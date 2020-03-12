Обзор бюджетной игровой гарнитуры Edifier G2 II





Геймерские гарнитуры — довольно узконаправленная тема. И тратить внушительную сумму на неё хочется далеко не каждому, особенно если играть лишь время от времени. Для таких геймеров существует большое количество бюджетных моделей, но найти среди них что-то действительно достойное внимания не так просто. Компания Edifier нам знакома преимущественно благодаря своей мультимедийной акустике, но в категории игровых гарнитур компании тоже есть что предложить. Сегодня мы познакомимся с бюджетной моделью Edifier G2 II и посмотрим, что она умеет.

Комплект поставки Edifier G2 II

Edifier G2 II поставляется в коробке стандартного для геймерских гарнитур размера. На ней — изображения самого устройства и основные технические характеристики. Комплект поставки скромный, хотя для бюджетной гарнитуры это простительно. В коробке — сама гарнитура, съёмный микрофон с ветрозащитой и документация

Внешний вид и конструкция

Edifier G2 II получила привычную конструкцию. Это — классическая полноразмерная гарнитура с закрытыми чашками и стандартной конструкцией оголовья с раздвижной регулировкой размера. Чашки наушников средних размеров, на внешней части — декоративная сетка и RGB-подсветка, которая напоминает, что перед нами — игровая гарнитура. Хотя, при желании, её можно отключить.

Основной материал гарнитуры — пластик, из-за чего чувствуется, что перед нами бюджетная модель. Хотя сам по себе используемый пластик очень неплохого качества. Части с чашками глянцевые, оголовье матовое. Белый вариант кажется более практичным: на чёрном глянце отпечатки пальцев будут видны значительно сильнее. Из металла сделаны только пару важных конструктивных элементов, в частности — основание раздвижного механизма.

Внутри оголовья и на амбушюрах — чёрная искусственная кожа с мягким наполнителем внутри. Амбушюры средних размеров, внутри — обозначения левого и правого наушника. Никаких органов управления на самих наушниках нет. Только разъём для подключения наушников. Все органы управления — на пульте ДУ (он же и USB-аудиокарта), который размещён на кабеле. А именно: ползунок включения подсветки, кнопка отключения микрофона и регулировка громкости.

Кабель стандартного вида, средней толщины, без тканевой оплётки. Он заканчивается единственным коннектором USB. Так что фактически, подключение возможно только к ПК или ноутбуку. Для портативных устройств не подойдёт. К сожалению, кабель несъёмный и заменить его не получится при поломке.

В целом, Edifier G2 II выглядит вполне прилично, по-игровому. Но материалы и несъёмный кабель навевают мысли о бюджетности и некоторые сомнения по поводу долговечности.

Удобство использования Edifier G2 II

Edifier G2 II получились лёгкими: 266 г, это действительно скромно, как для полноразмерной модели. Оголовье удобное: гарнитура хорошо фиксируется на голове, но и не давит. Диапазон регулировки размера оголовья большой, так что подойдёт на любую (или почти любую) голову.

Амбушюры удачного размера: уши полностью помещаются внутри. К используемой искусственной коже и наполнителю в целом претензий не возникает: в гарнитуре можно без какого-либо дискомфорта сидеть часами. Под вопросом остаётся использование летом в жару. Будут ли запотевать уши и насколько сильно. Микрофон имеет привычную для подобных гарнитур конструкцию: съёмный на гибкой ножке, что позволяет убрать когда не нужен и легко выставить в нужное положение при использовании.

Качество звука и микрофона

Качество звука в Edifier G2 II порадовало, особенно учитывая очень гуманную цену. Используются 50-мм динамические излучатели с неодимовыми магнитами. Гарнитура звучит очень неплохо и по этому параметру она интереснее, чем бюджетные модели более раскрученных брендов. Да, чувствуется общая “игровая” подача с массивными басами, но остальной частотный диапазон не завален. Низкие частоты не перекрывают всё остальное. В играх и фильмах гарнитура звучит очень прилично. И все спецэффекты, включая взрывы, выстрелы и рёв мотора звучат отлично, и шорохи, шаги противника идентифицируются и позиционируются очень хорошо.

С музыкой Edifier G2 II тоже справляется. Средние и высокие частоты присутствуют в достаточном количестве и звучат неплохо. Да, до детальности каких-нибудь Hi-Fi наушников они конечно же не дотягивают, но для среднестатистического пользователя качества будет достаточно.

Отдельно стоит отметить микрофон гарнитуры. Он всенаправленный, со съёмной ветрозащитой. Но, что более важно, он удивил своим качеством. По этому параметру он, пожалуй, выигрывает и у кучи более дорогих моделей.

Мы привыкли, что большинство игровых гарнитур могут передавать голос информативно, но весьма плоско, с искажениями и очень небольшим диапазоном. В Edifier G2 II ситуация оказалась значительно лучше: диапазон намного шире, а голос звучит естественно и более детально. По пассивному шумоподавлению — достаточно для не слишком шумного помещения, по качеству — отлично.

Дополнительные возможности

Для настройки гарнитуры используется фирменное ПО Edifier Gaming Center. В нём производится настройка громкости, частоты, усиления микрофона, меняются настройки эквалайзера, включается функция виртуального объемного звука 7.1 (Surround Sound 7.1) и ряд дополнительных звуковых эффектов. Приложение не самое удобное и очевидное. На основном экране есть иконки отвечающие за наушники и микрофон. Но по нажатию левой кнопкой мы имеем только базовые ползунки настройки уровней. Всё остальное (включая эффекты) открывается в выпадающем меню по нажатию правой кнопки мышки.

Что касается эффектов, то в целом, можно попробовать Surround Sound 7.1 (работает вполне вменяемо и можно подстроить) и эквалайзер. Но только если точно знаете как вы хотите его настроить: готовые пресеты эквалайзера несколько странноваты и, по всей видимости, настроены не совсем со знанием дела.