Обзор игровой механической клавиатуры Logitech G413 Carbon

Компания Logitech уже давно и успешно перешла на собственные механические переключатели Romer-G и оснастила ими всю свою линейку игровых клавиатур. Сегодня мы познакомимся с одной из младших клавиатур в портфолио компании с такими переключателями. Речь пойдет о модели Logitech G413, предлагающей своим пользователям все самое необходимое, и немного больше.

Комплектация

Вместе с клавиатурой поставляется набор из 10 сменных клавиш WASDQE,12345 и щуп для их извлечения. Их отличие от стандартных заключается в более угловатом углублении для лучшего упора пальцев. Других аксессуаров нет, съемной подставки под запястья тоже не предусмотрено.

Дизайн и материалы

Logitech G413 — это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Ее конструкция стандартная, как и размещение блоков клавиш. Первое, что отмечаешь взяв клавиатуру в руки — металлическую верхнюю панель, выполненную из алюминия. Она достаточно толстая и постоянно напоминает о себе приятно холодя руки. Благодаря ей конструкция жесткая, и не гнется даже при сильном скручивании. Впрочем, остальная часть корпуса, выполненная из пластика, не отстает в плане качества материалов.

На днище есть ножки поднимающие клавиатуру, а также специальные каналы для укладки кабеля гарнитуры — очень полезное и, к сожалению, редкое решение. К устойчивости клавиатуры на поверхности никаких претензий нет, благодаря весу в более чем 1 кг и цепким резиновым ножкам Logitech G413 покоится на столе весьма надежно.

Клавиатура подключается к ПК USB-кабелем длиной 1,8 метра, в тканевой оплетке. Рядом с местом крепления кабеля расположен порт USB Type-A для зарядки устройств или подключения периферии. Для работы второго порта вам потребуется еще один разъем в компьютере.

Как это ни странно, но клавиатура не оснащена RGB-подсветкой, а “всего-лишь” одноцветной. G413 продается в двух вариантах: сером (Carbon) и серебристом (Silver). В редакции побывала версия Carbon с подсветкой красного цвета, в версии Silver она белая.

Переключатели Romer-G Tactile

В G413 используются переключатели созданные Logitech в сотрудничестве с Omron. С момента нашего первого знакомства с ними в далеком 2014 году, компания добавила и другие типы переключателей в свое портфолио. Теперь у Logitech есть и линейные переключатели, и модели с тактильным откликом, и с кликом также. Но в G413 используются именно такие, как и в первой модели клавиатуры — G910 Orion Spark. С тех пор они получили собственное название — Romer-G Tactile.

Больше всего по своим свойствам они напоминают Cherry MX Brown. В нажатии присутствует тактильная отдача, срабатывание происходит на уровне 1.5 мм от начала хода, общая длина хода составляет 3 мм, а сила, требуемая для нажатия, равна 45 граммам. В работе клавиши тихие, единственный звук который слышно при нажатии — это прикосновение колпачка к верхней части клавиатуры. Одним из основных отличий Romer-G от Cherry MX и их копий, является светодиод подсветки, находящийся по центру переключателя, благодаря чему достигается равномерное освещение как латинских символов, так и кириллических. Заявленный ресурс клавиш составляет 70 млн. нажатий. Пластик, из которого выполнены переключатели, приятный наощупь, он в меру скользкий и пальцы за него не цепляются. В целом, клавиатура неплохо подходит как для игры, так и для набора больших объемов текста.

Функциональность Logitech G413

Оснащение клавиатуры небогатое, но все необходимое здесь есть. Дополнительных клавишей под макросы и функции тут нет, но их роль может выполнять ряд F-клавиш. На часть из них возложено управление музыкой и громкостью. Записи макросов на ходу нет, это можно делать только в утилите Logitech Gaming Software. Ее набор возможностей для этой модели тоже невелик. В ней вы можете переназначать функциональность ряда F-клавиш, управлять подсветкой и сохранять эти настройки в профили. Других возможностей не предусмотрено.