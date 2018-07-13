Обзоры
Обзор флагманского маршрутизатора TP-Link Archer C5400
22

Обзор флагманского маршрутизатора TP-Link Archer C5400

Обзор флагманского маршрутизатора TP-Link Archer C5400

Производители планово обновляют свои маршрутизаторы точно так же, как это происходит со смартфонами, процессорами или видеокартами. На смену старым устройствам приходят новые, зачастую более производительные и функциональные. Сегодня мы познакомимся с TP-Link Archer C5400 — новым флагманским роутером, который сместил с этой позиции Archer C3200, про который мы рассказывали два года назад.

TP-Link Archer C5400
Wi-Fi маршрутизаторы и точки доступа на
от 7 000 грн
Предложений: 18
Сравнить цены

Дизайн и комплектация

TP-Link Archer C5400 выглядит практически идентично прошлой модели. Корпус того же дизайна просто стал немного больше и толще (230 x 230 x 43 мм против 200 x 200 x 39 мм), а также прибавил пару антенн — теперь их 8, а не 6. В обновленном роутере антенны откидываются ровно на 90 градусов.

111

Прямоугольный корпус сделан из практичного матового пластика и усеян вентиляционными отверстиями. Даже в рабочем положении с поднятыми антеннами он имеет минимальную высоту, но все же требует специального места для установки, так как занимает немалую площадь.

Снизу есть маленькие резиновые ножки, они хорошо фиксируют роутер на поверхности. Там же находятся отверстия для крепления на стене и служебная информация.

111

Все разъемы собраны сзади. На лицевой панели — ряд статусных диодов и клавиши управления востребованными функциями. Общая компоновка на 100% повторяет Archer C3200.

11111

Комплект поставки включает только минимально необходимый набор аксессуаров: Ethernet-кабель, блок питания на 60 Вт и документацию, а красочная коробка позволяет сразу узнать про главные особенности маршрутизатора.

Функциональность TP-Link Archer C5400

TP-Link Archer C5400 — это маршрутизатор класса AC5400. Как и предшественник, он представляет из себя трехдиапазонную модель — создает одну сеть на частоте 2,4 ГГц и две на 5 ГГц. Максимальные скорости подключения к этим сетям составляют 1000 и по 2167 Мбит/с соответственно. Все сетевые порты (1 WAN и 4 LAN) гигабитные. Также есть два разъема USB (2.0 и 3.0).

Производители позиционируют трехдиапазонные модели для пользователей с большим количеством «тяжелых» клиентов, требовательных к производительности Wi-Fi. Например, в сети 2,4 ГГц у вас могут работать смартфоны и устройства «умного» дома, а по двум Wi-Fi сетям частотой 5 ГГц можно распределить телевизор, приставку и ноутбуки, которые будут передавать и потреблять много трафика.

Основой TP-Link Archer C5400 выступает двухъядерный процессор Broadcom BCM4709C0 (1.4 ГГц), 256 МБ оперативной памяти и 128 МБ постоянной. Его дополняют два чипа Broadcom BCM4366, отвечающих за работу беспроводных сетей. По сравнению с Archer C3200 компания обновила платформу — новый процессор работает на более высокой частоте, но дополнен таким же объемом ОЗУ. Wi-Fi теперь может работать в конфигурации 4:4×4, также появилась поддержка NitroQAM (1024-QAM), которая позволяет добиться более высоких скоростей передачи данных при использовании совместимых адаптеров.

1111

Роутер поддерживает стандартный перечень типов подключения к Интернету и протоколов безопасности. Из «фишек» Wi-Fi — Smart Connect, MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness. Также есть функция агрегирования каналов для двух LAN-портов для подключения NAS-ов. В целом все выглядит стандартно для маршрутизатора топ-класса.

Настройка TP-Link Archer C5400 и управление

Для настройки Archer C5400 и дальнейшего управления роутером можно использовать как привычный веб-интерфейс, доступный по адресу tplinkwifi.net, так и мобильное приложение TP-Link Tether (Android, iOS).

11

Веб-интерфейс аналогичен другим современным роутерам TP-Link и переведен на популярные языки. Как всегда, при первичной настройке предлагается задать все параметры подключения к Сети, а также настройки Wi-Fi. В дальнейшем можно пользоваться или базовым, или полным списком параметров.

11111111

Интерфейс позволяет выбрать между двумя режимами работы (роутер или точка доступа), активировать функции Smart Connect, MU-MIMO и Airtime Fairness. Маршрутизатор позволяет создать до трех гостевых сетей Wi-Fi — по одной для каждого диапазона. К USB портам можно подключать накопители и принтеры, но не модемы, а статусные индикаторы можно отключать по расписанию («ночное время»).

111111

Также отметим, что для TP-Link Archer C5400, в отличии от Archer C3200 появилась поддержка TP-Link Cloud, позволяющая управлять роутером из любого места, где есть подключение к сети.

TP-Link Tether — стандартное приложение для управления основными функциями роутера со смартфона из любой точки с доступом к интернету. Выглядит красиво и современно, как и все подобные программы позволяет настраивать базовые параметры (менять пароли, включать гостевую сеть, управлять родительским контролем и так далее). Из интересных функций отметим поддержку IFTTT и Alexa.

HomeCare

Функции родительского контроля и управления пропускной способностью (приоритезация трафика) давно стали стандратными даже для массовых моделей роутеров, но встроенные антивирусы пока встречаются только в моделях уровня «выше среднего». Все эти функции TP-Link объединяет под названием HomeCare.

Родительский контроль работает привычным образом. Можно использовать «пресеты» блокируемого контента, ориентированные на детей разного возраста. Также в фильтры можно добавлять конкретные сайты, ограничивать доступ во времени суток или дням недели.

1111

Для управления пропускной способностью можно задавать приоритет доступа для устройств или для типов контента.

11

В качестве антивируса используется решение от Trend Micro, которое встречается и в устройствах других производителей. Антивирус ограничивает доступ к вредоносным сайтам, защищает от внешних атак и не позволяет зараженным устройствам в вашей сети передавать конфиденциальные данные.

Экспресс-тестирование

Для проверки работы маршрутизатора мы несколько дней использовали его в качестве основы домашней сети, а для измерения скорости передачи данных использовали ПК с адаптером ASUS PCE-AC68 с поддержкой NitroQAM, а также ультрабук Acer Swift 7 c Wi-Fi модулем Qualcomm Atheros QCA61x4A (802.11ac, 2×2, 867 Мбит/с), который можно назвать самым типичным современным клиентом. Также к TP-Link Archer C5400 подключались другие ноутбуки, «проводные» клиенты, смартфоны и т.д.

Обычное использование не выявило проблем, но при тестах производительности мы столкнулись с небольшими сложностями. Главная — к сети 2,4 ГГц устройства подключались не на максимальной скорости. В случае Swift 7 это были скромные 54 Мбит/с (вместо 300 Мбит/с), а с адаптером ASUS — 254 Мбит/с вместо 600. Манипуляции с настройками не принесли результатов, поэтому тестирование сети 2,4 ГГц не имело смысла. Также стоит учитывать, что вторая сеть 5 ГГц работает на каналах 100-140 и не все устройства ее видят.

Соответственно, производителю еще стоит доработать ПО по части работы диапазона 2,4 ГГц — для покупателя подобного роутера это скорее всего не станет проблемой, так как его устройства наверняка поддерживают сети 5 ГГц к которым и будут подключаться, а возможность подключения ко второй сети 5 ГГц, вероятно, придется проверять уже после покупки.TP-Link Archer C5400 скорость

В остальном мы получили следующие цифры. При проводном подключении — порядка 940 Мбит/с, значит устройство сможет раскрыть потенциал быстрых подключений к сети. Скорость LAN-WLAN с Acer Swift 7 составила 560 Мбит/с (подключение 867 Мбит/с). С адаптером ASUS PCE-AC68, подключенным на скорости 1,3 Гб/с — 780 Мбит/с и около 813 Мбит/с с включенным в настройках MU-MIMO.

111
4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, практичные материалы, две сети частотой 5 ГГц, производительность, поддержка актуальных функций Wi-Fi (MU-MIMO, NitroQAM, Beamforming и Airtime Fairness)
Минусы: шероховатости в работе диапазона 2,4 ГГц
Вывод: TP-Link Archer C5400 нам понравился. По сравнению с предшественником (Archer C3200) новый роутер стал производительнее и функциональнее. Компания добавила функцию удаленного управления, встроила антивирус, появилась поддержка NitroQAM. В целом перед нами хороший роутер топ-класса, только производителю еще нужно поработать над мелкими шероховатостями, которые можно объяснить тем, что устройство только добралось до полок украинских магазинов.

Технические характеристики

Обзор флагманского маршрутизатора TP-Link Archer C5400 TP-Link Archer C5400
7 000 − 9 342 грн
Сравнить цены
Тип Беспроводной маршрутизатор
Стандарт 802.11a/b/g/n/ac
Работа в двух диапазонах (dual band) +
Максимальная скорость соединения, Мбит/с 5334
Поддержка Multiple SSID нет данных
Интерфейс подключения (LAN-порт) 4x 10/100/1000 Ethernet
Вход (WAN-порт) 1x 10/100/1000 Ethernet
USB 2
Подключение по USB (внешний накопитель/принтер/3G-модем) +/+/-
Межсетевой экран (Firewall) +
NAT +
Поддержка VPN (виртуальных сетей) +
DHCP-сервер +
Демилитаризованная зона (DMZ) +
Тип антенны (внутр/внешн) внешние
Количество антенн 8
Поддержка MU-MIMO/MIMO +/+
Веб-интерфейс +
Telnet -
Поддержка SNMP -
Размеры, мм 230x230x43
Масса, г нет данных
Расширенные режимы шифрования -
Питание(PoE/адаптер) -/+
Встроенный ftp-server +
Возможность установки вне помещения -
Режим моста +
Прочее -
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить