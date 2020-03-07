Обзор Galaxy S20 и S20+: ставка на камеры

Обзор Galaxy S20 и S20+: ставка на камеры

Традиционно в начале года компания Samsung проводит презентацию флагманов в линейке Galaxy S. И, как правило, они получают обновлённый дизайн и более производительную платформу, наряду с наращиванием других характеристик. Но вот камеры в них меняются не всегда. В последние несколько лет в Samsung следуют двухгодичному циклу обновления фотомодулей, в дальнейшем улучшая их возможности за счёт программного обеспечения. Но этот год для компании как раз особенный, она выводит на рынок не просто новое поколение флагманов, но и полностью новую систему основных камер. К тому же, новинки прибавили сразу десять цифр в названии и теперь под стать 2020 году называются Galaxy S20 и S20+, что также добавляет определённой важности их релизу. Какие изменения появились в новых флагманских смартфонах Samsung и на что способны их новые камеры, я расскажу в этом обзоре. Samsung Galaxy S20 SM-G980 8/128GB Grey (SM-G980FZAD) Смартфоны и мобильные телефоны на от 24 399 грн Предложений: 42 Сравнить цены Samsung Galaxy S20+ LTE SM-G985 Dual 8/128GB Black (SM-G985FZKD) Смартфоны и мобильные телефоны на от 26 515 грн Предложений: 47 Сравнить цены Комплект поставки Galaxy S20 и S20+ В коробки со смартфонами компания Samsung добавляет наушники AKG с коннектором USB Type-C и сменными силиконовыми насадками разных размеров, зарядный кабель и блок питания на 25 Вт. В отличие от старшей модели S20 Ultra, в комплекте с аппаратами не хватает только чехла, но Samsung традиционно предлагает довольно широкий набор таких аксессуаров. Дизайн и материалы Лицевую панель современных моноблочных смартфонов практически полностью занимает дисплей, поэтому производителям ничего не остаётся, кроме как отталкиваться от него при создании дизайна новых моделей. Так происходит и с флагманами Samsung, чтобы создать для них более узнаваемый облик, компания в прошлом году начала использовать новые матрицы с отверстием под фронтальную камеру. В Galaxy S10 она была расположена в правом верхнем углу, а с релизом Note10 переместилась к центру верхней части экрана. Этот же приём в Samsung решили использовать в Galaxy S20 и S20+, попутно уменьшив отверстие для селфи-камеры. Такой дизайн фронтальной панели в 2020 году станет отличительной особенностью всей линейки флагманских смартфонов Samsung.

Но это не единственное изменения на фронтальной панели Galaxy S20 и S20+, их дисплеи практически не закругляются на боковые грани корпуса, как это было во флагманах серии Galaxy S, начиная с Galaxy S6 Edge. В новых моделях защитное стекло лишь слегка закругляется по краям, чтобы создать плавный переход к металлической рамке. И если раньше фронтальная и тыльная панели симметрично перетекали в рамку корпуса, то теперь задняя стеклянная крышка больше заходит на боковые грани. При этом все стыки минимальные и тактильно не ощущаются. И если уже речь зашла об ощущениях от корпуса, то мне очень понравилось, что несмотря на более ёмкие аккумуляторы и рост диагонали дисплея, вес Galaxy S20 и S20+ увеличился относительно не сильно. У младшей модели он составляет 163 грамма, а у старшей – 186 граммов. Для сравнения, Galaxy S10 весит 157, а S10+ – 175 граммов. Размеры корпуса в Galaxy S20 с диагональю дисплея 6,2 дюйма составляют 151,7×69,1×7,9 мм, в то время как S20+ с диагональю 6,7 дюйма крупнее – 161,9×73,7 мм, но даже слегка тоньше – 7,8 мм. По сравнения с предшественниками оба аппарата стали немного больше по высоте, но меньше по ширине, а их толщина и вовсе практически не изменилась.

Возвращаясь к дизайну, стоит отметить, что главным трендом этого года станут более массивные блоки камер, что и прослеживается в Galaxy S20 и S20+. Но стоит отметить, что в Samsung решили не делать их уж слишком крупными, поэтому они довольно органично вписываются в тыльную панель корпуса. Единственное, они немного из него выпирают, что, впрочем, решается с помощью чехла. Также интересно, что в Samsung полностью отказались от кнопки Bixby и перенесли клавишу регулировки громкости с кнопкой включения на правую грань корпуса, что, несомненно, удобнее для правшей. В Galaxy S20 и S20+ компания Samsung использовала проверенную конструкцию, в которой лицевую и тыльную панель аппаратов прикрывает защитное стекло, в данном случае Gorilla Glass 6, а дополнительную жёсткость корпуса обеспечивает металлическая рамка. К качеству сборки нет никаких вопросов, все детали подогнаны плотно, как и должны, ведь оба смартфона имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков и распознавание лица В Galaxy S20 и S20+ используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный в стекло дисплея. Он расположен в его нижней части, но как раз так, что большой палец правой и левой руки удобно на него попадает. Несмотря на не очень большую область датчика, палец не нужно прикладывать к нему полностью, вполне хватает лёгкого касания. Скорость сканирования при этом довольно высокая, на распознавание отпечатков тратится буквально секунда. Также в аппаратах есть поддержка разблокировки через функцию распознавания лица, которая работает на основе фронтальной камеры. И отмечу, что она не срабатывает, если у человека закрыты глаза, а также у меня не получилось обмануть её с помощью фотографии. В целом, разблокировка с помощью камеры срабатывает достаточно быстро и даже при плохом освещении, тем не менее, это не самый безопасный способ защитить свои данные. Например, Google Pay не будет срабатывать, если использовать только сканирование лица и попросит добавить отпечаток пальца. Дисплей Galaxy S20 и S20+ В Galaxy S20 используется 6,2-дюймовый, а в Galaxy S20+ – 6,7-дюймовый сенсорный дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3200×1440 точек, сертификацией HDR10+ и, самое главное, частотой обновления 120 Гц. К последней особенности я ещё вернусь, но для начала давайте разберёмся с качеством экранов.

Обе матрицы традиционно обеспечивают широкие углы обзора, глубокий чёрный цвет и могут отображать картинку в двух режимах: натуральном и насыщенном. В первом дисплей Dynamic AMOLED 2X отображает цветовое пространство DCI-P3, а во втором sRGB. При этом в обоих режимах экран демонстрирует цветовой охват больше треугольника sRGB без сильного уклона в один из цветов, практически эталонную гамму и равномерную подсветку. Galaxy S20 натуральный режим: Galaxy S20 насыщенный режим: Galaxy S20+ натуральный режим: Galaxy S20+ насыщенный режим: Также отмечу, что в натуральном режиме у пользователя есть возможность менять цветовую температуру на более «тёплые» или «холодные» цвета, а также баланс белого. Кроме этого, в настройках экрана есть опция «Фильтр синего цвета», которая тоже делает картинку «теплее», её можно включить на постоянной основе или же по расписанию, например, от заката до рассвета или же в собственный промежуток времени. При первом включении дисплеи смартфонов используют стандартную частоту обновления 60 Гц, и чтобы включить повышенную до 120 Гц необходимо выбрать эту опцию в настройках. При этом важно отметить, что пока она недоступна при использовании максимального разрешения 3200×1440 точек, но выбрав в опциях 2400х1080 точек можно получить более плавную картинку. Частота обновления 120 Гц действительно делает все анимации очень плавными из-за чего кажется, что интерфейс смартфона работает в несколько раз быстрее. В играх, которые поддерживают 120 Гц, также заметно повышается плавность картинки, особенно если это гоночные симуляторы или шутеры. Платформа и производительность В Украину Galaxy S20 и S20+ официально поставляются с процессором Exynos 990, который построен с использованием 4 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, 2 ядер Cortex-A76 с частотой 2,5 ГГц и 2 высокопроизводительных ядер Exynos M5 с частотой 2,7 ГГц. За обработку графики в новом чипе отвечает ускоритель Mali-G77 MP11.

Объём оперативной памяти в LTE-версиях смартфонов составляет 8 ГБ LPDDR5, а встроенной – 128 ГБ стандарта UFS 3.0. Кроме этого, есть возможность расширения с помощью карт памяти microSD (до 1 ТБ), но стоит отметить, что как и в прошлых флагманах Samsung, в Galaxy S20 и S20+ используется гибридный слот, поэтому одновременно две физические nanoSIM-карты вместе с microSD использовать не выйдет. Впрочем, в S20 и S20+ появилась поддержка стандарта eSim, который позволяет добавить в смартфон номер телефона без физической SIM-карты. Как и положено флагманам, производительность Galaxy S20 и S20+ находится на высоком уровне, в синтетических тестах смартфоны демонстрируют более высокие результаты, чем прошлогодние S10/10+ и Note10/10+, особенно в однопоточном режиме. В реальном использовании возможностей платформы Exynos 990 более чем достаточно для комфортной работы с любыми приложениями и играми на Android, причём на несколько лет вперёд. Из других возможностей смартфонов стоит выделить поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC, а также систем позиционирования GPS, Galileo, Glonass и BeiDou. Работают новые флагманы на основе операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом OneUI 2.1, об основных нововведениях в нём я рассказывал в отдельном видео. Камеры Galaxy S20 и S20+ Как уже было сказано во вступлении, Galaxy S20 и S20+ — это первые за несколько лет флагманские смартфоны Samsung, которые получили полностью новую систему основных камер. Но начну я с отличий между моделями, а они здесь небольшие. В отличие от S20, в Galaxy S20+ установлена камера DepthVision, которая вместе с инфракрасным датчиком измеряет расстояние до объектов. Более детально на её работу мы посмотрим на примере с портретными снимками и боке. А пока разберёмся с основными модулями, их всего три: 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2, углом обзора 120 градусов, матрицей с пикселями размером 1,4 мкм и электронной стабилизацией;

12-мегапиксельный широкоугольный с крупной матрицей 1/1.76 дюйма, размером пикселей 1,8 мкм, диафрагмой f/1.8, углом обзора 79 градусов, оптической стабилизацией и автофокусом Super Speed Dual Pixel;

64-мегапиксельный с пикселями 0,8 мкм, диафрагмой f/2.0 и углом обзора 76 градусов. Эту камеру в Samsung называют телефото, но здесь компания пошла на небольшую хитрость, чтобы обеспечить возможность съёмки видео в разрешении 8К и съёмку с разрешением 64 мегапикселя. Ведь данный модуль всё-таки широкоугольный, а зум с его помощью обеспечивается за счёт кропа изображения. Впрочем, это всего лишь нюансы реализации, а по факту пользователь получает снимки с 3-кратный гибридным увеличением. Причём их качество от этого никак не страдает.

Собственно, давайте посмотрим, как снимают все три камеры и начнём с основного широкоугольного модуля. Как можно было заметить, в Samsung отказались от изменяемой диафрагмы, использовав вместо этого сенсор с более крупной матрицей, которая позволяет получать больше света. Это вылилось в повышение детализации, при съёмке в условиях с хорошим освещением. Дневные снимки с Galaxy S20 (здесь и дальше, чтобы посмотреть снимки в оригинальном качестве, откройте галерею): Дневные снимки с Galaxy S20+: Но если этого окажется мало, то можно переключиться на 64-мегапиксельную камеру, которая позволяет захватывать ещё больше деталей. Вот, например, один из таких снимков: А вот его 100% кроп: Просто обратите внимание на детализацию и особенно на то, что камера даже с такого расстояния не смазала движущиеся объекты. Вот по ссылке другие примеры 64-мегапиксельных снимков. Ночью на фотографиях основной 12-мегапиксельной камеры детализация падает, появляется больше шумов, но на выручку приходит режим ночной съёмки, который склеивает несколько снимков с разными параметрами. Ночные снимки с Galaxy S20: Ночные снимки с Galaxy S20+: В свою очередь, в условиях с плохим освещением 64-мегапиксельный модуль оказывается мало полезным, сказывается диафрагма f/2.0 и отсутствие ночного режима. Сверхширокоугольный модуль позволяет захватывать больше сцены, как и в прошлогодних флагманах Samsung он делает красочные снимки с вполне неплохой детализацией. Но вот ночью на фото с него появляется очень много шумов, и здесь ночной режим не спасает. Дневные снимки Galaxy S20 на сверхширокоугольную камеру: Дневные снимки Galaxy S20+ на сверхширокоугольную камеру: Как уже сказано выше, телефото модуля в Galaxy S20 и S20+, по сути, нет, вместо него используется 64-мегапиксельная широкоугольная камера, которая за счёт гибридного зума позволяет делать снимки с приближением от 3х до 30х. И отмечу, что с этой задачей она справляется отлично, в режиме 3х снимки получаются очень детальными. Дневные снимки Galaxy S20 с приближением 3х: Дневные снимки Galaxy S20+ с приближением 3х: Ночью интерфейсе камеры пользователю также доступна возможность цифрового зума, но происходить он будет уже не через 64-мегапиксельную, а основную 12-мегапиксельную камеру. Кроп с неё в условиях с плохим освещением, конечно же, заметно теряет в детализации, но за счёт ночного режима в некоторых ситуациях получаются вполне неплохие кадры. Как уже было написано в начале этого раздела, главный отличием системы камер новых смартфонов является наличие у последнего дополнительной DepthVision камеры. Она замеряет расстояние до объектов и должна позволять создавать более реалистичное боке. У S20 обработка портретных снимков и размытие заднего плана происходит с помощью программного обеспечения. Давайте посмотрим, даёт ли дополнительный модуль какие-либо преимущества. В простых условиях съёмки, когда человек на переднем плане чётко выделяется на фоне, оба смартфона демонстрируют хорошую работу, при этом софт делает размытие на том же уровне: Galaxy S20 > Galaxy S20+ Если немного усложнить сцену, то портретный режим Galaxy S20 чуть сильнее ошибается с границами объектов: Galaxy S20 > Galaxy S20+ А больше всего разница между портретными режимами заметна, если разместить фон ближе к объекту съёмки, в этом случае DepthVision камера Galaxy S20+ немного мягче размоет фон: Galaxy S20 > Galaxy S20+ Но в целом, как по мне, разница между портретными режимами не очень значительная, так что пользователи Galaxy S20 вряд ли заметят отсутствие DepthVision камеры. Из нововведений в камере новых флагманов также отмечу новый режим съёмки, получивший название «Один кадр». В нём можно просто запустить съёмку, а камера сама будет делать разнообразные фото и видео, после чего отобразит их в одной ленте и предложит лучший, по её мнению, вариант. Фронтальная камера в обеих моделях 10-мегапиксельная с автофокусом, диафрагмой f/2.2 и углом обзора 80 градусов: Что касается записи видео, то в новых флагманах Samsung появилась поддержка записи видео 8К (7680×4320 точек) при 24 кадрах в секунду. Кроме этого, можно записывать 4К и Full HD видео при 60 кадрах в секунду. Пример 8К видео: Видео в разрешении 4К: Видео в разрешении Full HD: Видео в разрешении Full HD с переключением между камерами: Возможность записи видео в 8К на смартфоне сейчас выглядит избыточной, но, с другой стороны, тоже самое было и с 4К. Так что в этом плане Samsung просто демонстрирует возможности новых технологий.

Аудио Galaxy S20 и S20+ Как и в Galaxy Note10/10+ в новых флагманах компания Samsung полностью отказалась от 3,5 мм разъёма для наушников, подключать их теперь можно проводным способом через порт USB Type-C, либо беспроводным через Bluetooth 5.0. В комплекте с Galaxy S20 и S20+ идёт неплохая проводная Type-C гарнитура от AKG. Внешних динамика в смартфонах два, один совмещён с разговорным, а второй находится на нижней грани корпуса. И нужно отдать инженерам Samsung и AKG должное, звучат они очень громко. Причём даже на максимальной громкости динамики умудряются играть достаточно чисто. В итоге с ними комфортно не только играть в игры, но и вполне можно смотреть фильмы и даже слушать музыку.

Автономность Из-за различий в размерах корпуса, в аппаратах используются аккумуляторы разной ёмкости, в младшей модели это 4000 мАч, а в старшей – 4500 мАч. При частоте обновления экрана 120 Гц этого хватает на день активного использования с 4,5-5 часами активного экрана у S20 и 5-5,5 часами у S20+. Переключение дисплея на частоту 60 Гц добавляет около 10-15% автономности, что не так существенно. В синтетическом тесте автономности Geekbench 4 под нагрузкой и с яркостью экрана 200 кд/м2 Galaxy S20 при частоте обновления 120 Гц продержался почти 7 часов, а Galaxy S20+ – 8 часов 25 минут. В целом, это довольно хорошие результаты. Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку до 25 Вт и быструю беспроводную по стандарту Qi. Samsung Galaxy S20 SM-G980 8/128GB Grey (SM-G980FZAD)

24 399 - 31 480 грн

Сравнить цены Samsung Galaxy S20+ LTE SM-G985 Dual 8/128GB Black (SM-G985FZKD)

26 515 - 34 847 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Смартфон Предустановленная ОС Android 10 Android 10 Оперативная память, ГБ 8 8 Встроенная память, ГБ 128 128 Слот расширения + + Тип SIM-карты Nano-SIM Nano-SIM Количество SIM-карт 2 или 1 + карта памяти 2 или 1 + карта памяти Процессор Samsung Exynos 990 Samsung Exynos 990 Количество ядер 8 8 Частота, ГГц 2,73 2,73 Аккумулятор 4000 мАч (несъемная) 4500 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6.2 6,7 Разрешение 3200×1440 3200×1440 Тип матрицы Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Датчик регулировки яркости + + Особенности дисплея HDR10, частота обновления 120 Гц HDR10, частота обновления 120 Гц Основная камера, Мп 12 (f2.2, ультраширокоугольный модуль) + 12 (f1.8, широкоугольный модуль) + 64 (f/2.0, телеобъектив) 12 (f2.2, ультраширокоугольный модуль) + 12 (f1.8, широкоугольный модуль) + 64 (f/2.0, телеобъектив) + DepthVision Видеосъемка 8K@30fps 8K@30fps Вспышка + + Фронтальная камера, Мп 10 (f/2.2) 10 (f/2.2) Особенности камеры оптическая стабилизация изображения оптическая стабилизация изображения Стандарты связи 5G/4G/3G 4G/3G Wi-Fi 802.11ax 802.11ax Bluetooth 5.0 (apt-x) 5.0 (apt-x) GPS + + IrDA — — FM-радио + + Аудиоразъем — — NFC + + Интерфейсный разъем USB Type-C USB Type-C Высота, мм 151.7 161.9 Ширина, мм 69.1 73.7 Толщина, мм 7.9 7.8 Вес, г 163 186 Защита от пыли и влаги + + Тип корпуса моноблок (неразборный) моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/металл стекло/металл Тип клавиатуры экранный ввод экранный ввод Еще поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки других устройств, сканер отпечатка пальцев, стереодинамики поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки других устройств, сканер отпечатка пальцев, стереодинамики