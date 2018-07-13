Обзор флагманского маршрутизатора TP-Link Archer C5400

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Производители планово обновляют свои маршрутизаторы точно так же, как это происходит со смартфонами, процессорами или видеокартами. На смену старым устройствам приходят новые, зачастую более производительные и функциональные. Сегодня мы познакомимся с TP-Link Archer C5400 — новым флагманским роутером, который сместил с этой позиции Archer C3200, про который мы рассказывали два года назад.

Дизайн и комплектация

TP-Link Archer C5400 выглядит практически идентично прошлой модели. Корпус того же дизайна просто стал немного больше и толще (230 x 230 x 43 мм против 200 x 200 x 39 мм), а также прибавил пару антенн — теперь их 8, а не 6. В обновленном роутере антенны откидываются ровно на 90 градусов.

Прямоугольный корпус сделан из практичного матового пластика и усеян вентиляционными отверстиями. Даже в рабочем положении с поднятыми антеннами он имеет минимальную высоту, но все же требует специального места для установки, так как занимает немалую площадь.

Снизу есть маленькие резиновые ножки, они хорошо фиксируют роутер на поверхности. Там же находятся отверстия для крепления на стене и служебная информация.

Все разъемы собраны сзади. На лицевой панели — ряд статусных диодов и клавиши управления востребованными функциями. Общая компоновка на 100% повторяет Archer C3200.

Комплект поставки включает только минимально необходимый набор аксессуаров: Ethernet-кабель, блок питания на 60 Вт и документацию, а красочная коробка позволяет сразу узнать про главные особенности маршрутизатора.

Функциональность TP-Link Archer C5400

TP-Link Archer C5400 — это маршрутизатор класса AC5400. Как и предшественник, он представляет из себя трехдиапазонную модель — создает одну сеть на частоте 2,4 ГГц и две на 5 ГГц. Максимальные скорости подключения к этим сетям составляют 1000 и по 2167 Мбит/с соответственно. Все сетевые порты (1 WAN и 4 LAN) гигабитные. Также есть два разъема USB (2.0 и 3.0).

Производители позиционируют трехдиапазонные модели для пользователей с большим количеством «тяжелых» клиентов, требовательных к производительности Wi-Fi. Например, в сети 2,4 ГГц у вас могут работать смартфоны и устройства «умного» дома, а по двум Wi-Fi сетям частотой 5 ГГц можно распределить телевизор, приставку и ноутбуки, которые будут передавать и потреблять много трафика.

Основой TP-Link Archer C5400 выступает двухъядерный процессор Broadcom BCM4709C0 (1.4 ГГц), 256 МБ оперативной памяти и 128 МБ постоянной. Его дополняют два чипа Broadcom BCM4366, отвечающих за работу беспроводных сетей. По сравнению с Archer C3200 компания обновила платформу — новый процессор работает на более высокой частоте, но дополнен таким же объемом ОЗУ. Wi-Fi теперь может работать в конфигурации 4:4×4, также появилась поддержка NitroQAM (1024-QAM), которая позволяет добиться более высоких скоростей передачи данных при использовании совместимых адаптеров.

Роутер поддерживает стандартный перечень типов подключения к Интернету и протоколов безопасности. Из «фишек» Wi-Fi — Smart Connect, MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness. Также есть функция агрегирования каналов для двух LAN-портов для подключения NAS-ов. В целом все выглядит стандартно для маршрутизатора топ-класса.

Настройка TP-Link Archer C5400 и управление

Для настройки Archer C5400 и дальнейшего управления роутером можно использовать как привычный веб-интерфейс, доступный по адресу tplinkwifi.net, так и мобильное приложение TP-Link Tether (Android, iOS).

Веб-интерфейс аналогичен другим современным роутерам TP-Link и переведен на популярные языки. Как всегда, при первичной настройке предлагается задать все параметры подключения к Сети, а также настройки Wi-Fi. В дальнейшем можно пользоваться или базовым, или полным списком параметров.

Интерфейс позволяет выбрать между двумя режимами работы (роутер или точка доступа), активировать функции Smart Connect, MU-MIMO и Airtime Fairness. Маршрутизатор позволяет создать до трех гостевых сетей Wi-Fi — по одной для каждого диапазона. К USB портам можно подключать накопители и принтеры, но не модемы, а статусные индикаторы можно отключать по расписанию («ночное время»).

Также отметим, что для TP-Link Archer C5400, в отличии от Archer C3200 появилась поддержка TP-Link Cloud, позволяющая управлять роутером из любого места, где есть подключение к сети.

TP-Link Tether — стандартное приложение для управления основными функциями роутера со смартфона из любой точки с доступом к интернету. Выглядит красиво и современно, как и все подобные программы позволяет настраивать базовые параметры (менять пароли, включать гостевую сеть, управлять родительским контролем и так далее). Из интересных функций отметим поддержку IFTTT и Alexa.

HomeCare

Функции родительского контроля и управления пропускной способностью (приоритезация трафика) давно стали стандратными даже для массовых моделей роутеров, но встроенные антивирусы пока встречаются только в моделях уровня «выше среднего». Все эти функции TP-Link объединяет под названием HomeCare.

Родительский контроль работает привычным образом. Можно использовать «пресеты» блокируемого контента, ориентированные на детей разного возраста. Также в фильтры можно добавлять конкретные сайты, ограничивать доступ во времени суток или дням недели.

Для управления пропускной способностью можно задавать приоритет доступа для устройств или для типов контента.

В качестве антивируса используется решение от Trend Micro, которое встречается и в устройствах других производителей. Антивирус ограничивает доступ к вредоносным сайтам, защищает от внешних атак и не позволяет зараженным устройствам в вашей сети передавать конфиденциальные данные.

Экспресс-тестирование

Для проверки работы маршрутизатора мы несколько дней использовали его в качестве основы домашней сети, а для измерения скорости передачи данных использовали ПК с адаптером ASUS PCE-AC68 с поддержкой NitroQAM, а также ультрабук Acer Swift 7 c Wi-Fi модулем Qualcomm Atheros QCA61x4A (802.11ac, 2×2, 867 Мбит/с), который можно назвать самым типичным современным клиентом. Также к TP-Link Archer C5400 подключались другие ноутбуки, «проводные» клиенты, смартфоны и т.д.

Обычное использование не выявило проблем, но при тестах производительности мы столкнулись с небольшими сложностями. Главная — к сети 2,4 ГГц устройства подключались не на максимальной скорости. В случае Swift 7 это были скромные 54 Мбит/с (вместо 300 Мбит/с), а с адаптером ASUS — 254 Мбит/с вместо 600. Манипуляции с настройками не принесли результатов, поэтому тестирование сети 2,4 ГГц не имело смысла. Также стоит учитывать, что вторая сеть 5 ГГц работает на каналах 100-140 и не все устройства ее видят.

Соответственно, производителю еще стоит доработать ПО по части работы диапазона 2,4 ГГц — для покупателя подобного роутера это скорее всего не станет проблемой, так как его устройства наверняка поддерживают сети 5 ГГц к которым и будут подключаться, а возможность подключения ко второй сети 5 ГГц, вероятно, придется проверять уже после покупки.

В остальном мы получили следующие цифры. При проводном подключении — порядка 940 Мбит/с, значит устройство сможет раскрыть потенциал быстрых подключений к сети. Скорость LAN-WLAN с Acer Swift 7 составила 560 Мбит/с (подключение 867 Мбит/с). С адаптером ASUS PCE-AC68, подключенным на скорости 1,3 Гб/с — 780 Мбит/с и около 813 Мбит/с с включенным в настройках MU-MIMO.