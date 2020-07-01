Обзор игровой софы Cougar Ranger





Игровыми креслами сегодня уже никого не удивишь, они получили довольно широкую популярность и выпускаются большим количеством производителей. Но, как оказалось, рынку игровой мебели ещё есть куда развиваться. Ведь если потребности компьютерных геймеров покрыты довольно хорошо, то для «консольщиков» подходящих вариантов мало. Поэтому компания Cougar решила выпустить игровую софу Ranger, а нам удалось раздобыть ее для теста. Про возможности и впечатления от этого, не побоюсь сказать, игрового аксессуара, читайте в данном обзоре.

Позиционирование

Формат игровой софы – новый для нас тип игровой мебели. А если говорить точнее, то Cougar Ranger это не совсем софа, а скорее кресло-реклайнер, но большинство подобных моделей имеют крупные размеры, да и цена у них довольно высокая. В свою очередь Cougar предлагает более компактный вариант с меньшей стоимостью, но в игровом дизайне. Основной же аудиторией такого кресла должны стать пользователи игровых консолей, для которых важно иметь возможность удобно разместиться перед телевизором.

Соответственно Cougar Ranger подойдет и для мобильного гейминга, ведь локти будут расположены на удобных подлокотниках. Но важно отметить, что модель не подойдет для использования с обычными компьютерами, так как сама посадка и высота софы не предполагают ее использование за столом.

Дизайн

В дизайне обивки Cougar Ranger используются оранжевая нить и строчка по краям кресла, а для завершения «игрового» образа вся посадочная область сделана в виде ромбиков. Логотип компании также вышит ярким цветом на подголовнике, боковинах и на съемной поясничной подушке.

В качестве основного материала софы используется мягкая ПВХ кожа с перфорацией для вентиляции в жаркую погоду. При этом внутренний наполнитель спинки и сидения очень мягкий, но не настолько, чтобы в него проваливаться. Также для удобства пользователя предусмотрены подлокотники, они в меру широкие и твердые. Как по мне, то было бы неплохо разместить в них подстаканник или небольшое углубление под джойстик или смартфон. Тем более, что ширина позволяет.

В Cougar Ranger используются обычные деревянные ножки, формат софы не предполагает её постоянное перемещение по комнате. Поэтому сразу стоить сразу стоит подумать над местом ее установки, тем более что вес модели составляет 31 кг.

Сама софа собрана хорошо, на деревянном каркасе с применением стали, что позволяет рассчитывать на долговечность конструкции, да и максимальная нагрузка 160 кг говорит о многом. Все шарниры и механизмы выполнены из металла и спрятаны с помощью заглушек, поэтому не портят внешний вид.

Регулировка

Отличительной чертой Cougar Ranger является 3 уровня регулировки наклона спинки.

Первое – это классическая посадка под углом примерно 95 градусов, в таком положении будет удобно играть и смотреть фильмы.

Второе – примерно под 130 градусов, также позволяет играть на консоли или смартфоне, но в то же время и подремать в перерывах между игровыми баталиями.

Третье – почти горизонтальное положение под углом 165 градусов. Это уже в большей степени для сна, например, если игрок заснул, а семье или друзьям не хочется его будить.

Стоит отметить, что во всех положениях доступна поясничная поддержка в виде отдельной подушки, которая идет в комплекте. При этом в самом крайнем положении ее можно использовать как подушку для сна, если не будет хватать высоты встроенной в кресло подушки.

Для смены положения не нужно нажимать на рычаги или кнопки, просто стоит чуть с усилием облокотиться на спинку или привстать. Вначале непривычно и страшновато, но через несколько сеансов привыкаешь.