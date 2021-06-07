Обзор игрового ноутбука MSI GE66 Raider 10UG





Производители игровых ноутбуков успешно осваивают новую дискретную мобильную графику NVIDIA Ampere — одной из новинок на базе этой архитектуры стал обновленный «Рейдер» от MSI, производительный MSI GE66 Raider 10UG.

Дизайн и компоновка

MSI GE66 Raider 10UG — среднеформатный ноутбук с экраном диагональю 15,6″, его размеры и масса типичны как для игровой модели такого формата (358x267x23,4 мм, 2,38 кг). Основная часть корпуса выполнена из металла, верх — серый, база традиционного черного цвета. Логотип на крышке рельефный, без подсветки, в глаза особо не бросается.

Крышка открывается довольно туго, рамки вокруг экрана тонкие (примерно 5 мм по бокам, 13 мм сверху и 33 мм снизу), а сам он при открытии располагается на пару сантиметров ближе к пользователю, чем обычно.

Справа можно найти два порта USB 3.2 Gen1 и SD-кардридер, слева — полноразмерный USB 3.2 Gen2 плюс USB 3.2 Gen2 Type-C и мини-джек для проводной гарнитуры. Сзади, за экраном, располагаются разъем питания, видеовыход HDMI, гигабитный порт Ethernet, mini-DisplayPort и еще один USB 3.2 Gen2 Type-C, на этот раз совмещенный с DisplayPort.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура — полноразмерная TKL (tenkeyless, без дополнительного цифрового блока), шириной 30 см. У клавиш приятное на ощупь покрытие, напоминающее soft touch, ход традиционно для ноутбучной клавиатуры короткий, нажатие легкое и тихое, с ощутимым продавливанием. Клавиши «сидят» плотно, в работе не люфтят и не болтаются. При печати корпус не прогибается, минимально продавить его в районе клавиатуры можно, лишь специально, с ощутимым усилием надавив на него.

У клавиатуры полноценная RGB-подсветка, управлять ею можно с помощью утилиты SteelSeries Engine 3 – менять цвет каждой клавиши в отдельности, интенсивность, динамические эффекты и т.д. Кроме того, у MSI GE66 Raider 10UG светится еще один элемент — нижняя боковая грань корпуса, под клавиатурой. Ее поведение также настраивается в этой же утилите.

Тачпад довольно крупный, быстрый и отзывчивый, претензий к его работе у нас не возникло. Кнопки «мыши» нажимаются с отчетливым кликом, левая чуть легче, чем правая.

Экран MSI GE66 Raider 10UG

В модели, побывавшей у нас в редакции, установлен 15,6-дюймовый IPS-дисплей (панель Sharp LQ156M1JW03) с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления экрана 240 Гц. Кроме того, у MSI GE66 Raider 10UG может быть также еще два варианта конфигурации: один с Full HD разрешением и частотой 300 Гц, второй — [email protected] Гц.

У панели стандартный цветовой охват (99% sRGB, 74% Adobe RGB, 78% DCI-P3), яркость регулируется в диапазоне 14-260 кд/м². В центре управления настройками ноутбука можно выбрать один из пяти видеорежимов (пункт True Color): Gamer, Anti Blue, sRGB, Office и Movie. Они отличаются яркостью по умолчанию, а также основными настройками изображения: например, в Movie яркость приглушена, гамма поднята до 2,4 (это дает более контрастное и насыщенное изображение), а цветовая температура установлена в стандартное значение 6500K. Точность цветопередачи очень высокая, как для игрового ноутбука, при этом наилучшие показатели демонстрируют режимы Movie и sRGB.

Режим Movie:

Цветовой охват максимальный в режиме Gamer, в Movie и sRGB он дополнительно чуть сужен (до 96% sRGB, 71% Adobe RGB).

Режим Gamer:

Режим Office отличается откровенно холодной картинкой (температура почти достигает 10K), так что для долгой работы с текстом лучше обратиться к режиму Anti Blue – здесь изображение получается очень теплым, практически желтым (температура 4000K). Максимальное значение статической контрастности находится на уровне 820:1.

Цветовая температура, максимальные контраст и яркость в разных режимах:

Аппаратная платформа, производительность MSI GE66 Raider 10UG

В ноутбуке используется процессор Intel Core i7-10870H. Это 8-ядерный 16-поточный CPU, который относится к линейке Comet Lake-H, с базовой частотой 2,2 ГГц (до 5 ГГц в турбо-режиме), оснащен 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и ориентирован на тепловой пакет 45 Вт. Кроме того, возможны конфигурации этой модели с процессорами до Intel Core i9 (10th Gen.). Во всех конфигурациях модели 10UG используется одно дискретное видео — GeForce RTX 3070 Laptop 8 ГБ (заданный TDP — 130 Вт). У ноутбука два слота для модулей памяти So-DIMM, что позволяет нарастить ОЗУ до 64 ГБ; в нашей модели были установлены два модуля Samsung DDR4-3200 общим объемом 32 ГБ. Для хранения данных используется M.2 NVMe SSD накопитель WDC SN730 SDBPNTY-1T00 объемом 1 ТБ, при желании к нему можно доустановить еще один SSD – на плате имеется дополнительный свободный слот. Комплектный SSD показывает хорошие результаты в тестах производительности — почти 3400 МБ/с на чтении и чуть больше 3000 МБ/с при записи в тесте CrystalDiskMark.

За беспроводную связь в ноутбуке отвечает модуль Intel Wi-Fi 6E AX210, поддерживающий протокол IEEE 802.11ax с частотой 2,4, 5 и 6 ГГц, и Bluetooth 5.2. Для проводного соединения используется сетевой контроллер Killer Ethernet E3100X с пропускной способностью до 2,5 Гб/c.

MSI GE66 Raider 10UG показывает отличную общесистемную производительность в комплексных синтетических тестах и высокое быстродействие в прикладных задачах.

В приложении Dragon Center на вкладке User Scenario доступны четыре профиля для CPU – Super Battery, Silent, Balanced и Extreme Performance (в последнем случае можно вручную повысить частоты ядра и видеопамяти, а также задействовать «буст» системы охлаждения) плюс пользовательский режим, в котором предлагается самому выбрать уровень производительности и режим работы кулеров. Для игровых задач или при работе с приложениями, для которых важна производительность системы, оптимальным вариантом станет режим Balanced – в нем охлаждение даже под максимальной нагрузкой работает относительно тихо, при этом производительность в реальных задачах почти не отличается от режима Extreme Performance, при задействовании которого система охлаждения раскручивается «на полную», и ее уровень шума значительно возрастает.

В стресс-тесте AIDA64 в профиле Balanced процессор сначала работает почти на максимальной частоте при загрузке всех ядер (~4,6-4,7 ГГц), но почти сразу понижает частоту до 2,9 ГГц, его температура при этом находится на уровне 80-82 градуса, на первых порах утилита фиксирует небольшой тротлинг, который впоследствии сходит на нет.

При работе от аккумулятора в состоянии покоя MSI GE66 Raider 10UG бесшумен — услышать работу системы охлаждения невозможно, даже если приложить ухо к вентиляционным решеткам. Под умеренной нагрузкой в режиме Balanced ноутбук работает достаточно тихо — на расстоянии метра шумомер показывает прирост уровня шума на 3-4 дБ по сравнению с абсолютно тихой комнатой. При подключении к сети процессор поднимает частоты и, соответственно, включается в работу система охлаждения: вентиляторы становятся слышны уже в состоянии простоя, под серьезной нагрузкой они дополнительно раскручиваются, но все равно шум остается в разумных пределах (~43 дБ в метре от ноутбука). Если же переключиться в профиль Extreme Performance плюс задействовать в нем cooler boost, можно услышать все, на что способна здешняя система охлаждения: шум поднимается до ~59 дБ. При этом частота GPU поднимается с 1770 МГц до 1920 МГц, видеопамяти — с 1750 МГц до 1800 МГц, у процессора средняя частота при стресс-нагрузке всех ядер возрастает до 3,7 ГГц.

В синтетических игровых тестах 3DMark ноутбук набрал порядка 9900 баллов в Time Spy и почти 6300 — в Port Royale; это отличные показатели для мобильной системы, в сравнении с типичной моделью на таком же CPU и с графикой GeForce RTX 3060 Laptop 6 ГБ прирост производительности составил чуть больше 20%.

По результатам тестов в реальных играх можно констатировать, что для Full HD разрешения эта система предлагает отличную производительность: на максимально возможных настройках графики во всех играх среднее количество кадров в секунду составляло 60-100 fps. Ну а если захочется «выжать» из экрана с частотой обновления 240 Гц все, на что он способен, придется понизить качество графики. Ниже приведены результаты тестов в режиме Balanced – переключение в Extreme Performance с использованием cooler boost повышало производительность в среднем на 3-4%.

Производительность в играх, кадры/с (разрешение 1920х1080, максимальное качество графики):

Автономность

MSI GE66 Raider 10UG оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Вт*ч. В офисном тесте аккумулятора в бенчмарке PCMark ноутбук продержался 5 часов — неплохой результат как для игровой модели, но на полноценный офисный день такой автономности, конечно, не хватит. В игровом тесте ноутбук отработал 1 час — стандартный результат для своего класса. Ну и наконец, в режиме простоя, с включенным экраном на яркости в 120 кд/м², MSI GE66 Raider 10UG «прожил» 5 ч 55 мин с включенной подсветкой боковой грани и на 12 минут дольше — с выключенной.