку единственного разъема USB Type-C и слота под две Nano-SIM или карту памяти под массивными и не слишком податливыми заглушками. Странно, почему мелкие китайские производители не могут освоить производство аппаратов с изначально защищенными разъемами без заглушек, к которым подходят любые кабели.

В итоге, с точки зрения внешнего исполнения перед нами стандартный защищенный «кирпич» — он наверняка переживет обычные падения и купания, но общее удобство использования BV9000 Pro оставляет желать лучшего.

Экран

В Blackview BV9000 Pro установлен IPS дисплей диагональю 5,7 дюймов, разрешением 1440 на 720 точек (HD+). По официальным данным, матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием довольно среднего качества, на него дополнительно наклеена пленка.

Яркость подсветки изменяется от 17 до 494 кд/м², контрастность — 1 к 895. Минимальная яркость выше комфортной для работы в темноте, но максимальная на хорошем уровне — проблем с читаемостью изображения на улице не возникает.

Качество изображения среднее, цветопередача не идеальна в первую очередь из-за нелинейной завышенной гаммы, поэтому изображение выглядит пересвеченным, картинка излишне яркая. С помощью встроенного софта от MiraVision изображение можно немного подстроить самостоятельно, но это не меняет общую картину кардинально. В целом, перед нами экран достаточно среднего качества.

Платформа и ПО

С точки зрения аппаратного оснащения, модель Blackview BV9000 представлена в двух версиях — просто BV9000 и BV9000 Pro. Первая построена на MediaTek Helio P20 и оснащается 4/64 ГБ памяти, Pro-версия — на Helio P25, с 6 и 128 ГБ памяти.

Мы тестировали более дорогую версию, но сказать, что ее быстродействие будет кардинально отличаться от доступной, сложно. Более того, оснащение такого смартфона 6 и 128 ГБ памяти выглядит как явное излишество и попытка привлечь пользователя красивыми цифрами. При этом скорость работы тестового аппарата сравнима с тем же UMIDIGI S2 и я уверен, что даже будь здесь 3/32 ГБ памяти — ничего бы кардинально не поменялось.

Аппарат работает на Android 7.1.1, оформление интерфейса немного изменено производителем. Основное замечание к программной составляющей — постоянное «вылетание» приложений. В первую очередь — Gmail, но были проблемы и с другими популярными программами. Также интересный глюк нашелся в звонилке — она также закрывалась при наборе второй цифры номера, хотя аппарат нормально принимал входящие вызовы и можно было звонить сохраненным контактам.

Конечно, нельзя до конца исключать вероятность того, что нам попался бракованный образец, но других похожих проблем с аппаратом мы не заметили, так что списываем все на очень сырое ПО.

Из приятных моментов стоить отметить наличие NFC и поддержку бесконтактных платежей (Google Pay, Приват24 и так далее) и в целом, неплохую скорость работы (если закрыть глаза на отмеченные выше недостатки). Из недостатков — среднюю работу сканера отпечатков пальцев, заявленную, но фактически не работающую разблокировку по лицу, слабую чувствительность Wi-Fi. Получается, что Blackview BV9000 Pro собрал большую часть стандартного набора преимуществ и недостатков китайских аппаратов.

Автономность

Встроенный аккумулятор имеет емкость 4180 мАч и показывает неплохие результаты в синтетических тестах. На практике заряда должно хватать примерно на два дня работы при средней нагрузке — беспричинно и сам по себе смартфон не разряжается.

Камеры

Blackview BV9000 Pro оснащен тремя камерами: основная сдвоенная, на базе модулей OmniVision разрешением 13 и 5 Мп — второй сенсор используется для размытия фона. Фронтальная — на 8 Мп, с матрицей производства Sony. Кроме наличия режима размытия фона и режимов «украшения» сглаживающих дефекты кожи, приложение камеры ничем не примечательно.

Съемка и фокусировка происходят со средней скоростью и качество фотографий тоже довольно среднее — уровню аппаратов за $300 Blackview не соответствует, но по сравнению с другими китайскими моделями все не так плохо, как могло бы быть.