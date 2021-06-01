Обзор клавиатуры-тачпада Prestigio Click&Touch 2





В прошлом году мы познакомились с очень необычной мультимедийной клавиатурой — Prestigio Click&Touch. Ее уникальность состояла в использовании технологии TouchOnKeys™, которая добавляет на клавиши дополнительный сенсорный слой и позволяет превратить клавиатуру в один большой тачпад. Сейчас производитель выпустил обновленную версию этой модели — Prestigio Click&Touch 2, и сегодня мы с ней и познакомимся.

Комплектация

Как и первая модель, Click&Touch 2 поставляется в небольшой коробке из черного матового картона, очень похожей на предыдущую — разве что глянцевое изображение клавиатуры сместилось в верхнюю часть верхней крышки, а в названии появилась цифра 2. Внутри также можно найти руководство пользователя и кабель USB-Type C длиной 1,4 м.

Дизайн, эргономика

Первая версия Prestigio Click&Touch была небольшой и легкой клавиатурой, новинка по этим параметрам стала еще чуть компактнее (у Click&Touch 2 габариты 280х128 мм, масса 283 г — на 3-4 мм меньше и на 24 г легче). В остальном же она очень похожа на свою предшественницу: корпус из серого матового пластика со скругленными углами и «зализанными» боковыми гранями, благодаря чему клавиатура удобно ложится в ладони. Выемки на обратной стороне, которые были у первой модели, у Click&Touch 2 исчезли, теперь она плоская, с шестью прорезиненными ножками, благодаря чему клавиатура практически не скользит по столу.

Формат клавиатуры – TKL (tenkeyless), без дополнительного цифрового блока. В этом плане у Click&Touch 2 почти без изменений: дизайн ноутбучный, со стрелками в нижнем ряду кнопок, на которые назначена дополнительная функциональность навигации по тексту, а стрелки «вверх-вниз» сделаны в виде «половинок». Единственное отличие, впрочем, весьма существенное: в нижней части, под пробелом, появились две крупные кнопки, имитирующие основные кнопки мыши.

У первой модели был небольшой естественный уклон за счет утолщения корпуса в задней части, Prestigio Click&Touch 2 его лишилась, корпус у нее одинаковой толщины и плоскость клавиш параллельна столу. Добавить наклон нельзя, выдвижных ножек у клавиатуры нет.

На верхней боковой грани ближе к правому углу размещен разъем USB Type-C для проводного подключения (и зарядки встроенного аккумулятора) и переключатель включения, причем он выключает клавиатуру и при проводном соединении — в таком случае по кабелю она только заряжается. Индикатор активности остался только один — в правом верхнем углу; тонкая световая полоска по центру, которая показывала режим работы устройства (клавиатура или тачпад), оказалась упразднена.

Prestigio Click&Touch 2: в работе

Клавиши ножничного типа, с коротким ходом, как и у любой slim-клавиатуры. Нажатие сравнительно жесткое, с ощутимым продавливанием и очень легким ходом после него – но если первая модель по этой причине нам показалась довольно шумноватой при быстром наборе текста, то новинка производит впечатление более тихой. Относительно большое усилие на нажатие (по сравнению с традиционными мягкими клавиатурами) реализовано явно специально – чтобы не было ложных срабатываний при использовании клавиатуры в качестве тачпада.

Как и с любой компактной клавиатурой, печать вслепую требует определенного привыкания, здесь же это усиливается за счет абсолютно плоских клавиш и минимального зазора между ними, что необходимо для более качественной реализации режима тачпада. Впрочем, от мультимедийной клавиатуры, основная задача которой — использование с мобильными устройствами, смарт-оболочками телевизоров или игровыми консолями, никто и не ждет идеальной «печатной машинки».

В режиме же тачпада клавиатура показывает себя очень хорошо. Переключение между набором текста и управлением курсором происходит практически мгновенно и никаких дополнительных действий от пользователя не требует — достаточно просто перестать печатать и провести пальцем по клавишам. Стыки между кнопками ощущаются, но управлению не мешают, по точности позиционирования и инерционности это решение практически не уступает обычному тачпаду. Кроме аппаратных кнопок мыши внизу клавиатуры, выполнять «клики» можно и легкими тапами по клавишам (без нажатия) — одним пальцем для левой кнопки, двумя — для правой. Также поддерживается скроллинг страниц двумя пальцами. Мультимедийные функции верхнего ряда клавиш тоже присутствуют: свайп по кнопкам F1-F6 используется для перемотки видео, по F7-F12 – для изменения громкости.

Сенсорными являются почти все кнопки, кроме нижнего ряда, обоих Shift, Caps Lock и Enter: если присмотреться, они покрыты очень мелким «точечным» узором, который делает их ощутимо шероховатыми, в отличие от гладкой поверхности остальных кнопок.

Prestigio Click&Touch 2 может использоваться с четырьмя устройствами: поддерживается проводное подключение по USB и до трех устройств по Bluetooth (к сожалению, дополнительный радиомодуль, который был у первой модели, у новинки отсутствует), переключение между ними выполняется кнопками F1-F3 и F5. Обновить прошивку Prestigio Click&Touch 2 и настроить клавиатуру можно с помощью утилиты Clevetura App (доступна для Android и iOS). В ней есть профили для различных устройств и операционных систем, настройка жестов, изменение сенсорной зоны и т.д. Также в приложении доступен чат с поддержкой, где можно получить помощь по настройке и работе с клавиатурой.