Обзор игрового ноутбука HP Omen X

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания HP продолжает развивать линейку игровых устройств под брендом Omen, и в этот раз к нам на тест попал флагманский 17,3-дюймовый ноутбук HP Omen X. Модель обещает максимальную производительность в играх, давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Дизайн и материалы

Уже по одному взгляду на HP Omen X понятно, что модель относится к игровым устройствам. Ноутбук получил довольно агрессивный дизайн со срезанными гранями, которые находят своё отражение даже в решётках системы вентиляции.

Крышка дисплея ноутбука разделена на четыре условные панели, по центру которых находится логотип Omen и четыре разделительные полосы, всё это оснащается RGB-подсветкой.

Кроме этого, две панели на крышке имеют фактурное покрытие с рисунком.

Подсветку крышки дисплея можно настроить в программе Omen Command Center, там же можно выбрать будет цвет статическим или меняться между выбранными.

В целом, дизайнеры HP уделили много внимания деталям, даже нижняя панель корпуса, на которую вообще мало кто смотрит, выполнена в стиле крышки дисплея. При этом на ней есть вставка из прозрачного пластика, которая позволяет заглянуть внутрь корпуса.

Довольно тяжелая основа ноутбука (его вес в целом составляет 4,86 кг) позволяет одной рукой открывать экран. Внутри пользователя встречает 17,3-дюймовая IPS панель, оригинально оформленный шарнир дисплея, механическая клавиатура с RGB-подсветкой, а также тачпад с двумя отдельными кнопками.

Корпус HP Omen X выполнен из софт-тач пластика, который прикрывают алюминиевые панели на крышке дисплея, а также на области вокруг клавиатуры и тачпада.

Сборка в целом качественная, все детали подогнаны плотно. При этом особо отмечу шарнир дисплея, он с одной стороны движется очень плавно, а с другой – чётко фиксирует положение экрана даже без намёка на люфт.

Разъёмы

Большая часть портов в HP Omen X вынесена на тыльную част корпуса и находится как раз между решётками системы охлаждения. Здесь можно найти гигабитный Ethernet, два разъёма USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI 2.0A (с поддержкой HDR) и один USB 3.0.

На левой грани находится вход для микрофона, 3,5 мм разъём для наушников, а также порт USB 3.0.

На правой расположено гнездо зарядного устройства, порт USB 3.0, а также кард-ридер формата SD.

Как видно, в HP Omen X есть все необходимые разъёмы для подключения аксессуаров. Кроме этого, нельзя не отметить их удачное расположение, часть портов вынесена на тыльную часть, что позволяет не путаться в проводах, при подключении монитора, накопителя, или интернета через Ethernet. В то же время, порты на боковых гранях позволяют быстро подключать флешки и другую периферию.

Дисплей

В конфигурации, которая приехала к нам на тест, HP Omen X оснащается 17,3-дюймовый IPS дисплеем с разрешением 1920×1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Также поддерживается технология NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления дисплея с текущим количеством FPS в игре.

Калибровка экрана в HP Omen X выполнена на хорошем уровне.

Дисплей обеспечивает охват больше 100% sRGB, гамма-кривая не равномерная, но цветовая температура находится на уровне эталонных 6500К, а подсветка равномерная.

Производительность

В тестовом HP Omen X используется 4-ядерный 14-нанометровый процессор Intel Core i7-7820HK, работающий на частоте 2,9 ГГц (3,9 ГГц в режиме Turbo Boost). Его дополняет 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (две планки по 8 ГБ).

Хранилище данных в HP Omen X состоит из SSD накопителя PCIe NVMe M.2 ёмкостью 512 ГБ и жёсткого диска со скоростью 7200 об/м на 1 ТБ. При этом SSD демонстрирует очень высокую производительность, его скорость чтения достигает 2845 МБ/с, а записи – 1573 МБ/с.

Жёсткий диск этом фоне выглядит совсем медленным, он считывает данные со скоростью 149 МБ/с, а записывает – 139 МБ/с.

За обработку графики в тестовой версии HP Omen X отвечает мобильная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 c 8 ГБ памяти.

Вся эта конфигурация обеспечивает очень высокую производительность, в PC Mark 10 ноутбук набирает 4133 балла, что лишь немного не дотягивает до уровня производительности игровых ПК, способных работать с очками виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift.

Кроме этого, процессора Intel Core i7-7820HK имеет разблокированный множитель, что позволяет опытным пользователям разгонять его для увеличения производительности. Это можно делать через встроенную утилиту Omen Command Center.

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 позволяет играть в самые современные игры. В тесте 3DMark Time Spy и Fire Strike ноутбук набирает 6 490 и 15 795 баллов соответственно, что на почти на уровне игровых ПК, способных выдавать FPS выше 30 в разрешении 4К.

В «Ведьмак 3» на «запредельных» настройках графики FPS не опускается ниже 60.

Таким образом, HP Omen X обеспечивает высокий уровень производительности, которого будет достаточно для того, чтобы работать с самыми требовательными программами или играть в современные игры.

Система охлаждения и стабильность работы

Уже по одному взгляду на HP Omen X можно предположить, что у ноутбука не должно быть проблем с охлаждением. У него довольно массивный корпус, а прорези системы охлаждения виднеются сразу на трёх гранях. Внутри ноутбука установлено два вентилятора, которые затягивают отверстия на боковых гранях, и выдувают на тыльную сторону. Таким образом, играть на ноутбуке будет комфортно как правше, так и левше.

В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой температура процессора не превышает 88 градусов Цельсия, троттлинга при этом нет.

Если нагрузить систему, то область вокруг клавиатуры HP Omen X в самом горячем месте повышается всего до 33 градусов Цельсия. Она остаётся еле тёплой и во время продолжительных игровых сессий.

Таким образом, стоит отметить, что система охлаждения в HP Omen X реализована действительно отлично.

Клавиатура и тачпад

В ноутбуке используется механическая клавиатура и традиционно для клавиш этого типа они нажимаются с отчётливым продолжительным ходом и характерным кликом. Печатать на такой клавиатуре вполне комфортно, вопросов к раскладке нет, разве что Enter можно было сделать крупнее, он меньше, чем правый Shift.

Слева на клавиатуре есть блок макросов, которые можно настраивать через всё ту же программу Omen Command Center.

Кроме этого, через неё меняется подсветка клавиатуры, можно выбирать просто цвета, либо использовать предустановленные режимы, например, когда другим цветом выделяются клавиши WASD. Здесь же можно делать подсветку мигающей, переливающейся из одного цвета в другой, либо оставлять статической.

Тачпад в HP Omen X не очень большой, но сама сенсорная панель хорошо понимает касания и позиционирование пальца. Кроме этого, она поддерживает распознавание нескольких одновременных касаний.

Аудио

За воспроизведение аудио через наушники в HP Omen X отвечает стандартный драйвер Realtek High Definition, но есть программная надстройка Omen Audio Control, которая позволяет менять настройки эквалайзера, а также настраивать работу микрофона.

Внешних динамика у HP Omen X всего два, они расположены на нижней части корпуса. При этом звучат они громко и довольно объёмно. Изначально даже кажется, что динамиков в ноутбуке больше, как минимум четыре.

Автономность

В HP Omen X установлен 6-ячеечный аккумулятор на 99 Вт·ч. Если выбрать режим максимальной производительности системы, то на ноутбуке можно играть чуть больше часа, не привязываясь к розетке.

В тесте автономности PCMark 8 под нагрузкой HP Omen X продержался 2 часа 28 минут, что является хорошим результатом, как для игровой модели.

Для зарядки и работы ноутбука необходим блок питания на 330 Вт. Сделать его компактным никак бы не получилось, но нужно отдать HP должное, компания оформила его в дизайне Omen X, и при этом он один, а не разделён на два отдельных БП, как иногда делают производители, если мощности одного не хватает.