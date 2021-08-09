Обзор игровой гарнитуры Razer Barracuda X





Если вам нужна недорогая геймерская гарнитура с хорошим звучанием и широкими возможностями подключения, Razer Barracuda X может стать отличным выбором. Это довольно универсальное и сбалансированное устройство, хотя и не без своих недостатков.

Комплектация Razer Barracuda X

Традиционно для Razer, аксессуары компании поставляются в черных коробках с яркими зелеными вставками. Внутри вы найдете непосредственно саму гарнитуру, USB-C донгл, микрофон с ветрозащитой, кабель 3,5 мм — 3,5 мм (с четырехконтактными штекерами), кабель USB-A — USB-C для зарядки и удлинитель USB-A — USB-C для подключения донгла к системам без разъема USB-C. Также есть инструкция и наклейки с лого Razer. Чехла для транспортировки нет.

Дизайн и конструкция

Внешний вид гарнитуры, в отличие от коробки, не настолько броский. Даже слегка непривычно, что игровые наушники лишены ярких элементов или RGB-подсветки. Логотипы Razer можно увидеть на чашах и оголовье девайса. Лично мне такой дизайн понравился — минимализм, ничего лишнего. Однако, нет и какой-то фишки, выделяющей устройство среди других.

Barracuda X выполнена из черного пластика с матовым покрытием. Он не очень охотно собирает отпечатки пальцев, да и удалять их не составляет труда. Амбушюры имеют тканевое покрытие, что очень кстати в летнюю жару. Внутри используется мягкая пена с эффектом памяти. На внутренней части оголовья предусмотрена мягкая накладка из кожзаменителя.

Элементы управления и разъемы для подключения вынесены на левую чашу — для того, чтобы геймеру не приходилось убирать руку с мышки (если он правша). Есть 3,5-мм разъем для микрофона, 3,5-мм разъем для проводного подключения к источнику звука, USB-C для зарядки, кнопка питания, колесико громкости (регулирует звук в наушниках, на системные настройки громкости не влияет) и кнопка Mute. Кнопка питания также используется для управления воспроизведением музыки: одно нажатие — пауза/воспроизведение, два нажатия — следующий трек, три нажатия — предыдущий трек. Немного смутило, что данная клавиша имеет небольшой люфт. Также на левой чаше есть LED-индикатор, который сигнализирует об уровне зарядки устройства.

Чаши Barracuda X поворачиваются наружу на 90 градусов и внутрь примерно на 30 градусов. Благодаря этому их можно максимально удобно разместить на голове. Размеры оголовья также регулируются. Гарнитура весит 250 граммов, что является отличным показателем для данной категории устройств. После нескольких часов в наушниках шея не начинает уставать, да и в целом к эргономике девайса претензий нет.

Звучание и микрофон Razer Barracuda X

Barracuda X оснащена фирменными 40 мм драйверами Razer TriForce. Они состоят из трех основных компонентов, которые отдельно отвечают за низкие, средние и высокие частоты. Заявленный частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц, сопротивление 32 Ом. Есть поддержка технологий объемного звучания, в частности, PlayStation 5 Tempest 3D AudioTech и THX Spatial Audio (компания предлагает 50% скидку на приложение).

Не думаю, что гарнитура впечатлит аудиофилов, но в своем ценовом сегменте Barracuda X уж точно не потеряется на фоне конкурентов. Достаточно чистое звучание, отчетливо слышно инструменты, приятно проработаны низкие частоты, при этом нет сильного завала в басы. Запаса громкости предостаточно, и это, кстати, может помочь заглушить внешние звуки. Системы активного шумоподавления нет, а пассивная звукоизоляция находится на среднем уровне. В играх Barracuda X проявляет себя хорошо. Голоса персонажей можно четко разобрать, также слышны различные мелочи, которые создают музыкальный антураж. В шутерах, например CS:GO, отчетливо слышны перемещения и направление стрельбы, так что можно будет быстрее определить позиционирование соперника.

Отсоединяемый микрофон в игровых гарнитурах это всегда приятная опция. В Barracuda X используется кардиоидный микрофон Razer HyperClear. У него хорошая чувствительность, неплохое качество передачи речи. Предусмотрена система шумоподавления, которая отсекает лишние звуки, доносящиеся по бокам.

Подключение и автономность Razer Barracuda X

Razer позиционирует гарнитуру, как plug-and-play устройство для быстрого и беспроблемного подключения к различным девайсам. На практике это действительно так, но с некоторыми оговорками. Для беспроводного соединения с источником звука предусмотрен 2.4 ГГц USB-C донгл. Решение вполне оправданное, ведь оно обеспечивает меньшую задержку, по сравнению с Bluetooth, кроме того имеет более стабильное и надежное подключение и меньшее энергопотребление.

USB-C донгл совместим с PC, Nintendo Switch, PlayStation и Android. К функциональности претензий нет — вставил радиопередатчик в разъем и все работает. А вот к его форме и размерам есть вопросы. Например, у меня в ноутбуке донгл перекрывает два соседних порта. Использовать вместе со смартфоном его также не очень удобно. В качестве альтернативы можно взять полутораметровый USB-C — USB-A удлинитель (либо же если в вашем PC нет порта USB-C), но это тоже не всегда удобно.

Есть и некоторые нюансы касательно работы USB-C донгла в Windows (как минимум, в связке с тестовой сборкой Windows 11). Когда вы включаете гарнитуру, вам приходится дополнительно заходить в пункт управления аудиоустройствами и выбирать Barracuda X в качестве девайса для воспроизведения. Когда же вы выключаете гарнитуру, Windows автоматически не переключается на встроенные колонки ноутбука, продолжая отправлять аудиопоток в донгл.

Решить вышеперечисленные неудобства мог бы Bluetooth-модуль, однако его в Barracuda X нет. Это можно отнести к минусам устройства, ведь чем больше вариантов подключения есть у пользователя, тем лучше. В данном же случае приходится отталкиваться от USB-C донгла, который, к примеру, несовместим с Xbox. Частично спасает ситуацию возможность подключения через 3,5-мм — 3,5-мм кабель.

Что касается автономности, для Barracuda X заявлено около 20 часов работы, неплохой показатель. Тем более, что можно использовать гарнитуру в пассивном режиме при проводном подключении. Фирменный софт Razer Synapse не поддерживает данную модель, поэтому нет возможности настроить эквалайзер.