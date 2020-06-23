Обзоры
Обзор игрового кресла AeroCool Duke Steel Blue

Обзор игрового кресла AeroCool Duke Steel Blue

Обзор игрового кресла AeroCool Duke Steel Blue


Компания AeroCool уже долгое время производит игровые кресла, и наконец-то к нам на обзор попала их модель Duke. По своему опыту мы знаем, что выбор компьютерного кресла изначально кажется очень простой задачей, но когда проводишь в нем большую половину дня, то незаметно появляется целый список желаемых требований и регулировок. Давайте посмотрим, сможет ли AeroCool Duke Steel Blue их перекрыть.

Aerocool Duke Steel Blue
Офисные кресла на
от 6 499 грн
Предложений: 1
Сравнить цены

Дизайн и материалы AeroCool Duke

Внешне AeroCool Duke выглядит как спортивное автомобильное сидение, его форма тоже хорошо держит спину и равномерно распределяет нагрузку на позвоночник. В качестве наполнителя производитель выбрал плотную пену, которая хорошо повторяет контуры тела.

Aerocool Duke нестандартный представитель игровых кресел, так как в его внешнем виде нет кричащих, ярких цветов или рисунков. Вся цветовая линейка Duke представлена в 4 цветах: Ash Black, Punch Red, Tan Grey и Steel Blue.

1111

Цвет тестируемого образца Steel Blue вживую более серый с синим оттенком. Для изготовления обшивки AeroCool Duke используется три вида материалов. Основным выступает фирменный нетканый материал AeroSuede, напоминающей текстурой микрофибру. Он приятный на ощупь, одновременно эластичный и упругий, а также хорошо держит форму.

AeroSuede используется на 80% поверхности всего кресла, даже узор из ромбов выполнен из такого-же материала.

Преимущества данного покрытия в том, что оно хорошо пропускает воздух и при долгом сидения в кресле не жарко. Кроме этого, материал можно мыть.

Боковины кресла скомбинированы из синей сетчатой ткани и черной искусственной кожи, текстурированной под карбон.

Если сетчатый материал почти не несет постоянной нагрузки, так как расположен на небольших участках возле плеч, то вот карбоновая кожа находится как раз там, где происходит контакт пользователя и кресла. Этим материалом покрыта вся внутренняя часть боковой поддержки спины и бедер. Использования такого покрытия оставляет двоякое впечатление, с одной стороны, выглядит интересно и при этом она износостойкая, но во время длительных рабочих сессий хотелось бы, чтобы материал лучше пропускал воздух.

В комплекте с AeroCool Duke идут две подушки с покрытием AeroSuede, которые используются для поясничной поддержки и шеи. В данном случае они очень хорошо размещаются и не вызывают желания их снять.

11

Очень понравилось, что производитель аккуратно разместил свой логотип как на подушках, так и не кресле. Он сделан белой строчкой, которая присутствует по всему креслу. Стоит отметить, что и ней производитель постарался, по всему периметру она ровная и аккуратная, даже в сложных изгибах и местах, где объединяются три вида ткани.

Подлокотники AeroCool Duke

Многим игрокам важно, чтобы локти всегда располагались удобно и на нужной высоте. В AeroCool Duke для этого есть две регулировки.

Первая по высоте, достаточно нажать на кнопки и подстроить конструкцию под себя. А вторая позволяет установить угол подлокотников, они могут поворачиваться как внутрь, так и наружу.

Регулировка и крестовина

AeroCool Duke имеет все стандартные и привычные регулировки, которые должны быть почти во всех игровых креслах. Изменение высоты происходит при помощи газовой пружины 4-го класса, высота которой изменяется до 100 мм. По заявлениям производителя максимальный вес нагрузки на кресло составляет до 150 кг, но рекомендуемый – 125 кг.

Кроме регулировки высоты, можно выбрать наклон спинки, его диапазон составляет от 90 до 180 градусов. В самом крайнем положении можно даже подремать после долгой игры. Для любителей покачаться на кресле есть механизм «Бабочка», угол наклона которого достигает от 3 до 18 градусов.

Крестовина сделана из пластика, и, как по мне, то металл в этой конструкции был бы надежнее, но это, безусловно, сразу бы увеличило цену кресла.

В AeroCool Duke установлены колесики с диаметром 60 мм из нейлона, но с добавлением в конструкцию жесткого полиуретана. Качение у них хорошее, почти на любом домашнем/офисном покрытии, и самое главное, что они не шумные.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: хороший основной материал; качественная конструкция; доступные регулировки
Минусы: пластиковая крестовина
Вывод: AeroCool Duke – приятное игровое кресло, которое также подойдет и для пользователей, проводящих много времени за компьютером. В нем продуманы почти все нюансы и достаточный набор регулировок. Основной материал при этом отлично себя зарекомендовал, он хорошо пропускает воздух и моется.

Технические характеристики

Обзор игрового кресла AeroCool Duke Steel BlueAerocool Duke Steel Blue
6 499 − 6 499 грн
Сравнить цены
ТипКомпьютерное кресло для геймера
Основание креслакрестовина с роликами
Максимальная нагрузка, кг150
Вес кресла, кг20
Цвет базычерный
Цвет обивкисиний
Ширина сиденья, см69
Глубина сиденья, см70
Ширина спинки, см56
Высота спинки, см83
Диаметр основания, смнет данных
Ширина модели, смнет данных
Глубина модели, смнет данных
Высота сиденья, смнет данных
Высота кресла, см125-135
Высота подлокотников, см61-78
Материал основаниянейлон
Материал обивкиалькантара/ткань
Материал подлокотниковнет данных
Материал колеснейлон/полиуретан
Ортопедическое-
Массажное-
Двойная спинка-
Корректор осанки-
Подголовникесть
Подлокотникиесть
Механизм качанияесть, "бабочка"
Стопор колес-
Подушка-подголовник есть, съемная
Подушка-поясничный валикесть, съемный
Подставка для ног-
Регулировка подголовника по высоте-
Регулировка подлокотников по вертикалиесть
Регулировка подлокотников по горизонтали есть
Регулировка силы отклонения под вес сидящегоесть
Фиксация кресла в определенном положенииесть
Регулировка высоты сиденьяесть, газлифт
Регулировка глубины сиденья-
Регулировка высоты спинки-
Регулировка угла наклона спинкиесть
Раскладывание спинки до 180 градусовесть, 90-180
ДополнительноВстроенная подушка для головы и регулируемая спинка, наклон спинки до 180°
Страна регистрации брендаКитай

Редакция выражает благодарность интернет-магазину 3ona51.com за предоставление кресла AeroCool Duke Steel Blue на обзор

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить