Обзор HATOR Arc 4: игровое кресло с новым уровнем эргономики

Сегодня речь пойдет об игровом кресле HATOR Arc 4 и это следующая ступень в линейке бренда, который давно не является новичком в этом сегменте. Сразу скажу, что это стильная и продуманная эргономичная система с различными инновациями и несколькими размерами. Конечно, за такие амбиции производитель просит соответствующую цену, и вопрос в том, оправдывает ли новинка каждую потраченную на себя гривну. Давайте разбираться.

HATOR Arc 4 Від 22 900 грн. Плюсы: стильный и аккуратный дизайн; новый синхронный механизм; интегрированная поясничная поддержка с многовековой регулировкой; подлокотники Infinity 360 с полным диапазоном настроек; размеры под разные телосложения (до 210 см роста и 180 кг); магнитная подушка под голову; бесшумные колеса SoftRide+; упрощенная сборка даже в одиночку; обивка на выбор Минусы: высокая цена; нижняя точка вращения подлокотника не имеет жесткого фиксатора 9 /10 Оценка

Технические характеристики HATOR Arc 4

Характеристика Размер XL Размер XXL Макс. рост пользователя До 197 см До 210 см Макс. нагрузка До 160 кг До 180 кг Вес кресла 30 кг 31 кг Ширина сиденья 54 см 56 см Глубина сиденья 52-57 см 57,5-61,5 см Высота кресла 121-131 см 125-135 см Диаметр базы 75 см 75 см Угол наклона спинки До 170° До 170° Механизм качания Customized Synchro Gen 2 Customized Synchro Gen 2 Подлокотники Infinity 360 Infinity 360 Материал обивки Кожа HybridFiber или велюр Кожа HybridFiber или велюр Газлифт 4 класс, SGS 4 класс, SGS Колеса 75 мм, TPE SoftRide+ 75 мм, TPE SoftRide+ База Алюминиевый сплав Алюминиевый сплав

Комплект поставки

HATOR Arc 4 поставляется в большой коробке в цветах бренда.

Внутри видим подробную инструкцию по сборке и само кресло в разобранном состоянии. Его части очень хорошо упакованы, есть различные коробки для винтов и болтов и даже специальный удобный инструмент для удобного закручивания.





Дизайн и материалы

HATOR Arc 4 выглядит солидно и стильно в имеющихся размерах XL и XXL. Повсюду имеем каркас из сплошного стального монолитного профиля залитый пеной. Общее впечатление от качества сборки и материалов однозначно положительное.

Максимальный рекомендуемый рост пользователя составляет до 197 см для размера XL и до 210 см для размера XXL. Заявленная максимально допустимая нагрузка составляет до 160 кг для размера XL и до 180 кг для размера XXL Вес меньшего кресла 30 кг, а большего уже 31 кг.

Что касается обивки, производитель предлагает два варианта. Первый, как у нас на обзоре, это из экокожи, а именно материал HybridFiber Leather. Говорят, что это технологическая экокожа с перфорацией для вентиляции, которая хорошо держит форму и легко протирается. Еще есть такая же модель из велюровой ткани. Она мягче на ощупь и теоретически лучше «дышит», что особенно актуально летом.

Теоретически велюр надо всем, кто проводит за креслом более четырех часов подряд, хотя он сложнее в уходе. Но с другой стороны и эта экокожа вроде как перфорированная и должна также быть более или менее адекватной летом. Поэтому выбирайте, наверное, все же по своему вкусу и внешнему виду.

HATOR Arc 4 имеет и необычное соединение спинки и сиденья. Это некий Г-образный тяжелый кусок металла, что теоретически устраняет люфты и скрипы, от которых так часто страдают кресла, особенно в среднем ценовом сегменте.

А еще с этой штукой кресло неожиданно немного легче собирать. Говорю по собственному опыту сборки многих разных моделей.

Спинка HATOR Arc 4

Спинка игрового кресла HATOR Arc 4 получила систему поясничной поддержки Next Gen. Механизм поддержки встроен непосредственно в каркас, а еще есть внешняя подушка.

С обеих сторон спинки имеются регуляторы, которыми можно менять и высоту, и степень выпяченности поясничного изгиба. Настройки очень точные, поэтому за несколько оборотов обеих крутилок удается подобрать удобное для вас положение. Производитель говорит, что оно реально разгружает поясницу даже после длительного сидения.





Угол наклона спинки регулируется до 170 градусов. То есть лечь полностью почти как в кровати, что было в предыдущих моделях не получится, но все равно можно удобно отдохнуть в полулежачем положении.

Подголовная подушка крепится на магнитах и наполнена пеной ChillFoam с эффектом памяти. Говорят, что она легко адаптируется под форму шеи и хорошо держит ее. Отделка подушки из мягкой ткани приятная на ощупь, здесь есть надпись Hator, а имеющаяся магнитная система крепления не требует никакой возни со шнурками или застежками.

Спинка во всех размерах достаточно широкая, чтобы не чувствовать себя зажатым, и в то же время она хорошо фиксирует плечи при наклоне.





Подлокотники HATOR Arc 4

Игровое кресло HATOR Arc 4 оснащено подлокотниками Infinity 360. Они регулируются по высоте, глубине и ширине, наклоняются в нужную пользователю сторону, а еще вращаются вокруг своей оси в двух точках. На практике настроить под себя их можно достаточно быстро, а еще такие обновленные штуки точно лучше уже привычных 4D-подлокотников.

Однако их нижняя точка вращения не фиксируется уж слишком жестко, поэтому если сильно опереться локтем, то подлокотник может повернуться вместе с рукой. Первые дни это немного раздражает, но привыкаешь к этому быстро. Тем более в таком положении редко кто сидит, еще и долго. Однако если вы привыкли буквально опираться всем своим весом на подлокотники, то этот момент стоит иметь в виду.





Сиденье HATOR Arc 4

Сиденье HATOR Arc 4 отличается в зависимости от размера. В варианте XL его ширина составляет 54 см, в XXL она уже 56 см. Однако оба сиденья имеют регулируемую глубину, которую можно менять в диапазоне нескольких сантиметров. Наверное, это важно для тех, кто имеет длинные бедра и рост и постоянно страдает от того, что обычное кресло упирается под колени.

Говорят, что жесткость сиденья продумана таким образом, чтобы не быть ни слишком мягким, ни слишком твердым. Внутри имеем стальной металлический каркас и пену, которая держит форму и не проседает после длительного использования.

Механизм качания, газлифт, база

База у кресла HATOR Arc 4 усилена и имеет вид 5-лучевой звезды из алюминиевого сплава.





Кресло HATOR Arc 4 имеет технологическую инновацию в виде механизма Customized Synchro Gen 2. В отличие от простой «бабочки», этот синхронный механизм заставляет сиденье и спинку двигаться вместе. То есть когда пользователь отклоняется назад, то центр его веса не сдвигается, а поясничная зона остается поддержанной, поэтому тело в целом не наклоняется вперед.

Все управление уровнем высоте, качанием и т.д. происходит тремя ручками под сиденьем.

У нас здесь флагманская модель, поэтому имеем и газлифт четвертого класса с сертификацией SGS. Он рассчитан на интенсивное ежедневное использование и теоретически не должен доставлять проблем в течение многих лет нормальной эксплуатации.





Колеса SoftRide+ диаметром 75 мм выглядят минималистично и стильно одновременно. Производитель говорит, что они изготовлены из высоко эластичного материала PTE, поэтому колеса ездят бесшумно и не оставляют царапин ни на паркете, ни на ламинате.

Бонус для гиков

В спинку HATOR Arc 4 встроен контейнер для NFC-метки. Это очень нишевая штука, но тем, кто этим действительно интересуется и делает, подобная вещь будет приятным бонусом. Через NFC-метку можно запрограммировать любые действия через кучу различных приложений или программ. Например, NFC Tools или NFC Tasks.





С помощью них вы программируете на смартфоне любое действие (запуск игры или Steam, переключение звукового профиля, или любой другой сценарий автоматизации) и активируете его одним прикосновением телефона к спинке кресла.

Опыт использования

Собирается HATOR Arc 4 легче, чем можно ожидать от кресла такого класса и размера. Этот новый соединительный элемент между спинкой и сиденьем сделан из толстого металла, поэтому тяжелый. Но именно поэтому кресло стало проще собирать, особенно когда вы сам. Все отверстия оказались на своих местах, крепления надежные, прокладки есть, ничего не люфтит и не скрипит после сборки. По крайней мере на вторую неделю пользования пока все ок.





Имеющийся синхронный механизм действительно позволяет откидываться назад без постоянного нажатия ручки. Достаточно один раз щелкнуть левым переключателем под сиденьем и можно отклонять спинку своим телом. Новая поясничная система Next Gen тоже прикольная. В крутилках быстро разобраться, потому что одна отвечает за выпуклость, а другие эту самую выпуклость смещаю выше или ниже.

Также мне понравились подушки. Обе мягкие, верхняя круто, что на магните, поэтому ее легко перемещать туда-сюда без креплений. А нижняя отлично помогает держать поясницу, но при необходимости убирается за секунду.

Обновленные подлокотники Infinity 360 имеют много изменений позиций и кучу переключателей, поэтому к ним надо немного привыкать. Но после этого они действительно становятся одним из самых больших преимуществ кресла. Мне нравится эта возможность точно выставить положение локтей относительно стола и клавиатуры, что на других моделях сделать было немного сложно.





Важно и правильно подобрать размер кресла. Я вешу 83 килограмма, а мой рост 182 см. И я без проблем помещаюсь в размер XL. Поэтому советую вам брать именно этот вариант, если вы меньше, или такие как я. А вот XXL стоит рассматривать человеку ростом 190-195 см и выше.

Цена и конкуренты

HATOR Arc 4 позиционируется как премиальное игровое кресло, и ценник у него соответствующий (от 22 900 гривен), хотя сейчас цены на все существенно увеличились. За эти деньги вы получаете синхронный механизм, интегрированную поясничную поддержку, подлокотники с полным диапазоном регулировок и выбор между размерами и обивкой.

Среди конкурентов примерно в этом диапазоне можно сначала обратить внимание на более классическое, но не менее технологичное кресло Hator Arc 3 XL Fabric с ценником от 17 600 гривен. Еще есть популярная модель Anda Seat Kaiser 4 XL Fabric с ценником от 16 800 гривен. Стильным и серьезным конкурентом является Razer Iskur V2 Fabric (цена от 24 000 гривен). А если надо что-то немного проще, но тоже прикольное, то есть Lorgar Ace 422 (цена от 13 000 гривен).

9 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 9 Стильный, но аскетичный дизайн. Удобные настройки для комфортного сидения, различные размеры и обивка. Функции 9 Кресло оснащено кучей новомодных технологий, и буквально каждая его часть имеет какие-то приколы. Плюс хоть и нишевая NFC-метка однозначно даст утешение гикам. Цена 7.5 Адекватный ценник в своем сегменте, но все же цена не маленькая.