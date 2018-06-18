Обзор игровой клавиатуры COUGAR 700K EVO





Игровые механические клавиатуры условно можно разделить на два вида: с предельно минималистичным дизайном и стандартным набором кнопок — и с максимальной функциональностью и подчеркнуто геймерским внешним видом. Ко второму «классу» и относится COUGAR 700K EVO, с которой мы сегодня познакомимся.

Комплектация

COUGAR 700K EVO поставляется во впечатляющих размеров коробке – в таких обычно ожидаешь найти как минимум крупногабаритный ноутбук, но никак не игровую клавиатуру. Внутри также можно обнаружить подставку под запястья и набор документации.

Дизайн и конструкция

Клавиатура полноразмерная, с дополнительным цифровым блоком, корпус заметно крупнее среднего – края будто высечены из цельного бруска, с нарочито скошенными углами и гранями. Корпус пластиковый, верхняя часть – алюминиевая пластина с текстурой шлифованного металла. Она отражает подсветку клавиш, создавая приятный фон.

У корпуса есть минимальный уклон, если его будет недостаточно – можно выдвинуть ножки. В сложенном виде верхний ряд клавиш находится на высоте 40 мм, в выдвинутом – 48 мм. Ножки также прорезинены, так что клавиатура очень слабо скользит по поверхности стола независимо от того, какой угол наклона вы предпочитаете.

У подставки под запястья приятное софт-тач покрытие, «подушка» плотная и упругая, ощущения от ее использования очень приятные. Ее дизайн в целом повторяет таковой у клавиатуры, так что вместе они смотрятся как единое целое. К клавиатуре она крепится с помощью защелок – возможно, это не так эффектно, как магнитное крепление у других моделей, зато гораздо более надежное, сдвинуть подставку в сторону или «оторвать» ее от клавиатуры не получится.

В Украину клавиатура поставляется с американской раскладкой (ANSI) – с однорядным Enter и полноразмерным левым Shift. Для латиницы используется фирменный шрифт, кириллица нанесена стандартным шрифтом без засечек. Поскольку подсветка клавиш расположена в верхней их части, обозначения в нижней светятся заметно слабее.

В верхней части клавиатуры, над рядом функциональных клавиш, расположена панель с дополнительными кнопками и индикаторами. На ней в левой части находятся клавиши переключения профилей и кнопка записи макро, в правой – управление воспроизведением, переключение режимов обработки одновременно зажатых клавиш, включение игрового режима (блокирующего Windows-кнопки) и управление подсветкой. Кроме того, слева от основного блока расположен ряд программируемых G-кнопок. В левой части также находятся индикаторы частоты опроса (режимы переключаются с помощью клавиш Fn+F1..F4).

Кабель несъемный, длиной 1,8 м, в тканевой оплетке, непривычно толстый и тугой – впрочем, это неудивительно, ведь в нем, кроме собственно кабеля клавиатуры, также находится еще один USB-кабель для порта USB и аудиокабели – для подключения проводной гарнитуры (соответствующие разъемы можно найти в правой части корпуса, под кнопками управления медиаплеером).

Напоследок отметим, что COUGAR 700K EVO – это обновленная версия флагманской «игровой механики» от COUGAR. Основные отличия от 700K, вышедшей около 5 лет назад – полноценная RGB-подсветка, мягкая поверхность подставки под запястья и более темная алюминиевая пластина под клавишами.

Переключатели

В COUGAR 700K EVO могут быть установлены различные варианты переключателей Cherry MX RGB, в нашем экземпляре это были красные «свитчи». Они отличаются мягким ходом без клика и продавливания, что является оптимальным вариантом для игрового использования. Ход довольно большой – 2 мм до срабатывания, 4 мм до упора, усилие на нажатие – 45 г. Производитель заявляет долговечность в более чем 100 млн. нажатий. Отличие Cherry MX RGB от обычных Cherry MX заключается в материале, из которого они изготовлены – в обычных переключателях используется черный пластик, в то время как в RGB-версии – прозрачный.

В работе

В COUGAR 700K EVO используется 32-битный ARM-процессор, который позволяет добиться впечатляющей частоты опроса – 1000 Гц (время отклика – всего 1 мс). В итоге клавиатура воспринимается очень быстрой и отзывчивой, задержки ввода, по ощущениям, нет вовсе, так что для динамичных игр она будет отличным выбором.

Покрытие подушки приятное на ощупь, набирать текст с ней оказывается гораздо комфортнее. Отметим, что быстрая печать нам больше понравилась при выдвинутых ножках, а игровой режим – при сложенных. Единственное замечание, которое у нас появилось к подставке – слева она могла бы быть на пару сантиметров длиннее, вровень с рядом игровых клавиш.

Благодаря наличию встроенной памяти в клавиатуре можно сохранять до трех пользовательских профилей и переносить их с собой на другой ПК, если вы планируете брать клавиатуру с собой на «выездные сессии» (учитывайте только, что вдобавок к крупным габаритам, она отличается еще и немаленькой массой – 1,3 кг).

Что касается количества одновременно зажатых клавиш, которые клавиатура способна зафиксировать, в COUGAR 700K EVO реализована поддержка обоих режимов – 6KRO (6 одновременных нажатий) и NKRO (неограниченное число), которые переключаются с помощью клавиши NK в правом верхнем углу клавиатуры.

Для тонкой настройки используется фирменная утилита COUGAR UIX. В ней можно создавать профили для разных игр и сохранять в память клавиатуры, переназначать клавиши, управлять поведением RGB-подсветки и создавать макросы. Интерфейс утилиты простой и интуитивно понятный, так что проблем с ней возникнуть не должно.