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Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG

Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG

Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG


Производители игровых ноутбуков успешно осваивают новую дискретную мобильную графику NVIDIA Ampere — одной из новинок на базе этой архитектуры стал обновленный «Рейдер» от MSI, производительный MSI GE66 Raider 10UG.

MSI GE66 Raider 10UG (GE6610UG-447UA)
Ноутбуки, ультрабуки на
от 78 999 грн
Предложений: 3
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Дизайн и компоновка

MSI GE66 Raider 10UG — среднеформатный ноутбук с экраном диагональю 15,6″, его размеры и масса типичны как для игровой модели такого формата (358x267x23,4 мм, 2,38 кг). Основная часть корпуса выполнена из металла, верх — серый, база традиционного черного цвета. Логотип на крышке рельефный, без подсветки, в глаза особо не бросается.

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Крышка открывается довольно туго, рамки вокруг экрана тонкие (примерно 5 мм по бокам, 13 мм сверху и 33 мм снизу), а сам он при открытии располагается на пару сантиметров ближе к пользователю, чем обычно.

Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG

Справа можно найти два порта USB 3.2 Gen1 и SD-кардридер, слева — полноразмерный USB 3.2 Gen2 плюс USB 3.2 Gen2 Type-C и мини-джек для проводной гарнитуры. Сзади, за экраном, располагаются разъем питания, видеовыход HDMI, гигабитный порт Ethernet, mini-DisplayPort и еще один USB 3.2 Gen2 Type-C, на этот раз совмещенный с DisplayPort.

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Клавиатура и тачпад

Клавиатура — полноразмерная TKL (tenkeyless, без дополнительного цифрового блока), шириной 30 см. У клавиш приятное на ощупь покрытие, напоминающее soft touch, ход традиционно для ноутбучной клавиатуры короткий, нажатие легкое и тихое, с ощутимым продавливанием. Клавиши «сидят» плотно, в работе не люфтят и не болтаются. При печати корпус не прогибается, минимально продавить его в районе клавиатуры можно, лишь специально, с ощутимым усилием надавив на него.

Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG

У клавиатуры полноценная RGB-подсветка, управлять ею можно с помощью утилиты SteelSeries Engine 3 – менять цвет каждой клавиши в отдельности, интенсивность, динамические эффекты и т.д. Кроме того, у MSI GE66 Raider 10UG светится еще один элемент — нижняя боковая грань корпуса, под клавиатурой. Ее поведение также настраивается в этой же утилите.

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Тачпад довольно крупный, быстрый и отзывчивый, претензий к его работе у нас не возникло. Кнопки «мыши» нажимаются с отчетливым кликом, левая чуть легче, чем правая.

Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG

 

Экран MSI GE66 Raider 10UG

В модели, побывавшей у нас в редакции, установлен 15,6-дюймовый IPS-дисплей (панель Sharp LQ156M1JW03) с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления экрана 240 Гц. Кроме того, у MSI GE66 Raider 10UG может быть также еще два варианта конфигурации: один с Full HD разрешением и частотой 300 Гц, второй — [email protected] Гц.

Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG

У панели стандартный цветовой охват (99% sRGB, 74% Adobe RGB, 78% DCI-P3), яркость регулируется в диапазоне 14-260 кд/м². В центре управления настройками ноутбука можно выбрать один из пяти видеорежимов (пункт True Color): Gamer, Anti Blue, sRGB, Office и Movie. Они отличаются яркостью по умолчанию, а также основными настройками изображения: например, в Movie яркость приглушена, гамма поднята до 2,4 (это дает более контрастное и насыщенное изображение), а цветовая температура установлена в стандартное значение 6500K. Точность цветопередачи очень высокая, как для игрового ноутбука, при этом наилучшие показатели демонстрируют режимы Movie и sRGB.

Режим Movie:

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Цветовой охват максимальный в режиме Gamer, в Movie и sRGB он дополнительно чуть сужен (до 96% sRGB, 71% Adobe RGB).

Режим Gamer:

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Режим Office отличается откровенно холодной картинкой (температура почти достигает 10K), так что для долгой работы с текстом лучше обратиться к режиму Anti Blue – здесь изображение получается очень теплым, практически желтым (температура 4000K). Максимальное значение статической контрастности находится на уровне 820:1.

Цветовая температура, максимальные контраст и яркость в разных режимах:

Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG

 

Аппаратная платформа, производительность MSI GE66 Raider 10UG

В ноутбуке используется процессор Intel Core i7-10870H. Это 8-ядерный 16-поточный CPU, который относится к линейке Comet Lake-H, с базовой частотой 2,2 ГГц (до 5 ГГц в турбо-режиме), оснащен 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и ориентирован на тепловой пакет 45 Вт. Кроме того, возможны конфигурации этой модели с процессорами до Intel Core i9 (10th Gen.). Во всех конфигурациях модели 10UG используется одно дискретное видео — GeForce RTX 3070 Laptop 8 ГБ (заданный TDP — 130 Вт). У ноутбука два слота для модулей памяти So-DIMM, что позволяет нарастить ОЗУ до 64 ГБ; в нашей модели были установлены два модуля Samsung DDR4-3200 общим объемом 32 ГБ. Для хранения данных используется M.2 NVMe SSD накопитель WDC SN730 SDBPNTY-1T00 объемом 1 ТБ, при желании к нему можно доустановить еще один SSD – на плате имеется дополнительный свободный слот. Комплектный SSD показывает хорошие результаты в тестах производительности — почти 3400 МБ/с на чтении и чуть больше 3000 МБ/с при записи в тесте CrystalDiskMark.

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За беспроводную связь в ноутбуке отвечает модуль Intel Wi-Fi 6E AX210, поддерживающий протокол IEEE 802.11ax с частотой 2,4, 5 и 6 ГГц, и Bluetooth 5.2. Для проводного соединения используется сетевой контроллер Killer Ethernet E3100X с пропускной способностью до 2,5 Гб/c.

MSI GE66 Raider 10UG показывает отличную общесистемную производительность в комплексных синтетических тестах и высокое быстродействие в прикладных задачах.

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В приложении Dragon Center на вкладке User Scenario доступны четыре профиля для CPU – Super Battery, Silent, Balanced и Extreme Performance (в последнем случае можно вручную повысить частоты ядра и видеопамяти, а также задействовать «буст» системы охлаждения) плюс пользовательский режим, в котором предлагается самому выбрать уровень производительности и режим работы кулеров. Для игровых задач или при работе с приложениями, для которых важна производительность системы, оптимальным вариантом станет режим Balanced – в нем охлаждение даже под максимальной нагрузкой работает относительно тихо, при этом производительность в реальных задачах почти не отличается от режима Extreme Performance, при задействовании которого система охлаждения раскручивается «на полную», и ее уровень шума значительно возрастает.

В стресс-тесте AIDA64 в профиле Balanced процессор сначала работает почти на максимальной частоте при загрузке всех ядер (~4,6-4,7 ГГц), но почти сразу понижает частоту до 2,9 ГГц, его температура при этом находится на уровне 80-82 градуса, на первых порах утилита фиксирует небольшой тротлинг, который впоследствии сходит на нет.

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При работе от аккумулятора в состоянии покоя MSI GE66 Raider 10UG бесшумен — услышать работу системы охлаждения невозможно, даже если приложить ухо к вентиляционным решеткам. Под умеренной нагрузкой в режиме Balanced ноутбук работает достаточно тихо — на расстоянии метра шумомер показывает прирост уровня шума на 3-4 дБ по сравнению с абсолютно тихой комнатой. При подключении к сети процессор поднимает частоты и, соответственно, включается в работу система охлаждения: вентиляторы становятся слышны уже в состоянии простоя, под серьезной нагрузкой они дополнительно раскручиваются, но все равно шум остается в разумных пределах (~43 дБ в метре от ноутбука). Если же переключиться в профиль Extreme Performance плюс задействовать в нем cooler boost, можно услышать все, на что способна здешняя система охлаждения: шум поднимается до ~59 дБ. При этом частота GPU поднимается с 1770 МГц до 1920 МГц, видеопамяти — с 1750 МГц до 1800 МГц, у процессора средняя частота при стресс-нагрузке всех ядер возрастает до 3,7 ГГц.

В синтетических игровых тестах 3DMark ноутбук набрал порядка 9900 баллов в Time Spy и почти 6300 — в Port Royale; это отличные показатели для мобильной системы, в сравнении с типичной моделью на таком же CPU и с графикой GeForce RTX 3060 Laptop 6 ГБ прирост производительности составил чуть больше 20%.

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По результатам тестов в реальных играх можно констатировать, что для Full HD разрешения эта система предлагает отличную производительность: на максимально возможных настройках графики во всех играх среднее количество кадров в секунду составляло 60-100 fps. Ну а если захочется «выжать» из экрана с частотой обновления 240 Гц все, на что он способен, придется понизить качество графики. Ниже приведены результаты тестов в режиме Balanced – переключение в Extreme Performance с использованием cooler boost повышало производительность в среднем на 3-4%.

Производительность в играх, кадры/с (разрешение 1920х1080, максимальное качество графики):

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Автономность

MSI GE66 Raider 10UG оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Вт*ч. В офисном тесте аккумулятора в бенчмарке PCMark ноутбук продержался 5 часов — неплохой результат как для игровой модели, но на полноценный офисный день такой автономности, конечно, не хватит. В игровом тесте ноутбук отработал 1 час — стандартный результат для своего класса. Ну и наконец, в режиме простоя, с включенным экраном на яркости в 120 кд/м², MSI GE66 Raider 10UG «прожил» 5 ч 55 мин с включенной подсветкой боковой грани и на 12 минут дольше — с выключенной.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Отличная производительность; качественный экран с высокой частотой обновления; умеренный уровень шума под нагрузкой в режиме Balanced
Минусы: Нет поддержки NVIDIA G-SYNC; отсутствует сканер отпечатков пальцев
Вывод: MSI GE66 Raider 10UG — быстрый игровой ноутбук в среднеформатном корпусе. Мобильная графика GeForce RTX 3070 позволяет получить 60+ кадров/с при максимальных настройках практически в любых играх, а качественный IPS-экран с частотой 240 Гц позволит с комфортом играть в быстрые сетевые шутеры (правда, настройками графики в этом случае придется немного пожертвовать).

Технические характеристики

hotline.uaMSI GE66 Raider 10UG (GE6610UG-447UA)MSI GE66 Raider 10UG (GE6610UG-447UA)
78 999 - 78 999 грн
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ТипНоутбук
КонструкцияКлассический
Операционная системаWindows 10 Home
Диагональ, дюймов15,6
Тип матрицыIPS
Тип покрытияматовое
Разрешение1920x1080
Сенсорный-
HDR-
Частота обновления, Гц240
Другое-
ПроцессорIntel Core i7-10870H
Базовая тактовая частота, ГГц2,2
Максимальная тактовая частота, ГГц5
Количество ядер процессора8
ЧипсетIntel HM470
Оперативная память, ГБ32
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ64
Тип памятиDDR4-3200
Жесткий диск, ГБ-
SSD, ГБ1000
Оптический привод-
Графический адаптер, объем памятиNVIDIA GeForce RTX 3070, 8 ГБ GDDR6 
Внешние порты2xUSB 3.2 Type-C, 3xUSB 3.2, HDMI, DisplayPort, комбинированный разъем для наушников/микрофона
Картридер+
WEB-камера+
Подсветка клавиатуры+
Пассивная система охлаждения-
Сканер отпечатка пальцев-
Клавиатура с цифровым блоком-
Сертификация Intel Evo-
Сетевой адаптер10/100/1000/2500
Wi-Fi802.11 ax
Bluetooth5,2
3G/LTE-
Вес, кг2,38
Размер, мм358x23,4x67
Материал корпусаметалл/пластик
Цвет крышкисерый
Цвет корпусачерный
Защищенный ноутбук-
Емкость, мАчнет данных
Количество ячеек4
Мощность, Вт*ч99
Напряжение батареи, Внет данных
Тип аккумулятораLi-Pol
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