Обзор игровой мыши MSI Clutch GM30





Признанные тайваньские мастера классического компьютерного железа все чаще пробуют свои силы в области игровой периферии. Сегмент хотя и конкурентный, но очень перспективный. Здесь есть над чем работать и чем удивлять. Компания MSI уже несколько лет развивает свою серию игровых мышей, предложив за это время целую линейку устройств, начиная от базовых моделей, заканчивая недешевыми беспроводными решениями. Сегодня у нас на обзоре MSI Clutch GM30 – доступная проводная мышь с симметричным дизайном, нестандартной RGB-подсветкой и любопытным набором характеристик.

Дизайн и компоновка

MSI Clutch GM30 – игровая мышь с акцентированным симметричный дизайном корпуса и минимально зауженной верхней частью. Габариты 128×62×35 мм и масса в 98 г говорят о том, что перед нами полноразмерная модель из полутяжелой весовой категории, которая скорее может заинтересовать владельцев ладоней среднего размера, предпочитающих увесистые манипуляторы.

Для корпуса используется пластик черного цвета с практичным матовым покрытием. Применяется конструкция с независимыми основными клавишами. В центральной части предусмотрена разделительная глянцевая вставка.

На спинке MSI Clutch GM30 красуется неизменный логотип игровой серии. Мифическое существо благоволит игровым продуктам вендора, потому MSI активно использует драконий профиль, чтобы подчеркнуть их принадлежность к особой линейке.

Как мы уже упоминали, MSI Clutch GM30 получила симметричный дизайн, однако дополнительные клавиши расположена лишь слева, а это значит, что мышка ориентирована на правшей. Форма корпуса подходит для использования хвата ладонью, а также «коготь» и возможных промежуточных вариантов. Геометрия и габариты мыши, а также некоторая зауженность носовой части подталкивают обхватить мышку целиком, используя классический ладонный хват.

К сборке особых вопросов нет. Свободный ход накладок основных клавиш минимальный. Панели не люфтят и не «звучат» при потряхивании. Дополнительные кнопки также плотно посажены.

На боковых панелях запрессованы резиновые вставки с мелкими шипами для удобного подхвата. При этом панели настолько плотные и отлично подогнаны, что создается впечатление будто они выполнены из того же материала, что и корпус. По заявлению производителя, такой однородности удается достичь, используя технологию двойного литья под давлением.

Наличие резиновых вставок в недорогих мышках зачастую скорее настораживает. Нередко в устройствах такого класса они уже изначально выглядят неприглядно, в первую очередь из-за слабой целостности итоговой конструкции и общей податливости материала. Но в данном случае интеграция прошла успешно. «Чешуйки» улучшают сцепление с пальцами, что особенно важно если при активном перемещении мыши используется отрыв от поверхности. В процессе между засечками может скапливаться пыль, но жесткость материала вставок позволяет быстро привести их в порядок.

Кнопки

В плане оснащения MSI Clutch GM30 – классическая 6-кнопочная модель. Две основные раздельные клавиши дополняет пара вспомогательных “вперед/назад” на левой грани. Нажимается также и колесико скроллирования. Еще одна дополнительная клавиша предусмотрена для переключения режима чувствительности сенсора.

Для основных кнопок используются переключатели Omron с гарантированным ресурсом в 20 млн. нажатий. Имеем четкий клик, средний по ходу и уровню издаваемого шума. Независимые панели клавиш позволяют использовать различные хваты. Формально кнопки нажимаются и у нижней кромки, но с увеличением плеча требуется увеличивать и усилие нажатия.

Размещенные на левой панели дополнительные клавиши получили полигональную форму. В таком варианте клавиши можно нажимать непосредственно на образовавшееся ребро или же поддевать слайдом снизу. Попытка скользить сверху-вниз останется безуспешной. Для дополнительных кнопок также используются долговечные переключатели Huano Blue с заявленным ресурсом в 10 млн. нажатий. Клик равномерный и акцентированный.

Колесо скроллирования достаточно крупное с массивным резиновым ободом, имеющим дополнительное рифление для лучшего сцепления. Ход средний с характерными отсечками. При интенсивной прокрутке вверх приглушенный рокот несколько усиливается. Эта частая опция моделей начального и среднего уровней. Колесо нажимается со средним усилием. Боковые нажатия номинально не предусмотрены, но в данном случае при попытке нажать на левый торец колеса происходит срабатывание основной кнопки. Баг или фича? Скорее конструктивная особенность, которая для кого-то может оказаться даже полезной.

Рядом с колесом прокрутки размещена одна кнопка для переключения чувствительности датчика. Она низко посажена в дополнительной технической нише, потому случайные нажатия исключены даже во время активной игровой сессии.

Подсветка и настройка

Дополнительная RGB-подсветка – один из способов подчеркнуть игровую направленность периферии. Тайваньские производители зачастую активно используют подобный способ дифференциации продуктов, потому MSI Clutch GM30 ожидаемо получила яркую иллюминацию.

Ни капли сомнения не было в том, что логотип на спинке с драконьим профилем имеет дополнительную подсветку. А вот чем разработчики несколько удивили, так это U-образным сегментом в центральной части устройства.

Световод с трех сторон по контуру огибает центральную зону с клавишей изменения чувствительности. Кроме того, подсвечивается и внутренняя часть колеса скроллирования. Эти элементы хорошо просматриваются даже когда ладонь накрывает мышку. В таких ситуациях логотипы на спинке зачастую скрываются, здесь же подсветка хорошо видна. Вне зависимости от используемого хвата, RGB-лучи будут пробиваться сквозь пальцы. То есть любители дополнительного освещения оценят возможности MSI Clutch GM30, ну, а противники всегда имеют возможность потушить огоньки.

Для настройки подсветки доступно около десятка различных визуальных эффектов. Что любопытно, регулировать параметры можно даже без дополнительного ПО, используя комбинации с клавишей изменения DPI и дополнительными кнопками. В зависимости от режима можно изменять яркость подсветки, цвет, направление эффектов и другие опции.

Больше возможностей настройки можно найти в приложении Dragon Center. Там же можно активировать синхронизацию Mystic Light. Здесь же в утилите настраиваются основные параметры – чувствительность (400–6200 DPI) и частоту опроса (125/250/500/1000 Гц). Приложение довольно долго устанавливается и выглядит несколько перегружено. Для владельцев платформы с компонентами MSI такой вариант подойдет, но в целом хотелось бы видеть более простую утилиту для настройки мыши.

В работе

Для MSI Clutch GM30 используется оптический сенсор PixArt PAW3327 с максимальным разрешением 6200 DPI. Это датчик среднего класса со скоростью 220 IPS и ускорением в 30G.

На практике возможностей такого сенсора более, чем достаточно даже для ответственных сетевых шутеров. К работе мыши в плане позиционирования никаких замечаний. Датчик очень достойно себя показал как на пластиковом мелкодисперсном настиле, так и на тканевой игровой поверхности.

Из практических моментов отметим достаточно высокую посадку интерфейсного кабеля, исключающую дополнительное трение о рабочую поверхность.

Еще один любопытный технический прием – использование подвижного спиралевидного кембрика на основном проводнике. Его предназначение в явном виде не указано, но можем предположить, что производитель предлагает таким образом дополнительно защитить кабель в месте изгиба. При этом расположение защитного фрагмента можно выбрать самостоятельно.

Что же в общем касается кабеля, то здесь используется стандартный проводник длиной 2 м с TPE-изоляцией без дополнительной тканевой оплетки. Податливость на изгиб – средняя. Может самую малость жестковат, но явного эффекта памяти нет, то есть проводник несложно выровнять. Дополнительный резиновый фиксатор позволяет отрегулировать необходимую длину кабеля.

На нижней панели закреплены две тефлоновые ножки. На первый взгляд кажется, что хотелось бы получить чуть более габаритные площадки. Однако во время экспериментов на тканевом коврике MSI Agility GD30 никаких вопросов со скольжением вообще не возникало. Хотя, пожалуй, это отчасти «тепличные» условия для мышки, учитывая шелковый настил игровой поверхности. Вопрос скорости износа накладок на крупнозернистом пластике остается открытым. Ответ на него можно получить лишь со временем. В любом случае, рядом с тефлоновыми ножками предусмотрены пазы, предполагающие возможность заменить накладки при необходимости.

Как мы уже отмечали, MSI Clutch GM30 – достаточно габаритная и полновесная модель. Симметричная форма корпуса зачастую лучше подходит для использования хвата “коготь” или пальцевой поддержки, однако в данном случае профиль спинки корпуса не только позволяет, но и подталкивает использовать ладонный хват. В этом случае рука удобно лежит на корпусе. Габариты позволяют комфортно расположить пальцы для полного контроля.

Тем кто играет с отрывом манипулятора, стоит учитывать некоторое смещение центра тяжести к задней стенке. В этом случае возможно придется чуть сильнее придерживать мышь. Попутно отметим относительно небольшую высоту отрыва MSI Clutch GM30. Сенсор перестает реагировать при подъеме на 1,5–2 мм от поверхности.