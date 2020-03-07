Обзор Galaxy S20 и S20+: ставка на камеры
Традиционно в начале года компания Samsung проводит презентацию флагманов в линейке Galaxy S. И, как правило, они получают обновлённый дизайн и более производительную платформу, наряду с наращиванием других характеристик. Но вот камеры в них меняются не всегда. В последние несколько лет в Samsung следуют двухгодичному циклу обновления фотомодулей, в дальнейшем улучшая их возможности за счёт программного обеспечения. Но этот год для компании как раз особенный, она выводит на рынок не просто новое поколение флагманов, но и полностью новую систему основных камер. К тому же, новинки прибавили сразу десять цифр в названии и теперь под стать 2020 году называются Galaxy S20 и S20+, что также добавляет определённой важности их релизу. Какие изменения появились в новых флагманских смартфонах Samsung и на что способны их новые камеры, я расскажу в этом обзоре.
Комплект поставки Galaxy S20 и S20+
В коробки со смартфонами компания Samsung добавляет наушники AKG с коннектором USB Type-C и сменными силиконовыми насадками разных размеров, зарядный кабель и блок питания на 25 Вт.
В отличие от старшей модели S20 Ultra, в комплекте с аппаратами не хватает только чехла, но Samsung традиционно предлагает довольно широкий набор таких аксессуаров.
Дизайн и материалы
Лицевую панель современных моноблочных смартфонов практически полностью занимает дисплей, поэтому производителям ничего не остаётся, кроме как отталкиваться от него при создании дизайна новых моделей. Так происходит и с флагманами Samsung, чтобы создать для них более узнаваемый облик, компания в прошлом году начала использовать новые матрицы с отверстием под фронтальную камеру. В Galaxy S10 она была расположена в правом верхнем углу, а с релизом Note10 переместилась к центру верхней части экрана. Этот же приём в Samsung решили использовать в Galaxy S20 и S20+, попутно уменьшив отверстие для селфи-камеры. Такой дизайн фронтальной панели в 2020 году станет отличительной особенностью всей линейки флагманских смартфонов Samsung.
Но это не единственное изменения на фронтальной панели Galaxy S20 и S20+, их дисплеи практически не закругляются на боковые грани корпуса, как это было во флагманах серии Galaxy S, начиная с Galaxy S6 Edge. В новых моделях защитное стекло лишь слегка закругляется по краям, чтобы создать плавный переход к металлической рамке.
И если раньше фронтальная и тыльная панели симметрично перетекали в рамку корпуса, то теперь задняя стеклянная крышка больше заходит на боковые грани. При этом все стыки минимальные и тактильно не ощущаются.
И если уже речь зашла об ощущениях от корпуса, то мне очень понравилось, что несмотря на более ёмкие аккумуляторы и рост диагонали дисплея, вес Galaxy S20 и S20+ увеличился относительно не сильно. У младшей модели он составляет 163 грамма, а у старшей – 186 граммов. Для сравнения, Galaxy S10 весит 157, а S10+ – 175 граммов.
Размеры корпуса в Galaxy S20 с диагональю дисплея 6,2 дюйма составляют 151,7×69,1×7,9 мм, в то время как S20+ с диагональю 6,7 дюйма крупнее – 161,9×73,7 мм, но даже слегка тоньше – 7,8 мм. По сравнения с предшественниками оба аппарата стали немного больше по высоте, но меньше по ширине, а их толщина и вовсе практически не изменилась.
Возвращаясь к дизайну, стоит отметить, что главным трендом этого года станут более массивные блоки камер, что и прослеживается в Galaxy S20 и S20+. Но стоит отметить, что в Samsung решили не делать их уж слишком крупными, поэтому они довольно органично вписываются в тыльную панель корпуса. Единственное, они немного из него выпирают, что, впрочем, решается с помощью чехла.
Также интересно, что в Samsung полностью отказались от кнопки Bixby и перенесли клавишу регулировки громкости с кнопкой включения на правую грань корпуса, что, несомненно, удобнее для правшей.
В Galaxy S20 и S20+ компания Samsung использовала проверенную конструкцию, в которой лицевую и тыльную панель аппаратов прикрывает защитное стекло, в данном случае Gorilla Glass 6, а дополнительную жёсткость корпуса обеспечивает металлическая рамка. К качеству сборки нет никаких вопросов, все детали подогнаны плотно, как и должны, ведь оба смартфона имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Сканер отпечатков и распознавание лица
В Galaxy S20 и S20+ используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный в стекло дисплея. Он расположен в его нижней части, но как раз так, что большой палец правой и левой руки удобно на него попадает.
Несмотря на не очень большую область датчика, палец не нужно прикладывать к нему полностью, вполне хватает лёгкого касания. Скорость сканирования при этом довольно высокая, на распознавание отпечатков тратится буквально секунда.
Также в аппаратах есть поддержка разблокировки через функцию распознавания лица, которая работает на основе фронтальной камеры. И отмечу, что она не срабатывает, если у человека закрыты глаза, а также у меня не получилось обмануть её с помощью фотографии.
В целом, разблокировка с помощью камеры срабатывает достаточно быстро и даже при плохом освещении, тем не менее, это не самый безопасный способ защитить свои данные. Например, Google Pay не будет срабатывать, если использовать только сканирование лица и попросит добавить отпечаток пальца.
Дисплей Galaxy S20 и S20+
В Galaxy S20 используется 6,2-дюймовый, а в Galaxy S20+ – 6,7-дюймовый сенсорный дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3200×1440 точек, сертификацией HDR10+ и, самое главное, частотой обновления 120 Гц. К последней особенности я ещё вернусь, но для начала давайте разберёмся с качеством экранов.
Обе матрицы традиционно обеспечивают широкие углы обзора, глубокий чёрный цвет и могут отображать картинку в двух режимах: натуральном и насыщенном. В первом дисплей Dynamic AMOLED 2X отображает цветовое пространство DCI-P3, а во втором sRGB. При этом в обоих режимах экран демонстрирует цветовой охват больше треугольника sRGB без сильного уклона в один из цветов, практически эталонную гамму и равномерную подсветку.
Galaxy S20 натуральный режим:
Galaxy S20 насыщенный режим:
Galaxy S20+ натуральный режим:
Galaxy S20+ насыщенный режим:
Также отмечу, что в натуральном режиме у пользователя есть возможность менять цветовую температуру на более «тёплые» или «холодные» цвета, а также баланс белого. Кроме этого, в настройках экрана есть опция «Фильтр синего цвета», которая тоже делает картинку «теплее», её можно включить на постоянной основе или же по расписанию, например, от заката до рассвета или же в собственный промежуток времени.
При первом включении дисплеи смартфонов используют стандартную частоту обновления 60 Гц, и чтобы включить повышенную до 120 Гц необходимо выбрать эту опцию в настройках.
При этом важно отметить, что пока она недоступна при использовании максимального разрешения 3200×1440 точек, но выбрав в опциях 2400х1080 точек можно получить более плавную картинку. Частота обновления 120 Гц действительно делает все анимации очень плавными из-за чего кажется, что интерфейс смартфона работает в несколько раз быстрее. В играх, которые поддерживают 120 Гц, также заметно повышается плавность картинки, особенно если это гоночные симуляторы или шутеры.
Платформа и производительность
В Украину Galaxy S20 и S20+ официально поставляются с процессором Exynos 990, который построен с использованием 4 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, 2 ядер Cortex-A76 с частотой 2,5 ГГц и 2 высокопроизводительных ядер Exynos M5 с частотой 2,7 ГГц. За обработку графики в новом чипе отвечает ускоритель Mali-G77 MP11.
Объём оперативной памяти в LTE-версиях смартфонов составляет 8 ГБ LPDDR5, а встроенной – 128 ГБ стандарта UFS 3.0. Кроме этого, есть возможность расширения с помощью карт памяти microSD (до 1 ТБ), но стоит отметить, что как и в прошлых флагманах Samsung, в Galaxy S20 и S20+ используется гибридный слот, поэтому одновременно две физические nanoSIM-карты вместе с microSD использовать не выйдет.
Впрочем, в S20 и S20+ появилась поддержка стандарта eSim, который позволяет добавить в смартфон номер телефона без физической SIM-карты.
Как и положено флагманам, производительность Galaxy S20 и S20+ находится на высоком уровне, в синтетических тестах смартфоны демонстрируют более высокие результаты, чем прошлогодние S10/10+ и Note10/10+, особенно в однопоточном режиме. В реальном использовании возможностей платформы Exynos 990 более чем достаточно для комфортной работы с любыми приложениями и играми на Android, причём на несколько лет вперёд.
Из других возможностей смартфонов стоит выделить поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC, а также систем позиционирования GPS, Galileo, Glonass и BeiDou.
Работают новые флагманы на основе операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом OneUI 2.1, об основных нововведениях в нём я рассказывал в отдельном видео.
Камеры Galaxy S20 и S20+
Как уже было сказано во вступлении, Galaxy S20 и S20+ — это первые за несколько лет флагманские смартфоны Samsung, которые получили полностью новую систему основных камер. Но начну я с отличий между моделями, а они здесь небольшие. В отличие от S20, в Galaxy S20+ установлена камера DepthVision, которая вместе с инфракрасным датчиком измеряет расстояние до объектов. Более детально на её работу мы посмотрим на примере с портретными снимками и боке. А пока разберёмся с основными модулями, их всего три:
- 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2, углом обзора 120 градусов, матрицей с пикселями размером 1,4 мкм и электронной стабилизацией;
- 12-мегапиксельный широкоугольный с крупной матрицей 1/1.76 дюйма, размером пикселей 1,8 мкм, диафрагмой f/1.8, углом обзора 79 градусов, оптической стабилизацией и автофокусом Super Speed Dual Pixel;
- 64-мегапиксельный с пикселями 0,8 мкм, диафрагмой f/2.0 и углом обзора 76 градусов. Эту камеру в Samsung называют телефото, но здесь компания пошла на небольшую хитрость, чтобы обеспечить возможность съёмки видео в разрешении 8К и съёмку с разрешением 64 мегапикселя. Ведь данный модуль всё-таки широкоугольный, а зум с его помощью обеспечивается за счёт кропа изображения. Впрочем, это всего лишь нюансы реализации, а по факту пользователь получает снимки с 3-кратный гибридным увеличением. Причём их качество от этого никак не страдает.
Собственно, давайте посмотрим, как снимают все три камеры и начнём с основного широкоугольного модуля. Как можно было заметить, в Samsung отказались от изменяемой диафрагмы, использовав вместо этого сенсор с более крупной матрицей, которая позволяет получать больше света. Это вылилось в повышение детализации, при съёмке в условиях с хорошим освещением.
Дневные снимки с Galaxy S20 (здесь и дальше, чтобы посмотреть снимки в оригинальном качестве, откройте галерею):
Дневные снимки с Galaxy S20+:
Но если этого окажется мало, то можно переключиться на 64-мегапиксельную камеру, которая позволяет захватывать ещё больше деталей. Вот, например, один из таких снимков:
А вот его 100% кроп:
Просто обратите внимание на детализацию и особенно на то, что камера даже с такого расстояния не смазала движущиеся объекты. Вот по ссылке другие примеры 64-мегапиксельных снимков.
Ночью на фотографиях основной 12-мегапиксельной камеры детализация падает, появляется больше шумов, но на выручку приходит режим ночной съёмки, который склеивает несколько снимков с разными параметрами.
Ночные снимки с Galaxy S20:
Ночные снимки с Galaxy S20+:
В свою очередь, в условиях с плохим освещением 64-мегапиксельный модуль оказывается мало полезным, сказывается диафрагма f/2.0 и отсутствие ночного режима.
Сверхширокоугольный модуль позволяет захватывать больше сцены, как и в прошлогодних флагманах Samsung он делает красочные снимки с вполне неплохой детализацией. Но вот ночью на фото с него появляется очень много шумов, и здесь ночной режим не спасает.
Дневные снимки Galaxy S20 на сверхширокоугольную камеру:
Дневные снимки Galaxy S20+ на сверхширокоугольную камеру:
Как уже сказано выше, телефото модуля в Galaxy S20 и S20+, по сути, нет, вместо него используется 64-мегапиксельная широкоугольная камера, которая за счёт гибридного зума позволяет делать снимки с приближением от 3х до 30х. И отмечу, что с этой задачей она справляется отлично, в режиме 3х снимки получаются очень детальными.
Дневные снимки Galaxy S20 с приближением 3х:
Дневные снимки Galaxy S20+ с приближением 3х:
Ночью интерфейсе камеры пользователю также доступна возможность цифрового зума, но происходить он будет уже не через 64-мегапиксельную, а основную 12-мегапиксельную камеру. Кроп с неё в условиях с плохим освещением, конечно же, заметно теряет в детализации, но за счёт ночного режима в некоторых ситуациях получаются вполне неплохие кадры.
Как уже было написано в начале этого раздела, главный отличием системы камер новых смартфонов является наличие у последнего дополнительной DepthVision камеры. Она замеряет расстояние до объектов и должна позволять создавать более реалистичное боке. У S20 обработка портретных снимков и размытие заднего плана происходит с помощью программного обеспечения. Давайте посмотрим, даёт ли дополнительный модуль какие-либо преимущества.
В простых условиях съёмки, когда человек на переднем плане чётко выделяется на фоне, оба смартфона демонстрируют хорошую работу, при этом софт делает размытие на том же уровне:
Galaxy S20 > Galaxy S20+
Если немного усложнить сцену, то портретный режим Galaxy S20 чуть сильнее ошибается с границами объектов:
Galaxy S20 > Galaxy S20+
А больше всего разница между портретными режимами заметна, если разместить фон ближе к объекту съёмки, в этом случае DepthVision камера Galaxy S20+ немного мягче размоет фон:
Galaxy S20 > Galaxy S20+
Но в целом, как по мне, разница между портретными режимами не очень значительная, так что пользователи Galaxy S20 вряд ли заметят отсутствие DepthVision камеры.
Из нововведений в камере новых флагманов также отмечу новый режим съёмки, получивший название «Один кадр». В нём можно просто запустить съёмку, а камера сама будет делать разнообразные фото и видео, после чего отобразит их в одной ленте и предложит лучший, по её мнению, вариант.
Фронтальная камера в обеих моделях 10-мегапиксельная с автофокусом, диафрагмой f/2.2 и углом обзора 80 градусов:
Что касается записи видео, то в новых флагманах Samsung появилась поддержка записи видео 8К (7680×4320 точек) при 24 кадрах в секунду. Кроме этого, можно записывать 4К и Full HD видео при 60 кадрах в секунду.
Пример 8К видео:
Видео в разрешении 4К:
Видео в разрешении Full HD:
Видео в разрешении Full HD с переключением между камерами:
Возможность записи видео в 8К на смартфоне сейчас выглядит избыточной, но, с другой стороны, тоже самое было и с 4К. Так что в этом плане Samsung просто демонстрирует возможности новых технологий.
Аудио Galaxy S20 и S20+
Как и в Galaxy Note10/10+ в новых флагманах компания Samsung полностью отказалась от 3,5 мм разъёма для наушников, подключать их теперь можно проводным способом через порт USB Type-C, либо беспроводным через Bluetooth 5.0. В комплекте с Galaxy S20 и S20+ идёт неплохая проводная Type-C гарнитура от AKG.
Внешних динамика в смартфонах два, один совмещён с разговорным, а второй находится на нижней грани корпуса. И нужно отдать инженерам Samsung и AKG должное, звучат они очень громко. Причём даже на максимальной громкости динамики умудряются играть достаточно чисто. В итоге с ними комфортно не только играть в игры, но и вполне можно смотреть фильмы и даже слушать музыку.
Автономность
Из-за различий в размерах корпуса, в аппаратах используются аккумуляторы разной ёмкости, в младшей модели это 4000 мАч, а в старшей – 4500 мАч. При частоте обновления экрана 120 Гц этого хватает на день активного использования с 4,5-5 часами активного экрана у S20 и 5-5,5 часами у S20+. Переключение дисплея на частоту 60 Гц добавляет около 10-15% автономности, что не так существенно.
В синтетическом тесте автономности Geekbench 4 под нагрузкой и с яркостью экрана 200 кд/м2 Galaxy S20 при частоте обновления 120 Гц продержался почти 7 часов, а Galaxy S20+ – 8 часов 25 минут. В целом, это довольно хорошие результаты.
Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку до 25 Вт и быструю беспроводную по стандарту Qi.
| Samsung Galaxy S20 SM-G980 8/128GB Grey (SM-G980FZAD)
24 399 - 31 480 грн
Сравнить цены
| Samsung Galaxy S20+ LTE SM-G985 Dual 8/128GB Black (SM-G985FZKD)
26 515 - 34 847 грн
Сравнить цены
|Тип
|Смартфон
|Смартфон
|Предустановленная ОС
|Android 10
|Android 10
|Оперативная память, ГБ
|8
|8
|Встроенная память, ГБ
|128
|128
|Слот расширения
|+
|+
|Тип SIM-карты
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Количество SIM-карт
|2 или 1 + карта памяти
|2 или 1 + карта памяти
|Процессор
|Samsung Exynos 990
|Samsung Exynos 990
|Количество ядер
|8
|8
|Частота, ГГц
|2,73
|2,73
|Аккумулятор
|4000 мАч (несъемная)
|4500 мАч (несъемная)
|Диагональ, дюймы
|6.2
|6,7
|Разрешение
|3200×1440
|3200×1440
|Тип матрицы
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Датчик регулировки яркости
|+
|+
|Особенности дисплея
|HDR10, частота обновления 120 Гц
|HDR10, частота обновления 120 Гц
|Основная камера, Мп
|12 (f2.2, ультраширокоугольный модуль) + 12 (f1.8, широкоугольный модуль) + 64 (f/2.0, телеобъектив)
|12 (f2.2, ультраширокоугольный модуль) + 12 (f1.8, широкоугольный модуль) + 64 (f/2.0, телеобъектив) + DepthVision
|Видеосъемка
|8K@30fps
|8K@30fps
|Вспышка
|+
|+
|Фронтальная камера, Мп
|10 (f/2.2)
|10 (f/2.2)
|Особенности камеры
|оптическая стабилизация изображения
|оптическая стабилизация изображения
|Стандарты связи
|5G/4G/3G
|4G/3G
|Wi-Fi
|802.11ax
|802.11ax
|Bluetooth
|5.0 (apt-x)
|5.0 (apt-x)
|GPS
|+
|+
|IrDA
|—
|—
|FM-радио
|+
|+
|Аудиоразъем
|—
|—
|NFC
|+
|+
|Интерфейсный разъем
|USB Type-C
|USB Type-C
|Высота, мм
|151.7
|161.9
|Ширина, мм
|69.1
|73.7
|Толщина, мм
|7.9
|7.8
|Вес, г
|163
|186
|Защита от пыли и влаги
|+
|+
|Тип корпуса
|моноблок (неразборный)
|моноблок (неразборный)
|Материал корпуса
|стекло/металл
|стекло/металл
|Тип клавиатуры
|экранный ввод
|экранный ввод
|Еще
|поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки других устройств, сканер отпечатка пальцев, стереодинамики
|поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки других устройств, сканер отпечатка пальцев, стереодинамики