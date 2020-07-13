Обзор DJI Mavic Air 2





Как следует из названия, Mavic Air 2 – вторая версия модели Air, которая находится примерно посередине в иерархии линейки DJI Mavic. Ниже идут Mini, выше – Pro. Складная конструкция сделала квадрокоптеры поистине потребительскими устройствами, избавляя пилотов от необходимости перемещаться с кейсом внушительных размеров.

Хотя по возможностям и качеству съемки Air 2 уже наступает на пятки профессиональным моделям, в первую очередь он рассчитан на тех, кто не продает напрямую фото и видео, а снимает их для собственных проектов, что, впрочем, не исключает монетизации.

Управление

DJI экспериментирует с дизайном пультов дистанционного управления, и версия, которая поставляется с Mavic Air 2, производит очень хорошее впечатление. Смартфон располагается вверху, как в старых добрых дронах. Хват уверенный благодаря наклейкам из резиноподобного материала и форме корпуса, руки не перекрывают углы экрана, а кнопок ровно столько, сколько надо рядовому пилоту: глаза не разбегаются, пальцы не мечутся. Кнопка включения питания в сфере ответственности большого пальца правой руки может быть предметом споров, но простым нажатием пульт, конечно, не выключается, так что дрон не улетит, случайно оставшись без руководства.

Антенны интегрированы в держатель смартфона. Выглядит здорово, но как теперь устанавливать отражатели сигнала, которые любители рекордов дальности полетов используют для повышения устойчивости связи?

В борьбе за компактность при транспортировке элементы джойстиков стали съемными, для их хранения есть прорезиненные ниши.

Вообще, инженеры DJI заслуживают всяческих похвал, как за глобальные идеи, так и внимательность к мелочам. Например, к форме выступов, удерживающих смартфон в направляющих. В большинстве случаев кнопки регулировки громкости или выключения, оказавшиеся в местах контакта, не будут зажаты, поскольку выступы упираются в корпус смартфона. Кстати, ширина телефона может быть почти девять сантиметров, так что даже 7,2-дюймовый монстр поместится. При использовании дополнительного переходника вместо смартфона доступна установка планшета.

Смартфон подключается к пульту ДУ кабелем, в комплекте их три, для всех актуальных разъемов. В походном положении кабель полностью прячется в механизме держателя.

DJI оказалась на вершине квадрокоптерного Олимпа во многом благодаря простоте управления дроном. Может быть для гонок и фигур высшего пилотажа ее продукты не подходят, зато для полетов «в свое удовольствие» и для съемок – идеально. Если соблюдать одно единственное правило «что-то пошло не так – отпусти джойстики», автоматика в большинстве случаев спасет летательный аппарат от столкновения с препятствиями или падения. И посадит.

Система помощи в пилотировании комплексная. Она использует сигналы спутников GPS, данные со встроенных камер и инфракрасных датчиков, компаса, постоянно вычисляя безопасное расстояние до препятствия с учетом тормозного пути. Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 3.0 реагирует даже на малозаметные предметы, например, тонкие ветки. Дистанция до препятствия может превышать 20 метров, и дрон его распознает. К сожалению, боковых и верхних датчиков нет. Для неопытного пилота это может стать проблемой при выполнении пролетов как в ручном режиме, так и при использовании автоматических программ съемки. APAS не работает при записи видео с большой частотой кадров.

По мере накопления опыта пилота, Mavic Air 2 раскрывает свои достоинства. Он легкий и маленький, а это означает, что объем выдуваемого пропеллерами воздуха относительно невелик и можно подлетать близко к препятствиям, не опасаясь, что квадрокоптер отбросит воздушной волной. Это позволяет снимать захватывающие пролеты, просто недоступные для больших профессиональных дронов.

Кстати, эти профессиональные модели пока могут позавидовать системе слежения Active Track 3.0, благодаря которой дрон следует за объектом слежения, уверенно облетая препятствия.

Матрица 48-мегапиксельная, но мозаика из нынешней смартфонной моды, Quad Bayer (название маркетинговое, принадлежит Sony, но хорошо передает смысл: четыре расположенные квадратом 2х2 светоприемника накрываются светофильтром одного цвета, а раскладка цветов светофильтров стандартная, байеровская), поэтому в основных режимах она выдает 12 мегапикселов. Тем не менее, 48 мегапикселов доступны не только в JPEG, но и в DNG.

Кроме автоматического режима фотосъемки (с возможностью ввода поправки до+/- 3EV) есть еще полностью ручной, в котором регулируется выдержка и чувствительность матрицы. Клипинг в светах отображается на экране зеброй. Есть и режим SmartPhoto, дрон распознает тип сцены и подстраивает автоматическую постобработку под среднестатистические ожидания: снег белый, зелень насыщенная зеленая, закат – оранжевый.

Матрица Quad Bayer позволяет программно реализовать расширение динамического диапазона при съемке одним кадром. В динамических сюжетах это идеальное решение для дрона. Кроме того, в HDR он умеет делать и несколько типов панорам, а также записывать видео в 4К с 30 кадрами в секунду.

Для регулировки экспозиции в камере с фиксированной диафрагмой есть только один путь – нейтральные светофильтры. И к Mavic Air 2 можно купить шесть оригинальных моделей, от ND 4 до ND 256, что позволяет устанавливать длинные выдержки при съемках видео в условиях яркого света.

Широкоугольный объектив хорошо спроектирован, геометрические искажения исправлены в должной мере. Оптика держит контровый свет, паразитные блики минимальны.

Тестовые съемки производились на карту 128 GB IRDM by Goodram. Она обеспечивает скорость записи до 70 MBps (интерфейс UHS-I U3) и вполне соответствует рабочим характеристикам квадрокоптера, максимальная скорость видеопотока у которого достигает 120 Mbps. Даже при записи 48-мегапиксельных DNG объемом 93 MB (плюс JPEG 6-10 MB) задержек с освобождением буфера не возникало.

Официально Mavic Air 2 воспринимает карты до 256 GB включительно. С учетом выросшего реального времени полета 256 GB не кажутся чем-то очень большим, с учетом, что секунда 4К-видео с 60 кадрами в секунду занимает около 15 MB, а таймлапс 8К – существенно больше…

Перенос отснятого материала – ежедневная задача для владельца Mavic Air 2. Выбор невелик: либо вынимать/вставлять довольно нежную MicroSD-карту, либо подключать квадрокоптер кабелем к компьютеру. Разъем USB Type C находится под заглушкой на одном боку, а гнездо, также под заглушкой – на противоположном. При соединении кабелем Type C-Type C и копировании на SSD-накопитель ноутбука скорость передачи данных составляла, по информации Windows, в среднем 30 Мб/с.

Знакомый посетителям нашего сайта тестовый натюрморт оказался слишком мал, если он попадал в зону резкости, тем не менее, он позволяет объективно оценить другие параметры камеры.

На момент подготовки этого обзора в Adobe Camera RAW отсутствовал профиль для камеры Mavic Air 2, поэтому при «проявке» DNG использован стандартный профиль Color.

Качество съемки фото в целом можно похвалить: картинка в меру сочная, детальная и нешумная, особенно если учесть, что большинство кадров делается при хорошем освещении, а объектив светосильный.

Работа с цветом аккуратная. Даже красный, в целом проблематичный для цифровых камер с недорогими сенсорами, передается правильно как по тону, так и по нюансам переходов.

Тем не менее, полудюймовая матрица имеет ряд ограничений, которые пока невозможно обойти программно. При правильной экспозиции динамический диапазон достаточно широк, хотя в светах и тенях хотелось бы видеть чуть больше тональных переходов. Но стоит недодержать или передержать, и даже DNG не даст спасти ситуацию. Максимум один шаг EV, дальше начинается заметная деградация качества (косвенно вывод подтверждается настройкой шага эксповилки в 0,7 EV). На практике это означает, что контрастные сцены лучше снимать в режиме автоматической эксповилки, а затем склеивать в Photoshop HDR из DNG. Обрабатывая созданный 32-битный DNG средствами Adobe Camera RAW можно получить широкий динамический диапазон и избежать типичных HDR-ореолов.

В качестве бонуса при таком подходе удается улучшить детализацию, а небольшие смещения дрона в промежутках между съемкой кадров эксповилки даже полезны, так минимизируются собственные шумы матрицы.

ISO 800 – максимум, далее следует рост шумов и потеря не только деталей, но и тональная бедность в светах и тенях.

Разница между 48 и 12 мегапиксельными картинками – двукратная по каждой из сторон. Прямое сравнение детализации невозможно, слишком отличаются размеры. Изображения получены из файлов DNG с идентичными настройками «проявки», разница лишь в радиусе повышения резкости. В 48-мегапиксельном он равен 1, а в 12-мегапиксельном – 0,5.

Большая картинка прогнозируемо выигрывает, но, естественно, не в четыре и даже не в два раза: сказывается тот факт, что четыре светодиода накрыты светофильтром одного цвета, соответственно при байеровской интерполяции данные о яркости и цвете каждого финального пиксела получаются более «усредненными». За большое разрешение приходится платить маленькими размерами светоприемника, это дает «лишние» шумы.

Динамический диапазон 48-мегапиксельных файлов также чуть уже. Ответ на вопрос о необходимости все снимать в 48 мегапикселов кажый фотопилот даст самостоятельно, ведь разница в качестве не столь заметна как разница в размерах файлов, что влияет и на скорость обработки, и на стоимость хранения. Кстати, приведенные фрагменты показывают качество объектива. Это угол кадра, резкость в центре лучше.

Видео 4К записывается в трех вариантах – обычном, HDR и с пологой кривой гаммы D-Cinelike. Для любителей цветокоррекции это находка, поскольку автоматика склонна завышать контрастность и излишне ретиво повышает резкость. Жаль, что картинка восьмибитная, 10 бит на канал дали бы больше свободы при «покраске». Нетронутые сетевыми плеерами файлы можно закачать по этим ссылкам:

4К 60fps Normal

4К 30fps HDR

4К 60fps D-Cinelike

Полет

Дроны DJI разрабатывались в расчете на то, что основной полезной нагрузкой будет камера. А ей нужна стабильность по трем осям.

При ветре разумной силы Mavic Air 2 демонстрирует отличную стабильность невзирая на легкость: масса немногим более полукилограмма. Это видно не только по плавной картинке в видео, но и по возможности собрать HDR-фото из нескольких кадров, снятых с эксповилкой.

Заявленное время полета – до 34 минут в безветренную погоду. Это действительно ощутимо больше предыдущей версии и ранних моделей, особенно если учесть, что на взлет и посадку им требуется примерно столько же, соответственно прирост «периода активного использования» оказался выше.

Батарея Mavic Air 2 работает с напряжением 11,5 вольт и заряжать ее от портативного аккумулятора с выходами USB невозможно (как минимум без неофициальных переходников-преобразователей). И это, пожалуй, самое больше разочарование, которое вызывает маленький дрон. Созданный явно для путешествий налегке, он буквально привязан к розетке 220 В… Покупка комплекта с тремя батареями дает как минимум час нормального полета, но увеличивает первоначальные расходы.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: компактные размеры и отличная "начинка"; прост в управлении и может летать до 34 минут; результаты съемки порадуют не только любителей, но могут использоваться и профессионалами (после тщательной обработки) Минусы: нет штатной возможности заряжаться через USB; нет датчиков обнаружения опасности по бокам и сверху Вывод: Mavic Air 2 – это полноценный дрон, способный продемонстрировать все прелести полетов и воздушных съемок. Да, по некоторым параметрам он не подойдет для серьезного коммерческого использования, но и стоит он почти в два раза дешевле. Разработчики смогли обеспечить существенный "запас" функциональности. На поверхности лежат автоматические базовые возможности, например, пролеты QuickShots, SmartPhoto, 4K HDR или быстрый монтаж клипов прямо в приложении DJI Fly. Они хороши тем, что позволяют начинающим сразу создавать достаточно качественные снимки и ролики, достойно выглядящие на экранах смартфонов. Вместе с тем, дрон умеет сохранять DNG для всех видов фото (включая панорамы) и записывать видео с пологой кривой гаммы, что на этапе постобработки дает возможность получить хорошее качество изображения. Технические характеристики DJI Mavic Air 2 (CP.MA.00000176.03)

24 700 − 26 320 грн

Сравнить цены Тип Квадрокоптер Класс для видеосъемки Скорость подъема, км/ч 14,4 Скорость спуска, км/ч 10,8 Максимальная скорость, км/ч 68,4 Максимальная высота, м 5000 Макс. допустимая скорость ветра, км/ч 29 - 38 Грузоподъемность, кг нет данных Температура окружающей среды, град -10 ...+ 40 Время полета, мин 34 GPS GPS / ГЛОНАСС Объем внутренней памяти, ГБ 8 Поддержка карт памяти MicroSD, max 128gb Гироскоп + Магнетометр + Акселерометр - Барометр - Крепления для игр (развлечений) - Крепление камеры встроенная в корпус Матрица 1/2.3” CMOS 12 Мп и 48 Мп Объектив угол обзора 84° 24mm f/2.8 Вращение камеры + Диапазон вращение камеры Наклон: -90°…0° (по умолчанию) -90°…24° (расширенный режим) Чувствительность, ISO Видео: 100–6400 Фото (12 Мп): 100–3200 (авто) 100–6400 (ручной) Фото (48 Мп): 100–1600 (авто) 100–3200 (ручной) Стабилизация цифровая, 3х-осевая Подвес для камеры - Тип управления, количество каналов пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов Встроенный дисплей (диагональ), дюйм - Крепление для мобильного устройства + Макс. ширина мобильного устройства, мм 160 мм,толщина 6,5-8,5мм Разьемы Lightning, Micro USB(B), USB(C) Питание пульта аккумулятор 2970 mAh LiPo 2S Частота пульта, ГГц 2,4/5,8 Максимальный радиус действия дистанционного управления, м 10000 Материал рамы ABS-пластик Складная конструкция + Тип двигателя бесколлекторный Степень защиты - Питание модели аккумулятор 3500 mAh LiPo Разъемы нет данных Игровой - Слежения + Трюковой + Возврата на базу + Позиционирования CF Mode + FPV (вид от первого лица) + Аккумуляторы, шт 1 FPV очки - Кейс + Док-станция/зарядное устройство зарядное устройство Защита лопастей + Ширина, см 25,3 Длинна, см 18,3 Высота, см 7,7 Вес, кг 0,57 Цвет серый

Редакция благодарит компанию Fly Technology, официального импортера DJI в Украине, за предоставленное на тест оборудование.