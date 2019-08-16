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Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR III G531GW

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR III G531GW

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR III G531GW


Развитие рынка игровых устройств привело к его постепенному дроблению, поэтому у покупателей сегодня очень широкий выбор: от бюджетных до моделей для требовательных геймеров. О ноутбуке для последней категории пользователей как раз и пойдёт речь в сегодняшнем обзоре. ASUS ROG Strix SCAR III разрабатывался для тех, кто ищет высокую производительность в играх, но при этом не готов мириться с крупными габаритами. Давайте посмотрим, как эта модель вписывается в своё позиционирование.

Линейка ASUS ROG Strix SCAR III G531GW
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 12
Диапазон цен: 56 499 − 85 115 грн

Дизайн

Внешний вид ROG Strix SCAR III компания ASUS разрабатывала совместно с ателье BMW Designworks Group, поэтому с одной стороны он сохранил определённую преемственность с прошлыми моделями линейки, но с другой, заметно обновился. При этом в дизайне новинки всё так же можно найти тот самый SCAR (в переводе с английского «шрам»), который визуально делит корпус на две части. На металлической крышке дисплейного блока он виден за счёт разного направления линий полировки.

ROG Strix SCAR III ноутбук

Здесь же находится крупный логотип ROG с подсветкой.

Внутренняя часть корпуса использует тот же приём, область вокруг клавиатура визуально разделена на две части по аналогии с крышкой дисплея, но вместо металла используется пластик, стилизованный под карбон.

ROG Strix SCAR III дизайн

Сам экран держится на двух петлях, которые прячутся внутри корпуса.

ROG Strix SCAR III шарнир

Крышка дисплейного блока при этом меньше основной части корпуса, поэтому за ней ещё остаётся место для забора воздуха системы охлаждения, который попадает внутрь ноутбука через ступенчатую решётку вентиляции.

ROG Strix SCAR III вентеляция

Боковые и верхняя рамки вокруг экрана ROG Strix SCAR III довольно тонкие, а вот нижняя довольно крупная и по форме повторяет кнопку пробела на клавиатуре. Не сказал бы, что это как-то сильно меняет её восприятие, но по крайней мере визуально делает рамку меньше.

ROG Strix SCAR III корпус

Размеры корпуса ноутбука составляют 360x275x24,9 мм, при весе 2,57 кг. Сегодня в продаже есть более тонкие и лёгкие 15,6-дюймовые модели, но как для высокопроизводительного игрового устройства ROG Strix SCAR III оказывается достаточно компактным, чтобы при необходимости брать его с собой, например, в офис.

ROG Strix SCAR III внешний вид

Очень большую роль в дизайне ROG Strix SCAR III, как и во всех игровых ноутбуках, играет светодиодная RGB-подсветка.

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ASUS использует для её работы утилиту собственной разработки AURA Sync, что позволяет управлять светом, а также синхронизировать его с играми. При этом могу отметить, что производители часто злоупотребляют количеством светодиодов в игровых ноутбуках, считая, что чем больше подсветки, тем лучше.

ROG Strix SCAR III лого

В этом плане ROG Strix SCAR III выглядит довольно сдержанно, из светящихся элементов на корпусе ноутбука есть только логотип на крышке дисплейного блока и полоса, которая проходит по боковым и передней граням. Кроме этого, каждая кнопка на клавиатуре оснащается отдельными RGB-светодиодами, цвета которых могут меняться через всё ту же утилиту AURA Sync.

ROG Strix SCAR III днище

В целом по внешнему виду ASUS ROG Strix SCAR III легко угадывается принадлежность к игровым ноутбукам, но при этом дизайн не пытается намекать на это в каждой детали оформления, что несомненно понравится тем, кто устал от вычурных игровых моделей.

Разъёмы

Несмотря на то, что на корпусе ROG Strix SCAR III достаточно места для большего количества разъёмов, в ASUS ограничили их количество в угоду дизайну. Впрочем, все необходимые пользователю порты в ноутбуке есть.

На левой грани находится 3,5 мм разъём для наушников и три порта USB 3.2 (Gen1).

ROG Strix SCAR III порты

На тыльную сторону вынесен гигабитный Ethernet (RJ45 LAN), HDMI 2.0b, а также один USB Type-C 3.2 (Gen2) с поддержкой подключения мониторов.

ROG Strix SCAR III разъемы

Здесь хотелось бы видеть, как минимум, ещё один порт USB 3.2, а также не помешал бы USB Type-C с Thunderbolt.

NFC-брелок Keystone

Одной из главных особенностей ROG Strix SCAR III – это небольшой NFC-брелок Keystone, который вставляется в специальный разъём справа от клавиатуры.

ROG Strix SCAR III Keystone

В ASUS задумывали это устройство в качестве ключа, который должен использоваться для быстрого переключения ноутбуки на настройки пользователя. То есть предварительно нужно настроить под себя определённый профиль, который включает тип подсветки, интенсивность работы охлаждения и общую производительность системы. Это может быть удобно, если ноутбук использует несколько человек, но в комплекте один брелок и получается, что второй нужно покупать отдельно. Да и в целом такой сценарий использования сложно назвать реалистичным, проще создать для разных пользователей отдельные учётные записи в системе, где будут не только разные настройки, но и разные файлы.

Более оправданным использование Keystone выглядит для создания скрытого раздела Shadow Drive на диске, который будет виден только при наличии ключа. Впрочем, и это можно решить программными способами.

Сам же NFC-брелок очень легко вынимается из корпуса и есть вероятность его потерять.

Дисплей

ROG Strix SCAR III экран

ASUS ROG Strix SCAR III оснащается 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 точек, частотой обновления 240 Гц и скоростью отклика 3 мс. Это один из лучших дисплеев, которые можно найти в игровых ноутбуках. Во-первых, стоит начать с того, что он достаточно хорошо откалиброван и обеспечивает отображение чуть больше, чем 100% цветового пространства sRGB с небольшим уклоном в зелёный цвет, цветовую температуру на уровне 7000К, гамму на уровне 2.2 и равномерную подсветку.

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Во-вторых, производительная платформа позволяет в ряде игр, например в Counter-Strike: Global Offensive, получить больше 200 кадров в секунду и соответственно частота обновления 240 Гц приходится здесь очень кстати, позволяя повысить скорость реакции игрока, что в том же CS:GO очень важно.

Платформа и производительность

Существует несколько конфигураций ASUS ROG Strix SCAR III, но мне на тест попала самая производительная. Она включает 14-нанометровый, 8-ядерный процессор Intel Core i9-9880H с 16 МБ кэш-памяти и базовой частотой 2,3 ГГц, которая может увеличиваться до 4,8 ГГц в режиме Turbo Boost. Кроме этого, в ноутбуке используется 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, 1 ТБ SSD M.2 PCI-E, а также дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070 с 8 ГБ памяти. Беспроводные опции представлены двухдиапазонным Wi-Fi Intel 802.11ac (2×2) и Bluetooth 5.0.

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Благодаря такому оснащению производительность ROG Strix SCAR III находится на высоком уровне. В тесте PCMark 10 ноутбук набирает 5 566 баллов, что выше, чем в среднем показывают компьютеры для 4К-гейминга.

Комплектный SSD обеспечивает скорость чтения на уровне 1697 МБ/с, а записи – 1717 МБ/с, что является очень хорошим показателем.

В ASUS ROG Strix SCAR III есть встроенная графика Intel HD Graphics 630, на которую ноутбук может переключаться при работе от аккумулятора. Но для игр используется дискретное решение — NVIDIA GeForce GTX 2070 с 8 ГБ памяти.

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Эта видеокарта показывает хорошие результаты как в тестах 3DMark, так и в самих играх.

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На максимальных настройках графики в Anthem она обеспечивает FPS от 55 и выше, в Assassins Creed Origins от 70 FPS и выше.

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Следить за нагрузкой системы и менять настройки производительности можно через приложение Armoury Crate, которое входит в стандартный набор программного обеспечения ноутбука.

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В целом производительности ROG Strix SCAR III с запасом хватает для любых задач, включая требовательные игры.

Нагрев и стабильность работы

Использование производительных комплектующих в не очень большом, как для игровых ноутбуков, корпусе могло бы сказаться на нагреве, но ASUS удалось хорошо реализовать систему охлаждения. Хотя одной замечание к ней всё-таки есть. Выдув воздуха из корпуса, осуществляется не только через тыльную, но и правую грань корпуса. Соответственно, если вы правша, то приходится либо отодвигать мышь чуть дальше, либо ощущать поток тёплого воздуха на руке. Зимой это можно записать в плюсы, но вот летом дополнительный обогрев становится лишним.

ROG Strix SCAR III нагрев

В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой небольшой троттлинг наблюдается буквально на первых секундах из-за того, что вентиляторы системы охлаждения не успевают раскрутиться. Дальше проблем нет, и максимальная температура процессора в тесте не превышает 91 градуса Цельсия.

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После часа игры в Anthem температура процессора составляла 94 градуса Цельсия, а температура видеокарты – 81 градус Цельсия.

ROG Strix SCAR III под нагрузкой становится ощутимо тёплым, но не горячим и использование ноутбука не доставляет дискомфорта.

Корпус максимально прогревается до 39 градусов Цельсия по центру клавиатуры и верхней её части.

Система охлаждения при этом шумит, но уровень шума остаётся приемлемым и никак не мешает, тем более если играть в наушниках.

Клавиатура и тачпад

ASUS ROG Strix SCAR III оснащается клавиатурой островного типа с RGB-подсветкой AURA и независимой обработкой нажатий. Её кнопки нажимаются с хорошо ощутимым ходом и позволяют комфортно набирать большие объёмы текста. Традиционные игровые клавиши WASD на клавиатуре никак не выделены, но это можно сделать с помощью подсветки.

ROG Strix SCAR III клавиатура

Раскладка клавиатуры немного отличается от прошлых поколений SCAR, в новой модели стрелки управления курсором выделены в отдельный блок, за счёт этого правая кнопка Ctrl стала меньше. Но на удобстве работы это никак не сказывается. Также отмечу выделенные отдельно клавиши управления звуком, выключением микрофона, режимом работы системы охлаждения и вызова утилиты Armoury Crate.

В 15,6-дюймовой версии ноутбука на клавиатуре нет дополнительного цифрового блока, поэтому для тех, кому нужно много работать с цифрами, в ASUS решили вынести его на тачпад. Подобное решение компания уже использовала в моделях ZenBook, и здесь оно работает аналогично. В правом верхнем углу тачпада выделена зона NumLk, нажав на которую на нём появляются цифры. При этом если их не нажимать, а просто водить пальцем по тачпаду, то его связь с курсором на экране не теряется.

ROG Strix SCAR III тачпад

Сам тачпад в ROG Strix SCAR III средних размеров, но с очень точным распознаванием позиционирования пальцев, что позволяет комфортно работать с ноутбуки без мышки. Кроме этого, тачпад поддерживает стандартные для Windows жесты.

Мультимедиа

Кроме 3,5 разъёма для проводных наушников и Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных моделей, в ROG Strix SCAR III есть два внешних динамика мощностью 4 Вт. Звучат они довольно громко, хотя во время игры лучше пользоваться наушниками.

Интересно, что в ноутбуке нет веб-камеры, хотя она могла бы поместиться в верхней рамке дисплея, но производитель решил её не использовать.

Автономность

Далеко не самый важный параметр для игровых ноутбуков, тем не менее у ROG Strix SCAR III оказался довольно ёмкий аккумулятор на 66 Вт-ч. При этом в тесте PCMark 10 Modern Office он продержался 3 часа 14 минут, что является отличным результатом для моделей этого класса.

Заряжается ноутбук от довольно крупного блока питания на 280 Вт, который будет не очень удобно носить с собой, но это плата за мощный процессор и видеокарту.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, подсветка, качественный дисплей с частотой 240 Гц, высокая производительность, эффективная система охлаждения, удобные клавиатура и тачпад, громкие внешние динамики, неплохая как для игрового ноутбука автономность
Минусы: выдув системы охлаждения на правую сторону корпуса, практическая сторона использования NFC-брелока Keystone
Вывод: ASUS ROG Strix SCAR III – высокопроизводительный игровой ноутбук, который оценят требовательные геймеры. Этой модели действительно есть, что предложить, включая приятный дизайн, качественный дисплей с частотой обновления 240 Гц, высокую производительность, неплохую автономность и всё это в не очень большом корпусе весом 2,57 кг. Минусов у этой модели не много, и если не вспоминать цену (а она для таких конфигурации в любом случае будет очень высокой), то инженерам ASUS стоило бы поработать над размещением вентиляции системы охлаждения и доработать брелок Keystone, чтобы его наличие было более оправданным

Технические характеристики

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR III G531GW ASUS ROG Strix SCAR III G531GW Black (G531GW-ES199T)
82 699 − 85 115 грн
Сравнить цены
Тип Ноутбук
Конструкция Классический
Операционная система Windows 10 Home
Диагональ, дюймов 15,6
Тип матрицы IPS
Тип покрытия матовое
Разрешение 1920x1080
Сенсорный -
Другое поддержка VR, 3мс
Процессор Intel Core i9-9880H
Частота, ГГц 2,6-4,5
Количество ядер процессора 6
Чипсет Intel HM370
Оперативная память, ГБ 16
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 32
Тип памяти DDR4-2666 МГц
Жесткий диск, ГБ -
SSD, ГБ 512
Оптический привод -
Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 ГБ GDDR6
Внешние порты 1 x USB 3.1 Type C (Gen2) с поддержкой DP, 3 x USB 3.1 Type A (Gen1), 1 x HDMI 2.0b, 1 x 3,5-мм аудиовыход, 1 x микрофонный вход, 1 x RJ45, 1 x Keystone
Картридер -
WEB-камера -
Подсветка клавиатуры +
Пассивная система охлаждения -
Сканер отпечатка пальцев -
Клавиатура с цифровым блоком -
Сетевой адаптер 10/100/1000
Wi-Fi 802.11ac (2x2)
Bluetooth 5.0
3G/LTE -
Вес, кг 2,57
Размер, мм 360x275x24,9
Материал корпуса алюминий, пластик
Цвет корпуса черный
Емкость, мАч нет данных
Количество ячеек 4
Мощность, Вт*ч 66
Напряжение батареи, В нет данных
Тип аккумулятора Li-Ion
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