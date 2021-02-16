Обзор игрового монитора MSI Optix MAG274QRF-QD





При всем многообразии диагоналей, разрешений и пропорций, одним из самых универсальных вариантов для игрового монитора является, пожалуй, 27-дюймовый экран с традиционным соотношением сторон 16:9 и разрешением 1440p. Именно в таком формате выступает новинка от MSI — Optix MAG274QRF-QD.

Дизайн

В корпусе используется сочетание черного матового пластика с глянцевыми вставками – они участвуют в формировании сложного узора на тыльной стороне дисплея. Про игровую направленность говорят броское, ярко-красное лого компании и тонкая щель с RGB-подсветкой сзади. В остальном монитор выглядит достаточно строго, особенно для пользователя за компьютером: с его точки зрения не виден ни один из ярких, бросающихся в глаза элементов дизайна, и даже лого MSI на нижней панели под экраном почти незаметно.

Изображение обрамляет довольно тонкая рамка, прикрытая защитным стеклом, плюс к ней еще пару миллиметров добавляет боковая грань корпуса. Ножка довольно массивная, а вот основание компактное и занимает совсем немного места на столе, что оказывается гораздо практичнее дизайнерских решений у других мониторов в виде широко расставленных «лап». Ножка позволяет регулировать высоту экрана над уровнем стола (ход 10 см), поворачивать его влево-вправо (-75°..75°), наклонять вперед-назад (-5°..20°) и переводить в портретный режим. В нижней части ножки есть прорезь для упорядочивания подключенных кабелей, под ней скрывается VESA-совместимое крепление (100х100) для настенного монтажа.

Все разъемы находятся в нише под креплением ножки и ориентированы вниз, здесь можно найти четыре видеовхода: два порта HDMI 2.0b, один DisplayPort 1.2a и один USB Type-C, а также USB-концентратор с двумя USB 3.0 и один аудиовыход на наушники в формате мини-джека.

Меню

Для управления монитором используется 5-позиционный джойстик на тыльной стороне в правом нижнем углу.

В первом пункте главного меню идут игровые настройки: выбор режимов, оптимизированных под разные игровые жанры, управление временем отклика и адаптивной частотой, и т.д. Далее следует пункт «Профессиональный», в нем свой набор видеорежимов, а также ряд других параметров, вроде динамической контрастности, уменьшения доли синего в подсветке и «улучшения изображения» (в основном влияет на четкость картинки). В пункте «Изображение» находятся традиционные настройки вроде яркости, контраста, цветовой температуры и резкости, в «Источнике сигнала» можно вручную переключиться на один из четырех видеовходов, в «Кнопке навигации» пользователь может назначить свои функции на отклонения джойстика в разные стороны без вызова меню, и в «Настройке» собраны системные параметры – выбор языка меню и способа его отображения, отключение тыловой подсветки, включение HDMI CEC, сброс установок на заводские значения и т.д.

Кроме того, настраивать монитор можно и с помощью фирменной утилиты MSI Gaming OSD 2.0 – она позволяет быстро менять параметры и применять видеорежимы, управлять тыловой подсветкой Mystic Light, проверять обновление прошивки монитора и т.д. Вызывается она с помощью отдельной кнопки, расположенной на нижней боковой грани слева, в самой утилите при желании на нее можно назначить и другую функцию.

Функциональность

В MSI Optix MAG274QRF-QD используется 27-дюймовая IPS-панель (8 бит + FRC) с разрешением 2560х1440 точек и подсветкой на основе квантовых точек (Quantum Dot). Также в этой линейке присутствуют две более доступные по цене модели с обычной подсветкой — идентичная по всем остальным параметрам MSI Optix MAG274QRF и модель с нерегулируемой ножкой MSI Optix G273QF.

Плотность пикселей составляет ~109 PPI. Это разумное соотношение диагонали и разрешения, поскольку размер точки (0,2335 мм) оказывается достаточно небольшим, чтобы изображение выглядело цельным и плотным, не разделяясь на отдельные пиксели и не создавая видимые «лесенки» на наклонных линиях. Конечно, если пристально рассматривать панель вблизи, то увидеть пиксели можно – в конце концов, это экран не смартфона, а десктопного монитора – но в обычной ситуации с типичного расстояния от глаз до монитора их разглядеть сможет только человек с очень хорошим зрением. И единственным способом «убрать» видимые пиксели в таком случае станет переход на разрешение 4K, однако это автоматически означает отказ от высоких частот обновления, что сделает игровой монитор не таким уж и игровым.

Максимальная частота обновления составляет 165 Гц (при подключении по DisplayPort; через HDMI – 144 Гц), есть поддержка технологии адаптивной частоты AMD FreeSync и совместимость с NVIDIA G-Sync — обе работают в диапазоне частот 48 – 165 Гц, FreeSync доступна только при подключении по DisplayPort, тогда как G-Sync можно использовать и на HDMI.

Яркость в этом мониторе регулируется с помощью изменения силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у MSI Optix MAG274QRF-QD в обычном режиме нет. Как и у некоторых других игровых мониторов, у этой модели есть поддержка MBR (Motion Blur Reduction) – технологии повышения четкости в динамике за счет черескадрового отключения подсветки. Это ощутимо снижает общую яркость изображения и приводит к мерцанию подсветки, что может быть заметно для пользователей с чувствительным зрением, однако практически полностью устраняет смазы за движущимися объектами и делает картинку максимально четкой даже в очень динамичных игровых сценах.

Заявленное производителем время отклика составляет 1 мс (GtG), реальная общая задержка ввода, в которую входит как время отклика матрицы, так и задержка прохождения сигнала, оказывается на уровне 3-4 мс, что является отличным показателем для IPS-монитора.

Качество изображения MSI Optix MAG274QRF-QD

В настройках есть возможность разгона панели, доступно два разных уровня и полное его отключение. Заметим, что даже с выключенным овердрайвом изображение в динамике выглядит весьма четким, смазы незначительные. Включение минимального разгона дополнительно их уменьшает, хоть и незначительно, переход на максимальный почти устраняет смазы, но добавляет артефакты овердрайва в виде шлейфов за движущимися объектами. В итоге мы бы рекомендовали использовать первую стадию овердрайва.

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

На черном фоне при максимальной яркости в темном помещении можно разглядеть светлые пятна вдоль краев экрана, главным образом слева и сверху. В обычном режиме использования монитора, впрочем, это никак не проявляется.

Glow-эффект у MSI Optix MAG274QRF-QD относительно сильный и довольно типичен для IPS-панели: при взгляде сверху на темном фоне проявляется серебристый отсвет более теплого или холодного оттенка, в зависимости от того, с какой стороны смотреть.

В плане углов обзора монитор показывает отличные результаты: при отклонении в сторону яркость, контрастность и насыщенность цветов снижаются слабо, искажений цветопередачи не наблюдается.

Минимальная яркость составляет 65 кд/м² — это не очень низкий показатель как для десктопного монитора, при такой яркости за ним можно с комфортом работать и играть при слабом внешнем освещении, однако в полной темноте, вполне вероятно, экран будет казаться несколько ярковатым. Максимальная почти достигает 400 кд/м², это более чем приличный результат для обычного SDR-контента. Статическая контрастность находится на уровне 970:1, это неплохой показатель для IPS-панели.

Как говорилось выше, в MSI Optix MAG274QRF-QD используется панель с подсветкой на основе квантовых точек (Quantum Dot). В ней вместо традиционных светофильтров применяется тонкая пленка с нанесенными на ней квантовыми точками (мельчайшими полупроводниками, светящимися под воздействием слабого облучения LED-светодиодов).

Использование технологии Quantum Dot позволило добиться очень широкого цветового охвата, покрывающего 97% пространства DCI-P3 (100% Adobe RGB), благодаря чему монитор выдает очень яркие, насыщенные цвета. По умолчанию используются видеорежимы «Пользовательские» в обоих пунктах меню, игровом и «профессиональном». В этом случае получаются наиболее сбалансированные и универсальные настройки изображения, хорошо подходящие для всех типичных задач: значение гаммы по умолчанию 2,1, что чуть ниже стандартного (2,2), цветовая температура чуть завышена и колеблется в диапазоне 6950-7100K. Равномерность подсветки, как для игрового монитора, очень хорошая, разница между наиболее ярким участком (низ по центру) и наименее ярким (левый верхний угол) составляет 12%. Равномерность цветовой температуры заметно лучше — максимальные отклонения наблюдаются в верхних углах и не превышают 6%, по остальной площади экрана перепад заметно более низкий. Точность цветопередачи находится на очень высоком уровне: максимальное значение deltaE не превышает единицы, среднее значение — ниже 0,5; в целом, за этим монитором вполне можно работать с цветом даже без дополнительной калибровки.

У монитора есть поддержка расширенного динамического диапазона, он может принимать сигнал HDR10, но относительно невысокие, как для HDR-дисплея, яркость и контрастность не позволяют получить полноценный HDR-эффект – отличие HDR-контента от обычного SDR есть, но довольно незначительное.

Игровые режимы отличаются в основном настройками яркости, резкости и кривой гаммы и позволяют, например, «вытянуть» информацию из темных участков изображения или лучше выделить яркие объекты в играх. Из режимов в профессиональном подразделе меню (кино, офис, уменьшение синего в подсветке), на наш взгляд, самым полезным будет последний, который делает более комфортным долгое чтение текста на белом фоне. И напоследок следует отметить отсутствие режима эмуляции sRGB, в котором охват искусственно сужался бы до размеров этого пространства: без него неоптимизированный под широкий охват контент будет выглядеть чересчур «красочным».