Обзор игровой клавиатуры Razer Huntsman Tournament Edition





Выпущенная в прошлом году Razer Huntsman Elite выделялась на фоне других игровых механических клавиатур не только ценником (даже сейчас цена на нее составляет 6 тыс. грн.), но и интересными оптико-механическими переключателями. Сегодня же перед нами новая модель в линейке Huntsman – ориентированная на киберспорт укороченная клавиатура, с более доступным ценником и новыми переключателями.

Комплектация

В коробке, окрашенной в фирменные цвета Razer, можно найти саму клавиатуру, кабель USB Type-C (клавиатура проводная, но кабель можно отсоединить) и руководство пользователя.

Дизайн и конструкция

Внешне Razer Huntsman Tournament Edition напоминает ту же Elite, только в более компактном и удобном для переноски корпусе TKL (tenkeyless) – без дополнительного цифрового блока. В таком варианте клавиатуру значительно удобнее брать с собой, например, на киберспортивные соревнования (не случайно в названии модели присутствует tournament edition). С этой точки зрения можно объяснить и наличие отсоединяемого кабеля – хоть клавиатура и не работает в беспроводном режиме, но в рюкзаке кабель удобнее держать отдельно.

Корпус сравнительно толстый, с металлическим верхом, из-за чего визуально он воспринимается как «брусок металла» с будто висящими над ним в воздухе кнопками. У корпуса есть минимальный уклон, если его будет недостаточно – можно выдвинуть ножки, причем они здесь двойные, что дает пользователю выбор из двух дополнительных углов наклона. USB-кабель подключается к левой части клавиатуры, в районе клавиши Esc. Кабель толстый, слабо гнущийся, в тканевой оплетке, в разъем вставляется надежно, расшатать или случайно выдернуть его не получится. Как и любая механическая клавиатура, Razer Huntsman Tournament Edition оказывается довольно высокой, при этом у нее отсутствует подставка под запястья.

Раскладка клавиш классическая, с длинным левым Shift и однорядным Enter. Никаких дополнительных мультимедийных клавиш (за исключением второй функциональности у стандартных F1-F12) здесь нет – все-таки Razer Huntsman TE это чисто игровая клавиатура.

У клавиш есть RGB-подсветка Chroma, ее поведение настраивается в фирменной утилите Razer Synapse. Тут же отметим один нюанс: в Украине продается оригинальная версия клавиатуры с английской раскладкой, без кириллицы – опять-таки, для игровой модели это некритично, однако если пользователь собирается на ней не только играть, но и набирать текст, и при этом не владеет навыком слепой печати, то он должен это учитывать. Зато такое решение позволяет сохранить оригинальные свойства двухслойных колпачков из PBT, а именно их долговечность и износостойкость, так что владелец может быть уверен, что даже после длительных интенсивных игровых баталий клавиши не отполируются до зеркального блеска и сохранят свои тактильные свойства.

Переключатели

В Razer Huntsman Tournament Edition используется обновленная версия оптических переключателей, которые мы впервые увидели в Huntsman Elite в прошлом году — в них для регистрации нажатия используется не физическое замыкание контакта, а блокировка светового луча в момент опускания клавиши. В Huntsman TE используются красные линейные переключатели – в отличие от фиолетовых с «кликом» у прошлой модели, у них мягкий и плавный ход без продавливания, из-за чего они срабатывают еще быстрее (глубина хода составляет всего 1 мм против 1,5 мм у фиолетовых), плюс нажимаются они еще легче (сила нажатия уменьшилась с 45 г до 40 г). Как и ранее, долговечность заявлена на уровне 100 млн. нажатий. Отметим, что эти характеристики выше не только, чем у оптических переключателей с кликом, но и чем у линейных механических (стандартные характеристики которых – глубина хода 1,2 мм, сила срабатывания 45 г, долговечность в 50 млн. нажатий).

В работе

Как и любая другая клавиатура с линейными переключателями, в том числе механическими, Razer Huntsman Tournament Edition – это в первую очередь игровая модель; набирать текст на ней не очень удобно, мягкий и легкий ход без клика при быстрой печати смазывает ощущение обратной связи, а очень короткий ход до срабатывания вызывает лишние нажатия, особенно на первых порах – лежащие на клавишах пальцы то и дело вызывают появление в тексте лишних символов. Впрочем, от клавиатуры, предназначенной для киберспорта, сложно ожидать повышенной комфортности в режиме «печатной машинки» — все-таки это совсем разные задачи, и требования к клавиатуре у них отличаются очень сильно.

В играх же клавиатура полностью раскрывается – поначалу она ощущается даже «слишком» быстрой, настолько мгновенно реагирует на ваши даже не нажатия, а всего лишь легкие касания к клавишам. К этому тоже придется привыкать, особенно владельцам мембранных клавиатур – например, в Gears 5, где скорость перезарядки оружия зависит от того, насколько вовремя вы второй раз нажимаете кнопку R, я поначалу никак не мог добиться идеальной перезарядки, поскольку по старой привычке автоматически вносил поправку на инерционность моей старой клавиатуры.

Как для оптико-механической клавиатуры, шум она издает умеренный – чуть тише, если приноровиться и не нажимать клавиши до упора, и заметно громче, если по привычке «бить» по клавишам и выбирать весь ход их пружин до самой базы.

В тесте на одновременное нажатие мы смогли зажать больше 30 клавиш, после чего сдались – это явно в несколько раз больше, чем может потребоваться от клавиатуры в реальной эксплуатации. Как и Huntsman Elite, Tournament Edition также оснащена встроенной памятью, в которой хранится до 5 пользовательских профилей – создавать и редактировать их можно с помощью уже упоминавшейся утилиты Razer Synapse.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Высочайшая скорость реакции; мягкий ход клавиш, отлично подходящий для игр; компактный корпус; приятная подсветка Минусы: Не очень подходит для набора текста; отсутствие подставки под запястья Вывод: Razer Huntsman Tournament Edition – игровая клавиатура с линейными оптическими переключателями, которая отличается практически молниеносной реакцией на нажатия, а благодаря компактному TKL-формату ее удобно брать с собой, что по достоинству оценят киберспортсмены. Технические характеристики Razer Huntsman Tournament Edition (RZ03-03080100-R3M1)

2 999 − 3 923 грн

Сравнить цены Тип Клавиатура Назначение для настольных ПК / для игр Подключение проводное Интерфейс коммуникации с ПК USB Цвет корпуса черный Тип клавиатуры компактная Тип клавиш механический (Razer Linear Optical Switch) Количество дополнительных клавиш - Наличие подставки под запястья - Манипулятор прокрутки - Цифровой блок - Цвет символов кириллицы настраиваемый Подсветка клавиш + (RGB) Встроенный USB-порт - Аудио-разъем - Размеры, мм нет данных Вес, г нет данных Дополнительно Частота опроса - 1000 Hz (Ultrapolling), до 100 млн. нажатий.

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