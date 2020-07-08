Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5





Серия Mi Band, пожалуй, лучше всего характеризует продукцию компании Xiaomi. Это стильные устройства с минималистичным дизайном, широкими функциональными возможностями и, что немаловажно, весьма доступной ценой. Выпуском первого Mi Band в 2014 году Xiaomi серьезно встряхнула рынок носимых устройств, быстро выбившись в лидеры по объемам продаж. Что и говорить, если в прошлом году компании хватило всего 8 дней, чтобы продать первый миллион Mi Band 4. Примерно месяц назад Xiaomi анонсировала пятое поколение Mi Band и давайте посмотрим, есть ли у него шансы повторить успех предшественников.

Комплектация и внешний вид

Mi Band 5 поставляется в довольно компактной черной коробке, на которой изображен сам трекер и цифра 5, чтобы сразу можно было понять какое поколение устройства перед вами. Внутри ничего лишнего: фитнес-трекер, зарядное устройство и документация.

В дизайне Mi Band 5 чувствуется преемственность по отношению к предыдущим версиям устройства. Это все так же черная капсула, оснащенная дисплеем и сенсорной кнопкой под ним, помещенная в силиконовый ремешок. Отличить новинку от Mi Band 4 можно только при прямом сравнении — заметен чуть более удлиненный дисплей.

На тыльной части трекера расположен датчик BioTracker PPG для отслеживания сердечного ритма, а также коннекторы для зарядки. Ремешок выполнен из приятного на ощупь материала, в продаже будут доступны не только черные, но и цветные варианты.

Функциональность

Если вы являетесь владельцем прошлого поколения Mi Band, или же читали обзор Mi Band 4, то прекрасно осведомлены в данном вопросе. Фитнес-браслет умеет следить за вашей активностью, мониторить частоту сердечных сокращений, выводить уведомления со смартфона. Но Xiaomi не была бы собой, если бы не добавила ряд новых фишек.

Начнем с того, что пользователям теперь доступно более 100 наборов различных циферблатов, которые они могут установить на 1,1” AMOLED-дисплей. Вот только есть некоторые нюансы с поиском циферблатов, но об этом поговорим дальше. Экран, к слову, имеет разрешение 126х294 точек и пиковую яркость 450 нит.

Количество спортивных режимов увеличилось до 11 штук. Фитнес-трекер может отслеживать бег на открытом воздухе и на беговой дорожке, езду на велосипеде и на велотренажере, прыжки на скакалке, занятия йогой, спортивную ходьбу, упражнения на орбитреке и гребном тренажере, плавание (влагозащита 5 ATM). Для всего остального есть MasterCard универсальный режим Freestyle, который считает время упражнения, количество сожженных калорий и частоту сердечных сокращений.

В целом заниматься спортом вместе с Mi Band 5 удобно — устройство практически не ощущается на руке и не мешает во время занятий. В настройках приложения Mi Fit можно выбрать режимы, которыми вы чаще всего пользуетесь, чтобы иметь к ним быстрый доступ. Девайс способен автоматически определять ходьбу и бег, а также предупреждать, если частота пульса превышает нормальные показатели. Что интересно — во время первого занятия на беговой дорожке Mi Band 5 заметно приукрасил мой результат, добавив сверху примерно полкилометра. Но после завершения упражнения трекер попросил уточнить данные, тем самым произведя калибровку.

Mi Band 5, как и прошлое поколение, поддерживает возможность постоянного мониторинга пульса и управление музыкальным плеером на смартфоне. Также теперь трекер может отслеживать сон на протяжении суток (ранее только в ночное время) и способен определять фазы быстрого сна (REM). Из новых фишек отмечу появление дыхательной тренировки для уменьшения уровня стресса, измерение индекса физической активности PAI (Personal Activity Intelligence), возможность отслеживания женского цикла, дистанционное управление камерой смартфона.

Как установить циферблат с Губкой Бобом на Mi Band 5?

Во время презентации Mi Band 5 внимание акцентировали на огромном количестве новых циферблатов. Были продемонстрированы варианты с героями различных мультсериалов — Губкой Бобом, Евангелионом, Детективом Конаном и другими. Тем обиднее было обнаружить весьма ограниченный набор циферблатов после первой настройки Mi Band 5 и привязке его к украинскому аккаунту.

Мне удалось решить данную проблему путем создания Mi Account с местонахождением в Китае:

Открыв приложение Mi Fit выбираем опцию Sign in with a third-party account — Mi Account Создаем Mi Account, местонахождение — Китай, номер телефона украинский Логинимся в созданный Mi Account Приложение предлагает зарегистрировать Mi Fit аккаунт, нажимаем Sign up Выбираем местонахождение Китай Далее приложение предлагает добавить китайский номер телефона к Mi Fit аккаунту, но данный экран можно пропустить Настраиваем профиль Подвязываем Mi Band 5, заходим в магазин циферблатов и находим Губку Боба

Если же вы сразу захотите создать Mi Fit аккаунт с местонахождением в Китае, придется обязательно вводить китайский номер телефона и получать код подтверждения на него. В случае же, если вы войдете в украинский аккаунт, как минимум Губки Боба вы не обнаружите.

Подойдут ли к Mi Band 5 ремешки от Mi Band 4?

Нет. Размеры капсулы Mi Band 5 немного изменились, поэтому сменные ремешки придется заказывать специально для данной модели.

Сколько работает Mi Band 5 от одного заряда и как его заряжать?

Заявленное время автономной работы от одного заряда составляет порядка 14 дней. С включенными функциями постоянного мониторинга ЧСС и сна, думаю, можно рассчитывать дней на 10 работы. Все еще отличный показатель, а тем более, что в Mi Band 5 переработали зарядное устройство и заряжать фитнес-трекер стало гораздо удобнее. Отныне не нужно доставать каждый раз капсулу из ремешка — достаточно примагнитить зарядную площадку к тыльной стороне девайса.

Стоит ли ждать глобальную версию или можно покупать китайскую?

У нас была китайская версия Mi Band 5, собственно анонса глобальной модели пока не было. В официальном приложении Mi Fit доступен китайский и английский языки интерфейса трекера. Русский язык в уведомлениях устройство отображает корректно. Если вам нравится девайс, глобальную версию можно не ждать — тем более ходят слухи, что NFC модуль она не получит, а значит бесконтактных платежей пока можно не ждать в наших краях. По этой же причине можно не заказывать китайскую NFC-версию Mi Band 5 — ни оплата, ни голосовой ассистент Xiao Ai вам не пригодятся.

Фирменное приложение Mi Fit

Для подключения Mi Band 5 к смартфону и его последующей настройки предусмотрено приложение Mi Fit, доступное для Android и iOS. Привязка трекера происходит быстро — необходимо зайти в свой профиль, выбрать опцию “добавить девайс”, тапнуть на Band и дождаться, пока ваши устройства законектятся.

На главном экране фитнес-трекера отображается заряд устройства, а ниже разделены на группы различные настройки. Первым пунктом идет магазин циферблатов, где доступны вышеупомянутые заставки с Губкой Бобом, а также другие анимированные и статичные варианты. Кстати, стандартные циферблаты тоже немного прокачались — на них теперь можно менять отображаемую информацию (шаги, пульс, PAI, погоду и т.д.), а если тапнуть на эти данные, то открывается соответствующий экран, например со статистикой пройденных шагов.

Далее идут настройки уведомлений. Вы можете выбрать приложения, оповещения которых будут дублироваться на трекере. Ниже найдете параметры дисплея, настройки работы датчика измерения пульса, выбор языка, ночной режим и прочее. Вы можете изменить количество экранов, которые будут пролистываться снизу вверх и слева направо, убрать ненужные режимы тренировок из меню Workout, настроить погоду. В меню Lab есть опция Camera settings, после активации которой можно управлять камерой смартфона с Mi Band 5. В этом же меню можно подвязать фитнес-трекер к Mi NoteBook, чтобы разблокировать его автоматически, когда вы находитесь рядом с ноутбуком с надетым браслетом.

Если же выйти из настроек Mi Band на главный экран приложения Mi Fit, увидите всю статистику вашей активности. Там отображается количество пройденных шагов, показатель PAI, ваш уровень стресса, статистика сна, последние тренировки и прочее. Мне интерфейс приложения понравился, все выполнено в едином стиле, красиво выглядит и понятная навигация.

Впечатления от Mi Band 5

Если ранее вы никогда не пользовались смарт-часами или фитнес-трекером, то Mi Band 5 отличный вариант для приобретения, чтобы понять нужно ли вам вообще носимое устройство. Девайс очень легкий (12 граммов) и незаметный на руке. Дизайн довольно универсальный и подойдет под любой стиль одежды. Система работает шустро, логика навигации понятная, доступны варианты кастомизации циферблатов, можно менять расположение элементов меню. Уведомления приходят стабильно, вибрация четкая и не раздражает. Ко всему этому очень быстро привыкаешь. Ну и, конечно же, вопрос цены остается актуальным всегда. В этом аспекте Xiaomi решила ничего не менять и стоимость Mi Band 5 осталась на уровне прошлого поколения. Учитывая все вышеперечисленное, у Mi Band 5 есть все шансы стать очередным бестселлером.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: качественное исполнение, шустрая система, расширение функциональности, кастомизируемые циферблаты Минусы: все еще умеет считать пульс у неживых предметов Вывод: Mi Band 5 - классное обновление и без того удачной модели фитнес-браслета. Расширилась функциональность системы, появились новые циферблаты, на экране стало помещаться больше информации. При этом автономность осталась примерно на том же уровне. Не изменилась и цена девайса. Так что владельцы предыдущих версий Mi Band могут смело обновляться на пятое поколение. Или же, если вы хотите приобрести свое первое носимое устройство, то Mi Band 5 - отличный вариант. Технические характеристики Xiaomi Mi Smart Band 5 Black

1 145 − 1 299 грн

Сравнить цены Тип Фитнес-браслет iOS + Android + Типы физической активности ходьба, бег, плавание, велосипед Пульсометр + (оптический) Пульсоксиметр (SpO2) - Тонометр - Подсчет шагов + Подсчет ступенек - ЭКГ - Отслеживание сна + Уведомления о входящих событиях + Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Дисплей, тип AMOLED Форма дисплея - Диагональ 1,2 Разрешение 126x294 Сенсорный + Размеры, мм 47,2х18,5х12,4 Материал корпуса пластик Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + (до 50 метров) Вес, г (с ремешком) нет данных Размеры, мм - Материал ремешка резина Цвет ремешка черный Сменный + Тип аккумулятора встроенный Емкость, мАч 100 Время автономной работы до 14 дней Динамик - Микрофон - Вибромотор + Поддержка 4G/5G - NFC - Bluetooth + GPS - Wi-Fi - Еще акселерометр, барометр, гироскоп, управление музыкой, магнитная зарядка

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 на обзор