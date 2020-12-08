Обзор игрового монитора MSI Optix MAG342CQRV





Ультраширокие мониторы с изогнутым экраном приобретают все большую популярность, одной из таких новинок, предназначенных преимущественно для игр, является 34-дюймовая модель MSI Optix MAG342CQRV.

Дизайн

Как для игровой модели, монитор выглядит весьма строго: корпус из практичного черного матового пластика, никаких блестящих элементов дизайна спереди, которые бы бросались в глаза пользователю.

Единственное, что указывает на игровую направленность – это светящееся кольцо на тыльной стороне корпуса, вокруг точки крепления подставки; тип и анимацию подсветки можно настроить в системном меню (или полностью ее отключить).

MSI Optix MAG342CQRV выполнен в традиционном уже безрамочном дизайне, при котором в выключенном состоянии поверхность экрана обрамлена лишь тонкой линией боковой грани корпуса; после включения проявляется неширокая рамка вокруг изображения, скрытая под защитным стеклом.

Подставка крупная, с «трехпалым» металлическим основанием – оно довольно широкое, однако вперед выдается сравнительно недалеко, так что размещению клавиатуры перед монитором не мешает. В нижней части «ноги» есть отверстие для прокладки кабелей, что позволяет частично скрыть их наличие от сидящего за монитором пользователя. Подставка позволяет регулировать высоту экрана над уровнем стола (ход 9 см), поворачивать его влево-вправо (-30° ~ 30°) и изменять угол наклона (-5° ~ 20°). Перевода в портретный режим у этой модели нет. У монитора есть возможность настенного монтажа – под креплением подставки скрывается VESA-совместимое крепление 75х75.

Все разъемы находятся в нише в центральной части тыльной стороны корпуса, под креплением подставки. Здесь можно найти один DisplayPort 1.2, два порта HDMI (1.4 и 2.0) и аудиовыход на наушники. USB-концентратор отсутствует.

Меню

Для навигации по меню используются четыре аппаратные кнопки, расположенные на нижней грани справа, рядом с кнопкой включения.

В основном меню первым пунктом идет игровой раздел, где можно переключаться между видеорежимами для разных игровых жанров, задействовать высветление теней («система ночного видения»), активировать разгон матрицы, включить режим адаптивной частоты обновления, уменьшить задержку ввода и т.д. Следующий раздел – «Профессиональный», здесь свои видеорежимы (чтение, кино, дизайн, sRGB), снижение доли синего в подсветке, задействование алгоритмов улучшения изображения и автоматической контрастности. В пункте «Изображение» находятся традиционные параметры вроде яркости, контраста, цветовой температуры и резкости, далее следуют пункт «Источник сигнала», где можно вручную переключиться на другой видеовход, и PIP/PBP – включение режима «кадр-в-кадре», с выбором источников и размера окон. «Кнопка навигации» позволяет назначить различные команды на нажатие кнопок монитора без вызова меню, «Настройка» содержит системные параметры вроде выбора языка OSD, поведения кольца подсветки и сброса всех настроек на заводские установки.

Функциональность MSI Optix MAG342CQRV

В данной модели используется 34-дюймовая 10-битная (8 бит + FRC) VA-панель с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440×1440 точек (UWQHD). Плотность пикселей составляет ~110 PPI – аналогичный показатель наблюдается у обычных (16:9) мониторов с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560х1440; размер точки в итоге оказывается достаточно небольшим, чтобы с обычного расстояния до экрана изображение казалось плотным и равномерным, без видимых пикселей и «лесенок» на шрифтах или наклонных линиях.

Максимальная частота обновления 100 Гц, есть поддержка адаптивной регулировки частоты обновления AMD FreeSync (действует в диапазоне 48-100 Гц). Официальной поддержки NVIDIA G-Sync нет, однако нам удалось включить эту технологию на тестовой системе с NVIDIA GeForce RTX 2080 и увидеть ее в действии в нескольких играх, несмотря на предупреждения о «несовместимом мониторе» в панели управления NVIDIA.

Экран у MSI Optix MAG342CQRV изогнутый, радиус кривизны небольшой, 1500 мм. С обычного расстояния до монитора искривленность заметна, но работать не мешает совершенно – наоборот, если бы экран такой диагонали был полностью плоский, с расстояния меньше метра он субъективно воспринимался бы как «выпуклый», поскольку его центр был бы ощутимо ближе к глазам пользователя, чем края, плюс смотреть на изображение на периферии надо было бы под довольно большим углом.

Качество изображения

Заявленное минимальное время отклика монитора – 1 мс (MPRT) или 4 мс (GtG), в настройках есть возможность разгона панели – пункт «время отклика», который может принимать значения «обычное» (разгон выключен), «короткое» и «минимальное». При частоте обновления 60 Гц включение овердрайва довольно ощутимо снижает смазы в динамичных сценах, на максимальном разгоне появляются едва заметные артефакты в виде небольшой светлой «тени» за движущимися объектами. После перехода на 100 Гц даже без овердрайва изображение в динамике выглядит заметно четче, его использование проявляется гораздо слабее, артефактов разгона не наблюдается даже на значении параметра «время отклика – минимальное».

Тест на время отклика (обычное/минимальное, частота обновления экрана 100 Гц):

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность подсветки средняя, на тестовом фото (равномерный черный фон при максимальной яркости) можно рассмотреть несколько светлых пятен вдоль верхней границы экрана и чуть менее выраженных – вдоль нижней.

Glow-эффект у MSI Optix MAG342CQRV типичного для VA-панели вида: умеренное серебристо-голубое свечение при взгляде сверху под различными углами, которое оказывается гораздо слабее, чем у IPS-моделей.

По углам обзора ситуация также традиционна для этой технологии: при отклонении в сторону ощутимо снижаются яркость, контрастность и насыщенность цветов, а черные и темно-серые области становятся более яркими, из-за чего заметно высветляются тени на изображении.

Минимальная яркость составляет всего 30 кд/м², это весьма низкое значение как для десктопного монитора, которое позволяет вполне комфортно играть и работать практически в полной темноте. Максимальная яркость находится на уровне ~230 кд/м², это достаточно стандартный результат для монитора без поддержки HDR, ее будет более чем достаточно для помещения с ярким фоновым освещением. Высокая статическая контрастность – традиционно сильная сторона VA-панелей, и MSI Optix MAG342CQRV может похвастать весьма приличным значением в 3000:1, что дает сочную, насыщенную картинку с глубоким черным цветом. Для регулировки яркости в этом мониторе не используется ШИМ, так что изображение у него не мерцает на всем диапазоне яркости, включая минимальное значение.

У панели MSI Optix MAG342CQRV расширенный цветовой охват, покрывающий ~89,5% пространства DCI-P3 (112% sRGB). Наиболее универсальным видеорежимом является «Пользовательский», он изначально предлагает сбалансированные параметры изображения, одинаково хорошо подходящие как для игр/видео, так и для работы в Windows. Другие режимы отличаются предустановленными настройками вроде снижения доли синего в подсветке в «чтении» или специально настроенной кривой гаммы, убирающей полутона в светлых областях, в режиме «дизайн». В общих чертах то же самое можно сказать про игровые видеорежимы, с поправкой на их ориентированность на различные жанры: например, в FPS изображение делается чуть ярче и насыщеннее, с несколько высветленными тенями, в RPG картинка становится несколько глубже и темнее, а в RTS поднимается резкость изображения. Впрочем, при желании все эти установки можно изменить по своему вкусу – включение того или иного режима не блокирует ручные регулировки.