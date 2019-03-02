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Обзор DiRT Rally 2.0
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Обзор DiRT Rally 2.0

Обзор DiRT Rally 2.0

Как и в прошлый раз с DiRT: Showdown, «кодемастеры» наступили на те же грабли с довольно поверхностной DiRT 4 и получили взбучку от игроков за фейковую «киллфичу» генерации СУ (спецучастков), после чего быстро обратились к спасительному рецепту – хардкорному ралли. С момента выхода первой части DiRT Rally, 7 декабря 2015 года, появилось несколько игр раллийной тематики, и теперь на одной «киллфиче» (3D неровностях дорожного покрытия и длинных СУ) уже не выедешь. Нужен был прорыв, и «кодемастеры» выкатили ….. нет, физику шин Пирелли и изменение трека с ростом осадков, как в Project CARS 2 они не смогли, увы, но кое-что таки появилось. Обо всём по порядку.

Игра обладает лицензией от FIA на Чемпионат мира по ралли кроссу WRX — FIA World Rallycross Championship. И первый же вопрос, который возникает: «А где же WRC – чемпионат мира по классическому ралли?». Да, Codemasters лицензию на WRC не получили т.к. ею обладает Kylotonn Racing Games с их игрой WRC 7 (продолжение — WRC 8, выходит в сентябре 2019 года).

Но переживать не стоит, в игре есть много машин разных классов : Historic Rally, Group B, Group A, Super 1600, Rally GT, R2, R4, WRX с RX Lites Rallycross и новые машины класса R5! А вот WRC машин нет.

Также в игре есть фрагменты знаменитых трасс из чемпионата мира по классическому ралли.Трасс из DiRT Rally 1 (Монте Карло, Финляндия, Германия, Греция и Швеция) нет, скорее всего, их вернут в виде DLC. В DiRT Rally 2.0 добавили Новую Зеландию, Аргентину, Испанию, Польшу, Австралию и США.

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Основные режимы игры: My Team EVENTS – заезды на одном или нескольких СУ, в т.ч. онлайн, FREEPLAY- быстрый заезд, HISTORIC – 4 серии заездов на классических машинах, FIA WRX – сезон чемпионата WRX, CUSTOM – вы создаёте свой чемпионат, TIME TRIAL – тренировочные заезды.

Так как DiRT Rally 2.0 следует воспринимать в первую очередь как игру про ралли кросс, то стоит отметить, что кодемастеры определённо поработали над этим аспектом.

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Настройки с конкретными цифрами теперь доступны сразу:

К ралликроссовым трекам из первой части в Хельес и Хелл добавились лицензионные гоночные треки в Каталонии, Монталегре, Метте, Лохеак, Труа-Ривьерс и Сильверстоун. Гонки проходят в сухую погоду, во время дождя и после дождя. ИИ ботов не претерпел кардинальных изменений, просто на старте добавили ботов с неудачным стартом.

Физика резины получила улучшения в виде 4 типов резины: Дождевая, Хард (жесткая), Медиум (средняя) и Софт (быстрая). Можно брать с собой одну или две запаски. А можно и не брать.

Поломки машины теперь нужно исправлять не только после СУ, но и между тренировочными заездами. Доступно несколько видов ремонта в рамках 45 минут сервисного времени. К примеру, при повреждении радиатора можно выбрать: стандартный ремонт — 5 минут, быстрая починка — 3 минуты, полная замена — 20 минут. Время зависит от машины и силы повреждения.

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Игра на руле.

Фидбек рулевого управления по сравнению с первой части остался без изменений, т.е. на твердую 4+, но до Project CARS 2 не дотягивает. Тем не менее, т.к. в ходе заездов вы довольно часто будете попадать на скользкие (и узкие) СУ, смысл в игре именно на руле есть, преимущества очевидны. Однако если вы попадёте в ночной заезд во время дождя, то при игре на руле с видом из кабины мало что видно, в то время как при камере «погоня» дорогу видно лучше.

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Если у вас только клавиатура, то нужно слегка поколдовать: например, увеличить чувствительность клавиатуры с 4 по умолчанию до 10 максимальных пунктов, а линейность газа и тормоза уменьшить до 90%, это поможет отлавливать машину.

Для любителей максимальной сложности ежедневно и еженедельно доступны онлайн заезды в режим Daily/Weekly AI Challenge. В этих заездах вам будут предложены самые неуправляемые машины, ночь, дождь и прочие сложности.

Минимальные требования игры:
-процессор: AMD FX 4300 или Intel Core i3-2130;
-8 ГБ оперативной памяти;
-видеокарта: AMD Radeon HD 7750 или NVIDIA GeForce GTX 650 Ti;
-50 ГБ свободного пространства на накопителе;
-64-разрядная операционная система Windows 7/Windows 8/Windows 10.

Требования к процессору я проверил путём перевода Core i7-8700K из режима 6 ядер/12 потоков в 6/6, 4/8, 4/4 , но частота кадров совершенно не менялась, что говорит о хорошей оптимизации под 4-х ядерные процессоры. Видеокарт GeForce 970 4ГБ / GeForce 1060 3ГБ достаточно для получения красивой картинки в разрешении 1080р, но если вы любитель загонять все ползунки настроек вправо – нужна видеокарта мощнее.

Подведём итог:

Из недостатков я бы отметил :
-отсутствие СУ из первой части, простить вылет Монте Карло не могу;
-вид из кабины не улучшили, общая супернасыщщеность картинки не каждому понравится, отражения в лужах хорошие, но общее освещение в WRC 7 красивее;
— графическая стенограмма с мелкой цифрой градации поворота – крайне неудачное решение;
— нет гонки Пайк Пик;
— ночные гонки в ливень с видом из кабины доведут до истерики даже флегматика;
Из положительного:
— игра в выбор состава резины;
— улучшенная графика;
— протяжённость СУ

Чтобы поставить субъективную оценку, я промотал в памяти последние игры раллийной тематики и ставлю игре жирные 4 с плюсом.

DiRT Rally
Project CARS 2WRC 7

V-Rally 4

 

Dakar 18Forza Horizon 4DiRT Rally 2.0
Геймплей5,05,04,03,02,54,55,0
Поведение машины4,55,04,53,01,54,04,6
Качество дорог4,55,04,53,52,04,04,5
Дистанция дорог3,53,54,03,55,04,54,0
Графика4,05,04,73,03,55.04,5
Звук4,04,74,53,52,54,54,0
Реиграбельность5,05,04.02,01,54.54,5
ИТОГ4,364,744,313,072,644,434,44

Версия 2.0 не деградировала, но и ничего революционного не привнесла. «Кодемастеры» навели лоск по мелочам и, очевидно, припасли ещё пару DLC в виде трасс из первой части. До осеннего выхода WRC 8 скоротать время за DiRT Rally 2.0 не можно, а нужно.

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