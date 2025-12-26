Обзор Huawei Watch GT 6: умные часы, которые не просят зарядки

Компания Huawei возвращается на рынок с новым поколением умных часов серии GT. На этот раз китайский производитель сделал ставку на рекордную автономность, профессиональные спортивные функции и инновации в мониторинге здоровья. Новенькие Huawei Watch GT 6 (в нашем случае версия 46 мм) однозначно интересные, привлекательные и стильные умные часы. Однако станут ли они лучшим выбором для пользователей Android, которые ищут максимальную автономность в 2025 году? Давайте разбираться.

Huawei Watch GT 6 Від 10 299 грн. Плюсы: премиальный дизайн из нержавеющей стали; превосходная автономность до 21 дня; яркий AMOLED-дисплей; новая точная система позиционирования Sunflower 2.0; комплексный мониторинг здоровья TruSense; полноценная защита 5 ATM и IP69 Минусы: ограниченная экосистема приложений; отсутствие NFC-платежей; нет ЭКГ 8.1 /10 Оценка

Технические характеристики Huawei Watch GT 6

Параметр характеристика Версия 46 мм корпус Нержавеющая сталь Дисплей 1,47″ AMOLED, 3000 нит Разрешающая способность 466×466 пикселей Процессор Не уточняется Память 64 ГБ внутренней ОС HarmonyOS 6.0 Подключение Bluetooth, Wi-Fi, NFC защита IP68/IP69K, 50 WR (5 ATM) Батарея 867 мАч Автономность До 21 дня Габариты 46×46×10,95 мм вес 51,3 г

Упаковка и комплектация

Huawei Watch GT 6 поставляется в компактном черном боксе с минималистичным дизайном.

Внутри находим сами часы с уже установленным ремешком, магнитную зарядку с USB-C кабелем и документацию.

Дизайн и материалы

Huawei Watch GT 6 в версии 46 мм имеет классический круглый дизайн, но с характерной особенностью в виде восьмиугольного безеля. Он придает часам узнаваемости и определенной брутальности.

Также у новинки относительно небольшая толщина, конечно, как для такой мощной батареи. При толщине корпуса 10,95 мм часы не выглядят сильно громоздкими и комфортно сидят на запястье. Правда, вес 51,3 г и это без ремешка делает их ощутимыми на руке, но не слишком тяжелыми для круглосуточного ношения.

На правом торце модели размещены две физические кнопки. Верхняя является многофункциональной (возврат на главный экран, запуск приложений) и это фактически классическая крутилка, а нижняя служит для быстрого доступа к спортивным режимам. На левом торце, а точнее под ним, находится динамик.

Говорят, что корпус часов сделан из высококачественной нержавеющей стали, которая имеет хорошую прочность и устойчивость к царапинам. Рейтинг защиты новинки 5 ATM позволяет плавать с часами на глубине до 50 метров. Также есть сертификация IP69. По заявлениям производителя это дает устойчивость к пыли и воздействию горячих струй воды под высоким давлением. Однако производитель также предостерегает от использования в горячем душе, сауне или термальных источниках, поскольку высокая температура может повредить уплотнители.

На дне корпуса расположена круглая стеклянная вставка с датчиками мониторинга здоровья.

Ремешки имеют стандартное крепление на 22 мм, а значит их можно легко заменять на другие варианты. Силиконовый ремешок в комплекте качественный, мягкий и не вызывает раздражений даже при длительном ношении.

Корпус и ремешок также относительно устойчивы к грязи. Экран имеет олеофобное покрытие, поэтому отпечатки пальцев хоть и остаются, но их почти не видно, как и пыли и других следов пользования в целом.

Дисплей Huawei Watch GT 6

Дисплей Huawei Watch GT 6 является одним из самых ярких преимуществ часов. Имеющийся AMOLED экран получил максимальную яркость 3000 нит, а это равно показателям Apple Watch Ultra и делает его одним из самых ярких на рынке. С таким дисплеем использование на улице даже в яркий солнечный день вообще не проблема.

В нашей версии на 46 мм диагональ экрана составляет 1,47 дюйма с разрешением 466×466 точек и плотностью пикселей 317 ppi.

Качество изображения очень хорошее, как и в других устройствах с AMOLED-матрицами. Здесь отличное разрешение, соответственно крутая детализация и насыщенные цвета. Черный цвет действительно черный, что также, теоретически, экономит заряд батареи. Текст читается легко даже мелким шрифтом, а интерфейс выглядит современно.

Huawei Watch GT 6 поддерживает функцию Always-On Display, которую можно настраивать по расписанию или включить, чтобы она работала постоянно. При активном AOD автономность, конечно, уменьшается, но нас тут AMOLED, поэтому потери энергии не очень ощутимы.

Экран часов также защищен прочным стеклом, хотя производитель не уточняет, это сапфировое стекло или какое-то другое. За период тестирования никаких царапин или других повреждений на экране не появилось, хотя я и не ожидал что такое произойдет.

Возможности, функциональность и интерфейс

Huawei Watch GT 6 — полноценные умные часы, работающие на операционной системе HarmonyOS 6.0. По заявлениям компании, она дает на 20% более плавную общую производительность и на 30% быстрее загрузки приложений по сравнению с предыдущей версией. Именно эта новинка стала первым носимым устройством, поддерживающим эту версию ОС.

Производительность Huawei Watch GT 6 приятна в использовании, правда, производитель не говорит что за процессор здесь стоит, а также не раскрывает количество оперативной и встроенной памяти. Однако в одном из обзоров моих коллег я нашел информацию о 64 ГБ ПЗУ.

Интерфейс часов работает плавно, переключение между экранами происходит без заметных задержек, а приложения запускаются быстро. На внутреннюю память можно закинуть музыку, подключить наушники к часам и слушать ее с них без проблем.

Беспроводные интерфейсы представлены Bluetooth 6.0 для соединения со смартфоном и наушниками, Wi-Fi для загрузки обновлений и синхронизации данных, а также NFC. Правда, функциональность NFC ограничена регионально.

Есть система позиционирования Sunflower 2.0 и она поддерживает двухдиапазонный GNSS (L1+L5) и работает с шестью спутниковыми системами: GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS и NavIC. Говорят, что это дает большую на 20% точность позиционирования, чем у предыдущего поколения.

Huawei Watch GT 6 оснащен большим количеством сенсоров. Здесь стоят оптический датчик пульса, акселерометр, гироскоп, барометр, компас, датчик освещения и датчик температуры кожи. ЭКГ не подвезли.

Управление устройством происходит тапами по экрану, свайпами и физическими кнопками. Безель не вращается и для кого-то это может быть недостатком, но в целом сенсорное управление работает четко и удобно, оно привычное, наверное, для всех пользователей подобных часов и к нему почти не надо привыкать.

Одно нажатие на верхнюю кнопку возвращает пользователя на главный экран с любого места. одно нажатие с главного экрана открывает меню приложений. Нижняя кнопка базово запускает спортивные режимы, но ее функцию можно изменить в настройках.

Свайп слева направо показывает значки интерактивной помощи типа погоды, плеера и т.д., свайп справа налево открывает виджеты (активность, пульс и т.д.), которые можно настраивать. Свайп сверху вниз вызывает быстрые настройки (фонарик, режим «Не беспокоить», управление музыкой и т.д.), а свайп снизу вверх дает доступ уведомлений и сообщений Удерживание пальца на экране открывает меню изменения циферблатов.

Функции здоровья и фитнеса

Huawei значительно расширила возможности отслеживания здоровья в своих новых часах Watch GT 6. Ядром всего этого мониторинга является обновленная система TruSense. Она отслеживает следующие показатели:

Частоту сердечных сокращений в режиме 24/7;

Уровень насыщения крови кислородом (SpO2);

Мониторинг стресса;

Качество и фазы сна (легкий, глубокий, REM-сон);

Температуру кожи.

Среди нового и необычного выделяется функция «Многомерного эмоционального благополучия». Говорят, что оно анализирует вариабельность сердечного ритма и другие биометрические данные, а затем распознает до 12 различных эмоциональных состояний. Результаты визуализируются в виде цветов на циферблате.

Huawei Watch GT 6 также предлагает более 100 режимов тренировок с профессиональными возможностями для ключевых видов спорта, включая велоспорт, бег, гольф, лыжный спорт, прогулки, занятия в зале и тому подобное. Здесь каждый найдет для себя свой режим или от занятий.

Говорят также, что точность отслеживания сердечного ритма и GPS улучшилась и все это благодаря обновленным алгоритмам и лучшему расположению сенсоров. У меня есть аптечный пульсометр и не самые новые Amazfit GTS 2 и по моим впечатлениям как часы показывают точнее чем эти оба варианта. Но это неудивительно, потому что это флагман и здесь надо сравнивать с Apple Watch последними и другими серьезными конкурентами.

Также часы автоматически распознают начало тренировки (ходьба, бег, плавание) и предлагают начать запись. После завершения тренировки по классике предоставляется подробная статистика с картой маршрута, графиками пульса, темпа, высоты и другими показателями. Все доступно, автоматически, понятно и подробно.

Подключение к смартфону и ПО

Huawei Watch GT 6 работает с фирменным приложением Huawei Health (Здоровье Huawei). Приложение доступно как для Android (версии 9.0 и выше), так и для iOS (версии 13.0 и выше).

Процесс подключения прост, поэтому просто устанавливаем приложение, активируем Bluetooth на смартфоне, сканируем QR-код на часах или ищем устройство в списке. После успешного соединения часы автоматически синхронизируют все необходимые настройки.

Приложение Huawei Health имеет информативный интерфейс с несколькими вкладками типа активности (шаги, калории, дистанция), здоровье (пульс, сон, стресс, SpO2), тренировки (история всех занятий), а также раздел «Устройства» (настройки часов) и личная информация.

В разделе настроек можно устанавливать новые циферблаты из магазина, настраивать уведомления от приложений, выбирать, какие виджеты отображать, а какие прятать, управлять музыкой на часах, устанавливать будильники и таймеры, обновлять прошивку и многое другое.

Для звонков часы используют Bluetooth-соединение со смартфоном. Встроенный динамик и микрофон качественные, собеседника слышно хорошо даже когда вокруг шумно. Можно принимать и отклонять звонки, просматривать журнал вызовов. На сообщения также можно отвечать заготовленными шаблонами, или создавать свои. Это очень удобно.

Как писал выше, музыка хранится непосредственно на часах. Можно загружать треки из библиотеки смартфона и слушать их офлайн через подключенные Bluetooth-наушники. Это удобно для тренировок без смартфона.

Офлайн-карты позволяют загружать фрагменты карты для навигации без подключения к интернету и смартфона. Но их, конечно, надо загрузить для этого предварительно.

Экосистема приложений AppGallery для часов вроде неплохо и активно развивается, но все еще значительно уступает по количеству и качеству приложений предложениям от Google Wear OS или Apple watchOS. В местном магазине доступны базовые приложения типа погода, календарь, калькулятор и другие вспомогательные вещи. Сторонних приложений немного и обычно это больше утилиты, потому что часто программами их трудно назвать.

Автономность Huawei Watch GT 6 Huawei Watch GT 6

Huawei Watch GT 6 в версии на 46 мм оснащен батареей на 867 мАч, поэтому автономность является, наверное, главным преимуществом этой новинки. Говорят, что аккумулятор получил инновационную архитектуру с высоким содержанием кремния и она увеличивает плотность энергии на 37%. Вместе с этим официальные показатели автономности заявлены следующие:

До 21 дня в режиме умеренного использования (базовые функции, редкие оповещения)

До 12 дней при типичном сценарии (активные оповещения, мониторинг здоровья 24/7, тренировки 2-3 раза в неделю)

До 7 дней с включенным Always-On Display

До 40 часов непрерывной работы в режиме тренировки с активным GPS

Фактически можно рассчитывать на минимум неделю, а то и полторы-две в зависимости от выбранных функций, включая мониторинг пульса и сна 24/7, уведомления, тренировки и умеренное использование AOD. И это не хуже, а часто лучше, чем у большинства конкурентов на Wear OS или watchOS. Если же выключить AOD и ограничить количество уведомлений, я думаю реально будет достичь 15-17 дней автономной работы.

Полная зарядка от 0 до 100% занимает около 90-95 минут. Обратная беспроводная зарядка от смартфона не поддерживается.

В общем автономность Huawei Watch GT 6 является самой сильной стороной этих часов и главной причиной, почему их стоит выбрать вместо конкурентов. А вот стоит ли это немного более простой и ограниченной экосистемы здесь уже решать надо каждому для себя.

Опыт пользования Huawei Watch GT 6

Уже с первого дня использования Huawei Watch GT 6 ощущается надежными и продуманными часами. У них классический круглый дизайн с восьмиугольным безелем и он, по моему мнению, выглядит стильно и представительно. Версия с резиновым ремешком как у меня однозначно подходит как для спортивного, так и для повседневного или делового стиля одежды.

Часы комфортные для постоянного ношения и с ними нормально спать, хотя поначалу они немного тяжеловаты. Вес 51,3 грамма точно ощущается на руке, но не создает дискомфорта. Силиконовый ремешок мягкий и не вызывает раздражений со временем. Но тут, как всегда, важно найти оптимальную затянутость, чтобы и не слишком давило и качественно работали датчики.

Экран у Huawei Watch GT 6 действительно крутой. Даже под прямыми солнечными лучами информация читается без проблем, а в темноте минимальная яркость достаточно комфортная и не слепит глаза. А главное, что адекватно работает автоматическая регулировка яркости.

Пульсометр показывает адекватные значения, по крайней мере мне так кажется. Измерение SpO2 занимает около 20 секунд. Отслеживание сна детализированное, с разделением на фазы и подсчетом глубокого сна. Интересной оказалась функция эмоционального благополучия, но ее практическая полезность под вопросом. Сейчас это скорее экспериментальная фишка, чем какой-то реально рабочий инструмент.

Звонки через Bluetooth работают без проблем и к такому общению быстро привыкаешь. Динамик достаточно громкий, а микрофон адекватно передает голос. Могут возникать проблемы когда вокруг шумно, но в целом почти всегда можно спокойно разговаривать не доставая смартфон.

Главные недостатки ощущаются именно при взаимодействии с имеющейся экосистемой часов. Отсутствие популярных сторонних приложений однозначно ограничивает функциональность, ведь здесь нет банковских приложений, например. Также здесь посредственный выбор спортивных программ, относительно мало циферблатов и действительно полезных приложений. Для кого-то это вообще не будет проблемой, как для меня, но сторонники кастомизации и детальной настройки часов под себя могут почувствовать ограничения.

Наверное, прицепятся к отсутствию NFC-платежей, возможно это какой-то региональный блок. На часах такого класса и за их цену не должно быть никаких подобных ограничений.

Зато автономность Huawei Watch GT 6 превосходит все ожидания, поэтому легко можно забыть о зарядке часов на неделю, а то и больше и это очень круто, особенно во времена постоянных отключений света. Не надо планировать, когда подзарядить часы, не надо носить с собой зарядку или думать от какого повербанка, или станции его постоянно заряжать. По моему мнению, это тот случай, когда одно преимущество компенсирует несколько недостатков.

Цена и конкуренты

Huawei Watch GT 6 (46 мм) в Украине стоит от 10 299 гривен. За имеющиеся возможности и сегмент ценник кажется адекватным, но в этом классе много серьезных и известных конкурентов.

Среди них стоит выделить Samsung Galaxy Watch 8 (цена от 9944 гривен). Это также полноценные умные часы на Wear OS с богатой экосистемой приложений, интеграцией Google Gemini, но значительно более короткой автономностью.

Также есть Apple Watch 10 (цена от 12 800 гривен). Возможно, это лучший выбор для владельцев iPhone с безупречной интеграцией, огромным количеством приложений, но также с серьезно ограниченной автономностью.

Присмотритесь и к OnePlus Watch 3 (цена от 9 324 гривен). Это неплохая альтернатива с длительной автономностью, но с менее премиальными материалами.

Еще есть Garmin Venu 3 с ценником от 16 300 гривен. Это если вам нужны именно спортивные функции и точность измерений. А также Amazfit GTR 4 (цена от 5875 гривен). Это бюджетная альтернатива с хорошей автономностью, но более низким качеством материалов и менее точными датчиками.

8.1 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9.5 Превосходная автономность до 21 дня. Экран 9 Чрезвычайно яркий AMOLED-дисплей. Автояркость работает без проблем. Дизайн, эргономика 8.5 Премиальный и универсальный дизайн, корпус из нержавеющей стали, комфортный для длительного ношения. Программное обеспечение 7 HarmonyOS работает плавно, но здесь ограничена экосистема приложений. Функции 8 Много спортивных режимов, здесь есть комплексный мониторинг здоровья, но нельзя оплачивать покупки по NFC. Цена 7.5 Адекватная цена в пределах сегмента, учитывая автономность и материалы. Комплектация 7.5 Базовая комплектация.