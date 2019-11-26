Обзор бюджетного смартфона TP-Link Neffos C9 Max

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Компания TP-Link давно не новичок на рынке смартфонов и последние несколько лет смогла зарекомендовать себя в качестве производителя недорогих, но довольно качественных моделей, которые к тому же обеспечиваются двухлетней гарантией. К нам для обзора попал новый бюджетный аппарат Neffos C9 Max, поэтому давайте проверим, получилось ли у компании и в этот сделать доступный смартфон, которым можно пользоваться в повседневной жизни.

Комплектация Neffos C9 Max

Смартфон поставляется в небольшой коробке, внутри которой есть зарядное устройство с параметрами 5В 1А, кабель USB-microUSB и бумажная документация.

Внешний вид

Большую часть лицевой панели Neffos C9 Max занимает 6,09-дюймовый дисплей, в верхней части которого находится щель с разговорным динамиком.

Фронтальная камера в аппарате, как это уже принято, выполнена в виде «капельки». Рамки по бокам и сверху экрана одинаковые, а вот нижняя более крупная, и на ней расположен логотип бренда.

Клавиша включения смартфона находится на правой боковине, а регулировки громкости на левой. При этом производитель разместил их на удобной высоте.

Тыльная крышка Neffos C9 Max сделана из глянцевого пластика, он немного маркий, но в целом не ощущается дешевым. И хорошо, что блок камеры лишь немного выступает над плоскостью панели.

Neffos C9 Max выпускается в двух цветах: красном и темно-синем. Именно в последнем цвете аппарат и побывал у нас на обзоре. Визуально он отдает слегка перламутровым отливом и благодаря этому смотрится интересно.

Понравилось наличие светодиода пропущенных уведомлений и 3,5 мм аудиоразъема. Не хватает разве что сканера отпечатка пальцев.

Дисплей Neffos C9 Max

Neffos C9 Max обладает 6,09-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1560×720 точек (HD+). Соотношение сторон 19,5:9, при этом экран покрывает 87,6% лицевой панели. Олеофобного покрытия нет, но датчик автоматической яркости присутствует.

Яркость регулируется в пределах от 17 до 428 кд/м2.

Никаких дополнительных настроек цветности дисплея нет, только ночной режим.

На улице картинка на экране выглядит нормально. И если говорить о нем в целом, то мне больше всего не хватает контрастности и насыщенности, но в большинстве ситуаций информация с него читается нормально.

Аппаратная платформа и интерфейс

Neffos C9 Max оснащен процессором Mediatek Helio A22 MT6761, который состоит из 4 ядер Cortex-A53 с частотой 2 ГГц, а также включает видеоадаптер PowerVR GE8320. Чтобы проще было ориентироваться, то одним из конкурентов этого чипа выступает Snapdragon 425.

Объем оперативной памяти в смартфоне равен 2 ГБ, а пользовательской 32 ГБ.

Есть возможность увеличить объем встроенной памяти за счет использования карт памяти microSD.

Синтетические тесты для этой модели показывают скромные результаты. Двух гигабайт оперативной памяти и процессора начального уровня недостаточно, чтобы назвать Neffos C9 Max производительным, но с базовыми задачами, такими как работа в браузере, социальные сети и мессенджеры, он справляется. Соответственно и поиграть в требовательные игры на аппарате не получится, а вот в простенькие казуальные или аркадные — легко.

Также отмечу, что в нем есть поддержка LTE Band 1/3/5/7/8/20, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 и GPS/A-GPS, GLONASS и GALILEO. К качеству приема мобильной сети претензий нет, как и нареканий на разговорный динамик с микрофоном.

Из коробки Neffos C9 Max работает под управлением Android 9.0 с установленной поверх оболочкой NFUI 9.0. Она простая и понятная, при этом настроек в ней не очень много, так что разобраться с ее интерфейсом не составит труда.

Камера

Смартфон оснащен основной камерой 13-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной камерой. Интерфейс приложения камеры довольно простой и в чем-то даже минималистичный.

В целом качество фото сравнимо с другими бюджетными моделями. Фронтальная камера, в свою очередь, подойдет больше для видеозвонков, чем для селфи.

Максимальное разрешение записи видео — Full HD.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч, что по современным меркам не много, но если учесть не самый производительный процессор, то на практике данного аккумулятора хватает для 2 дней работы при средней нагрузке.

В тесте PCMark Work 2.0 Battery life при максимальной яркости получилось 5 часов 11 минут, что является средним результатом.