Обзор игровой мыши Razer DeathAdder V2: обновлённая классика





Выпуск обновлённых моделей своих самых популярных устройств — дело вполне обычное. Такое практикует и Razer. Компания выпустила обновлённую мышь DeathAdder V2. Первая DeathAdder вышла ещё в 2006 году и стала крайне популярной. После этого были обновлённые варианты с RGB-подсветкой и различными сенсорами. Новую Razer DeathAdder V2 компания нафаршировала максимально: установила топовый новый сенсор, быстрые оптические переключатели и ещё кучу всего интересного.

Комплект поставки Razer DeathAdder V2

Мышь упакована в небольшую картонную коробку в фирменных чёрно-зелёных цветах Razer. На коробке есть изображение мышки и вся основная техническая информация. Комплект стандартный: мышь, наклейки с логотипом Razer и документация.

Дизайн

Основные очертания Razer DeathAdder V2 достались от своих предков. Любой геймер сразу узнает форму одной из самых популярных игровых моделей. Это — асимметричная мышь под правую руку с характерными немного расширенными основными кнопками. Уверен, что отличия от прошлых DeathAdder всё-таки кое-какие имеются, но без наличия под рукой старой модели, «на глаз» сказать сложно.

Сделана преимущественно из матового шершавого пластика. Он довольно устойчив к износу, на нём не слишком видны следы использования. Основные кнопки не отделены от «спинки» мыши и никакого дребезжания нет. Хотя они самую малость ходят из стороны в сторону из-за особенностей формы. Но это ровно никак не влияет на удобство и работоспособность. Из глянцевого пластика сделана только вставка между основными кнопками, на которой размещены колесо прокрутки и кнопки переключения режимов. Колесо прокрутки с прорезиненным рельефным покрытием. Как и полагается игровой модели, есть настраиваемая RGB-подсветка. Хотя её не так много: колесо прокрутки и логотип. Никаких гирлянд по периметру основания мышки.

На боковинах есть прорезиненные вставки с текстурой, которая по рисунку напоминает мелкие объёмные кубики. Форма боковин с небольшими плавными углублениями под пальцы. На левой стороне — две большие дополнительные кнопки из матового пластика.

Спереди точно по центру расположено место входа кабеля. Есть внушительная защита от перегиба.

На нижней части мышки видно окошко оптического сенсора, рядом с которым есть кнопка для быстрого переключения профилей. Ножки спереди и сзади практически во всю ширину мышки, а также окантовка вокруг сенсора. На официальном сайте утверждается, что это — 100% фторопласт PTFE. Простым языком — тефлон. Толщина ножек составляет 0.8 мм.

В Razer DeathAdder V2 используется кабель Razer Speedflex длиной 2.1 метра. Он оказался не совсем привычным, но очень удачным: по ощущениям он чуть толще, чем стандартные кабели с тканевой оплёткой в геймерских мышках. Но, при этом, он значительно легче, мягче и податливее. Его наличие практически не чувствуется во время использования.

Стоит отметить, что DeathAdder V2 «похудела» по сравнению с прошлыми моделями. Для сравнения, Razer DeathAdder Essential весит 96 г, а DeathAdder Elite — 105 г. Новика — всего 82 г и это ощутимая разница касаемо мышек.

Эргономичность Razer DeathAdder V2

Мышь рассчитана только под использование правой рукой. Razer утверждает, что мышь подходит для любого хвата. Безусловно, это очень зависит от особенностей ладони и Razer DeathAdder V2 мне больше всего «зашла» для хвата пальцами. Хотя, если не изменяет память, какой-то из старых вариантов лучше подходил для ладонного хвата. В любом случае, привыкание к новой мышке происходит очень быстро, пользоваться ею удобно, в частности и благодаря лёгкой конструкции и отличному кабелю, о котором вообще не вспоминаешь. Прорезиненные боковины тоже хорошо справляются со своей задачей и добавляют надёжности хвату.

В основных кнопках используются оптические переключатели Razer на 70 млн кликов, для срабатывания используется инфракрасный луч. В теории, это позволило увеличить скорость срабатывания до 0.2 миллисекунды, что в 3 раза быстрее, чем в традиционных механических переключателях. А отсутствие необходимости физического контакта исключает дребезжание и вероятность дабл-клика. На практике же клик мне показался не достаточно информативным. Возможно это дело вкуса или привычки и для перехода со старых проверенных механических Omron нужно больше времени, но всё-таки хотелось бы более чёткого срабатывания. Боковые же кнопки получились удачными, как по положению и форме, так и по клику. Колесо прокрутки тоже понравилось: оно не гремит, при этом отсечки чёткие и информативные.

Сенсор и функциональность

В Razer DeathAdder V2 используется топовый оптический сенсор Razer Focus+, он же PixArt 3399. Он имеет впечатляющие характеристики: максимальное разрешение 20 000 DPI, максимальной скоростью отслеживания до 650 дюймов в секунду (IPS) и ускорения 50 G. Производитель утверждает, что его точность составляет 99,6%. Из интересных возможностей: Razer Focus+ имеет автокалибровку под разные поверхности (хотя ручная настройка тоже есть). Ещё одна интересная штука — Motion Sync. Интервалы получения информации компьютером могут не совпадать с сигналами сенсора мышки, Motion Sync — синхронизация сигналов, которая должна повысить точность отслеживания положения курсора.

Технологии технологиями, но на практике сенсор действительно отрабатывает отлично. Позиционирование и точность на высшем уровне, никаких срывов, дрожания и прочих неприятных мелочей не наблюдается. При желании есть возможность настроить отдельно высоту отрыва и высоту «приземления» мышки. Для настройки используется Razer Synapse 3, можно настроить 5 уровней DPI и 5 разных профилей, которые сохраняются во внутренней памяти мышки.

ПО Razer Synapse 3

Для настройки Razer DeathAdder V2 предназначено приложение Razer Synapse 3. Оно позволяет настроить профили под разные игры, переназначать действие кнопок (включая дополнительный набор с помощью функции Hypershift), записывать макросы, настраивать высоту отрыва или откалибровать под свою поверхность. В настройках подсветки можно выбрать цвет и эффекты, синхронизировать её с другими устройствами Chroma, «умными» лампами Philips Hue, а также создавать собственные эффекты в Chroma Studio. Также есть синхронизация с “умной” светодиодной подсветкой Nanoleaf.