Обзор электросамоката Acer ES Series 5 Select (AES035): между стилем и универсальностью

Электросамокаты уже далеко не первый год колесят по дорогам всего мира. Есть немало причин почему именно сейчас они завоевывают все большую лояльность среди людей любого возраста и пола. В этом редакционном обзоре мы протестируем новый электросамокат Acer ES Series 5 Select (AES035) и попробуем понять в чем секрет широкой популярности этого вида двухколесного транспорота, оценим его основные возможности и характеристики.

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Acer ES Series 5 Select (AES035) Від 25 843 грн. Плюсы: качественная сборка; стремительный разгон, как для мотора 500 Вт; хорошие тормоза; легкая алюминиевая рама; влагозащита IPX5. Купить в Comfy.ua Минусы: слабое освещение; нестабильное приложение на Android. Купить в Comfy.ua 8.3 /10 Оценка

ITC.ua

Технические и ходовые характеристики Acer ES Series 5 Select (AES035)

Бренд Acer Двигатель 500 Вт, 916 Вт — пиковая мощность Максимальная скорость до 30 км/ч Вес 20.46 кг Тормоза Передние — дисковые, задние — электрические Батарея 36 В/16 А год Время зарядки 6 часов Шины 10», бескамерные Скоростные режимы 4 Максимальная нагрузка 120 кг Амортизация Передняя Зарядное устройство 42 В/ 3А Материал рамы Алюминий Защита от влаги IPX5

Упаковка, комплектация и сборка, сборка и сборка

Acer ES Series 5 Select (AES035) прибыл на редакционный обзор в большой белой коробке, на которой изображен герой нашего обзора. Под зеленым логотипом Acer приведены его основные характеристики. Также на ней можем отыскать QR-коды для установки фирменного приложения на Android смартфоны и iOS

По бокам коробки предусмотрены специальные транспортные отверстия для удобной переноски, что очень помогает при загрузке.

Открыв верхнюю часть коробки, получаем доступ к Acer ES Series 5 Select (AES035), который аккуратно запакован в специальных поролоновых секциях. Самокат при этом находится в сложенном положении, с отделенным рулем. Кроме самого электротранспорта, в комплектацию входят:

Пользовательский мануал с подробной информацией об электросамокате;

Специальный шестигранник и болтики для закрепления руля;

Зарядное устройство (42 В, 3 А).

В целом сборка не вызывает каких-то особых проблем. С ней справится даже ребенок. Все, что необходимо, это зафиксировать руль с помощью 4 болтиков комплектным шестигранником.

Тем не менее в мануале неопытный пользователь может наглядно увидеть все на детально расписанной схеме, где изображен весь необходимый порядок действий. В самом конце с помощью специального складного замка приводим Acer ES Series 5 Select (AES035) в полную боевую готовность фиксируя рулевую колонку в вертикальное положение. После этого финального штриха самокат полностью готов к езде. Весь процесс распаковки и сборки занимает не более 5 минут.

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Материалы, дизайн и механика

Acer ES Series 5 Select (AES035) выполнен в благородном черном матовом цвете с фирменными зелеными вставками. Такой дизайн воспринимается солидно и одновременно привлекает внимание. Следы пыли в таком случае не очень заметны, чего не скажешь о брызгах грязи, если вы таки умудрились в нее заехать

Конструкция выглядит монолитно, чувствуется качественная сборка без люфтов и скрипов. Конечно, речь не идет о каком-то «оффроуде», ведь электросамокаты такого типа и не предусмотрены для него. Тем не менее в следующих разделах мы поговорим об этом подробнее.

Длина электросамоката достигает около 120 см. Размер рамы имеет прямое отношение к стабильности на дороге. Вес Acer ES Series 5 Select (AES035) составляет около 20,5 кг. Он с легкостью сможет разогнаться до 25 км/ч, даже если ваш вес составляет 120 кг.

Для эргономичности фиксирования в сложенном состоянии сзади предусмотрен специальный механизм крепления руля. В таком виде его можно удобно взять в руку за рулевую колонку и перенести в необходимое место или загрузить в багажник. Хотя Acer ES Series 5 Select (AES035) поместится не в каждый автомобиль

В некоторых случаях (например в небольших хэтчбеках A класса) при недостаточном объеме придется раскладывать заднее кресло. А в седане может мешать высота самого багажника, в который руль не всегда помещается по своей ширине. Зато могу сказать с уверенностью, что в типичном B-классе места ему хватит, если поколдовать с углом наклона руля

Электроника, элементы управления и батарея

Рама Acer ES Series 5 Select (AES035) изготовлена из алюминия. Это обеспечивает относительную легкость электросамоката и при этом является достаточно прочной. С алюминиевой рамой можно не волноваться за воздействие коррозии при влажном и дождливом климате.

К тому же производитель обещает влагозащиту по международному стандарту IPX5. Он гарантирует защиту от струй воды во время езды, которые не будут иметь вредного влияния на электронику и батарею. Однако советую все же не злоупотреблять с этим, ведь поломать можно что угодно, особенно если регулярно подвергать девайс на агрессивную среду.

В склад Acer ES Series 5 Select (AES035) входит обычная амортизационная вилка без дополнительной возможности блокировки. Производитель заявляет, что она может поглотить до 30% ударов во время езды на неровной поверхности.

Электросамокат снабжен специальной прорезиненной поверхностью, которая обеспечивает надежное сцепление подошвы вашей обуви непосредственно со стойкой. Это обязательный атрибут пользователя для безопасности во время езды. С левой стороны находится импровизированная ножка, которая позволяет зафиксировать самокат в вертикальном положении на горизонтальной поверхности.

Acer ES Series 5 Select (AES035) оснащен бескамерными шинами Xuang Cheng диаметром 10 дюймов и профилем 60/70. Несмотря на то, что сам самокат рассчитан на владельца с весом до 120 кг, на самих шинах написано, что максимальная допустимая нагрузка на них — 100 кг. Оптимальное давление накачки составляет примерно 3,4 бара

Гладкий узор протектора дает четкий намек на то, что Acer ES Series 5 Select (AES035) рассчитан для обычной городской езды по асфальтовому покрытию или тротуарной плитке. Покрышки Xuang Cheng нередко встречаются в различных электрических самокатах, гиробордах, гироскутерах и другой технике.

Самое главное, что должно интересовать владельца любого транспорта, это не столько мощность его двигателя, а и качество тормозной системы

В Acer ES Series 5 Select (AES035) с этим нет никаких проблем, ведь спереди находятся дисковые тормоза, а сзади их подстраховывает так называемая электронная тормозная система. Она обещает нам лучшую стабильность в сложных ситуациях.

Ручка управления тормозами приходится под левую руку, механически активируя передние дисковые колодки и передавая сигнал для задних электронных. Ниппель для подкачки колеса интегрирован в диск, как в автомобилях. Он классического диаметра и не потребует каких-то дополнительных переходников, как, например некоторые представители немецких электровелосипедов или электросамокатов.

Acer ES Series 5 Select (AES035) поддерживает 4 скоростных режима: первый — до 6 км в час, второй — до 10 км/ч, третий — 20, 25 и четвертый — так называемый SPEED, особенно бодро развивает скорость до своего максимума. Сверху обоих колес установлены надежные крылья из прочного пластика, которые защищают вас от воды или болота. Сзади по бокам от колеса и спереди под складным механизмом рулевой колонки находятся специальные рефлекторы.

Электроника, элементы управления и батареи

В центре руля красуется стильный глянцевый дисплей бортового компьютера с надписью Acer. Он монолитно встроен в свое посадочное место и выделяется дизайном со скругленными краями.

На нем отображается самая необходимая информация, которая понадобится вам при езде. Это в первую очередь скорость, уровень заряда и некоторые служебные данные, как, например тип скоростного режима или статус подключения по Bluetooth.

Вся электроника и элементы соединения аккуратно спрятаны в корпус и раму электросамоката. Также предусмотрены специальные заглушки в местах, где проводка выходит на поверхность для предотвращения попадания влаги.

Справа на руле размещены две кнопки. Первая — включение, запускает электросамокат. Активируется длинным нажатием перед началом езды. Сверху нее находится кнопка освещения, включающая фару для езды в темное время суток или в условиях плохой видимости

Под ними расположен специальный рычаг, который отвечает за момент ускорения. Он рассчитан на управление большим пальцем правой руки, дозирующий степень разгона.

На левой части руля есть трехпозиционная кнопка, которая отвечает за активацию сигналов поворота. Желтые диоды размещены по обоим краям руля. По яркости свечения они почти не уступают автомобильным «поворотникам».

А вот на сигнале немного сэкономили. Здесь стоит самый обычный звоночек механического типа, который подошел бы скорее для детского велосипеда. А это, между прочим, также безопасность, ведь громкий электронный сигнал мотивирует других участников движения быстрее среагировать.

Фронтальный свет не может похвастаться особой мощностью. Фара с фиксированным углом встроена под дисплеем. В перспективе советую оснастить самокат чем-то более ярким, чтобы не рисковать при езде в темное время суток и при недостаточной видимости. Сзади размещен фонарь, который сигнализирует о торможении.

Расширенные настройки Acer ES Series 5 Select (AES035) ждут нас в специальном приложении Acer Electric Scooter Series 5, которое можно скачать в PlayMarket и AppStore. В нем доступна функция настройки круиз-контроля, возможно выбрать скоростной режим, управлять освещением. Также приложение отображает остаточную емкость аккумуляторной батареи, скорость, продолжительность маршрута и общий пробег.

Acer ES Series 5 Select (AES035) комплектуется мощной батареей (36В, 16А). Процесс зарядки длится примерно 6-6,5 часов, при 123 Вт/ч. Зарядное устройство не нагревается в процессе и не требует активного охлаждения. Таким образом можно оставить электрический самокат на ночную зарядку и утром получить полный запас хода.

Батарею рекомендуется заряжать в помещении и избегать зарядки при минусовой температуре, ведь это ведет к ее ускоренной деградации. Если вы планируете долго хранить самокат без эксплуатации, в таком случае стоит зарядить перед этим аккумулятор где-то до уровня 50-60% от общей емкости.

По заявлениям производителя Acer ES Series 5 Select (AES035) способен проехать до 60 км на одном заряде. В таких цифрах в основном озвучивается результат при идеальных условиях. Поэтому для получения реальной картины стоит учитывать собственный вес, давление в колесах, рельеф и другие факторы.

Тест-драйв и опыт использования

Во время езды на Acer ES Series 5 Select (AES035) ощущается стремительное ускорение, как для 500-ваттного мотора. Его мощности вполне хватит для обычного пользователя. Чувствуется, что электросамокат способен на большее. В реальной эксплуатации стоит рассчитывать где-то на 50 километров пробега.

Приятным бонусом является функция круиз контроля, которая позволяет просто наслаждаться ездой, не отвлекаясь даже на рычаг ускорения. Она активируется если долгое время ехать с определенной скоростью. После того подается сигнал спикером и самокат начинает придерживаться стабильной скорости до момента, пока вы не нажмете тормоза, или рычаг акселератора.

На дороге с небольшим восходящим углом и при встречном ветре, Acer ES Series 5 Select (AES035) уже не мог развивать свои 25 км/ч. Сказывался эффект парусности, когда стоишь в полный рост, чем увеличивается сопротивление ветра.

Ради эксперимента я попробовал преодолеть определенную дистанцию на грунтово-гравийной дороге и по траве. Благодаря достаточному клиренсу Acer ES Series 5 Select (AES035) прошел этот тест. Амортизаторы отрабатывали как нужно, но в ногах ощущались небольшие удары от соприкосновения с неровной поверхностью.

В общем электросамокат прекрасно подходит под распространенный кейс — добраться до работы в теплое время года на расстояние до 10-15 км. Но, конечно, при условии, если маршрут оборудован специальными велодорожками. В идеале же он лучше всего подойдет, чтобы неспешно покататься по паркам или скверам, или в местах где перекрыто дорожное сообщение.

Лично мне, как владельцу электровелосипеда с киловаттным мотором в Acer ES Series 5 Select (AES035) не хватает скорости хотя бы 35-40 км/ч. Именно в таком режиме можно получить более полноценное наслаждение от езды в теплое время года. Возможно, на таких скоростях и понадобилась антиблокировочная система eABS.

А вот с приложением Acer Electric Scooter Series 5 под обоими моими Android смартфонами (13 и 15 версии) возникли трудности. Он так и не захотел находить сам электросамокат в списке доступных устройств, хотя смартфон сначала подключился по Bluetooth к Acer ES Series 5 Select (AES035). И судя по отзывам на Playmarket и AppStore — это не единичный случай. Возможно, такова особенность тестового образца.

Цены и конкуренты

Рынок электросамокатов сейчас очень насыщенный, поэтому товаров здесь, как говорится, на любой вкус и кошелек. Acer ES Series 5 Select (AES035) можно приобрести по цене 29 199 гривен. За эту цену, конечно, найдется немало конкурентов.

Один из них — Atlas i-Max. Он стоит немного дороже, при этом комплектуется двигателем на 400 Вт и предлагает пробег до 40 км на одном заряде. Передние тормоза у него барабанные, а также отсутствует круиз-контроль. Зато его киллер-фичей является специальное сиденье, которое можно на него смонтировать. К тому же он рассчитан для большей нагрузки.

Xiaomi Mi Electric Scooter 5 Pro недавно появился в продаже по цене около 25 999 гривен. У него более слабый двигатель, зато дополнительно присутствует задняя амортизация. Средний пробег такой же, как и у героя нашего обзора. Также у него больший вес, ведь его рама сделана из стали.

Если же вы хотите добавить в жизнь немного экстрима, то вам придется по душе Acer Predator Extreme. Это настоящий хищник бездорожья с продвинутой системой амортизации и качественными тормозами.

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8.3 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8.5 Около 50-60 км по ровной поверхности в зависимости от веса владельца. Дизайн, эргономика 9 Приятный дизайн, удобный в эксплуатации. Качество сборки, материалы 8.5 Алюминиевая рама, удобные прорезиненные ручки руля. Цена 8.5 Адекватная цена за имеющиеся возможности. Скорость 7.5 Ограничение скорости в 25 км/ч. Комплектация 8 Достаточная комплектация.