Обзор игровой мыши A4Tech Bloody X5 Pro





Не так давно мы познакомились с еще одной новинкой от A4Tech — W70 Max. Сегодня речь пойдет тоже о хорошей, и тоже о недорогой мыши. На этот раз мы поговорим о Bloody X5 Pro, которая прекрасно подойдет обладателям крупных рук и тем, кто любит эргономичную конструкцию корпуса. При этом мышь хороша не только своими формами, но и оснащением. И об этом мы расскажем далее.

Комплектация Bloody X5 Pro

Прежде чем познакомиться с мышью ближе, расскажем немного о комплектации. Изначально я не планировал затрагивать этот момент, так как сам комплект очень простой.

Но в нем в есть одна маленькая деталь: сменные ножки. Я был немного удивлен тем фактом, что X5 Pro оснащена обычными пластиковыми ножками, а не металлическими. Хоть и для того, чтобы протереть до дыр обычные ножки нужно все равно много времени, но спасибо A4Tech за сменный комплект.

Дизайн и эргономичность

Поговорим о внешнем виде мыши. Сразу скажу, что A4Tech проделала большой путь от неказистых, типично китайских мышей для младшего дошкольного возраста, до вполне себе конкурентов топовых производителей. Именно с точки зрения дизайна, так как начинка у A4Tech всегда была на уровне.

В Bloody X5 Pro виден уже взрослый, завершенный дизайн с плавными линиями, минимумом декоративных элементов. При этом, мышь выглядит довольно просто и в, то же время, по-своему стильно. Подсветки минимум, корпус не выглядит как гирлянда.

С точки зрения практичности и удобства тут полный порядок. Глянец отсутствует, отпечатки пальцев на мыши просто не видны. А благодаря перфорированным боковинами из резины манипулятор очень хорошо лежит в руке. X5 Pro еще и очень легкая и сбалансированная.

Мышь выполнена в эргономичном корпусе под правую руку. Причем руку среднего или большого размеров. Идеальным вариантом хвата будет “ладонь”. При этом сама рука на мыши просто отдыхает. Во время использования не возникает ни напряжения, ни усталости. За форму корпуса мышь заслуживает высокой оценки.

Теперь о кнопках. Сразу скажу, их немного, только необходимое. Пара основных клавиш, колесико прокрутки и пара боковых кнопок под большой палец правой руки. Основные клавиши нажимаются с коротким, тихим и хорошо ощутимым кликом. По заявлению производителя, переключатели под основными клавишами рассчитаны на 50 млн нажатий. Боковые также хорошо различимы вслепую, и также удобны в работе. Колесико очень легкое и тихое в работе, его покрытие нескользкое и палец не проскальзывает.

Кстати, я заметил интересный нюанс. Очень часто в разных мышках есть клавиша смены разрешения сенсора и, как правило, она размещается за колесиком прокрутки. В X5 Pro она тоже есть, но расположена на днище мыши. Там есть и другие кнопки: регулировка высоты отрыва, регулировка частоты опроса порта, кнопка P-CPI для включения собственного профиля разрешения и кнопка D-CPI для переключения стандартных профилей разрешения.

При этом вы можете самостоятельно выставлять разрешение сенсора, без участия дополнительных программ. Для этого достаточно зажать кнопку P-CPI на 3 секунды и увеличить, или уменьшить разрешение сенсора при помощи колесика прокрутки.

Неплохой набор, согласитесь. Более того, в данном случае такой набор специальных клавиш — это необходимость, так как мышь не настраивается с помощью фирменного программного обеспечения. Тут, как говорится: “все с собой”

Оснащение

В отличие от модели W70 Max, с которой мы знакомились ранее, в X5 Pro уже действительно топовая начинка, которая оправдывает приставку «Pro». В мыши установлен сенсор высокого класса PixArt 3389 с максимальным на сегодняшний день разрешением 16 000 сpi и возможностью отслеживать до 400 дюймов в секунду.

Такой сенсор устанавливается в топовые мыши других производителей последних лет, в нем ничего нет нового. К сенсору никаких вопросов, он точен и стабилен в работе.