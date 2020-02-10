Обзор Edifier TWS1: недорогие TWS-наушники на каждый день





Еще совсем недавно в сегменте полностью беспроводных наушников (TWS) ассортимент был невелик. Но в настоящее время огромное предложение на рынке позволяет выбрать модель с характеристиками, которые наиболее интересны пользователю, не переплатив при этом. В этом обзоре мы познакомимся с одним из представителей вышеупомянутых — относительно недорогой гарнитурой Edifier TWS1.

Комплектация

Наушники поставляются в симпатичной картонной коробке. Комплект поставки ничем не выделяется, он стандартный для продуктов такого класса. Внутри упаковки находятся: наушники с зарядным кейсом, microUSB-кабель, инструкция и две дополнительные пары резиновых насадок разных размеров.

Дизайн и эргономика

У нас в обзоре черный вариант наушников, но есть еще и белая версия. Корпус TWS1 сделан полностью из пластика. Несмотря на то что он глянцевый, гарнитура не оставляет на себе заметные отпечатки пальцев, все-таки площадь поверхности соприкосновения небольшая.

На внешней стороне нанесено симпатичное изображение, напоминающее латинскую «E», таким образом производитель напоминает о себе. На каждом из наушников есть обозначение ориентации L — left (левый) и R — right (правый). С внутренней стороны расположились контакты для зарядки и амбушюра. В каждом из наушников есть небольшой индикатор состояния. Света он излучает немного и в темноте окружающих раздражать не будет.

В целом, дизайн Edifier TWS1 понравился, они выглядят симпатично и не сильно выпирают из ушной раковины. Наушники средних размеров, хорошо сконструированы и у большинства не будут выпадать при резких движениях головой, но строение ушной раковины у всех индивидуальное, поэтому все-таки стоить примерять гарнитуру перед покупкой.

Кейс также сделан из глянцевого пластика, который, в отличие от наушников, пачкается заметно. Если эта особенность вас смущает, то придется присмотреться к белой версии, там отпечатки не так будут заметны.

На фронтальной поверхности кейса расположен индикатор состояния и выемка для удобства открытия крышки. Сверху на ней красуется утопленный логотип производителя. Сзади — гнездо для зарядки, а внизу — техническая информация. Внутри зарядного кейса, как у всех подобных устройств, — ниши с контактами.

Наушники фиксируются надежно при помощи магнитов и вынимаются без особого труда, долго «выковыривать» не придется.

Крышка кейса неплотно прилегает к основе и немного люфтит. Это никоим образом не скажется на надежности конструкции, но тактильные ощущения не самые приятные, а пользоваться футляром приходится часто.

Размеры кейса небольшие, его габариты позволяют носить наушники в «пятом» кармане джинсов.

Управление и функциональность

Edifier TWS1 — это полностью беспроводные наушники внутриканального типа.

Работает гарнитура по протоколу Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX и Qualcomm TrueWireless Stereo Plus. Звук обеспечивают 8-мм неодимовые динамики в частотном диапазоне 20 — 20000 Гц. Наушники низкоомные с импедансом 16 Ом. Что касается ёмкости аккумуляторов, то значения тут следующие: 60 мАч в каждом наушнике, 500 мАч в футляре. Полностью заряжаются наушники за полтора часа. Заявленное время автономной работы — 32 часа (8 часов воспроизведения на одном заряде и еще 24 часа от зарядного устройства). На практике цифры могут немного меняться в худшую сторону, но в целом наушники неплохо держат заряд.

Гарнитура защищена по стандарту IPX5 (от пыли и брызг) — это порадует тех, кто занимается активными видами физической культуры на открытом воздухе. Соединяются наушники с основным устройством без каких-либо проблем. При первом подключении нужно некоторое время подержать палец на сенсорной панели левого наушника. Он, кстати, в этой паре главный и слушать отдельно правый без активного коллеги не выйдет. В дальнейшем гарнитура будет сама моментально подключаться к сопряженному ранее устройству, как только наушники покинут футляр.

TWS1 управляются при помощи сенсорных панелей, расположенных на внешней стороне. Одно нажатие ставит композицию на паузу или продолжает её воспроизведение (либо принимает или завершает звонок), двойное — переключает на следующий трек, а тройное — на предыдущий. У обоих наушников управление одинаковое, поэтому запоминать отдельные жесты для каждого не придется. Через наушники нельзя поменять уровень громкости — это неудобно, ведь придется регулярно доставать свой телефон из кармана.

Звучание и передача речи

Ожидать от недорогих беспроводных наушников потрясающего качества звука наивно, да и аудиофилы навряд ли будут интересоваться подобными решениями, чтобы почувствовать мягкость и теплоту лампового комбика. Для подобной гарнитуры важна хорошо проработанная «середина», и в этих наушниках она есть. Низких частот немного не хватает, да и детализация не самая высокая, но на каждый день прослушивания музыки в фоне или фильмов Edifier TWS1 будет достаточно. Звучание наушников в целом неплохое и они точно стоят своих денег.

Связь держится стабильно, без помех. Задержек при воспроизведении практически нет, «липсинк» отличный. Что касается передачи речи, то это не сильная сторона гарнитуры. Ваш голос собеседник будет слышать отдаленно, разобрать сказанное будет можно без особых усилий, но ожидать качества связи уровня AirPods не стоит; впрочем, это характерно для всех представителей этого ценового сегмента.