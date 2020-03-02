eSim в Украине: что это такое и как им воспользоваться?

Несмотря на все преимущества, новым технологиям не всегда удаётся быстро вытеснить старые. Это особенно характерно для SIM-карт, которые годами не менялись несмотря на появление новых, более компактных форматов. Сейчас же новый стандарт eSIM и вовсе позволяет отказаться от физической карточки, заменив её виртуальной. Но пока его поддержка есть не во всех моделях смартфонов, а среди украинских операторов только две компании предлагают возможность использовать eSIM. Поэтому давайте детальнее посмотрим, что представляет собой эта технология, в чем её плюсы и минусы и как работает eSIM в Украине.
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История eSim
Чтобы понять, почему эта технология всё чаще встречается в новых смартфонах, следует бегло пробежаться по эволюции SIM-карт в целом. Начнем с того, что у первых мобильных телефонов вовсе не было никаких карт: их программировал оператор и потом номер хранился во внутренней памяти устройства. В то время поменять оператора или телефон было настоящей эпопеей, которая могла занимать несколько недель.
Именно поэтому, в 1991 году решили вводить сим-карты, которые позволили бы использовать свой телефон в сети любого оператора, а свою «учетку» (т.е сам номер) оставлять с собой, спокойно меняя устройства. Первые сим-карточки были размером почти с банковскую карту, но так как со временем телефоны и модемы становились всё компактнее, то и «симки» уменьшались вместе с ними. Всё дошло до того, что примерно в середине прошлого десятилетия формат nano-SIM стал ведущим в большинстве смартфонов.
Примерно в это же время начался первый всплеск бума «интернета-вещей»: и если в тот же холодильник или котел можно было вставить SIM-карту, то вот со смарт-часами и подобной мелкой техникой этого не получалось. Поэтому производители придумали встроенную SIM-карту eSim: и если 35 лет назад подобные чипы были привязаны только к одному оператору, то сейчас их можно менять по щелчку пальца.
Сегодняшние встроенные SIM-карты поддерживают удаленную загрузку: это существенно экономит время и деньги для тех, кто использует умные устройства в больших количествах для бизнеса.
Плюсы и минусы eSim
Как у всего в нашем мире, у этой технологии есть свои достоинства и недостатки.
К положительным возможностям eSim можно отнести:
- Экономию места в смартфоне: встроенная SIM-карта практически вдвое меньше привычной нам nano-Sim, благодаря чему производители могут более эффективно использовать место внутри устройства;
- Меньшее количество отверстий — а значит телефон или любое другое устройство будет более влаго- и пылезащищенным;
- Чтобы поменять оператора, не нужно идти в магазин за новой SIM-картой — все делается удаленно;
- На одной карточке можно хранить до 5 виртуальных номеров одновременно, что очень понравится людям, которым по долгу службы нужно иметь несколько номеров;
- eSim не нужно вставлять самостоятельно — отличная новость для тех, кто каждый раз при смене телефона боится поломать лоток SIM-карты;
- Новый гаджет можно настроить на текущий номер, подключив его к своему аккаунту. То есть, можно будет пользоваться одним и тем же номером на нескольких устройствах одновременно. Правда пока что такая функция не работает в Украине.
- eSim позволяет удаленно настроить любое устройство. Например, если вы едете на долгое время в другую страну, то можете заключить контракт с одним из местных операторов и начать пользоваться новым номером ещё находясь дома.
- При краже устройства вор не сможет выкинуть SIM-карту, тем самым скрыв местоположение мобильного. Чтобы загрузить новый профиль, ему нужно будет ввести пароль со старого.
К основным недостаткам eSim можно причислить:
- Невозможность поставить такую SIM-карту в любой телефон: новый гаджет тоже должен поддерживать эту технологию. При этом, около часа вы будете находиться вне сети, так как оператору нужно будет время, чтобы перенести номер на другое устройство.
- Пока что eSim используется далеко не везде. Состоянием на начало 2020 года, технологию поддерживают только несколько топовых флагманов: до полного внедрения технологии в обычную жизнь пройдет ещё минимум 3-5 лет.
Где уже используется eSim?
Пока что, активнее всего электронные SIM-карты внедряет компания Apple. Сегодня, eSim присутствует в следующих моделях:
- iPhone Xs, Xs Max, Xr (iOS 12.1 и выше);
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPad 2019, iPad Pro 11 и 12,9, iPad Air 2019, iPad Mini 5;
- Apple Watch с поддержкой LTE (в Украине официально такие часы не продаются).
Популяризацией виртуальных SIM-карт занимается и Google со своими смартфонами Pixel. Состоянием на начало марта 2020, эту технологию поддерживают Pixel 2 и 2 XL, 3, 3A XL, 3 XL и 4, 4 XL. Виртуальные SIM-карты также приглянулись Motorola, поэтому мы все можем увидеть eSim в её новом «сгибающемся» смартфоне Motorolla Razr. Кроме этого, новую технологию активно внедряют Samsung с их Galaxy Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip.
Интересный факт: Samsung были первой компанией, внедрившими eSim в свои гаджеты. Сделали они это для умных часов Gear S2 Classic 3G ещё в 2016 году.
Также eSIM есть в Microsoft Surface Pro 5 поколения и Huawei Watch 2 с LTE.
Работает ли e-Sim в Украине?
Пока что eSIM в Украине поддерживают только два оператора: ТриМоб и Lifecell. Когда к ним присоединятся Киевстар и Vodafone ещё неизвестно.
Раньше всех запустил eSim в Украине оператор ТриМоб: начиная с 1 ноября у них уже можно заказать виртуальную «симку» с тарифным планом «Интернет М + eSim» за 250 грн. Буквально через неделю о запуске объявили и в Lifecell: их карточка стоит уже 150 грн, и на выбор для владельцев виртуальных карт предоставляется целых 14 тарифов, доступных на сайте оператора.
Как пользоваться e-Sim в Украине?
У каждого из операторов процесс подключения виртуальной SIM-карты немного отличается. У Lifecell механизм подключения следующий:
- Проверить поддержку eSIM на подключаемом гаджете.
- Купить ваучер (бывают как электронными, так и физическими) lifecell на сайте или в магазине оператора.
- Отсканировать QR-код (в iOS-устройствах это делается через «Настройки» → «Сотовые данные» → «Добавить сотовый тариф»).
- Выбрать тариф.
- Активировать eSIM.
К ТриМоб можно подключиться по следующему алгоритму:
- Проверить поддержку eSIM на подключаемом устройстве.
- Заказать eSIM на сайте оператора.
- Отсканировать QR-код, что пришел на ваш e-mail.
- Набрать и позвонить на *100# для активации номера.
Надеемся, что в скором времени поддержка eSIM в Украине появится у всех операторов, а производители смартфонов начнут внедрять этот стандарт не только во флагманы.