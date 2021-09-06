Обзор Huawei Watch 3 Pro: титан, керамика и много спорта





В этом году компания Huawei обновила линейку умных часов, добавив к ней две новые модели: младшую Watch 3 и более продвинутую Huawei Watch 3 Pro. Именно о последней пойдет речь в этом материале. Новинка оказалась довольно интересной, получив новую платформу и функциональность. Давайте детальнее посмотрим, что она может предложить покупателям.

Комплект поставки

Huawei Watch 3 Pro поставляются в довольно крупной коробке, особенно если учитывать комплект поставки, который включает только сами часы с классическим кожаным ремешком и магнитную зарядку с коннектором USB Type-A. Блока питания в комплекте нет.

Дизайн Huawei Watch 3 Pro

Внешне модель сильно отличается от прошлогодних Watch GT 2 Pro, корпус новинки стал более массивным, но не изменился по форме. Компания использовала круглый циферблат, внутри которого расположен 1,43-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей.

При этом размеры корпуса часов составляют 48 x 49,6 x 14 мм, они рассчитаны на любителей крупных моделей, особенно если учитывать вес 63 грамма, поэтому визуально понравятся не всем пользователям. Но сам дизайн Huawei Watch 3 Pro довольно приятный.

Устройство выполнено в стиле классических наручных часов с небольшим безелем на уровне циферблата, а также двумя клавишами на правой грани, одна из которых имеет поворотный механизм.

Материалы корпуса здесь под стать флагманской модели: корпус часов сделан из титанового сплава, дисплей прикрыт сапфировым стеклом, которое также защищает датчики, а нижняя крышка выполнена из керамики.

Корпус Huawei Watch 3 Pro получил водонепроницаемость 5 ATM согласно стандарту ISO 22810:2010, что позволяет плавать в часах в бассейне или открытом водоеме, но их нельзя использовать во время дайвинга или катания на водных лыжах.

Ремешок

В Huawei Watch 3 Pro используется стандартная система крепления со спрингбаром, поэтому для них подойдет любой 22 мм ремешок.

В комплекте с часами идет классический кожаный ремешок коричневого цвета. На глобальном сайте производителя также можно найти варианты металлического, нейлонового и фторкаучукового ремешка, но пока нет информации, будут ли они поставляться в Украину. В любом случае, стандартная система крепления ремешков позволяет использовать не только официальные, но и любого другого производителя. В этом плане Huawei хочется похвалить, проприетарное крепление явно было бы для производителя более выгодным, но он не стал его использовать.

Дисплей и оснащение

В часах используется 1,43-дюймовый сенсорный AMOLED экран с разрешением 466х466 точек, что позволило довести плотность пикселей на дюйм до 326. Благодаря этом рассмотреть индивидуальные пиксели будет сложно даже при ближайшем рассмотрении.

Сам же экран очень красочный и с яркостью, которая позволяет комфортно читать с него информацию на солнце. При этом яркость можно регулировать как вручную, так и автоматически с помощью встроенного датчика.

Часы построены на платформе HiSilicon Hi6262, компания не раскрывает ее характеристики, но судя по тому, что интерфейс стал работать быстрее, а сама система Harmony OS явно «тяжелее» LiteOS, используемой в прошлых часах Huawei, то новый процессор быстрее Kirin A1. Но и стоит отметить, что объем оперативной памяти в Watch 3 Pro вырос до 2 ГБ, а встроенной – до 16 ГБ, по сравнению с 32 МБ RAM и 4 ГБ хранилища в прошлогодних Watch GT 2 Pro.

Для подключения к смартфону в часах используется Bluetooth 5.2, но также есть модуль Wi-Fi (только 2,4 ГГц), который, в частности, необходим для загрузки приложений и обновления программного обеспечения. За время моего использования Huawei Watch 3 Pro на устройство «прилетело» одно обновление системы размером 260 МБ, и я уже морально подготовился к тому, что весь этот объем будет передаваться со смартфона по Bluetooth. Но производитель предусмотрел данный момент, и обновление загрузилось на часы напрямую через Wi-Fi.

Что интересно, в часах есть поддержка eSIM, но только в формате клонирования виртуального номера, когда он уже используется в смартфоне. То есть пользователь получает один и тот же номер как на телефоне, так и на наручных часах, и это довольно удобно. Можно пойти на пробежку или в зал без смартфона и все-равно оставаться на связи по своему мобильному номеру. Но загвоздка в том, что украинские операторы пока не поддерживают именно этот формат работы eSIM. Поэтому его поддержка в Huawei Watch 3 Pro это плюс часам, но воспользоваться им получится только в перспективе.

Для позиционирования и отслеживания положения пользователя на карте во время пробежки или в других видах спорта, в часах используется модуль с поддержкой навигационных систем GPS, GLONASS, Beidou (L1+L5), а также QZSS.

Из сенсоров в часах есть акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик сердечного ритма, а также датчики освещенности, атмосферного давления и температуры.

Что еще интересно, в Watch 3 Pro есть NFC, но, к сожалению, нет поддержки бесконтактных платежей. Возможно, у компании получится реализовать их в будущем, тем не менее, пока Huawei в этом плане отстает от других производителей.

Зато, по крайней мере, в часах осталась возможность принимать звонки со смартфона в качестве беспроводной гарнитуры. Для этого в них есть встроенный микрофон и внешний динамик.

Интерфейс и приложения Huawei Watch 3 Pro

Часы работают под управлением операционной системы Harmony OS 2.0, которая является форком Android, и которую в Huawei пытаются развивать как отдельную платформу для всех устройств своей экосистемы продуктов.

Интерфейс Harmony OS на часах попытался сохранить некоторые элементы проприетарной системы LiteOS, которая использовалась в прошлых моделях Huawei, но также привнес довольно много новых элементов. Основным экраном Watch 3 Pro остался циферблат с отображением времени и дополнительной информации. На выбор пользователя предлагается несколько предустановленных циферблатов, а также есть возможность загружать их бесплатно или покупать через встроенный магазин. Еще в LiteOS начал появляться более широкий выбор сторонних циферблатов, и в новых часах их количество значительно выросло, можно найти варианты на любой вкус, как более классические, так и дизайнерские.

Логика интерфейса изменилась не сильно. Если потянуть экран циферблата сверху вниз, то открывается меню быстрых настроек, снизу вверх – панель оповещений, слева направо – панель с информацией о погоде и управление музыкой, а справа налево – виджеты активности, сердечного ритма, насыщения крови кислородом и температуры кожи.

Навигация в часах довольно простая, управление осуществляется либо через сенсорный экран, либо механическими клавишами на правой грани.

Верхняя из них имеет поворотный механизм, который можно использовать для прокручивания списков. Сама же кнопка отвечает за вызов основного меню и возвращения на главный экран с циферблатом. На нижнюю клавишу можно назначить вызов любого приложения, но по умолчанию она служит для запуска тренировок.

И да, в Harmony OS 2.0 есть возможность устанавливать сторонние программы, из известных в магазине AppGallery есть погода RainViewer, менеджер задач TickTick, сервис хранения скидочных карт Stocard, плеер интернет-радио myTuner, а также карты разработки самой Huawei – Petal Maps. К сожалению, выбор приложений довольно ограниченный, здесь нет Strava или других популярных сервисов для занятий спортом.

Часы поддерживают прямое подключение беспроводных наушников через Bluetooth. Но музыку на них можно слушать, только если скопировать в память треки, поддержки Spotify или другого музыкального сервиса здесь, к сожалению, пока нет.

На Huawei Watch 3 Pro можно выводить любые оповещения со смартфона, но нет возможности, например, ответить с часов на сообщение в мессенджере или письмо электронной почты. Можно только просматривать, что делает оповещения несколько ограниченными. Впрочем, часы все равно помогают меньше отвлекаться на смартфон.

Здоровье и спортивная функциональность

Как и прошлые версии спортивных часов Huawei, новая модель умеет считать шаги, минуты активности и время, которое пользователь проводит стоя. При этом они беспрерывно измеряют пульс и насыщение крови кислородом. Все данные синхронизируются со смартфоном через приложение Huawei Health.

В этом поколении часов компания использовала новый датчик TruSeen 4.5, который вместил в одном блоке 6 светодиодов и 4 фотодиода для повышения точности измерений. В частности, это положительно сказалось на точности измерений насыщенности крови кислородом. Как известно, в оптических пульсоксиметрах она работает на основе светодиода, который испускает красный и инфракрасный свет, что позволяет определить кислородную сатурацию артериальной крови. Такой эффект достигается за счёт того, что поглощение гемоглобином света двух различных по длине волн (красный — 660 нм, инфракрасный — 940 нм) меняется в зависимости от насыщения его кислородом. В свою очередь, фотоэлемент фиксирует изменение цвета крови в зависимости от этого показателя. Соответственно, чем крупнее светодиоды и фотодиоды, тем меньше вероятность получить искажения.

Кроме этого, часы поддерживают технологию TruSleep, они умеют отслеживать фазы сна, а также его эффективность, основывая свои рекомендации на исследованиях про качество сна.

Из нововведений в Watch 3 Pro стоит отметить датчик температуры тела, который может постоянно измерять температуру пользователя. Результат, правда, получается довольно условный, в прохладном помещении часы фиксировали у меня температуру на уровне 30 градусов Цельсия, на улице в жаркую погоду выше – 34 градуса Цельсия.

И это влияние внешней среды очень искажает результат, вряд ли часы смогут зафиксировать повышение температуры тела хотя бы до 37 градусов Цельсия, а все что выше, человек уже и сам может определить исходя из своего самочувствия. Это делает датчик температуры интересным, но пока не очень практичным дополнением к функциональности часов.

Для занятий спортом в часах есть большое количество видов упражнений: от бега до гребного тренажера. Есть и триатлон, и даже программа беговых курсов. Спортивные функции в Huawei Watch3 Pro реализованы очень хорошо.

Во время бега часы отслеживают такие важные показатели, как дистанция, время, темп, калории, частота сердечного ритма с разбивкой по нагрузкам, перепады высоты, частоту и длину шагов, а также VO2Max.

В плане возможностей для спорта Watch 3 Pro могут составить конкуренцию специализированным спортивным часам.

Автономность

Довольно крупные размеры корпуса часов в том числе обусловлены аккумулятором на 790 мАч, что прилично, как для носимого устройства. Автономность при этом сильно зависит от сценария использования и может составлять от 4 до 21 дня. У меня в среднем получалось 4 дня с учетом постоянных измерений пульса, насыщения крови кислородом, просмотра оповещений, отслеживания сна, а также пробежки 7–7,5 км. Если использовать функцию всегда активного экрана, то можно рассчитывать на 2–3 дня автономной работы.

Максимальной автономности в Huawei Watch 3 Pro, которая составляет до 21 дня, можно добиться, если включить режим экономии энергии, либо отключить часть функций, которые активно разряжают батарею, из разряда постоянного измерения пульса или оповещений.

Часы можно подзарядить через комплектную магнитную зарядку мощность 10 Вт, которой понадобится почти 3 часа, чтобы зарядить батарею часов от 0 до 100%. В целом же, Watch 3 Pro можно заряжать через любую индукционную зарядку со стандартом Qi.