Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR III G531GW

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Развитие рынка игровых устройств привело к его постепенному дроблению, поэтому у покупателей сегодня очень широкий выбор: от бюджетных до моделей для требовательных геймеров. О ноутбуке для последней категории пользователей как раз и пойдёт речь в сегодняшнем обзоре. ASUS ROG Strix SCAR III разрабатывался для тех, кто ищет высокую производительность в играх, но при этом не готов мириться с крупными габаритами. Давайте посмотрим, как эта модель вписывается в своё позиционирование.

Дизайн

Внешний вид ROG Strix SCAR III компания ASUS разрабатывала совместно с ателье BMW Designworks Group, поэтому с одной стороны он сохранил определённую преемственность с прошлыми моделями линейки, но с другой, заметно обновился. При этом в дизайне новинки всё так же можно найти тот самый SCAR (в переводе с английского «шрам»), который визуально делит корпус на две части. На металлической крышке дисплейного блока он виден за счёт разного направления линий полировки.

Здесь же находится крупный логотип ROG с подсветкой.

Внутренняя часть корпуса использует тот же приём, область вокруг клавиатура визуально разделена на две части по аналогии с крышкой дисплея, но вместо металла используется пластик, стилизованный под карбон.

Сам экран держится на двух петлях, которые прячутся внутри корпуса.

Крышка дисплейного блока при этом меньше основной части корпуса, поэтому за ней ещё остаётся место для забора воздуха системы охлаждения, который попадает внутрь ноутбука через ступенчатую решётку вентиляции.

Боковые и верхняя рамки вокруг экрана ROG Strix SCAR III довольно тонкие, а вот нижняя довольно крупная и по форме повторяет кнопку пробела на клавиатуре. Не сказал бы, что это как-то сильно меняет её восприятие, но по крайней мере визуально делает рамку меньше.

Размеры корпуса ноутбука составляют 360x275x24,9 мм, при весе 2,57 кг. Сегодня в продаже есть более тонкие и лёгкие 15,6-дюймовые модели, но как для высокопроизводительного игрового устройства ROG Strix SCAR III оказывается достаточно компактным, чтобы при необходимости брать его с собой, например, в офис.

Очень большую роль в дизайне ROG Strix SCAR III, как и во всех игровых ноутбуках, играет светодиодная RGB-подсветка.

ASUS использует для её работы утилиту собственной разработки AURA Sync, что позволяет управлять светом, а также синхронизировать его с играми. При этом могу отметить, что производители часто злоупотребляют количеством светодиодов в игровых ноутбуках, считая, что чем больше подсветки, тем лучше.

В этом плане ROG Strix SCAR III выглядит довольно сдержанно, из светящихся элементов на корпусе ноутбука есть только логотип на крышке дисплейного блока и полоса, которая проходит по боковым и передней граням. Кроме этого, каждая кнопка на клавиатуре оснащается отдельными RGB-светодиодами, цвета которых могут меняться через всё ту же утилиту AURA Sync.

В целом по внешнему виду ASUS ROG Strix SCAR III легко угадывается принадлежность к игровым ноутбукам, но при этом дизайн не пытается намекать на это в каждой детали оформления, что несомненно понравится тем, кто устал от вычурных игровых моделей.

Разъёмы

Несмотря на то, что на корпусе ROG Strix SCAR III достаточно места для большего количества разъёмов, в ASUS ограничили их количество в угоду дизайну. Впрочем, все необходимые пользователю порты в ноутбуке есть.

На левой грани находится 3,5 мм разъём для наушников и три порта USB 3.2 (Gen1).

На тыльную сторону вынесен гигабитный Ethernet (RJ45 LAN), HDMI 2.0b, а также один USB Type-C 3.2 (Gen2) с поддержкой подключения мониторов.

Здесь хотелось бы видеть, как минимум, ещё один порт USB 3.2, а также не помешал бы USB Type-C с Thunderbolt.

NFC-брелок Keystone

Одной из главных особенностей ROG Strix SCAR III – это небольшой NFC-брелок Keystone, который вставляется в специальный разъём справа от клавиатуры.

В ASUS задумывали это устройство в качестве ключа, который должен использоваться для быстрого переключения ноутбуки на настройки пользователя. То есть предварительно нужно настроить под себя определённый профиль, который включает тип подсветки, интенсивность работы охлаждения и общую производительность системы. Это может быть удобно, если ноутбук использует несколько человек, но в комплекте один брелок и получается, что второй нужно покупать отдельно. Да и в целом такой сценарий использования сложно назвать реалистичным, проще создать для разных пользователей отдельные учётные записи в системе, где будут не только разные настройки, но и разные файлы.

Более оправданным использование Keystone выглядит для создания скрытого раздела Shadow Drive на диске, который будет виден только при наличии ключа. Впрочем, и это можно решить программными способами.

Сам же NFC-брелок очень легко вынимается из корпуса и есть вероятность его потерять.

Дисплей

ASUS ROG Strix SCAR III оснащается 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 точек, частотой обновления 240 Гц и скоростью отклика 3 мс. Это один из лучших дисплеев, которые можно найти в игровых ноутбуках. Во-первых, стоит начать с того, что он достаточно хорошо откалиброван и обеспечивает отображение чуть больше, чем 100% цветового пространства sRGB с небольшим уклоном в зелёный цвет, цветовую температуру на уровне 7000К, гамму на уровне 2.2 и равномерную подсветку.

Во-вторых, производительная платформа позволяет в ряде игр, например в Counter-Strike: Global Offensive, получить больше 200 кадров в секунду и соответственно частота обновления 240 Гц приходится здесь очень кстати, позволяя повысить скорость реакции игрока, что в том же CS:GO очень важно.

Платформа и производительность

Существует несколько конфигураций ASUS ROG Strix SCAR III, но мне на тест попала самая производительная. Она включает 14-нанометровый, 8-ядерный процессор Intel Core i9-9880H с 16 МБ кэш-памяти и базовой частотой 2,3 ГГц, которая может увеличиваться до 4,8 ГГц в режиме Turbo Boost. Кроме этого, в ноутбуке используется 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, 1 ТБ SSD M.2 PCI-E, а также дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070 с 8 ГБ памяти. Беспроводные опции представлены двухдиапазонным Wi-Fi Intel 802.11ac (2×2) и Bluetooth 5.0.

Благодаря такому оснащению производительность ROG Strix SCAR III находится на высоком уровне. В тесте PCMark 10 ноутбук набирает 5 566 баллов, что выше, чем в среднем показывают компьютеры для 4К-гейминга.

Комплектный SSD обеспечивает скорость чтения на уровне 1697 МБ/с, а записи – 1717 МБ/с, что является очень хорошим показателем.

В ASUS ROG Strix SCAR III есть встроенная графика Intel HD Graphics 630, на которую ноутбук может переключаться при работе от аккумулятора. Но для игр используется дискретное решение — NVIDIA GeForce GTX 2070 с 8 ГБ памяти.

Эта видеокарта показывает хорошие результаты как в тестах 3DMark, так и в самих играх.

На максимальных настройках графики в Anthem она обеспечивает FPS от 55 и выше, в Assassins Creed Origins от 70 FPS и выше.

Следить за нагрузкой системы и менять настройки производительности можно через приложение Armoury Crate, которое входит в стандартный набор программного обеспечения ноутбука.

В целом производительности ROG Strix SCAR III с запасом хватает для любых задач, включая требовательные игры.

Нагрев и стабильность работы

Использование производительных комплектующих в не очень большом, как для игровых ноутбуков, корпусе могло бы сказаться на нагреве, но ASUS удалось хорошо реализовать систему охлаждения. Хотя одной замечание к ней всё-таки есть. Выдув воздуха из корпуса, осуществляется не только через тыльную, но и правую грань корпуса. Соответственно, если вы правша, то приходится либо отодвигать мышь чуть дальше, либо ощущать поток тёплого воздуха на руке. Зимой это можно записать в плюсы, но вот летом дополнительный обогрев становится лишним.

В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой небольшой троттлинг наблюдается буквально на первых секундах из-за того, что вентиляторы системы охлаждения не успевают раскрутиться. Дальше проблем нет, и максимальная температура процессора в тесте не превышает 91 градуса Цельсия.

После часа игры в Anthem температура процессора составляла 94 градуса Цельсия, а температура видеокарты – 81 градус Цельсия.

ROG Strix SCAR III под нагрузкой становится ощутимо тёплым, но не горячим и использование ноутбука не доставляет дискомфорта.

Корпус максимально прогревается до 39 градусов Цельсия по центру клавиатуры и верхней её части.

Система охлаждения при этом шумит, но уровень шума остаётся приемлемым и никак не мешает, тем более если играть в наушниках.

Клавиатура и тачпад

ASUS ROG Strix SCAR III оснащается клавиатурой островного типа с RGB-подсветкой AURA и независимой обработкой нажатий. Её кнопки нажимаются с хорошо ощутимым ходом и позволяют комфортно набирать большие объёмы текста. Традиционные игровые клавиши WASD на клавиатуре никак не выделены, но это можно сделать с помощью подсветки.

Раскладка клавиатуры немного отличается от прошлых поколений SCAR, в новой модели стрелки управления курсором выделены в отдельный блок, за счёт этого правая кнопка Ctrl стала меньше. Но на удобстве работы это никак не сказывается. Также отмечу выделенные отдельно клавиши управления звуком, выключением микрофона, режимом работы системы охлаждения и вызова утилиты Armoury Crate.

В 15,6-дюймовой версии ноутбука на клавиатуре нет дополнительного цифрового блока, поэтому для тех, кому нужно много работать с цифрами, в ASUS решили вынести его на тачпад. Подобное решение компания уже использовала в моделях ZenBook, и здесь оно работает аналогично. В правом верхнем углу тачпада выделена зона NumLk, нажав на которую на нём появляются цифры. При этом если их не нажимать, а просто водить пальцем по тачпаду, то его связь с курсором на экране не теряется.

Сам тачпад в ROG Strix SCAR III средних размеров, но с очень точным распознаванием позиционирования пальцев, что позволяет комфортно работать с ноутбуки без мышки. Кроме этого, тачпад поддерживает стандартные для Windows жесты.

Мультимедиа

Кроме 3,5 разъёма для проводных наушников и Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных моделей, в ROG Strix SCAR III есть два внешних динамика мощностью 4 Вт. Звучат они довольно громко, хотя во время игры лучше пользоваться наушниками.

Интересно, что в ноутбуке нет веб-камеры, хотя она могла бы поместиться в верхней рамке дисплея, но производитель решил её не использовать.

Автономность

Далеко не самый важный параметр для игровых ноутбуков, тем не менее у ROG Strix SCAR III оказался довольно ёмкий аккумулятор на 66 Вт-ч. При этом в тесте PCMark 10 Modern Office он продержался 3 часа 14 минут, что является отличным результатом для моделей этого класса.

Заряжается ноутбук от довольно крупного блока питания на 280 Вт, который будет не очень удобно носить с собой, но это плата за мощный процессор и видеокарту.