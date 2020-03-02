eSim в Украине: что это такое и как им воспользоваться?

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Несмотря на все преимущества, новым технологиям не всегда удаётся быстро вытеснить старые. Это особенно характерно для SIM-карт, которые годами не менялись несмотря на появление новых, более компактных форматов. Сейчас же новый стандарт eSIM и вовсе позволяет отказаться от физической карточки, заменив её виртуальной. Но пока его поддержка есть не во всех моделях смартфонов, а среди украинских операторов только две компании предлагают возможность использовать eSIM. Поэтому давайте детальнее посмотрим, что представляет собой эта технология, в чем её плюсы и минусы и как работает eSIM в Украине.

История eSim

Чтобы понять, почему эта технология всё чаще встречается в новых смартфонах, следует бегло пробежаться по эволюции SIM-карт в целом. Начнем с того, что у первых мобильных телефонов вовсе не было никаких карт: их программировал оператор и потом номер хранился во внутренней памяти устройства. В то время поменять оператора или телефон было настоящей эпопеей, которая могла занимать несколько недель.

Именно поэтому, в 1991 году решили вводить сим-карты, которые позволили бы использовать свой телефон в сети любого оператора, а свою «учетку» (т.е сам номер) оставлять с собой, спокойно меняя устройства. Первые сим-карточки были размером почти с банковскую карту, но так как со временем телефоны и модемы становились всё компактнее, то и «симки» уменьшались вместе с ними. Всё дошло до того, что примерно в середине прошлого десятилетия формат nano-SIM стал ведущим в большинстве смартфонов.

Примерно в это же время начался первый всплеск бума «интернета-вещей»: и если в тот же холодильник или котел можно было вставить SIM-карту, то вот со смарт-часами и подобной мелкой техникой этого не получалось. Поэтому производители придумали встроенную SIM-карту eSim: и если 35 лет назад подобные чипы были привязаны только к одному оператору, то сейчас их можно менять по щелчку пальца.

Сегодняшние встроенные SIM-карты поддерживают удаленную загрузку: это существенно экономит время и деньги для тех, кто использует умные устройства в больших количествах для бизнеса.

Плюсы и минусы eSim

Как у всего в нашем мире, у этой технологии есть свои достоинства и недостатки.

К положительным возможностям eSim можно отнести:

Экономию места в смартфоне: встроенная SIM-карта практически вдвое меньше привычной нам nano-Sim, благодаря чему производители могут более эффективно использовать место внутри устройства; Меньшее количество отверстий — а значит телефон или любое другое устройство будет более влаго- и пылезащищенным; Чтобы поменять оператора, не нужно идти в магазин за новой SIM-картой — все делается удаленно; На одной карточке можно хранить до 5 виртуальных номеров одновременно, что очень понравится людям, которым по долгу службы нужно иметь несколько номеров; eSim не нужно вставлять самостоятельно — отличная новость для тех, кто каждый раз при смене телефона боится поломать лоток SIM-карты; Новый гаджет можно настроить на текущий номер, подключив его к своему аккаунту. То есть, можно будет пользоваться одним и тем же номером на нескольких устройствах одновременно. Правда пока что такая функция не работает в Украине. eSim позволяет удаленно настроить любое устройство. Например, если вы едете на долгое время в другую страну, то можете заключить контракт с одним из местных операторов и начать пользоваться новым номером ещё находясь дома. При краже устройства вор не сможет выкинуть SIM-карту, тем самым скрыв местоположение мобильного. Чтобы загрузить новый профиль, ему нужно будет ввести пароль со старого.

К основным недостаткам eSim можно причислить:

Невозможность поставить такую SIM-карту в любой телефон: новый гаджет тоже должен поддерживать эту технологию. При этом, около часа вы будете находиться вне сети, так как оператору нужно будет время, чтобы перенести номер на другое устройство. Пока что eSim используется далеко не везде. Состоянием на начало 2020 года, технологию поддерживают только несколько топовых флагманов: до полного внедрения технологии в обычную жизнь пройдет ещё минимум 3-5 лет.

Где уже используется eSim?

Пока что, активнее всего электронные SIM-карты внедряет компания Apple. Сегодня, eSim присутствует в следующих моделях:

Популяризацией виртуальных SIM-карт занимается и Google со своими смартфонами Pixel. Состоянием на начало марта 2020, эту технологию поддерживают Pixel 2 и 2 XL, 3, 3A XL, 3 XL и 4, 4 XL. Виртуальные SIM-карты также приглянулись Motorola, поэтому мы все можем увидеть eSim в её новом «сгибающемся» смартфоне Motorolla Razr. Кроме этого, новую технологию активно внедряют Samsung с их Galaxy Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip.

Интересный факт: Samsung были первой компанией, внедрившими eSim в свои гаджеты. Сделали они это для умных часов Gear S2 Classic 3G ещё в 2016 году.

Также eSIM есть в Microsoft Surface Pro 5 поколения и Huawei Watch 2 с LTE.

Работает ли e-Sim в Украине?

Пока что eSIM в Украине поддерживают только два оператора: ТриМоб и Lifecell. Когда к ним присоединятся Киевстар и Vodafone ещё неизвестно.

Раньше всех запустил eSim в Украине оператор ТриМоб: начиная с 1 ноября у них уже можно заказать виртуальную «симку» с тарифным планом «Интернет М + eSim» за 250 грн. Буквально через неделю о запуске объявили и в Lifecell: их карточка стоит уже 150 грн, и на выбор для владельцев виртуальных карт предоставляется целых 14 тарифов, доступных на сайте оператора.

Как пользоваться e-Sim в Украине?

У каждого из операторов процесс подключения виртуальной SIM-карты немного отличается. У Lifecell механизм подключения следующий:

Проверить поддержку eSIM на подключаемом гаджете. Купить ваучер (бывают как электронными, так и физическими) lifecell на сайте или в магазине оператора. Отсканировать QR-код (в iOS-устройствах это делается через «Настройки» → «Сотовые данные» → «Добавить сотовый тариф»). Выбрать тариф. Активировать eSIM.

К ТриМоб можно подключиться по следующему алгоритму:

Проверить поддержку eSIM на подключаемом устройстве. Заказать eSIM на сайте оператора. Отсканировать QR-код, что пришел на ваш e-mail. Набрать и позвонить на *100# для активации номера.

Надеемся, что в скором времени поддержка eSIM в Украине появится у всех операторов, а производители смартфонов начнут внедрять этот стандарт не только во флагманы.