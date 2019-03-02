Обзор DiRT Rally 2.0

Как и в прошлый раз с DiRT: Showdown, «кодемастеры» наступили на те же грабли с довольно поверхностной DiRT 4 и получили взбучку от игроков за фейковую «киллфичу» генерации СУ (спецучастков), после чего быстро обратились к спасительному рецепту – хардкорному ралли. С момента выхода первой части DiRT Rally, 7 декабря 2015 года, появилось несколько игр раллийной тематики, и теперь на одной «киллфиче» (3D неровностях дорожного покрытия и длинных СУ) уже не выедешь. Нужен был прорыв, и «кодемастеры» выкатили ….. нет, физику шин Пирелли и изменение трека с ростом осадков, как в Project CARS 2 они не смогли, увы, но кое-что таки появилось. Обо всём по порядку.

Игра обладает лицензией от FIA на Чемпионат мира по ралли кроссу WRX — FIA World Rallycross Championship. И первый же вопрос, который возникает: «А где же WRC – чемпионат мира по классическому ралли?». Да, Codemasters лицензию на WRC не получили т.к. ею обладает Kylotonn Racing Games с их игрой WRC 7 (продолжение — WRC 8, выходит в сентябре 2019 года).

Но переживать не стоит, в игре есть много машин разных классов : Historic Rally, Group B, Group A, Super 1600, Rally GT, R2, R4, WRX с RX Lites Rallycross и новые машины класса R5! А вот WRC машин нет.

Также в игре есть фрагменты знаменитых трасс из чемпионата мира по классическому ралли.Трасс из DiRT Rally 1 (Монте Карло, Финляндия, Германия, Греция и Швеция) нет, скорее всего, их вернут в виде DLC. В DiRT Rally 2.0 добавили Новую Зеландию, Аргентину, Испанию, Польшу, Австралию и США.

Основные режимы игры: My Team EVENTS – заезды на одном или нескольких СУ, в т.ч. онлайн, FREEPLAY- быстрый заезд, HISTORIC – 4 серии заездов на классических машинах, FIA WRX – сезон чемпионата WRX, CUSTOM – вы создаёте свой чемпионат, TIME TRIAL – тренировочные заезды.

Так как DiRT Rally 2.0 следует воспринимать в первую очередь как игру про ралли кросс, то стоит отметить, что кодемастеры определённо поработали над этим аспектом.

Настройки с конкретными цифрами теперь доступны сразу:

К ралликроссовым трекам из первой части в Хельес и Хелл добавились лицензионные гоночные треки в Каталонии, Монталегре, Метте, Лохеак, Труа-Ривьерс и Сильверстоун. Гонки проходят в сухую погоду, во время дождя и после дождя. ИИ ботов не претерпел кардинальных изменений, просто на старте добавили ботов с неудачным стартом.

Физика резины получила улучшения в виде 4 типов резины: Дождевая, Хард (жесткая), Медиум (средняя) и Софт (быстрая). Можно брать с собой одну или две запаски. А можно и не брать.

Поломки машины теперь нужно исправлять не только после СУ, но и между тренировочными заездами. Доступно несколько видов ремонта в рамках 45 минут сервисного времени. К примеру, при повреждении радиатора можно выбрать: стандартный ремонт — 5 минут, быстрая починка — 3 минуты, полная замена — 20 минут. Время зависит от машины и силы повреждения.

Игра на руле.



Фидбек рулевого управления по сравнению с первой части остался без изменений, т.е. на твердую 4+, но до Project CARS 2 не дотягивает. Тем не менее, т.к. в ходе заездов вы довольно часто будете попадать на скользкие (и узкие) СУ, смысл в игре именно на руле есть, преимущества очевидны. Однако если вы попадёте в ночной заезд во время дождя, то при игре на руле с видом из кабины мало что видно, в то время как при камере «погоня» дорогу видно лучше.

Если у вас только клавиатура, то нужно слегка поколдовать: например, увеличить чувствительность клавиатуры с 4 по умолчанию до 10 максимальных пунктов, а линейность газа и тормоза уменьшить до 90%, это поможет отлавливать машину.

Для любителей максимальной сложности ежедневно и еженедельно доступны онлайн заезды в режим Daily/Weekly AI Challenge. В этих заездах вам будут предложены самые неуправляемые машины, ночь, дождь и прочие сложности.

Минимальные требования игры:

-процессор: AMD FX 4300 или Intel Core i3-2130;

-8 ГБ оперативной памяти;

-видеокарта: AMD Radeon HD 7750 или NVIDIA GeForce GTX 650 Ti;

-50 ГБ свободного пространства на накопителе;

-64-разрядная операционная система Windows 7/Windows 8/Windows 10.

Требования к процессору я проверил путём перевода Core i7-8700K из режима 6 ядер/12 потоков в 6/6, 4/8, 4/4 , но частота кадров совершенно не менялась, что говорит о хорошей оптимизации под 4-х ядерные процессоры. Видеокарт GeForce 970 4ГБ / GeForce 1060 3ГБ достаточно для получения красивой картинки в разрешении 1080р, но если вы любитель загонять все ползунки настроек вправо – нужна видеокарта мощнее.

Подведём итог:

Из недостатков я бы отметил :

-отсутствие СУ из первой части, простить вылет Монте Карло не могу;

-вид из кабины не улучшили, общая супернасыщщеность картинки не каждому понравится, отражения в лужах хорошие, но общее освещение в WRC 7 красивее;

— графическая стенограмма с мелкой цифрой градации поворота – крайне неудачное решение;

— нет гонки Пайк Пик;

— ночные гонки в ливень с видом из кабины доведут до истерики даже флегматика;

Из положительного:

— игра в выбор состава резины;

— улучшенная графика;

— протяжённость СУ

Чтобы поставить субъективную оценку, я промотал в памяти последние игры раллийной тематики и ставлю игре жирные 4 с плюсом.

DiRT Rally

Project CARS 2 WRC 7 V-Rally 4 Dakar 18 Forza Horizon 4 DiRT Rally 2.0 Геймплей 5,0 5,0 4,0 3,0 2,5 4,5 5,0 Поведение машины 4,5 5,0 4,5 3,0 1,5 4,0 4,6 Качество дорог 4,5 5,0 4,5 3,5 2,0 4,0 4,5 Дистанция дорог 3,5 3,5 4,0 3,5 5,0 4,5 4,0 Графика 4,0 5,0 4,7 3,0 3,5 5.0 4,5 Звук 4,0 4,7 4,5 3,5 2,5 4,5 4,0 Реиграбельность 5,0 5,0 4.0 2,0 1,5 4.5 4,5 ИТОГ 4,36 4,74 4,31 3,07 2,64 4,43 4,44

Версия 2.0 не деградировала, но и ничего революционного не привнесла. «Кодемастеры» навели лоск по мелочам и, очевидно, припасли ещё пару DLC в виде трасс из первой части. До осеннего выхода WRC 8 скоротать время за DiRT Rally 2.0 не можно, а нужно.