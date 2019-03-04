Обзор хромбука ASUS Chromebook Flip C434T

Компания ASUS обновила модельный ряд ноутбуков на Chrome OS, и к нам на тест попала модель Chromebook Flip C434T — преемник достаточно успешной модели C302. И как раз именно с ним мы сегодня и познакомимся. Скажу сразу — он произвел очень хорошее впечатление.

Комплектация

Вместе с ноутбуком поставляется очень компактный блок питания с разъемом USB Type-C и мощностью 45 Вт. По размерам блок питания не больше такового для смартфонов, что можно только приветствовать.

Дизайн

Прошли те времена, когда хромбуки представляли собой невзрачные печатные машинки и ASUS Chromebook Flip C434T — яркое тому подтверждение. Ноутбук выглядит дорого, стильно и ощущается таковым даже в руках. Хотя эту модель и нельзя назвать дешевым устройством, но в своей ценовой категории она будет смотреться как минимум не хуже, а в ряде случаев даже более привлекательнее своих конкурентов.

В конструкции много металла, из него выполнена крышка дисплейного блока и подладонная поверхность. Металлические части получили шероховатое покрытие, а их грани — полировку до блеска. Нижняя крышка пластиковая. С точки зрения практичности тут почти полный порядок, за исключением петель дисплея и логотипа на крышке, они отполированны до блеска и на них остаются отпечатки и другие следы. Chromebook Flip C434T будет продаваться в одном цвете (по крайней мере первое время) — серебристом.

Качество сборки — отличное. Из всех узлов у меня возникли нарекания только к петлям. Да, ноутбук можно открыть одной рукой, но сам дисплей слабо фиксируется в открытом положении, да и дисплейный блок получился тяжелым. При работе на столе он держится надежно, но при использовании, например, на коленях, стоит ноутбуку качнуться, как дисплей немного проваливается. Это как раз тот случай, когда лучше открывать ноутбук двумя руками, но иметь более жесткие петли.

ASUS Chromebook Flip C434T — это 14-дюймовый ноутбук-трансформер. В режиме планшета он достаточно удобен, насколько может быть удобным 1,5-килограммовый планшет с такой диагональю. Благодаря тонким рамкам вокруг дисплея устройство получилось очень компактным, как для такой диагонали. Вес ноутбука составляет 1,5 кг, с учетом габаритов и материалов корпуса — вполне приемлемо.

Порты

Набор разъемов ноутбука является еще одним подтверждением того, что Chromebook Flip C434T — это не просто печатная машинка. На левой грани расположен USB Type-C Gen-1 (USB 3.0), который используется также для зарядки, рядом с ним Type-A с интерфейсом 3.0, и совмещенный аудиоразъем. Рядом нашли свое место клавиша питания и качелька регулировки громкости, которыми удобно пользоваться в планшетном режиме.

Справа только один порт USB Type-C, через него ноутбук также может заряжаться, и кардридер формата microSD. Возможности вывести изображение на внешний монитор в ноутбуке нет.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура в Chromebook Flip C434T приятно удивила своим удобством. Ход клавиш мягкий, клавиши слегка шероховатые и хорошо различимы вслепую. Набирать тексты на ней — одно удовольствие. Клавиатура в Хромбуках обладает некоторыми особенностями. Например у нее нет клавиши Windows (по понятным причинам) и Delete, на месте Caps Lock клавиша вызова поиска, а переключение языков происходит при помощи комбинации Ctrl + Space, но возможности использовать для этого другие клавиши я не нашел. Также в нашем ноутбуке верхний ряд по умолчанию отвечает за дополнительные функции: громкость, яркость, поиск, запущенные приложения и блокировку компьютера, но в настройках можно изменить их функциональность на F-клавиши.

А вот тачпад похвалить так же как и клавиатуру не получится. Палец по нему скользит легко, но он не очень чувствительный, плохо игнорирует нажатия ладонью при наборе текста и отдельной кнопки для его отключения нет. Тачпад поддерживает multi-touch и стандартные жесты вроде прокрутки двумя пальцами. В настройках не так уж и много параметров для его регулировки, только скорость передвижения курсора, которая больше влияет на его ускорение при движении. Также хотелось бы отрегулировать скорость прокрутки, которой часто не хватает в работе.

Дисплей

Chromebook Flip C434T оснащен 14-дюймовым дисплеем с FullHD-разрешением и выполнен по технологии IPS. Это весьма неплохая матрица с максимальными углами обзорами и хорошей контрастностью. Засветов почти нет. Есть небольшой уклон в красные и зеленые оттенки, но незначительный. Ввиду особенности системы, серьезно редактировать фотографии вряд ли получится, но для браузинга, редактирования текстов и просмотра видео дисплей более чем хороший.

Также порадовал диапазон яркости от 1 до 180 кд/м2. На минимальном уровне дисплей почти отключается и его можно удобно отрегулировать для работы в темноте. Максимального же уровня яркости может не хватить при прямой солнечной засветке, но в офисном помещении с достаточным уровнем освещенности почти всегда достаточно 50% яркости. В настройках есть режим делающий картинку теплее для комфортного использования в вечернее время. Дисплей сенсорный, прикрыт стеклом, палец скользит по нему легко, он чувствительный и в режиме планшета, повторюсь, им удобно пользоваться.

Оснащение и конфигурации

На тестировании побывала младшая версия Chromebook Flip C434T, оснащенная Intel Core m3-8100y, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ хранилища eMMC. В старших версиях ноутбук оснащен процессорами Core i5-8200y или Core i7-8500y, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR3 и 32, 64 или 128 ГБ eMMC. Графические ускоритель во всех случаях один — Inte HD Graphics 615. Core m3-8100y — это двухъядерный процессор с базовой частотой 1,1 ГГц и кратковременным увеличением частоты до 3,4 ГГц. Также в ноутбуке есть Bluetooth 4.0 и Wi-Fi с поддержкой 802.11ac. К скорости и стабильности Wi-Fi у меня претензий не было.

Сканера отпечатка пальцев в ноутбуке нет, для безопасности данных используется пароль от вашего Google-аккаунта или PIN-код. Мультимедийные возможности представлены двумя динамиками, они громкие, звучат чисто, но в нашем экземпляре один из них звучал с металлическим звоном. Также есть HD-камера, ее качество среднее.

По скорости работы к Chromebook Flip C434T точно претензий нет. Компьютер моментально просыпается, также быстро открывает браузер и пользоваться им, в целом, очень комфортно. 4 ГБ памяти для работы Chrome OS и базовых задач более чем достаточно, как и для работы даже ресурсоемких Android-игр вроде PUBG. Система охлаждения в ноутбуке пассивная, даже в играх корпус становится еле-теплым.

Chrome OS

Ноутбук работает под управление операционной системы, которая почти полностью завязана на браузер Chrome. Интерфейс ОС максимально прост: есть рабочий стол, панель с установленными приложениями, почти все из которых запускаются в браузере. Для работы с файлами предусмотрено приложение Файлы, где с ними можно работать почти как в Windows.

В системе предустановлен магазин Google Play, благодаря которому вы можете устанавливать знакомые по смартфонам приложения. Правда, не все из них работают корректно, например большинством бенчмарков, виной чему, скорее всего, неадаптированность под архитектуру. Но, в остальном тут вы найдете все знакомые и привычные приложения. Мессенджеры можно устанавливать из магазина, или пользоваться в браузере, если у них есть веб-интерфейс.

Настроек не очень много, порой в смартфонах их заметно больше. Большая часть опций касается браузинга. Настроек работы ОС и компьютера минимум.

Производителем предусмотрена возможность установки Linux. Для инсталляции той же Ubuntu есть инструкция на сайте дистрибутива, но этот процесс сложно назвать простым, да и, к сожалению, в таком случае не будет возможности параллельно использовать две операционные системы, от Chrome OS придется отказаться.

Автономность

Несъемного аккумулятора на 48 Вт-ч оказалось достаточно для проигрывания HD-видео на протяжении 10,5 часов при 50% яркости, что является хорошим результатом. В офисном режиме использования — редактировании документов, мессенджерах и почте ноутбук держится около 6,5 часов.