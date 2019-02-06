Обзор игрового ноутбука ASUS TUF FX504GE

Мы недавно познакомились с представителем новой линейки игровых ноутбуков от ASUS — TUF. Но тогда речь шла о весьма оснащенной и недешевой модели. Сегодня мы поговорим о несколько более бюджетном устройстве. И таковым является модель FX504GE — 15-дюймовый игровой ноутбук с неплохим уровнем оснащения и качественным корпусом.

Комплектация

Кроме ноутбука, в стандартной транспортировочной упаковке поставляется крупное и тяжелое зарядное устройство с мощностью 120 Вт.

Дизайн

FX504GE не пытается быть оригинальным с точки зрения внешнего вида или компактным по габаритам. Перед нами типичный игровой ноутбук, не скрывающий своей сущности. Крупный, умеренно тяжелый и яркий. Его вес 2,3 кг, а толщина 27 мм. Верхняя крышка получила схожий со старшей моделью дизайн. Ноутбук почти полностью выполнен из пластика с декоративными линиями. Отпечатки пальцев и другие использования на нем слабо заметно, а любая грязь легко удаляется. Вообще, что касается практичности, качества материалов и сборки тут полный порядок.

Пластик толстый, нигде не скрипит при нажатиях и не прогибается. Материал из которого изготовлен дисплейный блок тоже довольно жесткий. Шарниры дисплея крепкие, и потребуется заметная встряска для того, чтоб дисплейный блок зашатался. В продаже есть несколько цветовых решений: черный с красной окантовкой, как у нас, полностью черный и черный с красными декоративными линиями на крышке и подладонной поверхности.

Порты

Расположение портов в ASUS TUF FX504GE немного необычное, но вполне правильное для игрового ноутбука. Итак, правая панель полностью пустая, разъемов на ней нет, кроме замка Кенсингтона. Справа почти полный набор: разъем для зарядки, гигабитный LAN-порт, HDMI 1.4, 3 USB Type-A и комбинированный аудиоразъем. Таким образом справа, где как правило находится рука с мышью, никакая подключенная периферия мешать не будет. Для полноты картины не хватает только кардридера, а также USB Type-C.

Клавиатура и тачпад

Тачпады игровых ноутбуков, как правило, ничем не выделяются, и ASUS TUF FX504GE не стал исключением. Сенсорная панель небольшого размера, с двумя кнопками, но их ход очень глубокий и с не очень четким кликом. При этом палец скользит по тачпаду легко, этого не отнять.

Клавиатура удобная в работе, благодаря шероховатому пластику кнопок и короткому, но тактильно ощутимому ходу. Присутствует цифровой блок, но его клавиши уменьшены в размерах. Блок стрелок немного вынесен вниз и он хорошо нащупывается вслепую, правда, размеры его кнопок столь же невелики, как и у цифрового блока. Клавиатура оснащена подсветкой красного цвета с тремя градациями яркости.

Дисплей ASUS TUF FX504GE

В тестовой конфигурации установлена TN-матрица от AU Optronics (модель B156HTN03.8) с разрешением 1920х1080 точек и частотой развертки 60 Гц. Самый большой недостаток этого дисплея заключается в плохих углах обзора. Поэтому смотреть что-либо вдвоем-втроем на таком экране почти невозможно. Это касается как вертикальных, так и горизонтальных углов. По цветопередаче и контрастности этот дисплей не дотягивает до IPS, хотя при прямом взгляде он неплох, как для TN. Но ему все равно не хватает насыщенности и глубины черного цвета. Порадовал диапазон яркости, правда минимальная получилась несколько завышенной: 13,3 кд/м2, а максимальная — 217 кд/м2. Уровень контрастности по замерам составил 1:713. В продаже также будут доступны варианты FX504GE с IPS-матрицей на борту и именно такой я рекомендовал бы к выбору.

Оснащение и конфигурации

ASUS TUF FX504GE продается в Украине во множестве разных модификаций, среди которых представлены следующие комплектующие:

Процессор Intel Core-i7 8750H или i5 8300H. Оперативная память: от 8 до 32 ГБ DDR4 SDRAM. Накопители: от обычного жесткого диска емкостью в 1 ТБ, до гибридных моделей с SSD-кэшем и более привычных сочетаний SSD от 128 до 512 ГБ с или без жесткого диска. SSD накопители могут быть как с интерфейсом SATA, так и с интерфейсом PCIe. Видеоадаптеры представлены небольшим выбором между GeForce 1050 и 1050 Ti. Доступны объемы видеопамяти от 2 до 4 ГБ. DOS или предустановленная Windows 10.

Тестовая конфигурация ноутбука включает в себя процессор Intel Core-i5 8300H, 8 ГБ оперативной памяти, графический адаптер GeForce 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти и дисковую подсистему состоящую из SSD-кэша Intel Optane и жесткого диска емкостью 1 ТБ. Мобильный процессор Core-i5 8300H — из 4 вычислительных ядер, поддерживающих вычисления в 8 потоков. Номинальная частота составляет 2,3 ГГц, поддерживается технология Turbo Boost увеличивающая частоту до 4 ГГц.

К общей сбалансированности комплектующих особых вопросов нет, она минимально достаточна для современных игр на разрешении FullHD и средне-высоких настройках качества графики без сглаживания. Со средним FPS в играх вы можете ознакомиться ниже:

CS: GO, максимальное качество — 137 к/с;

GTA V, высокое качество, FXAA — 65 к/с;

The Witcher 3, высокое качество, Hairworks off — 45 к/с;

Shadow of the Tomb Rider, среднее качество — 34 к/с.

Технология Intel Optane действительно способна ускорить ряд операций с жестким диском по сравнению с отсутствием кэш-памяти, но назвать работу системы такой же отзывчивой, как и в ПК с SSD нельзя. Больше всего разницу с обычным жестким диском можно заметить при запуске компьютера, система стартует и выключается действительно быстрее, но операции с большими файлами все равно будут ограничены максимальной скоростью жесткого диска, находящейся на уровне примерно 110 МБ/с. Приложения запускаются на несколько секунд быстрее, чем при использовании простого ЖД, но, повторюсь, до полноценного SSD Intel Optane не дотягивает. К тому же, использование только жесткого диска несколько ограничивает сетевые возможностью ASUS TUF FX504GE, что немного грустно, так как к гигабитному сетевому адаптеру и Wi-Fi с поддержкой ac никаких претензий не возникло, ни к качеству приема, ни к пропускной способности.

Мультимедийные возможности представлены парой динамиков, они направлены не прямо вниз, как часто бывает, а немного в стороны и расположены на боковинах. Но принципиально на звук это не повлияло. Звук чистый, общий уровень достаточно громкий, но только, примерно, до половины от максимального уровня. С другой стороны, с учетом шума системы охлаждения, вам все равно потребуются наушники.

Возможности по апгрейду

Для доступа к внутренним компонентам вам потребуется открутить 11 винтов и аккуратно отщелкнуть пластиковые фиксаторы. Но судя по пломбе на центральном винте, самостоятельный апгрейд пользователем не предусмотрен. На материнской плате ноутбука предусмотрено два слота под память, в нашей конфигурации один занят. Также есть разъем формата M.2, он занят кэш-памятью Intel Optane и под накопитель есть слот SATA 2,5 дюйма.

Нагрев и шум

Для охлаждения ноутбука используется два вентилятора, один для процессора, второй для видеокарты. Забор холодного воздуха осуществляется снизу, а выброс — между шарнирами дисплея. Система охлаждения неплохо справляется с умеренно горячим процессором и графическим адаптером, троттлинга зафиксировано не было, но запаса по прочности почти нет и процессор под нагрузкой не поднимет частоту свыше 2,3 ГГц. В играх температура видеокарты, в среднем, была на уровне 70 градусов, процессора — 75. В синтетическом тесте AIDA64 цифры немного выше, но та нагрузка далека от реальных условий. Уровень шума под нагрузкой заметный, поэтому лучше использовать наушники. В простых задачах, вроде браузинга, ноутбук не бесшумный, но очень тихий.

Автономность

Несъемный аккумулятор на 48 Вт•ч позволяет ASUS TUF FX504GE проработать до 3 часов в режиме работы с документами и браузером, либо, примерно 2,5 часа при просмотре видео. Автономность для продуктов такого класса типичная, но относительно неплохая. Полностью аккумулятор заряжается за 2 часа.