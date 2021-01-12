Обзор Huawei Watch GT 2 Pro: пульсоксиметр 24/7





Два года назад компания Huawei вышла на рынок спортивных часов с моделью Watch GT, продажи которой показали хорошие результаты, что подтолкнуло производителя к выпуску второй версии. Она получила обновлённую платформу с процессором Kirin A1 и слегка улучшенный дизайн, а в дальнейшем и ряд программных обновлений. Создав удачную основу для своих наручных гаджетов, в Huawei не спешили её менять, а в место этого решили разнообразить линейку Watch GT 2 разными версиями. Весной производитель выпустил более доступную модель Watch GT 2e, а под конец года вышла самая дорогая модель в линейке часов Huawei — Watch GT 2 Pro. Давайте посмотрим, чем новинка отличается от предшественников.

Комплект поставки

Часы поставляются в небольшой чёрной коробке, в таких часто продаются классические механические часы.

Внутри, кроме самих Watch GT 2 Pro, можно найти кабель USB Type-C и небольшую док-станцию. Часы поставляются с одним вариантом ремешка из фторопласта.

Дизайн Watch GT 2 Pro

Новые часы отличаются от прошлогодних Watch GT 2, как дизайном так и материалами. И если во внешнем виде изменений не так много, то по исполнению корпуса — это совсем другая модель.

Но начать стоит с того, что Watch GT 2 Pro сохранили круглую форму циферблата, на котором размещается 1,39-дюймовый сенсорный AMOLED дисплей. Экран теперь прикрывает более устойчивое к царапинам сапфировое стекло.

Форма часов немного изменилась, стекло циферблата практически плоское лишь с небольшим срезом по краю, который обеспечивает более плавный переход в металлическую окантовку. В этом плане GT 2 Pro похожи на GT2e, но за счёт более плавных линий выглядят не так спортивно.

Основа корпуса и боковые грани Watch GT 2 Pro сделаны из титана, лёгкого и прочного металла с высокой коррозионной стойкостью. Из него же выполнены две механические кнопки, расположенные на правой грани. Благодаря титану с его слегка матовой поверхностью, на корпусе не остаются следы от пальцев.

Нижняя часть часов прикрыта керамической панелью, по центру которой находится небольшой выступ для блока датчиков.

Этот материал тоже довольно прочный и хорошо противостоит появлению царапин. Но он, в свою очередь, немного тяжелее, чем стекло, поэтому из всей линейки Watch GT 2 Pro получились самыми «тяжёлыми», их вес без ремешка составляет 52 грамма, против 41 грамма у GT 2.

Как и положено спортивным часам, корпус в этой модели получил водонепроницаемость 5 ATM согласно стандарту ISO 22810:2010. Поэтому Watch GT 2 Pro можно использовать во время плавания на небольшой глубине, например, в бассейне или в море. Но они не подходят для занятий дайвингом, водными лыжами или другими видами водного спорта, которые связаны с высокой скоростью перемещения в воде или с погружением на глубину.

Дисплей и оснащение

Часы оснащаются 1,39-дюймовым сенсорным AMOLED дисплеем с разрешением 454х454 точек. У экрана красочная цветопередача, а яркость можно регулировать как вручную в пределах 5 значений, так и автоматически через датчик освещённости. На ярком солнце дисплей выцветает, но остаётся читаемым.

Как и Watch GT 2, Pro-версия построен на основе системы на чипе Kirin A1, которая включает процессор, оперативную память, модуль Bluetooth 5.1, сигнальный процессор, блок управления энергопотреблением и блок сенсоров. Последний состоит из высотомера, гироскопа, акселерометра, барометра и цифрового компаса. Для определения пройденной дистанции во время занятий спортом используется модуль GPS. Кроме этого, в часах есть модуль NFC, но в устройстве он не используется, поддержки бесконтактной оплаты для нашей страны в нём нет.

Также в Watch GT 2 Pro есть 32 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, последнюю можно использовать для загрузки на часы музыкальных композиций или подкастов с последующим прослушиванием во время занятий спортом через беспроводные наушники. К сожалению, поддержи популярных стриминовых сервисов музыки на этой модели нет.

Для подключения к смартфону часы используют беспроводной протокол Bluetooth 5.1 и для их работы необходимо приложение «Здоровье» (Huawei Health). Оно доступно как для Android, так и iOS. Данная программа синхронизирует данные между часами и смартфоном, анализируя их и создавая инфографику. Уже на первом экране в «Здоровье» можно увидеть количество пройденных шагов, минуты активности, данные про последние физические упражнения, пульс, сон, уровень стресса, вес и уровень кислорода в крови.

Через приложение можно настраивать часы и обновлять их программное обеспечение. Также пользователь может менять циферблаты, недавно компания Huawei запустила магазин, который позволил разработчикам продавать дополнительные дизайны циферблатов. Поэтом в дополнение к бесплатным теперь появилась довольно внушительная библиотека платных скинов для главного экрана часов.

Интерфейс Watch GT 2 Pro и навигация по нему не изменилась. Основной экран часов — это всегда циферблат. В зависимости от выбранного варианта, на нём может отображаться только время или же дополнительная информация.

В настойках можно выбрать возможность постоянного отображения времени на экране, но это сократит время работы от батареи. Учитывая, что часы отлично реагируют на поднятие руки, активируя дисплей, то этого будет достаточно, чтобы посмотреть на время или на входящее оповещение.

Управление в Watch GT 2 Pro реализовано через сенсорный дисплей. Простой интерфейс не требует никаких сложных действий. Пролистывание от циферблата вправо или влево позволяет просматривать виджеты. А если потянуть снизу вверх главного экрана, то открывается панель оповещений. Как и в прошлых версиях, часы способны отображать входящие сообщения, почту, звонки и уведомления от приложений. Они настраиваются в приложении «Здоровье», но как и раньше не предполагают дополнительных действий. Например, нельзя заготовленным текстом ответить на входящее сообщение или письмо электронной почты. Но хотя бы можно принять входящий звонок, встроенный динамик в Watch GT 2 Pro позволяет разговаривать прямо через часы.

Если провести по циферблату снизу вверх, то открывается меню быстрых настроек. Оно включает режим «Не беспокоить», всегда активный экран, поиск телефона, будильник, а также основные настройки.

На правой грани корпуса часов находятся две механические клавиши. Нажав на верхнюю можно получить доступ в основное меню, а если на нижнюю — меню с тренировками. При навигации, чтобы совершить шаг назад, нужно провести от левого края экрана.

Спортивная функциональность

Основное предназначение Huawei Watch GT 2 Pro — это отслеживание физической активности, занятий спортом и сна. Для этого в часах используется ряд датчиков, включая оптический пульсометр и пульсоксиметр. Первый необходим для определения частоты сердечного ритма, а второй показывает насыщение крови кислородом.

Но для начала давайте разберёмся с физической активностью. Watch GT 2 Pro умеют считать шаги пользователя, пройденную дистанцию, подъёмы по лестнице и потраченные калории. Это позволяет пользователю следить за тем, насколько он был активным в течение дня. При этом каждый час часы будут предлагать пройтись, чтобы размяться. Очень полезная функция для тех, кто работает за компьютером.

Кроме этого, часы постоянно отслеживают частоту сердечного ритма, и на основе этих данных также определяют уровень стресса. Так что всегда можно посмотреть, не является ли пульс сильно высоким, и не стоит ли сделать перерыв в работе.

Ещё одной полезной функцией в Watch GT 2 Pro является встроенный пульсоксиметр, который отслеживает насыщение крови кислородом (SpO2), важный показатель для определения здоровья лёгких и дыхательной системы в целом. В связи с пандемией нового коронавируса пульсоксиметры стали одним из способов ранней диагностики. Поэтому полезно, что в часах Huawei эта функция теперь работает круглосуточно, и в настройках можно выбрать опцию получения уведомления, если уровень кислорода в крови начнёт падать ниже выбранного значения.

Спортивные функции в Watch GT 2 Pro представлены выбором из больше, чем 100 режимов тренировок, среди которых есть как привычные для таких моделей бег, плавание, езда на велосипеде, так и скалолазание, сёрфинг, теннис, а также другие виды спорта.

Например, во время бега часы записывают продолжительность тренировки, пройденный маршрут, темп на каждом отрезке, скорость, сердечный ритм, максимальный темп потребления кислорода VO2max (отображает кардиореспираторную и общую выносливость организма) и другие параметры, которые потом можно проанализировать через информативные графики.

Для отслеживания сна в Watch GT 2 Pro используется технология TruSleep 2.0, определяющая продолжительность и фазы сна. В часах также есть будильник, который может будить вибрацией в заданное время или в определённый промежуток, пытаясь разбудить пользователя в лёгкой фазе сна, что упрощает просыпание.

Из нововведений в Watch GT 2 Pro также стоит выделить новую функцию записи маршрута, которая с помощью GPS фиксирует передвижения пользователя, а потом позволяет вернуться назад тем же путём, предоставляя подсказки. Это может быть полезно во время пробежки или пеших походов по незнакомой местности.

В прошлых моделях часов Huawei нельзя было расширить функциональность за счёт сторонних приложений, но теперь такая возможность появилась, хотя пока и в ограниченном виде. В Huawei Health появился магазин приложений, в котором сейчас доступно всего 11 программ от сторонних разработчиков. Не очень много, но уже можно поставить планировщик задач или приложения для тренировок дома без дополнительного спортивного оборудования. Возможно в ближайшем будущем каталог программ расширится, но пока рассчитывать на их большой ассортимент не приходится.

Автономность Watch GT 2 Pro

Встроенный в часы аккумулятор имеет ёмкость 455 мАч, чего будет достаточно для 6-14 дней автономной работы. Довольно большой разброс в цифрах, но он очень зависит от модели использования. Со всегда активным экраном, пульсометром, пульсоксиметр, большим количеством оповещений и 30-40 минутами бега в день можно рассчитывать на около 6 дней автономной работы. Без всегда активного экрана, с меньшим количеством оповещений и двумя занятиями спортом в неделю автономность составит до 14 дней, как и заявляет производитель.

Заряжаются часы теперь беспроводным способом, а не через магнитный коннектор как раньше. Поэтому зарядка возможно не только через комплектную док-станцию, но и через Qi зарядные станции. Полная зарядка Watch GT 2 Pro занимает один час.