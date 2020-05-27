Обзор игрового монитора Samsung C27RG50FQI





Для игровых мониторов частота обновления экрана 144 Гц в последнее время является уже своеобразным «базовым условием», и продвинутые модели предлагают более высокие частоты – порой даже гораздо более высокие. Как, например, 27-дюймовая новинка от Samsung — C27RG50FQI, частота обновления экрана у которой может достигать… 240 Гц!

Дизайн

В Samsung C27RG50FQI используется безрамочный дизайн, при котором в выключенном состоянии вокруг экрана видна лишь тонкая линия боковой грани корпуса. После включения проявляется скрытая под защитной поверхностью рамка шириной ~6 мм. Корпус выполнен из черного матового пластика, с тыльной стороны у него мелкая шероховатая текстура, на которой не остаются отпечатки пальцев. Снизу экран визуально «поддерживает» пластиковая полоска темно-серого цвета («под сталь») шириной полтора сантиметра, на которой можно рассмотреть неброские логотипы производителя и технологии NVIDIA G-SYNC.

Стоит монитор на V-образной подставке, ножка позволяет регулировать только угол наклона экрана – поворотов в стороны и изменения высоты здесь нет (нижний край изображения находится на высоте ~13 см над уровнем стола). Все разъемы сосредоточены в полукруглой нише в центре тыльной стороны корпуса и ориентированы вниз, для упорядочивания подключенных кабелей используется съемная скоба, выемка и дополнительный зажим в нижней части ножки – в итоге они оказываются надежно спрятаны от глаз пользователя, и в целом работающий монитор сзади выглядит достаточно аккуратно. В верхней «полусфере» находится VESA-совместимое крепление (100х100) для монтирования монитора на стену.

Samsung C27RG50FQI предлагает три видеовхода (два порта HDMI и один DisplayPort) плюс мини-джек для подключения гарнитуры. Расположенный рядом USB-порт является сервисным и не предназначен для подключения USB-периферии.

Меню

Для управления монитором используется 5-позиционный джойстик, расположенный на нижней грани по центру, под логотипом Samsung. Его отклонение влево-вправо вызывает регулировку громкости звука в наушниках, вверх-вниз – быстрое меню для настройки основных параметров изображения, по нажатию вызывается главное меню.

В нем первым пунктом идет «Игра», где можно найти выбор видеорежима (несколько шаблонов для разных игровых жанров, кино и т.д.), указать максимально возможную частоту обновления экрана, выбрать степень овердрайва, задействовать адаптивную частоту и т.д. К слову, при включении Adaptive Sync отключается возможность настройки овердрайва. В «Изображении» находятся традиционные настройки вроде яркости, контраста, цветовой температуры и гаммы, плюс здесь есть активация режима «отдыха глаз» (снижает долю синего в подсветке, делая изображение теплее и комфортнее для глаз). В пункте «Отображение на экране» находятся настройки экранного меню, в «Система» — параметры вроде версий DisplayPort и HDMI, автоопределения источника видео, регулировки громкости встроенных динамиков, сброса всех параметров на заводские установки и т.д. И в последнем пункте, «Информация», можно увидеть сведения о мониторе и текущем видеорежиме.

Качество изображения

В Samsung C27RG50FQI используется 27-дюймовая 8-битная VA-панель производства Samsung с краевой WLED-подсветкой и частотой обновления экрана 240 Гц. Ее разрешение 1920х1080 точек, плотность пикселей составляет ~82 PPI – при хорошем зрении отдельные точки на изображении будут заметны с типичного расстояния до экрана. У такого сочетания разрешения и диагонали есть как свои противники, так и сторонники; заметим, что для геймерской модели, тем более с такой высокой частотой обновления, Full HD будет более предпочтительным вариантом с точки зрения производительности игрового ПК – чтобы получить в современных играх соответствующий fps на дисплее с разрешением 1440p, придется собрать топовую геймерскую систему. Монитор совместим с технологией адаптивной частоты NVIDIA G-SYNC, диапазон поддерживаемых частот – 48-240 Гц.

Поверхность экрана изогнутая, радиус кривизны составляет 1500 мм. На такой диагонали с обычного расстояния искривленность почти не бросается в глаза, в играх же она создает дополнительный эффект погружения в происходящее на экране. Разница между «стандартной» уже игровой частотой 144 Гц и 240 Гц этого монитора заметна в очень динамичных играх, где даже очень быстрый разворот камеры все равно ощущается еще более плавным, чем на более низкой частоте (при условии, конечно, что вы сможете добиться соответствующей производительности в игре – скорее всего, снизив параметры качества графики). Тут же отметим низкую задержку вывода, которую можно дополнительно уменьшить с помощью соответствующей настройки в меню – в итоге ее значение оказывается порядка 4 мс.

Заявленное время отклика – 4 мс (GtG), в настройках имеется возможность разгона матрицы – впрочем, особого эффекта он не дает; все три варианта (стандарт, быстрая, самая быстрая) визуально друг от друга почти не отличаются. Впрочем, стоит отметить, что шлейфы за движущимися объектами даже в стандартном режиме оказываются достаточно умеренными. При частоте обновления 60 Гц никаких артефактов овердрайва не наблюдается даже при максимальном разгоне, после переключения на 240 Гц на тестовых фото можно разглядеть небольшое свечение у шлейфов, но в обычном использовании монитора они незаметны.

Тест на время отклика, частота обновления 60 Гц:

Тест на время отклика, частота обновления 240 Гц:

Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект минимальный, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке, да и то очень слабо.

Равномерность подсветки средняя, на тестовом фото (черный фон на максимальной яркости, съемка в темном помещении с выдержкой 30 секунд) можно рассмотреть несколько светлых пятен вдоль нижней и верхней границ экрана. Тут же отметим, что благодаря использованию VA-панели черный цвет оказывается гораздо более черным, чем у IPS-мониторов – там аналогичная яркость черного поля на фото получается при вдвое, а то и втрое меньшей выдержке.

Glow-эффект у Samsung C27RG50FQI также гораздо слабее, чем у IPS-моделей: при взгляде сверху под углом на темных участках изображения свечение почти отсутствует.

Углы обзора хорошие, цветопередача почти не страдает даже при очень сильном отклонении в сторону; под большим углом проявляется типичное для VA-панели потепление изображения и снижение контраста с высветлением темных участков изображения.

Минимальная яркость находится на уровне 50 кд/м², этого будет достаточно для комфортной игры или работы за монитором в помещении с приглушенным светом, но в полной темноте экран может ощущаться чуть ярче, чем нужно. Максимальная яркость (среднее значение по измерениям в 35 точках дисплея) составила 270 кд/м², статическая контрастность находилась на уровне 2300:1 – это отличный показатель, минимум вдвое превышающий характеристики типичных IPS-панелей.

По умолчанию включен видеорежим «Пользовательский», в котором доступны все ручные регулировки параметров изображения. Он же является и наиболее универсальным – стандартный цветовой охват, почти полностью покрывающий пространство sRGB (с небольшим недостатком в фиолетово-красной области), что дает естественную насыщенность цветов. Цветовая температура лишь чуть ниже стандартной 6500K, кривая гаммы по шкале яркости почти линейная, при установленном по умолчанию значению «гамма 1» ее среднее значение составляет 2,1, в «гамма 2» — около 2,25, с некоторым завышением в светлых областях. С помощью настройки «Эквалайзер черного» в меню «Игра» можно увеличить или уменьшить значение гаммы в темных зонах изображения, что позволяет проявить детали в тенях – это может пригодиться в темных играх.

Остальные видеорежимы (FPS, RTS, ролевая игра и т.д.) отличаются в основном предустановками таких параметров, как яркость, четкость, кривая гаммы, контрастность и цветовая температура.