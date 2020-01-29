Обзор игрового монитора Acer Predator X35





Что ждут от топового игрового монитора? Огромную диагональ, высокую частоту обновления экрана, поддержку технологий адаптивной частоты и честный, а не для галочки, HDR. Все это есть у Acer Predator X35 – правда, выложить за такое «счастье» придется немало.

Дизайн Acer Predator X35

Внешне этот монитор очень похож на другого представителя линейки Predator — X27, с которым мы познакомились в конце 2018 года, с поправкой на диагональ и кривизну экрана.

Да, как можно догадаться уже из названия, Acer Predator X35 – 35-дюймовый монитор, и при такой диагонали и соотношении сторон изогнутый экран является самым правильным выбором, ведь иначе с типичного расстояния, на котором находится пользователь, изображение выглядело бы откровенно выпуклым.

Дизайн монитора безрамочный, в выключенном состоянии фронтальную поверхность обрамляет тонкая рамка боковой грани; после включения, как и у других подобных моделей, становится видна рамка шириной ~0,5 см, скрытая под защитной поверхностью экрана.

Ножка у этой модели – сложной конструкции, по сути, состоит из трех частей: массивной верхней «штанги» с ручкой для переноски, V-образного металлического основания и объединяющей их «шайбы», которая обеспечивает поворот экрана из стороны в сторону. Также можно регулировать угол наклона и высоту над уровнем стола (на минимальной высоте нижняя граница экрана находится на высоте ~8,8 см над уровнем стола). На верхней грани имеется датчик освещенности, с помощью которого монитор может автоматически подстраивать уровень яркости в зависимости от внешнего освещения.

Тыльная панель украшена фирменным узором Predator, включающим в себя 4 светящихся элемента в форме «бумеранга» — стиль и цвет подсветки можно настроить в меню монитора. Также здесь имеются вентиляционные решетки – в мониторе используется активное охлаждение; шум вентилятора в обычной ситуации, на фоне работающего системного блока, не различим – но порой он может на несколько секунд повышать обороты, и тут уже услышать его работу будет несложно.

У Acer Predator X35 два видеовхода – HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4; рядом с ними находятся USB-концентратор с тремя портами USB 3.0 и аудиовыход на наушники. Все разъемы ориентированы вниз и не мешают настенному креплению монитора (для этого необходимо снять ножку – под ней скрывается VESA-совместимое крепление 100х100, а в комплект входит специальный кронштейн-переходник).

Меню Acer Predator X35

Для управления монитором используются 5-позиционный джойстик и 4 аппаратные кнопки на тыльной стороне корпуса справа. Нажатие любой кнопки (кроме питания, разумеется) вызывает быстрое меню, в котором первые два пункта могут быть переназначены пользователем (по умолчанию это видеорежимы и яркость), третий – выбор видеовхода, и последний – вызов главного меню.

В нем первым пунктом идет «Изображение» — здесь можно настроить яркость/контрастность, уменьшить долю синего цвета в подсветке, включить локальное затемнение подсветки и т.д. Следующий пункт, «Цвет», позволяет изменить гамму и цветовую температуру, включить эмуляцию sRGB и задействовать коррекцию цветопередачи при работе с субдискретизацией цвета. В пункте «Звук» единственная настройка – уровень громкости встроенных динамиков (2х4 Вт), в «Игра» можно активировать овердрайв матрицы, уменьшающий время отклика, и разогнать ее, повысив частоту обновления экрана до максимальных 200 Гц. В «OSD» находятся параметры работы экранного меню, и в последнем пункте, «Система», можно найти прочие настройки вроде ручного переключения видеовхода, параметров работы подсветки на задней стенке корпуса, работы портов USB при выключенном питании и т.д.

В работе

В Acer Predator X35 используется 35-дюймовая VA-панель производства AU Optronics. Соотношение сторон у нее 21:9, разрешение составляет 3440х1440 пикселей, плотность пикселей ~106,5 PPI. Изображение выглядит достаточно четким, отдельные пиксели с обычного расстояния не заметны, у наклонных линий и шрифтов «смазанность» практически не ощущается (аналогичная плотность пикселей наблюдается у обычного Full HD дисплея с диагональю 21 дюйм). Как говорилось в начале обзора, панель изогнутая, радиус кривизны 1800R (1,8 метра). При обычном расположении пользователя за этим монитором искажения не ощущаются, картинка кажется «ровной» — чтобы обратить внимание на кривизну, нужно посмотреть в один из углов экрана.

Поверхность экрана полуматовая, при взгляде под прямым углом паразитные блики и отражения на ней практически отсутствуют, при увеличении угла обзора экран постепенно приобретает зеркальные свойства. Благодаря этому решению удается почти полностью избавиться от кристаллического эффекта (зернистость, заметная на однотонных участках изображения), увидеть его можно только на макроснимках, где также хорошо заметна типичная для VA-технологии структура пикселей.

Максимальная частота обновления экрана (при включении разгона в настройках) составляет впечатляющие 200 Гц – такой режим поддерживается при подключении по DisplayPort; по HDMI в родном разрешении монитора можно получить «только» 100 Гц.

Заявленное время отклика – 2 мс (GtG). Достигается оно при использовании максимального уровня овердрайва, при этом за движущимися объектами наблюдаются отчетливо заметные шлейфы. Мы бы рекомендовали использовать «обычный» разгон, в этом случае артефактов овердрайва почти нет, среднее время отклика составляет порядка 4 мс, чего оказывается достаточно для 200 Гц. При снижении частоты до 100 Гц поведение матрицы в целом остается тем же самым – заметные смазы при выключенном овердрайве, отчетливые артефакты разгона в экстремальном режиме и оптимальное соотношение четкости в движении со шлейфами в «нормальном». При переключении на «стандартные» 60 Гц картина меняется – смазанность в динамике примерно одинаковая во всех трех вариантах, с незначительным снижением на экстремальном овердрайве (артефактов при этом не наблюдается).

Время отклика (разгон выключен, обычный, предельный, частота обновления 200 Гц):

Acer Predator X35 может похвастать поддержкой G-Sync Ultimate (собственно, именно этому модулю и нужно активное охлаждение) – адаптивная частота работает на всем диапазоне, от 1 до 200 Гц.

Как и в Predator X27, в данной модели используется подсветка с локальным затемнением (Full Array Local Dimming, или сокращенно FALD) – вся площадь экрана разделена на 512 зон, каждая из которых может быть затемнена индивидуально. Это позволяет сделать черный цвет еще более черным, а также устраняет glow на темных участках изображения. Правда, побочным эффектом такой подсветки является заметное порой свечение вокруг небольших ярких объектов вроде курсора мыши – причем не только на черном фоне, но даже на темно-сером. При этом измеренный общий контраст поднимается до уровня 6000:1 и даже выше, в зависимости от уровня яркости, – впрочем, и без использования локального затемнения (его можно отключить в настройках) статическая контрастность изображения у Predator X35 составляет впечатляющие 2500:1 – спасибо VA-панели, которая в этом плане оказывается традиционно лучше дисплеев, выполненных по технологии IPS.

Равномерность подсветки средняя, что на такой диагонали не очень удивительно – на заливке экрана черным цветом в темноте можно разглядеть светлые пятна вдоль верхней и нижней границ; впрочем, уже на темно-сером фоне они исчезают.

Glow-эффект минимален даже при отключенной зональной подсветке; если же ее задействовать, свечение на черном фоне при взгляде под углом полностью пропадает.

Углы обзора – типичные для VA-технологии; при сильном отклонении в сторону изображение заметно теряет в яркости, контрастности и насыщенности цветов. Картина сильно блекнет, а темные участки изображения ощутимо высветляются и сереют. Впрочем, при обычном положении пользователя за монитором это не проявляется никак, картинка яркая, контрастная и сочная – при прямом взгляде на поверхность экрана черный цвет лишен заметного серого налета, характерного для IPS-моделей, а расширенный цветовой охват делает цвета яркими и насыщенными.

Монитор поддерживает HDR, наличие локального затемнения подсветки, широкого цветового охвата и пиковой яркости (на отдельных участках изображения) в 1000 кд/м² позволило получить ему сертификацию VESA DisplayHDR 1000. И стоит заметить, что HDR-контент на Predator X35 выглядит на самом деле впечатляюще – в этом плане он сильно отличается от ряда других мониторов с поддержкой HDR, где она на поверку оказывается весьма условной.

Минимальная яркость находится на уровне 12 кд/м² — это одно из самых низких значений, которые нам встречались в десктопных мониторах. На такой яркости можно комфортно работать даже в полной темноте. Среднее значение максимальной яркости по результатам измерений в 35 точках экрана оказалось ниже заявленного, на уровне 460 кд/м² в «стандартном» режиме, с пиковой порядка 510.

Использование подсветки на основе квантовых точек (QD LED) позволило добиться впечатляющего цветового охвата – 90% DCI-P3. В «Стандартном» видеорежиме монитор демонстрирует полный охват, при настройках по умолчанию значение гаммы ощутимо занижено, до 1,9, температура также слишком низкая, что придает изображению заметный теплый оттенок. Мы бы рекомендовали переключить гамму в «+0,3», а температуру в этом режиме установить в значение «холодная». Режим эмуляции sRGB сильно сужает цветовой охват, так что он оказывается даже меньше этого пространства – в итоге цвета становятся откровенно приглушенными. К сожалению, в плане точности цветопередачи Predator X35 заметно уступает другой модели в этой линейке — X27, которая проходит заводскую калибровку режима sRGB.

Режимы «Кино» и «Изображение» сильно высветляют картинку – она становится яркой, но с низким уровнем контраста и почти отсутствующими тенями, так что мы бы рекомендовали использовать все же «Стандартный» режим.

Игровые режимы («Экшн», «Гонки», «Спорт») отличаются, по сути, лишь параметрами изображения в экранном меню, и получить такую же картинку пользователь сможет самостоятельно, «покрутив» настройки в «Стандартном» режиме вручную.